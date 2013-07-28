Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 5C şeklinde bir kutu tasarımı ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,7b
1
131
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPhone 5C şeklinde bir kutu tasarımı ortaya çıktı

Son dönemlerde internete en çok görseli sızan cihaz iPhone Lite adının verildiği iddia edilen uygun fiyatlı iPhone modeli. Artık prototip aşamasına geldiği anlaşılan iPhone Lite gerçek hayata merhaba diyecek mi şimdilik kimse bilmiyor. Apple tarafından da resmi bir teyit gelmediği için hangi iddianın gerçeğe yakın olduğu da belirsizleşiyor.

Bugün Çin'den gelen bir fotoğraf ile kafalar iyice karıştı. Görselde iPhone 5C olarak etiketlenmiş bir kutu tasarımı ortaya çıktı. Görsele bakıldığında sanki model artık kutulanmaya hazır hale gelmiş hissi uyanıyor.

Kutu üzerindeki C harfinin Color yani renk kelimesini tanımladığı iddia ediliyor. Apple bu isimlendirme ile birden fazla renk seçeneği sunacak bir iPhone modelini işaret ediyor. Kutu malzemesinin iPhone modellerinden alışık olduğumuz karton değil, iPod modellerinden hatırlayacağımız plastik olması da dikkat çeken diğer bir nokta.

iPhone 5 modeli öncesinde de Photoshop ile değiştirilmiş bazı sahte kutu tasarımlarına şahit olmuştuk. Bu görselin de sahte olma ihtimali var. Ancak ne gerçek olduğu ne de sahte olduğu şimdilik belirsiz. 

http://www.imore.com/packaging-labeled-iphone-5c-shows-china-leads-more-color-iphone-speculation Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
multiTYRT 6 yıl en beğenilen
Şimdi de, 5-C sınıfından iPhone arkadaşımızı "naber? Ekrem" adlı şiirini okuması için buraya davet ediyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +73
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 6 yıl
Color'dan ziyade cheap yani ucuz bence...
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 6 yıl
Pahalı iPhone karton kutuyla, ucuz iPhone plastik kutuyla mı gelecek yani? Tam tersi olması gerek sanki.
2 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zuko 6 yıl
Helalinden 10
er-soy Şimdi merak ettim, madem c ucuz ya da renkli peki s ne anlama geliyor? Kutu şekliyle piyasaya düşen renkli İphoneların tasarımı aynı.
speed

3GS'de speed de 4S'de speed değildi bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 6 yıl
ucuz olsun ıphon olsun stabil takılmadan ucuz ıphon androıdı öldürür
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 6 yıl
ipone 5 e rakip :)
m.teknolojioku.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkanberk 6 yıl
Kutusu bile bu kadar tartışılan firma batar mı :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAAltuntas 6 yıl
Bu sefer farklı birşey geliyor gibi. Sadece harf üzerinden söylemiyorum. İşletim sisteminin yenilenmesi ile de fark yaratacak gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nurish60 6 yıl
-HFG-
grezimonk Apple için yolun sonu çok yakın yeni krizde batar 6 ay sonra yok...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
donanimhaber.com/... görmedin galiba apple kolay kolay batmaz

Üzerinden tankmı geçti ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
errhhan 6 yıl
nedir bu asparagaslar ya.. cikaracaklarsa cikarsinlar artik su telefonu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 6 yıl
Adamlar hala Apple batacak diyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


sizin fikrinize göre bunu yapan apple ın batması lazımdı
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 6 yıl
apple is capulling
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cengiz Elektronik 6 yıl
Eğlence Çıktı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2683 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 5c ve
2 etiket daha iPhone 5S Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gigabyte GTX 760 OC WindForce Ekran Kartı Video inceleme 6 yıl Türk Markaları da Oyuncu PC'si Yapabilir "Exper Xcellerator" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Taksi şöförlerinin yolu uzatması
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim