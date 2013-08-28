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iPhone 5C özellikleri detaylanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,7b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 5C özellikleri detaylanıyor

Apple'ın 10 Eylül tarihinde yeni nesil iPhone modeli ile birlikte tanıtmasına kesin gözüyle bakılan iPhone 5C veya diğer deyişiyle uygun fiyatlı iPhone modelinin donanım tarafında neler sunacağına dair bilgiler gelmeye devam ediyor.

Donanım olarak iPhone 5 modelini esas alacağı belirtilen iPhone 5C ile ilgili yeni iddialar da bu yönde yoğunlaşıyor. Plastik bir kasa yapısına sahip olacak iPhone 5C'de 4 inçlik 1136x640 piksel çözünürlükte ekran yer alıyor. 

1GB yaklaşık RAM miktarı sunması beklenen modelde 16GB/32GB/64GB şeklinde alışık olduğumuz depolama seçenekleri yer alıyor. Arka tarafta 8MP çözünürlükte bir kamera sensörüne yer veren model ön kısımda da 1.2MP çözünürlükte bir kamera barındırıyor. Modele güç veren çift çekirdekli işlemcinin A6 olduğu sanılmasına rağmen bir kesinlik şimdilik yok.

Modelin 7.6mm kalınlığa ve 106gr ağırlığa sahip olacağı belirtiliyor. iOS 7 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan model Siri desteği de sunacak. Daha önce Siri özelliğinin kırpıldığı gündeme gelse de son dedikodular böyle bir durumun olmadığı noktasında birleşiyor. Siri beraberinde Fransızca, Almanca, Japonca, Çince, Güney Korece, İtalyanca ve İspanyolca desteğini de getiriyor.

Bilgiler henüz iddia seviyesinde ve doğrulama bir konu sözkonusu değil. Apple'ın gerçekte akıllı telefon tarafında bizlere ne sunacağını 10 Eylül tarihinde görebileceğiz. 

http://www.phonearena.com/news/Alleged-iPhone-5C-specs-sheet-points-to-a-4-inch-dual-core-device-with-1GB-RAM-iOS-7-and-Siri-support_id46799 Yorum Yaz
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Sebastian Shaw 6 yıl en beğenilen
Surada daha birkac hafta oncesine kadar "Apple hayatta oyle bir iphone cikarmaz" diye yirtinan fanboylar bekleniyor.
Bir eksileyin de kac kisisiniz anlayalim.

Edit: eksileyin dedim artılar gelmiş ya la
Surada daha birkac hafta oncesine kadar "Apple hayatta oyle bir iphone cikarmaz" diye yirtinan fanboylar bekleniyor.Bir eksileyin de kac kisisiniz...
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Hk@n 6 yıl S.Soylu
S.Soylu

5S 2500 le girer ip5 1700 olur 5C de 1500 al sana ucuz iphone derler sonra

Bizim millet derki 1500 veren 2500 de verir 5S al
S.Soylu5S 2500 le girer ip5 1700 olur 5C de 1500 al sana ucuz iphone derler sonraBizim millet derki 1500 veren 2500 de ...
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mert1907 6 yıl
Sadece kasayi plastik yapmakla ucuz olacaksa donanimin hicbir onemi yok o zaman. Bosuna ugrasmislar madem ucuz iPhone yapicaklar 4S in fiyatini asagiya cekerek bunu yapabilirlerdi. Sen 5 uretimini sonlandir sonra ayni donanima plastik kasa gecir ucuz diye sat.
Sadece kasayi plastik yapmakla ucuz olacaksa donanimin hicbir onemi yok o zaman. Bosuna ugrasmislar madem ucuz iPhone yapicaklar 4S in fiyatini asagiya cekerek ...
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hukuksever 6 yıl
ıpad mini 2 nin lansmanıda 10 eylülde mi olucak acaba?
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asdara 6 yıl
Hk@n
S.Soylu 5S 2500 le girer ip5 1700 olur 5C de 1500 al sana ucuz iphone derler sonra
Bizim millet derki 1500 veren 2500 de verir 5S al

E tabii abi 1.500 veren biri için 1.000 nedir ki? Çoğunu vermiş zaten :D
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aziz77 6 yıl
siri gelse ne olur,Türkçe değil desteği en son gelir.
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Ciqaro 6 yıl
Bence apple artk biraz sıvazlama bölümüne geçti steve den sonra :)
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daedlus 6 yıl
4s donanımında olucak bence
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Nightmare70 6 yıl
Sebastian Shaw
Surada daha birkac hafta oncesine kadar Apple hayatta oyle bir iphone cikarmaz diye yirtinan fanboylar bekleniyor.
Bir eksileyin de kac kisisiniz anlayalim. Edit: eksileyin dedim artılar gelmiş ya la

Ben çıkarmasından yanayım insanları Android'e mahkum etmemeli :D
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AERN 6 yıl
Tasarım nasıl olacak merak ediyorum. 4 inç ekran yeterli olur diye düşünüyorum. Ama görünüş de önemli.
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cübbeli gandalf 6 yıl
donanım yeterli fiyatıda 1100-1200liradan fazla olmamalı
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Reepla 6 yıl
Turkiye de fiyatlari 1400 den baslar.Fazla bir fiyat farki beklemeyin 1000 liraya satacak degiller.
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sertacarslan 6 yıl
iPhone 5s varken 5c alacak olanlar, telefonu gerçekten iOS için alan bilinçli kullanıcılar olacaktır. Geri kalan %90 iPhone kullanıcısı ise daha pahalı olduğu bilinen 5s varken 5c almayı kibirlerine yediremeyecektir. O nedenle 5c'nin 5s kadar çok satacağını düşünmüyorum.
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