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iPhone 5S'in ilk test sonucu grafik performansına ışık tutuyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
1
75
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5S'in ilk test sonucu grafik performansına ışık tutuyor
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Apple'ın iPhone 5'e göre 2 kat daha grafik performansı sunuyor dediği 7.nesil iPhone'un donanım gücü yapılan testlerle yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

GPU tarafında hangi birim ile geldiği şimdilik belirsizliğini koruyan A7 yongada sistem çözümünün OpenGL ES 3.0'a destek verdiği dün Apple tarafından açıklanmıştı. Grafik konusunda selefine göre 2 kat daha iyi performans sunduğu ifade edilen iPhone 5S'in GFxbench'in Egypt HD 2.5 ile offscreen (1080) ve onscreen olarak yapılanilk test sonuçları da bunu doğrular nitelikte.

Offscreen (1080p) durumunda yapılan testte iPhone 5S, 56 kare/saniye hızına ulaşmayı başarırken; iPhone 5, ancak 29.8 kare/saniye hızında kalıyor. Onscreen durumunda yapılan ikinci testte ise iPhone 5S'in performansı bir önceki testle paralel şekilde 53 fps olarak sonuçlanırken; iPhone 5, bu testi 41.1 fps ile tamamlamayı başarıyor.

iPhone 5S'in donanım performansıyla ilgili ilerleyen günlerde daha detaylı testler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

iPhone 5S'in ilk test sonucu grafik performansına ışık tutuyor

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by__metallica 6 yıl en beğenilen
Afyonteam
o degilde ram 2gb diyen sazanlar vardi =)

o değilde IOS'in ram verimliliği ve yönetimini Android ile eş tutan sazanlar hala var..
Afyonteamo degilde ram 2gb diyen sazanlar vardi =)o değilde IOS'in ram verimliliği ve yönetimini Android ile eş tutan sazanlar hala v...
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2 Yanıt Yanıtla +63
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selahattın ısık 6 yıl
Hiçte sıcak bakmadığım bir firmanın böylesine donanımdan verimli faydalanabilen sistemler üretmesini özgür olduğu için desteklediğim Android dünyasına rağmen alkışlıyorum...


Edit:İmla
Hiçte sıcak bakmadığım bir firmanın böylesine donanımdan verimli faydalanabilen sistemler üretmesini özgür olduğu için desteklediğim Android dünyasına rağmen a...
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1 Yanıt Yanıtla +47
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Ryan Oreily 6 yıl
4.7" veya 5" bir telefon daha çıkarsada büyük ekran isteyenleri iOS dan mahrum etmeseler.
1 Yanıt Yanıtla +45
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blizzard3 6 yıl
sen kalk okadar ozellik koy sonrada ekrani ayni yap ne ise yarar okadar ozellik
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blizzard3 6 yıl
ekran 5 inc olmucaksa yemisim ole telefonu ne fark ederki
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xamaximax 6 yıl
o değilde bu teknoloji iyice korkutucu olmaya başladı sonumuz hayrola. bide parmak izi çıktı zaten habersiz ses kaydından foto çekmeye telefon bilgilerini okumaktan telefon görüşmelerinden mesajlarına herşeyi izliyor bide parmak izi çıktı milleti fişliyorlar anca bu kadar arka plandaki kayıtada şarz dayanmıyor tabi.
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DH Misafiri 6 yıl
1080P testi nasıl yapıyor anlamadım,ve dolayısıyla bu çözünürlükte bukadar fps çok değil, Helede günümüzde .. Ekran çözünürlüğü 720p bile değil ,
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DH Misafiri 6 yıl
DeLiCe_DoLuCa
Buradan da anlıyoruz ki Apple bir sonraki modelinde mecburen daha yüksek çözünürlüğe geçecek. Çünkü ekran açık ve kapalı iken yapılan testlerde görünüyor ki ekran kartı 1136x640 (ekranın kendi) çözünürlüğünde doyuma ulaşmış ve eski iPhoneu 2ye katlayamamış. Ancak çözünürlük yükseldiği zaman ekran kartının devreye girmeye gerek görmeyen potansiyeli de eklenmiş ve sonuç 2 kata çıkmış.. Tabi ki bizim gerçekte göreceğimiz değerler ekran açıkkenki değerlerdir. Oyunlarımızı ekran kapalı oynayacak değiliz. Bu sonuçlar ayrıca bir şeyi daha göstermiştir; C++ ve OpenGL 3.0 kodlarının yaygınlaşması ile birlikte iOS ve Android arasında artık yazılım farkları kalkmak üzeredir. Çünkü gelen yeni Android cihazlardan S600 veya S800 yongasetini kullananlar ekranları açıkken aşağı yukarı aynı değerleri alıyorlar ve birebir aynı yazılım kütüphanelerinden yararlanıyorlar.. Bu güzel bir haber çünkü yazılımcılar için daha az kodla daha fazla platforma ulaşma şansı tanıyor.. Bu konuda 16:9 ekrana geçen Applea, nihayet adam gibi ekran kartına sahip ve herkesin tercih ettiği aynı yongayı koymayı akıl edebilen Android cihaz üretici firmalara (kendi yongalarını üretmekte ısrar edip platformu bölünmeye zorladığı için Samsungu dışarıda tutuyorum) teşekkür etmeli..

