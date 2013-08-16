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"iPhone 5S: A7 işlemci, parmak izi okuyucu, 128GB depolama alanı, altın renkli yeni kasa"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple’a en yakın analistlerden olan ve şimdiye kadar başarılı bir karnesi bulunan KGI Securities’in analistlerinden Ming-Chi Kuo, 10 Eylül’deki etkinlik yaklaştık, 7.nesil iPhone’la ilgili önemli bilgileri paylaşmaya devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi Kuo, yakın zaman önce yayınladığı yazıda 7.nesil iPhone’un safir kaplama, parmak izi okuyuculu konveks home tuşu ile geleceğini dile getirmişti. Analist, son kaleme aldığı yazıda ise 7.nesil iPhone’un üzerindeki belirsizliği biraz daha giderdi.

Kuo’ya göre 7.nesil iPhone’un 5 önemli özelliği olacak. Bunlar sırasıyla:

  • 28nm üretim süreciyle yapılmış, ARMv8 tabanlı A7 yongada sistem çözümünden gücünü alacak ve 1GB LPDDR3 sistem belleğiyle bir önceki yılın modeline göre çok büyük bir donanımsal üstünlük kuracak. Bellek kapasitesi, iPhone 5’e göre değişmese de A6’da kullanılan LPDDR2’ye kıyasla daha yüksek bant genişliği, veri oranı ve düşük güç tüketimine sahip LPDDR3 ile önemli bir performans artışı sağlanacak.
  • 128GB ’lık yeni depolama kapasitesi
  • Daha önceki günlerde sizlere aktardığımız haberde olduğu gibi safir kaplama, parmak izi okuyuculu konveks home tuşu
  • 8 MP ’lik ancak F2.0 diyafram açıklığındaki kamerası ile düşük ışık performansı daha gelişmiş kamera
  • Şimdiye kadar Apple iPhone’ların kasasında siyah ve beyaz tonları tercih etmişti. Ancak iPhone 5S ile birlikte şimdi de altın renkli iPhone karşımıza çıkacak.

Satış fiyatında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirten Kuo, birkaç nesildir beklenen NFC desteğinin 7.nesil iPhone’da yine olmayacağını belirtirken; parmak izi okuyucusu üretim talebinin karşılanması halinde Apple’ın sadece 7.nesil iPhone ile yaklaşık 4 ay içerisinde 35 milyonluk satış sayısına ulaşmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Haberin başında da belirttiğimiz gibi Kuo, geçmiş tahminleriyle oldukça başarılı sayılabilecek bir analist. Haliyle iPhone 5S hakkında söylediklerinin doğru olma olasılığı yüksek duruyor.


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2622110012 6 yıl en beğenilen
2 gb ram koysa 5 sene cihaz gider ama bilerek 1 gb koyuyor ki ip4 gibi ilerleyen yıllarda makina tıkansın diye.
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Leskodjer 6 yıl
Altin renkli kasa Arabistanda yok satar.
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Lord of the Shadows 6 yıl
Emre79
Lord of the Shadows
yc#1
Lord of the Shadows 1GB Ram mi?!
iOS Windows Phone gibi doğal bir işletim sistemi olup Amdroid gibi sanal makina üzerinde çalışmamakatadır. Dolayısıyla 1 GB bellek ve çift çekirdek işlemciyle akıcı bir başarım sergilemektedir.
3. Nesil iPad kullanıyorum. 1GB sistem belleğine sahip. Arka planda yüksek kaynak tüketimi yapan uygulamar arttıkça, ki sayısı çok fazla değil: Flipboard, Real Racing 3, Garage Band, Twitter ve Facebook örneğin, Safaride browsing yaparken cihaz kendinden geçiyor. Boştaki ram miktarı 50MBların altına düştüğü oluyor. Neyden bahsediyorsun sen?!?
İpad 3 kullandım,ios 6 jb yok,bu tür kasmaymış kendinden geçmeymiş hiçbirzaman olmadı,512 mb bellekli ipad minide dahi olmuyor,ama jb yaptıysanız gelipte şuçu belleğe atmayın,android kısmı bundan daha feci bir deneyin derim,aleti doldurdukça kasan sistemden bahsediyoruz,ios ile bir mi ?

