iPhone 5S karşınızda: 64bit A7, özel hareket işlemcisi M7, Touch ID ve daha gelişmiş iSight

Apple, uzun süredir konuşulan 7.nesil iPhone, nam-ı diğer iPhone 5S’i bugün düzenlediği etkinlikle tanıttı. Geçmiş yıllardaki 3Gs ve 4s revizyonlarında olduğu gibi iPhone 5S de selefine göre kullanıcı deneyimini arttıracak önemli özelliklerle geliyor.

Tasarım

Yeni iPhone 5S, tasarım olarak iPhone 5 ile büyük benzerlik taşıyor. 4 inçlik 1136 x 640 piksellik retina ekranının 123,8 x 58,6 mm’lik ön panele sığdırıldığı telefon, sadece 7,6 mm kalınlığında ve 112 gramf ağırlığında. iPhone 5'deki gibi kasasında cam ve alüminyum malzemelerin kullanıldığı telefonun, siyah - arduvaz ve beyaz – gümüş renk alternatiflerinin yanı sıra 3.yeni bir renk alternatifi bulunuyor ki bu renk tahmin ettiğiniz gibi altın. Aslında altın demekten ziyade, daha çok açık krem, şampanya rengi olarak değerlendirmek daha doğru bir tanımlama olacaktır.

Donanım

Tasarım tarafında iPhone 5 ile büyük benzerlik taşıyan iPhone 5S'in selefine asıl üstünlüğünü ise donanım alanında kuruyor.

iPhone 5S, gücünü Apple imzası taşıyan yeni nesil A7 yongada sistem çözümünden alıyor. A7, seleflerine sadece güç açısından üstünlük kurmuyor. Bu sistem, akıllı telefonlarda kullanılan ilk 64bit destekli çözüm olarak tüm sahne ışıklarını üzerine toplamayı başarıyor. A7 işlemcisi, 64bit olmasının avatajını, sisteme özel yazılmış uygulamalarda daha yüksek performans sunarak sağlayacak. iOS 7, şimdiden 64bit desteği sunuyor ancak 3.parti uygulamaların, A7 işlemcisinin bu özelliğini avantaja çevirmesi için geliştiricilere önemli bir iş düşüyor.

A7 işlemcisinin saat hızı, bellek kapasitesi, üretim prosesi gibi daha teknik konularda herhangi bir açıklama yapılmış değil. Fakat Apple'ın açıkladığı değerlere göre A7, A6'ya kıyasla işlemci ve grafik tarafında 2'şer kat performans artışı vadediyor. Özellikle grafik tarafında OpenGL ES 3.0 desteğiyle öne çıkan yongada sistem çözümü bu sayede konsol kalitesinde, çok daha detaylı ve compleks öğelerle donatılmış oyun zevkini iPhone 5S ile kullanıcıların yaşamasına imkan sunacak.

iPhone 5S'in donanım tarafındaki yenilikleri bunlarla sınırlı değil. Şimdiye kadar iPhone'larda bir adet yongada sistem çözümüne yer veren Apple, bu sefer bir süprizle karşımıza çıkıyor ki biz bunu, aylar öncesinden sizlere haber olarak aktarmıştık: Hareket takibi için özel işlem birimi. Apple'ın M7 ismini (Motion 7) ismini verdiği bu özel daha doğrusu yardımcı işlem birimi, sensör kullanımının hızla yaygınlaştığı bu dönemde yetenek / güç dengesinin optimum şekilde kurulması için çok önem arz ediyor.

M7, hareketle ilgili tüm işlemleri tek başına yürütebilme kabiliyetine sahip. İvmeölçer, jiroskop ya da manyetik sensörlerinden alınan tüm veriler M7 tarafından işlenip değerlendiriliyor, A7 işlemcisine bu analizlerde hiçbir şekilde gereksinim duyulmuyor. Daha önceki yıllarda bu işi Ax sistemi yaptığı göz önüne alındığında M7, hem A7'nin iş yükünün hafifletiyor hem de ek güç tüketiminin önüne geçiyor. Sonuç: çok daha güçlü donanım, çok daha güvenilir ve fazla enerjiye ihtiyaç duymadan çalışıyor.

