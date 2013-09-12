iPhone 5S'in ilk test sonucu grafik performansına ışık tutuyor

Apple'ın iPhone 5'e göre 2 kat daha grafik performansı sunuyor dediği 7.nesil iPhone'un donanım gücü yapılan testlerle yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

GPU tarafında hangi birim ile geldiği şimdilik belirsizliğini koruyan A7 yongada sistem çözümünün OpenGL ES 3.0'a destek verdiği dün Apple tarafından açıklanmıştı. Grafik konusunda selefine göre 2 kat daha iyi performans sunduğu ifade edilen iPhone 5S'in GFxbench'in Egypt HD 2.5 ile offscreen (1080) ve onscreen olarak yapılanilk test sonuçları da bunu doğrular nitelikte.

Offscreen (1080p) durumunda yapılan testte iPhone 5S, 56 kare/saniye hızına ulaşmayı başarırken; iPhone 5, ancak 29.8 kare/saniye hızında kalıyor. Onscreen durumunda yapılan ikinci testte ise iPhone 5S'in performansı bir önceki testle paralel şekilde 53 fps olarak sonuçlanırken; iPhone 5, bu testi 41.1 fps ile tamamlamayı başarıyor.

iPhone 5S'in donanım performansıyla ilgili ilerleyen günlerde daha detaylı testler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.