iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max bir arada görüntülendi

iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max kıyaslandı
Majin Bu tarafından X'te paylaşılan görsel, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max'in yan yana durduğunu gösteriyor.Daha önce Weibo’da ortaya çıkan bilgilere göre, iPhone 17 Air’in toplam kalınlığı 9,5 mm olacak. Ancak, kamera çıkıntısı hesaba katılmadığında cihazın gövdesi yalnızca 5,5 mm kalınlığında olacak. Bu da, iPhone 17 Pro Max’in mevcut nesildeki 8,25 mm gövde kalınlığından %66 oranında daha ince.
Kaçıranlar için Apple, bugüne kadar en ince iPhone olarak iPhone 6’yı sunmuştu. 6.9 mm kalınlığındaki bu model bile Air'e kıyasla kalın kalıyor. Şirketin bu inceliği nasıl sağlayacağı ve batarya kapasitesini nasıl koruyacağı ise şu an için belirsiz. Daha önce, batarya tasarımı açısından 6 mm'nin altına inmenin zor olduğu iddia edilmişti. Ancak yeni tasarım, Apple’ın donanım mühendisliği açısından önemli bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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