Saçma;Doygunluğa ulaşmak diye bir şey söz konusu olamaz.O puanlar kullanılan gpu'ya ve teste göre değişir.Yani herhangi bir gpu bütün testlerde üstün olucak veya farkı paralel şekilde koruyacak diye bir kaide yoktur.Apple bu sefer başka bir gpu kullanmış yada gpu modifiyesi uygulamış olabilir...
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djisis 6 yıl
ByEG
Ryan Oreily 4.7 veya 5 bir telefon daha çıkarsada büyük ekran isteyenleri iOS dan mahrum etmeseler.
bence CEP telefonu boyutlarını normal yapan tek şirket Apple.büyük ekran isteyenler tablet alsın arkadaşım.Çay tepsisi modundaki telefonları kınıyorum.

Firma herkese hitap etmek zorunda, sonuçta hem tableti hemde telefonu yanında taşımak istemeyen benim gibi bir çok kişi var ki ayrıca kullanabileceğimiz telefon özellikli tabletlerinde en küçük 7" olduğunu düşünürsek çözüm değil bu,
Android tarafındaki markalara bakarsak her boyutta cihazları var ama Apple tek tipte devam ediyor...
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xmasx 6 yıl
Apple`in artik home tusuna bir cozum getirmesi gerekiyor, ekranin alt ve ust kisminda 2 hektarlik alan var ve artik sifir cerceve falan yapmasi gerekiyor. Vede bu 1136x640 cozunurlukte ust segmentte olan bir telefon bile yok artik, kaldiki seneye kadar neler cikacacak.. Tamam pixelleri saymiyoruz ama anlasilan o ki apple rekabetten nasibini almamis.. Simdiden LG
2.560x1.440 çözünürlüklüı 5.5 inç ekran cikardi bile.. Tabi sony geri kalirmi oda yakinda 4K cozunurluklu bir ekran cikarirsa hic ama hic sasirmam!


www.chip.com.tr/forum/lg-den-cep-ekrani-cozunurlugunde-bir-ilk_t274217.html
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AktifProje 6 yıl xmasx
ozzy_carpe

Apple`in artik home tusuna bir cozum getirmesi gerekiyor, ekranin alt ve ust kisminda 2 hektarlik alan var ve artik sifir cerceve falan yapmasi gerekiyor. Vede bu 1136x640 cozunurlukte ust segmentte olan bir telefon bile yok artik, kaldiki seneye kadar neler cikacacak.. Tamam pixelleri saymiyoruz ama anlasilan o ki apple rekabetten nasibini almamis.. Simdiden LG
2.560x1.440 çözünürlüklüı 5.5 inç ekran cikardi bile.. Tabi sony geri kalirmi oda yakinda 4K cozunurluklu bir ekran cikarirsa hic ama hic sasirmam!


www.chip.com.tr/forum/lg-den-cep-ekrani-cozunurlugunde-bir-ilk_t274217.html

Bu adamlar ekran yarışına girmiyor ki? Note 2 - 3'ün ne kadar kullanışlı olduğunu görüyoruz. Cebinde televizyon taşımak isteyen gidip onları alabilir. Bu adamlar kolay kullanım peşinde.
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DH Misafiri 6 yıl
gfxbench.com/...
GFX in stesinde 100 lerce donanımın sonuçları var.en üstte gtx titan var.170 bin frame vermiş.radeon hd 6450 7500 frame vermiş.(offscreen)
en tepedeki donanım 30 kat güçlü değil.hd 4650 2008 de çıktı.iphone 5s farcry,doom3 oynatabilir mi??
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mehmedaltair 6 yıl
Apple'ı sevmesem de grafik konusunda şu an en iyi çözümler apple'da biz hala android için düzgün optimize edilen oyun bekleyelim
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alp0007 6 yıl
Ryan Oreily
4.7 veya 5 bir telefon daha çıkarsada büyük ekran isteyenleri iOS dan mahrum etmeseler.

Evet, o telefonu bekliyoruz
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