Ben Android'in sistem kaynaklarını daha iyi kullandığını iddia etmedim zaten. iPad 3'ün performansını 2GB bellekli 4 çekirdekli bir işlemciye sahip Android Tablet zar zor verebiliyor. Ama gel gelelim 2013'ün son çeyreğinde çıkan bir flagship device da 1GB belleğe sahip olmamalı.Ben bunu kabul etmiyorum. Aşağıda bir arkadaşın dediği gibi, iPhone 4 gibi biraz süre geçtikten sonra cihaz yığılsın ve yeni cihazı satın almak durumunda bırakalım diye yapılmış ayak oyunları bunları.
Emre79Lord of the Shadowsyc#1Lord of the Shadows 1GB Ram mi?!iOS Windows Phone gibi doğal bir işleti...
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zedge08 6 yıl
İphone 5s in kasasıda aliminyum mu?iphone 5 deki gibi boya atması olur mu?
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regaibyigit. 6 yıl zedge08
zedge08

İphone 5s in kasasıda aliminyum mu?iphone 5 deki gibi boya atması olur mu?

olmaz siyah rengi uzay grisi oldu çizilse bile gözükmüyor artık
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DH Misafiri 6 yıl
3yıldır fotoğrafla uğraşıyorum. bir telefon için 8 mp çok yüksek bir değer bence. Profesyonel fotoğrafcılar genelde dış mekan çekimleri için 6-14 mp aralıklarını tercih ederler çünkü mp ne kadar artarsa düşük ışık olan yerlerde mp fazlalığından dolayı gren yani kumlanma oluşur. ayrıca diyaframı f/2.2 değerine düşürmüşler bu harika bir diyafram değeri kaliteli ve süper bir focus yapacak bir kamera sistemi kurmuşlar
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1tiger1 6 yıl
Çöp.
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GranTurismo 6 yıl
Arkadas hala kameranin iyiligini megapixelle olcen var ya
la adam 7000 tl ye kamera satiyor 11 megapixel sen neden bahsediyosun
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uakoc 6 yıl
iphone 4s kullanıyorum şu an ve iphone 2g den beri iphone kullanıcısıyım...5 e geçmedim çünkü beni çeken bir şey yoktu..eğer ki bu 5s iddiaları da doğruysa ki muhtemelen doğrudur 5s ede geçmem 1 gb ram ve bahsedilen kamera oranı illaki yeterli inanıyorum ki cihaz hızlıdır çünkü ios u çok iyi biliyorum ama artık başka özellik arıyor gözlerim..bir yenilik lazım iphone 6 ya artık...iphone 4s 16 gb cihazım da 74 tane uygulama var ve çoğunu aktif kullanıyorum..iş arkadaşım galaxy s4 aldı yemin ederim candy crush oynarken takılma yaşıyorum diyor bana..ben de ona diyorum ki 74 uygulama var her hangi birine gir çık diğerine gir sonra sürekli böyle yap takılma olursa yakacam telefonu yanında diyorum :)))
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mcileli 6 yıl
Iphone 5s - Bu Parmak İzi Teknolojisi - Altın Renkli Kasa - 128 gb hafıza - Türkiye Fan Boylar - Liseliler Dersek Bide Tüketim Çılgınlığı 5bin liradan girer pazara
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ialtunsu 6 yıl
söyledikleriniz doğru ios amdroid gibi ram sömürmüyor. 1 gb ram yeterli ama yine söylediğiniz gibi satış yapmak için daha yüksek ram koymuyorlar, telefon almak için bekleyin acele etmeyin , ben iphone 5s düşünüyorum ama aceleye gerek yok çıkar çıkmaz atlamayın iyi olsa da
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neodyum 6 yıl
128 gb


Ahanda şuraya yazıyorum: Bu telefon çıktığı gün iPhone'umu satacağım ve Android diyarlarına doğru yelken açacağım.


Bu nedir arkadaş? Stabilite ve akıcılık uğruna kullanıyorum zaten telefonu. Bas bas bağırıyoruz sd kart desteği diye. Adamlar kalkıp dalga geçer gibi 128 gb'lık iPhone çıkarıyor. Her sene yenisini mi alacağım arkadaşım?


Tamam sakinim.
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dracconnapple 6 yıl
yorumları okuyorum da o kadar boş laflar var ki megapixelle kamera karşılaştırmaları ram'e göre performans kıyaslamaları vs. işin garip olan yanı da bu yorumları yazanların çoğu iPhone 5S turkcelle geldiğinde kapıda yatacak olan adamlar

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MustafaPasam 6 yıl
Nokia'nın 41 megapixel kamerasına megapixel görüntü kalitesi değil diyorsunuz fakat bu telefona 8 mp çok az diye sitem ediyorsunuz.
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digichaos 6 yıl
3senedir i4 e sahibim ios 7 de kasma olayı artarsa geçmeyi düşünüyorum 5 s e
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AERN 6 yıl
Ne kadar çabuk yeni modeller çıkıyor. 1 seneyi bile bulmuyor.
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Luffy1907 6 yıl AERN
AERN

Ne kadar çabuk yeni modeller çıkıyor. 1 seneyi bile bulmuyor.

o kadr boş beklentili insanlar var ki
adamlar paso 1er özelllik koyup satıyor millette alıyor iphone için demiyorum hepsi aynı
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