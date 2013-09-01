iPhone 5C modelinden kutu ve kullanım kılavuzu görselleri internete sızdı

Haber Editörü
Apple'ın 10 Eylül tarihinde tanıtacağına dair güçlü iddialar bulunan iPhone 5C modeli ile ilgili ardı ardına görseller gelmeye devam ediyor.
İnternete sızan görsellerle iPhone 5C modelinin üretim aşamasından paketleme aşamasına kadar neredeyse her evresine şahit olduk. Bu da Apple'ın sızıntılara karşı eskisi gibi etkili bir mücadele yapamadığını gösteriyor.
iPhone 5C modeli ile ilgili son sızan görseller kutulama aşaması ile ilgili. Görsellerde iPod touch ürünlerinin kutusuna benzeyen bir tasarım ve cihazın kullanım kılavuzu göze çarpıyor. Ayrıca SIM kartı yuvasının çıkarıcı parçası da görüntülenmiş.
Apple'ın personel izinlerini kapatmasıyla 20 Eylül'de iPhone 5S ve 5C modellerini satışa sunacağı kısa süre önce gündeme gelmişti. Ortaya çıkan görseller de modellerin artık raflara çıkmaya hazır olduğunu gösteriyor. Ancak henüz ortada bir davetiye veya resmi açıklama olmadığı için iddialar ne kadar gerçeğe yakın bilinmiyor.
http://iphone5skopen.com/exclusief-fotos-iphone-5c-handleiding-simkaart-pennetje-gelekt/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yahu zaten sitenin 4 yanı reklamla dolu. isanı siteye gireceğine pişman ediyorsunuz. yabancı onca alternatif varken kendi insanımız kazansın kendi sitemizden okuyalım paylaşalım istiyoruz ama bu reklam işinde ipin ucunu kaçıyırosunuz.
Saygı çerçevesinde bir eleştiridir bu. Lütfen okur piskolojisini de göz önünde bulundurun. Bu site kimin için var ? rekalm veren firmalar için mi yoksa reklamları gören okurlar için mi ?
Reklam desteği tabiki olsun, ama sayfa açılışında tarayıcı menülerine uzanan saçmalıklar olmasın.
samsung her hafta yeni model çıkarıyor yok minisi yok bilmemnesi
iphohe bir ara model yaptı diye millet çıldırdı