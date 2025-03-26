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    iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max bir arada görüntülendi

    Apple'ın bu yıl sunacağı iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max bir arada görüntülendi. Plus modelinin yerini alacak iPhone 17 Air, yarı yarıya daha ince olacak. İşte görüntüler...
    iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max bir arada görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Apple'ın önümüzdeki sonbahar aylarında duyuracağı iPhone 17 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor ve bu yılki en büyük sürpriz iPhone 17 Air modeli olacak. Sızdırılan kılıf görsellerinin ardından, iPhone 17 Air'in iPhone 17 Pro Max ile yan yana gösterildiği yeni görüntüler paylaşıldı.

    iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max kıyaslandı

    Majin Bu tarafından X'te paylaşılan görsel, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max'in yan yana durduğunu gösteriyor.Daha önce Weibo’da ortaya çıkan bilgilere göre, iPhone 17 Air’in toplam kalınlığı 9,5 mm olacak. Ancak, kamera çıkıntısı hesaba katılmadığında cihazın gövdesi yalnızca 5,5 mm kalınlığında olacak. Bu da, iPhone 17 Pro Max’in mevcut nesildeki 8,25 mm gövde kalınlığından %66 oranında daha ince.

    Kaçıranlar için Apple, bugüne kadar en ince iPhone olarak iPhone 6’yı sunmuştu. 6.9 mm kalınlığındaki bu model bile Air'e kıyasla kalın kalıyor. Şirketin bu inceliği nasıl sağlayacağı ve batarya kapasitesini nasıl koruyacağı ise şu an için belirsiz. Daha önce, batarya tasarımı açısından 6 mm'nin altına inmenin zor olduğu iddia edilmişti. Ancak yeni tasarım, Apple’ın donanım mühendisliği açısından önemli bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

    iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max bir arada görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Son bilgilere göre iPhone 17 Air’in yalnızca tek bir arka kameraya sahip olması bekleniyor. Ancak Apple, Fusion Kamera sistemi ile bu eksikliği hafifletmeyi başarabilir. Ayrıca, Ming-Chi Kuo’nun analizine göre, cihaz Apple’ın kendi tasarladığı 5G modemi, A19 çipini ve Dinamik Ada tasarımını içerecek. iPhone 17 Air'in sonbaharda iPhone 17 serisi ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Ancak şu an için cihazın tüm teknik detayları netleşmiş değil. 

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