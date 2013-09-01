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iPhone 5C modelinden kutu ve kullanım kılavuzu görselleri internete sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 5C modelinden kutu ve kullanım kılavuzu görselleri internete sızdı
Apple'ın 10 Eylül tarihinde tanıtacağına dair güçlü iddialar bulunan iPhone 5C modeli ile ilgili ardı ardına görseller gelmeye devam ediyor. 

İnternete sızan görsellerle iPhone 5C modelinin üretim aşamasından paketleme aşamasına kadar neredeyse her evresine şahit olduk. Bu da Apple'ın sızıntılara karşı eskisi gibi etkili bir mücadele yapamadığını gösteriyor.

iPhone 5C modeli ile ilgili son sızan görseller kutulama aşaması ile ilgili. Görsellerde iPod touch ürünlerinin kutusuna benzeyen bir tasarım ve cihazın kullanım kılavuzu göze çarpıyor. Ayrıca SIM kartı yuvasının çıkarıcı parçası da görüntülenmiş.

Apple'ın personel izinlerini kapatmasıyla 20 Eylül'de iPhone 5S ve 5C modellerini satışa sunacağı kısa süre önce gündeme gelmişti. Ortaya çıkan görseller de modellerin artık raflara çıkmaya hazır olduğunu gösteriyor. Ancak henüz ortada bir davetiye veya resmi açıklama olmadığı için iddialar ne kadar gerçeğe yakın bilinmiyor.  
iPhone 5C modelinden kutu ve kullanım kılavuzu görselleri internete sızdı


http://iphone5skopen.com/exclusief-fotos-iphone-5c-handleiding-simkaart-pennetje-gelekt/ Yorum Yaz
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symbiat 6 yıl en beğenilen
hiç huyum değildir konu dışında yorum yapmak ama, şu insanları daha sitenin başında reklama zorlama huyundan lütfen vazgeçin.
Yahu zaten sitenin 4 yanı reklamla dolu. isanı siteye gireceğine pişman ediyorsunuz. yabancı onca alternatif varken kendi insanımız kazansın kendi sitemizden okuyalım paylaşalım istiyoruz ama bu reklam işinde ipin ucunu kaçıyırosunuz.
Saygı çerçevesinde bir eleştiridir bu. Lütfen okur piskolojisini de göz önünde bulundurun. Bu site kimin için var ? rekalm veren firmalar için mi yoksa reklamları gören okurlar için mi ?
Reklam desteği tabiki olsun, ama sayfa açılışında tarayıcı menülerine uzanan saçmalıklar olmasın.
hiç huyum değildir konu dışında yorum yapmak ama, şu insanları daha sitenin başında reklama zorlama huyundan lütfen vazgeçin.Yahu zaten sitenin 4 yanı r...
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3 Yanıt Yanıtla +152
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WhiteLotus 6 yıl
apple'da gizlilik namına birşey kalmadı bu sene utanmasalar incelemesini çekip yayınlıcaklar
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Allen_Bradley 6 yıl multiTYRT
multiTYRT

Coleslaw

Apple bu modelle kuyusunu kazıyor bana göre hata

Adamlar sanki sadece bu modeli çıkarıyor

Bayılıyorum sizin gibilere.

samsung her hafta yeni model çıkarıyor yok minisi yok bilmemnesi
iphohe bir ara model yaptı diye millet çıldırdı
multiTYRTColeslawApple bu modelle kuyusunu kazıyor bana göre hataAdamlar sanki sadece bu mo...
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cnr.kh 6 yıl
fiyatı şu olursa alırım bu olursa alırım diyen arkadaşlar kendinizi kandırmayın fiyat pahalı olacak ve hepiniz yani sadece istekli olanlar ama fiyattan dolayı almıyorum diyenler eşşek gibi alacak, ikinci elde olsa alacak sahip olacak :)
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Master_Evil 6 yıl
2013te gizliden iş yürütmek imkansız olduğu için bence doğrudur
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mhe@ 6 yıl
Yoh yoh o bi olaydı ! kim bilir neler yapardı yaaa, way way tadından yenmezdi, ucundan elleyince fezaya çıkardı, yok abi, 128gb ramle 3 terraflopluk olurdu lan bu telefon. ESXi kurulup 6 web hots ederdi bu cihaz yaaa...
Telefon lan bu ne olacak altı üstü, kılım şu ürüne, yok böyle bir terbiyesizlik.
Sagdan soldan toplanıp, üretilen en toplanasından bir telefon bu.
2.5 milyona arsızca satıyorlar alanda var, alanda mutlu mutlu ahhhhh, göklerde ucuyo.
Telefon len bu altı üstü nedir, alo deyip masaya koyuyon mal gibi duruyor orda.
Aynı ürünle ne kadar gidicen abi yaaa.. Aynı takoz aynı takoz, yiter yaaaa.
Ballandıra ballandıra ne yaw bu : )))) telefon beyler telefon bu..
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Konungariket Sverige 6 yıl
yakında 5c'nin incelemesini bekliyoruz .... bu arada hayret bu yıl ceo iphone 5c'yi barda unutmayı unutmuş :D
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FataIErroR 6 yıl
5C hakkında sızdırılmayan bişey kalmadı heralde D:
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AMERICOS 6 yıl
Kutu tasarımları bile güzel.HTC One kutusu da çok güzeldi.
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K.B.D 6 yıl
Fiyat 1300 1500 olursa is yapar.
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iboocum 6 yıl
ipod kutusunda iphone olmaz ki bea :(
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okan_cehapelioglu 6 yıl
çok kalitesiz görünüyor bu ucuz iphone muhabbetiyle insanların kafasında kalitesiz gibi bi algıya neden oldu zaten
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JoeyBane 6 yıl
Kağıdın, plastiğin bile haberi yapılıyor..
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DH Misafiri 6 yıl
Neden iphone 5c c cheap denmi geliyor onun c simi :) öyleyse biraz tuhaf olmuş hoşuma gitmedi zira öyleyse sınıfçılık yapar gibi
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Aristeas 6 yıl
Ad Block Plus. Chrome kullanan arkadaşlar kursun Chrome Store'dan. Tek bir reklam bile çıkmıyor doğru düzgün sitelerde. Derdinizi seveyim yahu
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kadirirdem 6 yıl
inexo
hala inanmayan var mı merak ediyorum. geçen sene gibi oldu. iphone 5 görseli sızmıştı ama kimse de yakıştıramadı apple a. sonuç. iphone 5 milyonlarca satıyor.

KAÇ MİLYON SATIYOR BANA Bİ SÖLESENE APPLE IN EN ÇOK TUTAN TELEFONU İPHONE 4S
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