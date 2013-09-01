iPhone 5C modelinden kutu ve kullanım kılavuzu görselleri internete sızdı

Apple'ın 10 Eylül tarihinde tanıtacağına dair güçlü iddialar bulunan iPhone 5C modeli ile ilgili ardı ardına görseller gelmeye devam ediyor.





İnternete sızan görsellerle iPhone 5C modelinin üretim aşamasından paketleme aşamasına kadar neredeyse her evresine şahit olduk. Bu da Apple'ın sızıntılara karşı eskisi gibi etkili bir mücadele yapamadığını gösteriyor.





iPhone 5C modeli ile ilgili son sızan görseller kutulama aşaması ile ilgili. Görsellerde iPod touch ürünlerinin kutusuna benzeyen bir tasarım ve cihazın kullanım kılavuzu göze çarpıyor. Ayrıca SIM kartı yuvasının çıkarıcı parçası da görüntülenmiş.





Apple'ın personel izinlerini kapatmasıyla 20 Eylül'de iPhone 5S ve 5C modellerini satışa sunacağı kısa süre önce gündeme gelmişti. Ortaya çıkan görseller de modellerin artık raflara çıkmaya hazır olduğunu gösteriyor. Ancak henüz ortada bir davetiye veya resmi açıklama olmadığı için iddialar ne kadar gerçeğe yakın bilinmiyor.





http://iphone5skopen.com/exclusief-fotos-iphone-5c-handleiding-simkaart-pennetje-gelekt/