iPhone 17 özellikleri neler olacak? İşte yeni tasarım & renkler ve yeni özellikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Apple'ın iPhone 17 serisi çok yakında piyasaya sürülecek. Bu yıl, seriye ultra ince iPhone 17 Air modeli dahil olacak. iPhone 17 Ultra modeli beklenmiyor. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in 9 Eylül’de düzenlenecek Apple Eylül etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. iPhone 17 modellerinin tasarımı netleşti diyebiliriz. Peki, yeni iPhone’lar ne yenilikler sunacak?

iPhone 17

Tam Boyutta Gör CIRP raporuna göre, geçen yıl iPhone satışlarının büyük bir kısmını baz model oluşturdu. iPhone 17 de muhtemelen serinin en çok satan modeli olacak. iPhone 17, iPhone 16 ile aynı tasarım çizgilerine sahip olacak. Apple A19 çip, daha büyük (6.3 inç) ekran, geliştirilmiş 24 megapiksel ön kamera ve muhtemelen 120 Hz desteğiyle gelecek. Beklenen iPhone 17 özellikleri şu şekilde:

6.3 inç 120Hz ekran

Apple A19 işlemci

8GB RAM

24 MP ön TrueDepth kamera

48MP Fusion + 12MP Ultra geniş kamera

3600+ mAh batarya

128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Mor, Yeşil, Mavi, Siyah ve Beyaz renk

Alüminyum + Cam tasarım

7.8 mm kalınlık

799 dolar fiyat etiketi

iPhone 17 Air

Tam Boyutta Gör Bu yıl iPhone 17 Plus yerini yepyeni ultra ince iPhone 17 Air modeline bırakıyor. Tasarıma öncelik veren bu modelin her zamankinden daha ince ancak pil ömründen ve kameralardan ödün veren fütüristik bir tasarıma sahip olması bekleniyor. 5.55 mm kalınlıkla, şimdiye kadarki en ince iPhone olacak. Apple, ilk 5G modemi C1’i yepyeni iPhone 17 Air’da kullanabilir. iPhone 17 Air, 17 Pro’larla aynı Apple A19 Pro işlemciye sahip olacak ancak Apple’ın bu modelde çipin daha az GPU içeren bir sürümünü kullanacağı söyleniyor. Beklenen iPhone 17 Air özellikleri şu şekilde:

6.6 inç 120Hz, hep açık ekran

Apple A19 Pro çip

12GB RAM

24 MP ön TrueDepth kamera

48MP Fusion kamera

2900 mAh batarya

Apple C1 modem

Açık Mavi, Açık Altın, Siyah ve Gümüş renk

Titanyum + Cam tasarım

256GB, 512GB, 1TB

5.5 mm incelik

949 dolar fiyat etiketi

Apple, 3 milyarıncı iPhone’unu sattı 1 ay önce eklendi

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max

Tam Boyutta Gör Apple'ın Pro modelleri bu yıl da her açıdan en iyi iPhone'lar olmaya devam edecek. iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, geçen yılkiyle aynı 6.3 inç ve 6.9 inç boyutlarında gelecek ancak diğer birçok özellik değişiyor. En dikkat çekeni; kamera bölümünde. Google Pixel telefonlardaki gibi yatay uzanan bir kamera düzeni olacak. Tabii ki kamera iyileştirmeleri olacak; telefoto kamera 48MP’e, ön kamera da 24MP’e yükseltilecek. Apple’ın Pro modellerde yansıma önleyici, çizilmelere karşı daha dayanıklı ekran kullanacağı da söylentiler arasında. Dikkate değer bir değişiklik olarak, titanyum yerini alüminyum tasarıma bırakacak. Beklenen iPhone 17 Pro / 17 Pro Max özellikleri şu şekilde:

6.3 inç / 6.9 inç 120Hz, yansıma önleyici, hep açık ekran

Apple A19 Pro çip

12 GB RAM

24MP ön TrueDepth kamera

48MP Fusion + 48MP Ultra geniş + 48MP Telefoto

3600 mAh / 5000 mAh batarya

Buhar odası soğutma sistemi

256GB, 512GB, 1TB, 2TB

Turuncu, Koyu Mavi, Gümüş, Siyah renk

Alüminyum + Cam tasarım

8.7 mm kalınlık

1049 dolar / 1249 dolar fiyat etiketi

iPhone 17 ne zaman tanıtılacak?

Apple’ın iPhone 17 serisini yeni Apple Watch Series 11 ve Watch Ultra 3 modelleriyle birlikte 9 Eylül’de tanıtması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 Pro Max nasıl olacak? Beklenen yenilikler ve fiyatlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: