Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Slim için konsept videosu paylaşıldı: İşte tasarımı

    iPhone 17 Slim modelinin tasarımını gösteren yeni konsept videosu paylaşıldı. CAD görüntüleri, yeni modelin kamera düzeni, kalınlığı ve yeni Dinamik Ada tasarımını içeriyor.
    iPhone 17 Slim canlı olarak görüntülendi! İşte video Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki aylarda tanıtılacak iPhone 17 ve 17 Pro modellerinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bunlar arasından en büyüğü ise, kuşkusuz iPhone 17 Slim (veya diğer adıyla iPhone 17 Air) oldu. Son olarak iPhone 17 Slim modeline ait yeni bir konsept videosu yayınlandı. Peki yeni model ne kadar ince olacak? İşte görüntüler

    iPhone 17 Slim için konsept videosu paylaşıldı

    Kaçıranlar için uzun süredir gündemde olan iPhone 17 Air modelinin iPhone tarihindeki en ince iPhone olması bekleniyor. Paylaşılan videoda ise, ultra ince model için planlanan erken örneklere bakıyoruz. Buna göre 5 mm kalınlıkta olan iPhone 17 Slim, yatay konumlandırılmış arka kamera ünitesine sahip. Ayrıca ekranın üst kısmında, daha küçük bir Dinamik Ada tasarımı kullanılmış.

    Yeni tasarım doğrulandığı takdirde, iPhone 17 Air sürümünün diğer modellerden ayrışacağını söyleyelim. Ayrıca "ince" olarak adlandırılan bu modelin, başlangıçta yüksek yoğunluklu bir pil sayesinde kalınlık ve ağırlık konusunda rakipsiz olacağı söylentisi vardı. Ancak Apple'ın bu teknolojiyi uygulamada engellerle karşılaştığı ve tasarım hedeflerini geri çektiği belirtiliyor. 

    Şu an için Apple’ın tasarım süreçlerinde birden fazla prototip test ettiği aşikar. iPhone 17 için de benzer bir süreçten geçildiği, ancak nihai tasarımın henüz belirlenmediğini belirtelim. Örneğin, daha önce ortaya çıkan bir rapor, iPhone 17 Pro’nun mevcut titanyum yerine kısmen alüminyum bir yapı kullanabileceğini öne sürmüştü. Ancak, bu detaylar resmi lansmanda değişebilir.

    iPhone 17 Slim beklenen özellikleri

    iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak yaklaşık 6.6 inç ekrana sahip olacağı konusunda hemfikir. Buna ek olarak hem dinamik ada (Dynamic Island) hem de 120Hz ProMotion desteği gibi gelişmiş özellikler bulunacak. iPhone 17 Air modelinin ince tasarımını destekleyecek diğer bir önemli unsur ise Apple'ın yeni A19 işlemcisi olabilir.

    Bu işlemci, yüksek performansı ve enerji verimliliğini bir araya getiren 3nm üretim teknolojisiyle geliştiriliyor. Ayrıca, iPhone 17 serisinin tüm modellerinde selfie kamerasının 24MP çözünürlüğe yükseltileceği tahmin ediliyor. Ayrıca telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, 48MP arka kamera ve Apple Intelligence'a sahip olması muhtemel.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez uçarken görüldü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    takas desteği nedir bilerek hikayeye bakmamak gazdan ayağı çekince vuruntu çorum ağzı kelimeler reçetesiz ağrı kesiciler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız