iPhone 5C özellikleri detaylanıyor





Apple'ın 10 Eylül tarihinde yeni nesil iPhone modeli ile birlikte tanıtmasına kesin gözüyle bakılan iPhone 5C veya diğer deyişiyle uygun fiyatlı iPhone modelinin donanım tarafında neler sunacağına dair bilgiler gelmeye devam ediyor.





Donanım olarak iPhone 5 modelini esas alacağı belirtilen iPhone 5C ile ilgili yeni iddialar da bu yönde yoğunlaşıyor. Plastik bir kasa yapısına sahip olacak iPhone 5C'de 4 inçlik 1136x640 piksel çözünürlükte ekran yer alıyor.





1GB yaklaşık RAM miktarı sunması beklenen modelde 16GB/32GB/64GB şeklinde alışık olduğumuz depolama seçenekleri yer alıyor. Arka tarafta 8MP çözünürlükte bir kamera sensörüne yer veren model ön kısımda da 1.2MP çözünürlükte bir kamera barındırıyor. Modele güç veren çift çekirdekli işlemcinin A6 olduğu sanılmasına rağmen bir kesinlik şimdilik yok.





Modelin 7.6mm kalınlığa ve 106gr ağırlığa sahip olacağı belirtiliyor. iOS 7 işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan model Siri desteği de sunacak. Daha önce Siri özelliğinin kırpıldığı gündeme gelse de son dedikodular böyle bir durumun olmadığı noktasında birleşiyor. Siri beraberinde Fransızca, Almanca, Japonca, Çince, Güney Korece, İtalyanca ve İspanyolca desteğini de getiriyor.





Bilgiler henüz iddia seviyesinde ve doğrulama bir konu sözkonusu değil. Apple'ın gerçekte akıllı telefon tarafında bizlere ne sunacağını 10 Eylül tarihinde görebileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Alleged-iPhone-5C-specs-sheet-points-to-a-4-inch-dual-core-device-with-1GB-RAM-iOS-7-and-Siri-support_id46799