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iPhone 5S ve iPhone Lite arka kasaları yanyana görüntülendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,3b
1
97
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 5S ve iPhone Lite arka kasaları yanyana görüntülendi

 Apple'ın ucuz iPhone modeli sorularına ısrarla kaliteyi düşürmeyecekleri şeklinde cevaplar vermesine rağmen, bazı kaynaklar Apple'ı yalanlarcasına interneti adeta görsel bombardımanına tutmuş durumda. 

Tedarik zinciri firmaların çalışanları tarafından sızdırdığı sanılan görsellerde artık uygun fiyatlı bir iPhone, ete kemiğe bürünmüş durumda. Kaynakların iPhone Lite şeklinde isimlendirileceğini belirttiği model, iPhone 5S ile birlikte tanıtılacak. İnternete sızan son görsellerde ise bu iki model boy gösteriyor.

Görsellerde iPhone Lite ve iPhone 5S modellerinin arka kasaları dışarıdan ve içeriden detaylıca görülebiliyor. iPhone 5S modelinde beklendiği gibi dış tasarım olarak bir değişiklik olmazken, işlemci A7 ile güncellenecek. Bunun haricinde parmak izi okuyucu ve 10/12MP çözünürlükte yeni bir kamera sensörü olacağı belirtiliyor. Zayıf da olsa ekran çözünürlüğünün artması ihtimali var.

iPhone Lite modelinde ise iPhone 5 donanımının kullanılacağı konuşuluyor. Yani A6 işlemci, 4 inç ekran, 1136x640 piksel çözünürlük bunlardan bazıları. Modelin fiyatının ise 399$/499$ aralığında olacağı beklentisi hakim.

Görselde dikkat çeken ise iPhone 5S'in altın rengine sahip bir versiyonunun olacağı. Bunun sadece bir prototip mi yoksa son kullanıcıya ulaşacak ürün mü olacağı bilinmiyor. Apple'ın bu yıl ki iPhone planlarını muhtemelen Eylül ayında yapılacak lansmanda öğrenme imkanına sahip olacağız.
iPhone 5S ve iPhone Lite arka kasaları yanyana görüntülendi
 


http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-5S-iPhone-Lite-leak-out-pictured-along-with-iPhone-in-gold_id45612#2-The-shells-of-the-iPhone-trio Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
pastadanadam 6 yıl en beğenilen
Ya iPhone 4'den önce plastikti kimsenin sesi çıkmıyordu, noldu birden böyle ?
Sonra internet aleminde sürü pskolojisi var deyince kızıyorsunuz.
3 Yanıt Yanıtla +68
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casperfriendly 6 yıl
yine geldi tipini....
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hsanlukk 6 yıl
beterin beteri varmış plastiğin dibine vurmuşlar gibi görünüyor.
1 Yanıt Yanıtla +26
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zulfiquarr 6 yıl
adam çıkmış şunu koysun çok satar bunu koysun piyasayı süpürür yazmış. vasfı nedir bunu yazanların pekçoğunun; işsiz. kalkmışsınız dünyanın en değerli şirketine akıl veriyorsunuz onlarca çalışan analistleri, geliştiricileri argeleri varken. bu birimlere milyonlarca dolar para harcanıyor ama içlerinde biri bile o yorumları yazanların düşündüklerini akıl edemiyor öyle mi? adam tüm dünya piyasasındaki arz talep ihtiyaç para çokomel eğrisi gibi şeylerle adımlar atarken sen kalkmış yaşadığın ilçenin şartlarına göre yatırım bekliyorsun. komik olmayın azizim. güzel olduğunuz kadar küstahsınız da...
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Z.İbrahimovic10 6 yıl
eee İP5s'ten haber yok mu
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mylife.ag 6 yıl
Apple çok zakice davranıyor. iPhone Lite iddiaları sayesinde yeni amiral gemileri olacak iPhone 5S'in haberleri azalıyor. Yani hem haber sızdırmıyorlar hem de reklamlarını yapmaya devam ediyorlar. Çok zekice.
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eXcLusive-TR 6 yıl
Hayir anlamadigim, bu ucuz iphone u kime satacaklar ? Iphone u millet pahali diye aliyor zaten bi ozelligi üstünlüğü olmadigini hepimiz biliyoruz.
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onkuba 6 yıl
İpod touch 5 kasasini azcik daha kalinlastirip telefon yapsalar satis patlamasi olur.
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DH Misafiri 6 yıl
dockhanger
samsung plastık dandroıd kullanıp burda ota boka karısık yorum yazan arkadaşlar neyin kafasındalar

asıl dandik sensin ezik dandios kölesi kıt zeka...
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1080p 6 yıl
Teneke demir i hurdacilar kaca aliyor bilen varsa 5 sahiplerine haber versin.


Ipod touch 4g yi bilirsiniz
zariflik incelik tasarim dizayn
hissiyat bakimindan sahane bir cihazdir.
Yani
Applea su 4 kose tasarimi hic yakismiyor.
Cooku mutfakdan cikarmalilar.
16.9 iphone u gorduk.2.35.1 ve daha uzunu yoldadir.
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dockhanger 6 yıl
samsung plastık dandroıd kullanıp burda ota boka karısık yorum yazan arkadaşlar neyin kafasındalar
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what_tha 6 yıl
iphone 4s sahibi olarak eğer iphone Lite gerçekten çıkarsa ve bu şekilde olursa ben alırım. kasası plastik olmuş metal olmuş farketmez, içinde ios olsun yeter


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cnr.kh 6 yıl
Adamlar ucuz mucuz yok diyolar, millet plastik cin mali kapaklari aha valla yapcaklar diye paylasip duruyorlar...
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Closer 6 yıl cnr.kh
cnr.kh

Adamlar ucuz mucuz yok diyolar, millet plastik cin mali kapaklari aha valla yapcaklar diye paylasip duruyorlar...

hocam bu sene kim sözünü tuttu ki apple tutsun ?
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Stansflower 6 yıl
Uygun fiyatla iPhone çıkmaz diyenler çok oldu. Bunun yanı sıra son zamanlarda Apple'dan sızan bilgiler hep doğru çıktı. Bakalım eylül ayında kim haklı çıkacak.
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