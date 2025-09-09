iPhone 17 özellikleri neler olacak? İşte yeni tasarım & renkler ve yeni özellikler

Apple'ın iPhone 17 serisi çok yakında piyasaya sürülecek. Bu yıl, seriye ultra ince iPhone 17 Air modeli dahil olacak. iPhone 17 Ultra modeli beklenmiyor. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in 9 Eylül’de düzenlenecek Apple Eylül etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. iPhone 17 modellerinin tasarımı netleşti diyebiliriz. Peki, yeni iPhone’lar ne yenilikler sunacak?
iPhone 17
- 6.3 inç 120Hz ekran
- Apple A19 işlemci
- 8GB RAM
- 24 MP ön TrueDepth kamera
- 48MP Fusion + 12MP Ultra geniş kamera
- 3600+ mAh batarya
- 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
- Mor, Yeşil, Mavi, Siyah ve Beyaz renk
- Alüminyum + Cam tasarım
- 7.8 mm kalınlık
- 799 dolar fiyat etiketi
iPhone 17 Air
- 6.6 inç 120Hz, hep açık ekran
- Apple A19 Pro çip
- 12GB RAM
- 24 MP ön TrueDepth kamera
- 48MP Fusion kamera
- 2900 mAh batarya
- Apple C1 modem
- Açık Mavi, Açık Altın, Siyah ve Gümüş renk
- Titanyum + Cam tasarım
- 256GB, 512GB, 1TB
- 5.5 mm incelik
- 949 dolar fiyat etiketi
iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max
- 6.3 inç / 6.9 inç 120Hz, yansıma önleyici, hep açık ekran
- Apple A19 Pro çip
- 12 GB RAM
- 24MP ön TrueDepth kamera
- 48MP Fusion + 48MP Ultra geniş + 48MP Telefoto
- 3600 mAh / 5000 mAh batarya
- Buhar odası soğutma sistemi
- 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
- Turuncu, Koyu Mavi, Gümüş, Siyah renk
- Alüminyum + Cam tasarım
- 8.7 mm kalınlık
- 1049 dolar / 1249 dolar fiyat etiketi
iPhone 17 ne zaman tanıtılacak?
Apple'ın iPhone 17 serisini yeni Apple Watch Series 11 ve Watch Ultra 3 modelleriyle birlikte 9 Eylül'de tanıtması bekleniyor.
