Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 5C izleri Çin İşçi İzleme raporunda ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
1
79
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPhone 5C izleri Çin İşçi İzleme raporunda ortaya çıktı

Apple'ın Çin'deki tedarik zinciri ortaklarında yaşanan işçi sömürüsünün önüne geçmek için yaptığı yatırımlara rağmen her gün yeni bir problem ortaya çıkıyor. New York kaynaklı Çin İşçi İzleme örgütünün son raporu hem Apple'ın sözlerini yerine getirmediğini savunurken, hem de ucuz iPhone modeline de atıfta bulunuyor.

Apple'ın Çin işçi sendikaları ile yaptığı 17 maddelik işçi hakları iyileştirme anlaşmalarının yerine getirilmediğini savunan raporda, Apple'ın Çin'deki üç büyük tedarik ortağı mercek altına alınmış.

Foxconn'daki şartlar nispeten iyi bulunurken, Pegatron'un ise daha da kötü bir durumda olduğu görülmüş. Apple'ın; 60 saat çalışma sınırı sözü vermesine rağmen 67 saate yakın çalışma süresi, 12 saatlik vardiyalarda sadece 1.5 saat mola hakkı, yasak olmasına rağmen 10000'e yakın çocuk ve öğrenci işçi sayısı, cinsel taciz, rızasız fazla mesai, 100 kişinin bir duşu paylaşması, 12 kişilik yetersiz koğuşlar, kapı önlerinde uyuklamak zorunda kalan fazla mesai işçileri, düşük maaşlar, zorunlu ve sebepsiz maaş kesintileri, patronların zorbalığı gibi 17 maddede umursamazlığına devam ettiği ve insanların köle gibi çalıştırılmasına göz yumduğu raporda dile getirilmiş.

Ancak raporda dikkat çeken bir ayrıntı ise Apple'ın ucuz iPhone modeline vurgu yapılması. Pegatron'un 9 Temmuz tarihinde bir gün boyunca işçilerin gündelik yaşamının izlendiği raporda bir işçinin tüm gün boyunca plastik iPhone arka kapaklarına üretim hattında çizilmeleri önlemek için jelatin kapladığı ve bu modelin yakında piyasaya sürüleceği beyanına yer verilmiş. Ayrıca Pegatron'da ucuz iPhone üretiminin başladığı ancak henüz hacimli üretime geçilmediği için bahsekonu işçinin çalıştığı bölümde bir yavaşlama olduğu notu düşülmüş.

Raporda Pegatron'un ucuz iPhone üretimi ile sorumlu olduğu, bunun yanında iPhone 4, iPhone 4S ve iPhone 5 üretiminin de yapıldığı belirtilmiş. 

Bu raporun tamamen gerçek gözlemlere dayanarak hazırlandığı bilindiği için ucuz iPhone iddialarının çok da yabana atılacak cinsten olmadığı anlaşılıyor. Ancak yine de son sözü Eylül ayındaki lansmanda duyacağız. 

http://www.chinalaborwatch.org/pdf/apple_s_unkept_promises.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
JohnnyCash 6 yıl en beğenilen
Biz de burada yıllardır apple bitti,htc bitti,nokia bitti,samsung plastik diye birbirimizi yiyoruz bilmiyoruz ki hepsi aynı kapitalist
Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
koyun can derdinde, kasap et derdinde. adamlar raporda cindeki calisma sartlarinin vahamiyetini anlatiyor, biz icinden plastik iphoneun gelip gelmiyecegini cikartiyoruz.
koyun can derdinde, kasap et derdinde. adamlar raporda cindeki calisma sartlarinin vahamiyetini anlatiyor, biz icinden plastik iphoneun gelip gelmiyecegini cika...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +36
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kain061 6 yıl NowOrN3wer
NowOrN3wer
pastadanadam
onur01651
5C, buradaki C i iyi analiz etmek lazım.Neden C ?

Cute

Chip

cheap olsa anlarimda chip ne kardes
NowOrN3werpastadanadamonur016515C, buradaki C i iyi analiz etmek lazım.Neden C ?Cute
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kerim336 6 yıl
İphone 4s mi alsam 5c mi beklesem?
Ne kadar olur 5c tahminen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Apple Specialist 6 yıl
İphone 5c donanımsal özellikleri ne olacak yazarsanız sevinirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brk-bjk 6 yıl
Apple ne cok seviyo Cop uretmeyi.Hadi diyelim Apple seviyo Bu Apple Koyunlari neden gidip Cop topluyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brk-bjk 6 yıl
O kadar isci sorunlari anlatimis ama adamlarin tartistihi ucuz iphone cikacak mi cikmayacak mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 6 yıl
bu kapitalizm denen canavar ve esirleri ne zaman doyacak türkiyedede durum çok farklı değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alialtin 6 yıl
kapitalizim insanları robota çeviriyor birine kapitalizim çok tehlikeli dediğin zaman biraz da gerekli kardeşim diyor napacan yada kapitalizim ne olaki diyor elle tutulur birşey olmadığı için mantık yürütemiyor ama akşam işten gelince şöyle oldu böyle oldu ne şerefsiz adamlar var diyorlar uğradığı haksızlıkları anlatıyorlar ha tamda kapitalizim bu işte baksana kölelik kalkmamış daha modern hale gelmiş üstelik bu sefer zorla köle değil isteyerek köle oluyoruz

bu mesajı yazarken sitenin sağ tarafında hediye iphone 5 diye bir reklam gördüm reklam saniyede bir parlıyor ben burdayım diyor hadi gariban vatantaş aldığın askari ücreti ver 12 taksit bir iphone al diyor en çok özellikli ve havalı olanı bu diyor bu telefonu
sonra arkadaşına ya bunun mesajlarına nasıl bakıyorduk diye sor temel özelliklerini bile kullanamayan bir millet niye bukadar özenti düşkünü olur
mesaj yanlış anlaşılmasın kimseye almayın demiyorum kullanında demiyorum ama biraz eskitin 4 ün taksiti bitmeden 5i almayın
mesele goy goya gelince konu onlarca sayfa sürüyor baksanıza bu ciddi konuya kimse ilgi göstermiyor konu başlığı sadece iphone 5 olsaydı çok ilgi çekerdi diye düşünüyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 6 yıl
Bu şartlarda kim üretimde Çin ile yarışabilir ki?! Robot ve köle ile üretim yapıyor.
"60 saat çalışma sınırı sözü vermesine rağmen 67 saate yakın çalışma süresi, 12 saatlik vardiyalarda sadece 1.5 saat mola hakkı, yasak olmasına rağmen 10000'e yakın çocuk ve öğrenci işçi sayısı, cinsel taciz, rızasız fazla mesai, 100 kişinin bir duşu paylaşması, 12 kişilik yetersiz koğuşlar, kapı önlerinde uyuklamak zorunda kalan fazla mesai işçileri, düşük maaşlar, zorunlu ve sebepsiz maaş kesintileri, patronların zorbalığı ..."
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 6 yıl
drony

Apple, Çinde ki fabrikaların açgözlülüğünün önüne geçemediği için yavaş yavaş üretimini amerika kıtasına kaydıracak gibi görünüyor. iPhone üretimin bir kısmını Brezilyaya kaydirmıştı. Yeni gelen Mac Prolarda Amerikada üretilecek. Sanırım Çinden yakından kurtulacak. Herşeyiyle doğa dostu ürün üretirken insan haklarını önemseyeceğini düşünüyorum Tim Cockun. iPhone 5Color iPhone 5Cheap Ama apple ürünün cheap dedirtmez rengarenk iPhonelar göreceğiz gibi geliyor bana Color bu yüzden daha mantıklı geliyor kulağa.


Tim Cock ne lan?

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
burakesan
Ben sırf bu insanların `insandışı` çalıştırılma politikasi yüzünden hiçbir `epıl` ürün almıyorum, aldırtmıyorum. Daha hangi firmanin tedarikçisinde böyle insandışı bir manzara var?! Doldur milleti bir yere, ne adam gibi maaş, ne insanlık hakları; sabah akşam şu anlam veremediğim `epıl` hayranlarına telefon üretsinler... İnsanın yüreği biraz olsun cız eder yahu...

yanlis anlama da bilader,sanki diger ürünler daha mi iyi.sen sadece apple ku kefeye koyamasin.anakartlar ekran kartlar,vs. bunlarin cogu hepsi cin de üretiliyor sirf apple degil.ha son kez sunu da belirteyim.artik apple kendi ürünlerini üretimini amerikaya almak üzere,bundan sonra fiyatlar cok ucuk cok pahali derdinize girerssiniz nedense amerikada isci maasi cin e göre daha cok,buda fiyat artirima yol acabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brave This Storm 6 yıl
Burdaki "c" acaba bundan önce a ve b modelleri olucağıni belirtiyor olabilirmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ziper_gazi_ 6 yıl
kain061
NowOrN3wer
pastadanadam
onur01651 5C, buradaki C i iyi analiz etmek lazım.Neden C ?
Cute
Chip
cheap olsa anlarimda chip ne kardes

colour
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1941 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple ve
3 etiket daha iPhone 5S iphone 5c iphone 5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Taksi şöförlerinin yolu uzatması
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim