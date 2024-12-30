iPhone 17 Slim için konsept videosu paylaşıldı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki aylarda tanıtılacak iPhone 17 ve 17 Pro modellerinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bunlar arasından en büyüğü ise, kuşkusuz iPhone 17 Slim (veya diğer adıyla iPhone 17 Air) oldu. Son olarak iPhone 17 Slim modeline ait yeni bir konsept videosu yayınlandı. Peki yeni model ne kadar ince olacak? İşte görüntüler

iPhone 17 Slim için konsept videosu paylaşıldı

Kaçıranlar için uzun süredir gündemde olan iPhone 17 Air modelinin iPhone tarihindeki en ince iPhone olması bekleniyor. Paylaşılan videoda ise, ultra ince model için planlanan erken örneklere bakıyoruz. Buna göre 5 mm kalınlıkta olan iPhone 17 Slim, yatay konumlandırılmış arka kamera ünitesine sahip. Ayrıca ekranın üst kısmında, daha küçük bir Dinamik Ada tasarımı kullanılmış.

Yeni tasarım doğrulandığı takdirde, iPhone 17 Air sürümünün diğer modellerden ayrışacağını söyleyelim. Ayrıca "ince" olarak adlandırılan bu modelin, başlangıçta yüksek yoğunluklu bir pil sayesinde kalınlık ve ağırlık konusunda rakipsiz olacağı söylentisi vardı. Ancak Apple'ın bu teknolojiyi uygulamada engellerle karşılaştığı ve tasarım hedeflerini geri çektiği belirtiliyor.

Şu an için Apple’ın tasarım süreçlerinde birden fazla prototip test ettiği aşikar. iPhone 17 için de benzer bir süreçten geçildiği, ancak nihai tasarımın henüz belirlenmediğini belirtelim. Örneğin, daha önce ortaya çıkan bir rapor, iPhone 17 Pro’nun mevcut titanyum yerine kısmen alüminyum bir yapı kullanabileceğini öne sürmüştü. Ancak, bu detaylar resmi lansmanda değişebilir.

iPhone 17 Slim beklenen özellikleri

iPhone 17 Air’ın tasarımı ve özellikleri hakkında çelişkili söylentiler var ancak çoğu kaynak yaklaşık 6.6 inç ekrana sahip olacağı konusunda hemfikir. Buna ek olarak hem dinamik ada (Dynamic Island) hem de 120Hz ProMotion desteği gibi gelişmiş özellikler bulunacak. iPhone 17 Air modelinin ince tasarımını destekleyecek diğer bir önemli unsur ise Apple'ın yeni A19 işlemcisi olabilir.

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Bu işlemci, yüksek performansı ve enerji verimliliğini bir araya getiren 3nm üretim teknolojisiyle geliştiriliyor. Ayrıca, iPhone 17 serisinin tüm modellerinde selfie kamerasının 24MP çözünürlüğe yükseltileceği tahmin ediliyor. Ayrıca telefonun alüminyum çerçeve, Face ID, 48MP arka kamera ve Apple Intelligence'a sahip olması muhtemel.

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