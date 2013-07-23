iPhone 5S ve iPhone Lite arka kasaları yanyana görüntülendi









Apple'ın ucuz iPhone modeli sorularına ısrarla kaliteyi düşürmeyecekleri şeklinde cevaplar vermesine rağmen, bazı kaynaklar Apple'ı yalanlarcasına interneti adeta görsel bombardımanına tutmuş durumda.





Tedarik zinciri firmaların çalışanları tarafından sızdırdığı sanılan görsellerde artık uygun fiyatlı bir iPhone, ete kemiğe bürünmüş durumda. Kaynakların iPhone Lite şeklinde isimlendirileceğini belirttiği model, iPhone 5S ile birlikte tanıtılacak. İnternete sızan son görsellerde ise bu iki model boy gösteriyor.





Görsellerde iPhone Lite ve iPhone 5S modellerinin arka kasaları dışarıdan ve içeriden detaylıca görülebiliyor. iPhone 5S modelinde beklendiği gibi dış tasarım olarak bir değişiklik olmazken, işlemci A7 ile güncellenecek. Bunun haricinde parmak izi okuyucu ve 10/12MP çözünürlükte yeni bir kamera sensörü olacağı belirtiliyor. Zayıf da olsa ekran çözünürlüğünün artması ihtimali var.





iPhone Lite modelinde ise iPhone 5 donanımının kullanılacağı konuşuluyor. Yani A6 işlemci, 4 inç ekran, 1136x640 piksel çözünürlük bunlardan bazıları. Modelin fiyatının ise 399$/499$ aralığında olacağı beklentisi hakim.





Görselde dikkat çeken ise iPhone 5S'in altın rengine sahip bir versiyonunun olacağı. Bunun sadece bir prototip mi yoksa son kullanıcıya ulaşacak ürün mü olacağı bilinmiyor. Apple'ın bu yıl ki iPhone planlarını muhtemelen Eylül ayında yapılacak lansmanda öğrenme imkanına sahip olacağız.





http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-5S-iPhone-Lite-leak-out-pictured-along-with-iPhone-in-gold_id45612#2-The-shells-of-the-iPhone-trio