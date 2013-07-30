iPhone 5C izleri Çin İşçi İzleme raporunda ortaya çıktı





Apple'ın Çin'deki tedarik zinciri ortaklarında yaşanan işçi sömürüsünün önüne geçmek için yaptığı yatırımlara rağmen her gün yeni bir problem ortaya çıkıyor. New York kaynaklı Çin İşçi İzleme örgütünün son raporu hem Apple'ın sözlerini yerine getirmediğini savunurken, hem de ucuz iPhone modeline de atıfta bulunuyor.





Apple'ın Çin işçi sendikaları ile yaptığı 17 maddelik işçi hakları iyileştirme anlaşmalarının yerine getirilmediğini savunan raporda, Apple'ın Çin'deki üç büyük tedarik ortağı mercek altına alınmış.





Foxconn'daki şartlar nispeten iyi bulunurken, Pegatron'un ise daha da kötü bir durumda olduğu görülmüş. Apple'ın; 60 saat çalışma sınırı sözü vermesine rağmen 67 saate yakın çalışma süresi, 12 saatlik vardiyalarda sadece 1.5 saat mola hakkı, yasak olmasına rağmen 10000'e yakın çocuk ve öğrenci işçi sayısı, cinsel taciz, rızasız fazla mesai, 100 kişinin bir duşu paylaşması, 12 kişilik yetersiz koğuşlar, kapı önlerinde uyuklamak zorunda kalan fazla mesai işçileri, düşük maaşlar, zorunlu ve sebepsiz maaş kesintileri, patronların zorbalığı gibi 17 maddede umursamazlığına devam ettiği ve insanların köle gibi çalıştırılmasına göz yumduğu raporda dile getirilmiş.





Ancak raporda dikkat çeken bir ayrıntı ise Apple'ın ucuz iPhone modeline vurgu yapılması. Pegatron'un 9 Temmuz tarihinde bir gün boyunca işçilerin gündelik yaşamının izlendiği raporda bir işçinin tüm gün boyunca plastik iPhone arka kapaklarına üretim hattında çizilmeleri önlemek için jelatin kapladığı ve bu modelin yakında piyasaya sürüleceği beyanına yer verilmiş. Ayrıca Pegatron'da ucuz iPhone üretiminin başladığı ancak henüz hacimli üretime geçilmediği için bahsekonu işçinin çalıştığı bölümde bir yavaşlama olduğu notu düşülmüş.





Raporda Pegatron'un ucuz iPhone üretimi ile sorumlu olduğu, bunun yanında iPhone 4, iPhone 4S ve iPhone 5 üretiminin de yapıldığı belirtilmiş.





Bu raporun tamamen gerçek gözlemlere dayanarak hazırlandığı bilindiği için ucuz iPhone iddialarının çok da yabana atılacak cinsten olmadığı anlaşılıyor. Ancak yine de son sözü Eylül ayındaki lansmanda duyacağız.

http://www.chinalaborwatch.org/pdf/apple_s_unkept_promises.pdf