"iPhone 5S: A7 işlemci, parmak izi okuyucu, 128GB depolama alanı, altın renkli yeni kasa"

Apple’a en yakın analistlerden olan ve şimdiye kadar başarılı bir karnesi bulunan KGI Securities’in analistlerinden Ming-Chi Kuo, 10 Eylül’deki etkinlik yaklaştık, 7.nesil iPhone’la ilgili önemli bilgileri paylaşmaya devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi Kuo, yakın zaman önce yayınladığı yazıda 7.nesil iPhone’un safir kaplama, parmak izi okuyuculu konveks home tuşu ile geleceğini dile getirmişti. Analist, son kaleme aldığı yazıda ise 7.nesil iPhone’un üzerindeki belirsizliği biraz daha giderdi.

Kuo’ya göre 7.nesil iPhone’un 5 önemli özelliği olacak. Bunlar sırasıyla:

28nm üretim süreciyle yapılmış, ARMv8 tabanlı A7 yongada sistem çözümünden gücünü alacak ve 1GB LPDDR3 sistem belleğiyle bir önceki yılın modeline göre çok büyük bir donanımsal üstünlük kuracak. Bellek kapasitesi, iPhone 5’e göre değişmese de A6’da kullanılan LPDDR2’ye kıyasla daha yüksek bant genişliği, veri oranı ve düşük güç tüketimine sahip LPDDR3 ile önemli bir performans artışı sağlanacak.

üretim süreciyle yapılmış, tabanlı yongada sistem çözümünden gücünü alacak ve sistem belleğiyle bir önceki yılın modeline göre çok büyük bir donanımsal üstünlük kuracak. Bellek kapasitesi, iPhone 5’e göre değişmese de A6’da kullanılan LPDDR2’ye kıyasla daha yüksek bant genişliği, veri oranı ve düşük güç tüketimine sahip LPDDR3 ile önemli bir performans artışı sağlanacak. 128GB ’lık yeni depolama kapasitesi

’lık yeni depolama kapasitesi Daha önceki günlerde sizlere aktardığımız haberde olduğu gibi s afir kaplama, parmak izi okuyuculu konveks home tuşu

8 MP ’lik ancak F2.0 diyafram açıklığındaki kamerası ile düşük ışık performansı daha gelişmiş kamera

’lik ancak diyafram açıklığındaki kamerası ile düşük ışık performansı daha gelişmiş kamera Şimdiye kadar Apple iPhone’ların kasasında siyah ve beyaz tonları tercih etmişti. Ancak iPhone 5S ile birlikte şimdi de altın renkli iPhone karşımıza çıkacak.

Satış fiyatında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirten Kuo, birkaç nesildir beklenen NFC desteğinin 7.nesil iPhone’da yine olmayacağını belirtirken; parmak izi okuyucusu üretim talebinin karşılanması halinde Apple’ın sadece 7.nesil iPhone ile yaklaşık 4 ay içerisinde 35 milyonluk satış sayısına ulaşmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Haberin başında da belirttiğimiz gibi Kuo, geçmiş tahminleriyle oldukça başarılı sayılabilecek bir analist. Haliyle iPhone 5S hakkında söylediklerinin doğru olma olasılığı yüksek duruyor.