Peki M7 neler vadediyor ? Aslında bu sorumuza çok genel bir cevap vermek mümkün: M7, sizin yürüdüğünüzü ya da koştuğunuzu ya da araç sürdüğünüzü biliyor. Biraz daha açacak olursak, örneğin Haritalar uygulamasından turn-by-turn desteği alıyorsunuz, araçla gidene kadar M7, uygulamaya araçla gidildiği bilgisini veriyor ve uygulama size yol tarifini araçta olduğunuzu bilerek veriyor. Tabi bu arada aracın hareketinden dolayı hızla geride bıraktığınız Wi-Fi ağlarına "bağlanmak ister misiniz?" sorusu da kullanıcıya sorulmuyor. Arabanızı park edip indiğiniz an ise M7, sizin yürümeye başladığınızı algılıyor ve uygulamaya yol tarifinin yürüme bilgisini esas alarak vermesini sağlıyor. Ya da gece olduğunu düşünelim, M7 telefonun uzun süre hareketsiz kaldığını algılıyor ve gerek baz istasyonlarıyla gerekse de çevredeki kablosuz ağlarla iletişimi sıklığını minimize ediyor ve telefonun bataryasının bundan dolayı azalmasının önüne geçiyor. Aslında M7 dediğimiz birim, Apple'ın gelecek sene tanıtacağı iWatch isimli akıllı saatinin habercisinden başka bir şey değil.

Kısacası iPhone 5S, 64bit destekleyen ilk yongada sistem çözümü A7 ve hareket konusu üzerine özelleştirilmiş M7 yardımcı işlem birimi sayesinde, selefine kıyasla çok önemli donanımsal iyileştirmeye sahip.

Kamera

Dünyanın en popüler fotoğraf paylaşım ve saklama sitesi olan Flickr’ın verilerine göre, birçok üst düzey fotoğraf makinesini geride bırakarak en popüler fotoğraf makinesi olan iPhone’un 7.nesili de kamera konusunda önemli iyileştirmeler içeriyor.

Apple, iPhone 5S'in kamerasındaki iyileştirmeleri kısaca "Çözünürlüğü artırmaktansa, sensörü en iyi şekilde geliştirdik" şeklinde özetliyor. Anlayacağınız gibi 8MP'lik çözünürlüğün korunduğu kamerada, ışıkların üzerine düşerek anın fotoğraflanmasını sağlayan sensör %15 daha büyük. Daha keskin görüntülerin önünü açan bu iyileştirme, f/2.2 diyafram açıklığı ve True Tone Flash isimli yeni flaşla da birleşince iPhone 5S, düşük ışıklı ortamlarda selefine göre %33 daha yüksek performans sergitlemeyi başarıyor.

Piksel boyutlarının 1,5 mikrometre olduğu kameranın True Tone Flash isimli flaşı, 2 LED'den meydana geliyor. Birinin daha soğuk beyaz, diğerinin ise daha sıcak ışık sağladığı flaş, yazılımla birlikte en ideal flaş seviyesini kareye göre ayarlıyor ve fotoğrafın kalitesini bozmadan ihtiyaç duyulan ışık desteğini sağlıyor.

Kameradaki bir diğer önemli özellik ise, kod adı Mogul, pazarlama adı ise "Slo Mo" olan 120 kare/saniye hızında hareketli görüntü kaydı yapıyor olması. Rakiplerinin daha düşük çözünürlüklerde bu seviyede çekim yapmasına rağmen iPhone 5S, 120 fps'e 720p çözünürlüğünde ulaşıyor ve bu sayede seyir zevki çok daha yüksek, birçok detayı çok daha rahat şekilde farketmenizi sağlayacak videoların çekilmesine imkan veriyor ki önümüzdeki dönemde YouTube'da iPhone 5S tarafından çekilmiş, birçok Slo Mo videosunun cirit atacağının garantisini verebiliriz.

Pil

Ne daha iyi, ne de daha kötü. Aslında bu cümle tam olarak Apple'ın söylediğinden ibaret. Phil Schiller'in ifadelerine göre yeni iPhone 5S, iPhone 5'e eşit ya da daha uzun pil ömrü sunuyor.

Şimdilik pilin kapasitesiyle ilgili net bir bilgi sahibi değiliz, bunun için telefonun satışa sunulmasını beklemek zorundayız. Ancak 1440-1600 mAh aralığında bir kapasitesi olabileceğini söylemek mümkün. Daha somut ifadelerle destekleyecek olursak yeni iPhone, 3G üzerinden 10 saate kadar konuşma süresi, 250 saate kadar bekleme süresi, 10 saate kadar video oynatma, 40 saate kadar ses çalma sunarken; 3G üzerinden 8 saate kadar, LTE üzerinden 10 saate kadar, Wi-Fi üzerindense 10 saate kadar internette gezinme imkanı veriyor.

Kağıt üzerinde performansı oldukça yeterli görülen bu pilin, performansının kağıt üzerinde mi kalacağını yoksa kullanıcıları tatmin edeceğini hep birlikte göreceğiz.

Bir şey daha: Touch ID

Bu özelliğe donanım içerisinde değinmek doğru olmaz. Aslında çok yazıldı, çok çizildi, ancak ne olduğu, ne şekilde telefona entegre edildiği ve kullanılacağı bugün netlik kazandı. Apple, geçtiğimiz sene yaklaşık 370 milyon dolara mobil güvenlik alanında çalışan AuthenTec isimli firmayı satın almıştı. Touch ID de bu satın alımın ilk meyvesi, tıpkı iPhone 4S'deki Siri gibi.

Home tuşuna yerleştirilen bir parmak izi okuyucusu sayesinde artık iPhone, sahibinin parmak izini öğreniyor. Bu sayede örneğin kilit ekranından ana ekrana geçerken ya da Apple ID ile iTunes Store üzerinden herhangi bir içerik satın almaya kalktığında bu işlemlerin sahibi tarafından mı yoksa başkası tarafından mı yapıldığına bakarak işlemi gerçekleştiriyor ya da gerçekleştirmiyor.

Şimdiye kadar gördüğümüz parmak izi okuyucularından farklı olarak iPhone 5S'de parmak izinizi okutmak için parmağınızı yukarıdan aşağıya çekmenize gerek yok. Home tuşuna temas ettiğiniz an, tuşun çevresinde yer alan paslanmaz çelikten imal edilmiş yüzük parmak dokunuşu algılıyor ve hemen altında yer alan Touch ID sensörüne parmak izinin okunması için hareket emri veriyor. Hemen altında yer alan Touch ID de kısa süre içerisinde parmak izini tespit ederek A7 işlemcisi üzerinde depolanan parmak izi ile okunan parmak izini kıyaslayarak A7 işlemcisinin gerekli aksiyonu gerçekleştirmesini sağlıyor.

Touch ID sensörü, lazer kesim safir kristali tarafından korunuyor. Daha doğrusu alıştığımız plastik home tuşu, yerini safirden yapılmış bir home tuşuna bırakmış. Sertlik açısından elmastan sonra en değerli ikinci taş olan, dayanım açısından ise elmastan daha iyi olan safir sayesinde hem home tuşunun çizilmelere karşı direncini arttırılmış, hem de home tuşunun altında yer alan Touch ID sensörünün zarar görmesinin önüne geçilmiş.

Öte yandan birçok kullanıcının aklına "Apple bizim parmak izimizi depolayacak." gibi bir düşünce gelebilir. Ancak Apple'ın açıklamasına göre parmak izi bilgisi sadece telefon içerisinde şifrelenmiş şekilde, A7 yongası üzerinde yer alan yüksek güvenlikli birimde depolanıyor; iCloud ya da Apple sunucularında değil. Ayrıca buraya hiçbir şekilde dışarıdan erişim mümkün değil; ne yazılım, ne geliştirici, ne de Apple buradaki bilgilere erişebiliyor.

Yazılım

iPhone 5S, Apple'ın en yeni mobil işletim sürümü olan iOS 7 ile birlikte geliyor. A7 işlemcisi sayesinden 64bit desteğine kavuşan telefon, iOS 7'nin de 64bit uyumlu olmasından ötürü, iPhone 5'e göre iOS 7'de çok daha yüksek akıllı telefon deneyimi yaşatacak .

Satış Tarihi ve Fiyatlandırma

iPhone 5S’in uzun serüveni 20 Eylül’de başlayacak. İlk olarak ABD, Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Japonya, Singapur ve İngiltere'de satışa sunulacak olan telefon, aralık ayıyla birlikte dünyanın 100 ülkesinde, 270 servis sağlayıcısı tarafından teknoloji severlerin beğenisine sunulacak. Ülkemizde Ekim-Aralık döneminde satışa sunulacak olan telefonun fiyatları bölge bölge değişiklik göstermekle birlikte, adettendir diyerek ABD’deki 2 yıllık kontratlı satış seçeneği baz alındığında yeni iPhone’un fiyatlarını söyleyelim:

iPhone 5S 16GB: 199 Dolar

iPhone 5S 32GB: 299 Dolar

iPhone 5S 64GB: 399 Dolar

Yine aynı ülkeden yeni iPhone'u kontratsız satın almak isteyen kullanıcılar için kontratsız fiyatları ise belirtmekte fayda var:

iPhone 5S 16GB: 649 Dolar

iPhone 5S 32GB: 749 Dolar

iPhone 5S 64GB: 849 Dolar

Yukarıdaki fiyatların ABD'de geçerli olduğunu hatırlatalım. Telefonun Avrupa'daki sözleşmesiz satış fiyatlarına ise yaklaşık olarak ABD'deki sözleşmesiz satış etiketlerindeki para birimini avro olarak değiştirerek ulaşabiliriz. Tabi bu fiyatlara vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.

Genel olarak değerlendirecek olursak iPhone 5S, akıllı telefon dünyasında sunduğu yeni özellikleriyle dikkat çeken ve muhtemelen onmilyonlarca satış sayısına ulaşacak bir akıllı telefon olmuş. En azından bize göre. Peki siz ne düşünüyorsunuz ? Söz sizde, haberin altında yorumlarınızı bekliyoruz.