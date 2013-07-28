iPhone 5C şeklinde bir kutu tasarımı ortaya çıktı





Son dönemlerde internete en çok görseli sızan cihaz iPhone Lite adının verildiği iddia edilen uygun fiyatlı iPhone modeli. Artık prototip aşamasına geldiği anlaşılan iPhone Lite gerçek hayata merhaba diyecek mi şimdilik kimse bilmiyor. Apple tarafından da resmi bir teyit gelmediği için hangi iddianın gerçeğe yakın olduğu da belirsizleşiyor.





Bugün Çin'den gelen bir fotoğraf ile kafalar iyice karıştı. Görselde iPhone 5C olarak etiketlenmiş bir kutu tasarımı ortaya çıktı. Görsele bakıldığında sanki model artık kutulanmaya hazır hale gelmiş hissi uyanıyor.





Kutu üzerindeki C harfinin Color yani renk kelimesini tanımladığı iddia ediliyor. Apple bu isimlendirme ile birden fazla renk seçeneği sunacak bir iPhone modelini işaret ediyor. Kutu malzemesinin iPhone modellerinden alışık olduğumuz karton değil, iPod modellerinden hatırlayacağımız plastik olması da dikkat çeken diğer bir nokta.





iPhone 5 modeli öncesinde de Photoshop ile değiştirilmiş bazı sahte kutu tasarımlarına şahit olmuştuk. Bu görselin de sahte olma ihtimali var. Ancak ne gerçek olduğu ne de sahte olduğu şimdilik belirsiz.

http://www.imore.com/packaging-labeled-iphone-5c-shows-china-leads-more-color-iphone-speculation