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iPhone 5s hakkında ilk yorumlar: Touch ID, etkileyici; 5'e göre 2x hızlı ve True Tone çok başarılı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5s hakkında ilk yorumlar: Touch ID, etkileyici; 5'e göre 2x hızlı ve True Tone çok başarılı
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Apple'ın 10 eylülde lanse ettiği yeni iPhone 5s'in son tüketiciyle buluşmasına kısa süre kala, incelemeler tamamlandı. İlk yorumlar beklendiği gibi: Touch ID, muazzam şekilde çalışıyor; telefon 5'e göre inanılmaz hızlı; yoğun beyaz ışık istemiyorsanız True Tone Flash ile başarılı kareler yakalayın. Daha fazlasını isteyenler için işte iPhone 5s'i yaklaşık 1 hafta kullanma fırsatı yakalayan ABD'nin önde gelen teknoloji editörlerinin gözünden iPhone 5s...

Jim Dalrymple - The Loop

Parmak izini telefona tanıtmak çok basit: home tuşuna dokun ve ekrandaki talimatları takip et. Home tuşu, parmak izini okurken titreyecek, sonra tekrar parmağını kaldır ve tekrardan home tuşuna dokun. İşlem bu kadar basit.

Apple'ın her yeni ürününde hız artışı umulan bir gelişme. Ancak iPhone 5s'deki hız artışı beklentileri çok aşıyor. Daha hızlı işlemcinin yanı sıra iPhone 5s, dünyanın ilk 64-bit'lik telefonu. Bu sayede iPhone 5s, selefine göre 2 kat daha hızlı oluyor ki bu artış muhteşem bir gelişme.

Darrell Etherington - TechCrunch

İlk bakışta Touch ID, göz boyama amaçlı konulmuş bir özellik olarak değerlendirilebilir. Ancak durum aslında hiç de öyle değil. Şu ana kadar akıllı telefonlara konulmuş, parmak hareketi kontrolü ya da göz takip sistemleri gibi soru işaretiyle dolu teknolojilerin aksine Touch ID, bir reklam hilesi ya da teknolojik bir ön gösterim gibi değil, çok daha gelişmiş bir özellik; sık kullanılmaya başladığında iPhone deneyimini üst düzeye taşımayı başarıyor.

Walt Mossberg - AllThingsD

Tüm fotoğraflarım iPhone 5'dekilere kıyasla daha keskin ve düşük ortamda çektiğim fotoğraflar, True Tone Flash sayesinde flaşın yoğun beyaz ışığıyla bezenmiyor. Kamera uygulaması büyük ölçüde iyileştirilmiş. Özellikle birden fazla fotoğraf çekip en iyisini seçen Burst Modu ile kaydettiğiniz bir videoda istediğiniz bir bölümü 120 fps ile yavaşlatmanızı sağlayan Slo-Mo özelliği sorunsuz çalışıyor.

Myriam Joire - Engadget

İlk önce kameranın düşük ışık performansına deyinelim. 5s ile yakaladığımız tüm kareler, açık şekilde 5'dekilere göre daha iyi, keskin, detaylı; doğal renklerinde ve daha az gürültü (istenmeyen nokta) içeriyor. Öte yandan tahmin edeceğiniz gibi gün ışığındaki çekimlerde 5s, aşağı yukarı 5'le aynı performansı sergilerken; bazı çekimlerde öne çıkmayı başarıyor. Kısacası 5s, kamera konusunda dikkat çeken diğer tüm akıllı telefonlarla aynı ligde mücade edebilecek seviyede.

Ancak 5s'le çektiğimiz fotoğraflar, daha fazla gürültü ve çok daha az detay içeriyor Nokia Lumia 1020 ile çektiğimiz fotoğraflara kıyasla. 5s, daha doğal renk verme konusunda çok önemli bir iş çıkarmakla beraber, bu alandaki en iyi performansı sergileyemiyor. Şüphesiz ki iPhone, en çok kullanılan ve kullanıcılacak al-çık kamera olmayı sürdürecek. Sınıfının en iyisi değil ancak iyileştirmeler, iPhone kullanıcıları için büyük bir adım niteliği taşıyor.

Edward Baig - USA Today

Apple, Touch ID'yi şimdilik uygulama geliştiricilerine açmadı ancak ileride geliştiricilere Touch ID'nin yeteneklerinden faydalanma imkanı umarım verilir. İnternetteki şifrelerinizi bulutta depolayan ve tüm Mac & iCihazlar ile eşzamanlamanızı sağlayan iCloud Keychain'in ertelenmiş olması, önümüzdeki zamanda Touch ID ile iCloud Keychain'in güçlü şekilde entegrasyonunu görebiliriz.

5s'de şu ana kadar görülmeyen bir diğer yenilik de True Tone Flash. İki farklı renkte ışık veren iki LED flaşın bir araya gelmesi ve ortamdaki ışık ile renk durumunun yoğunluğununu otomatik olarak tespit edip en iyi ışığı sağlayacak seviyede çalışması üzerine kurulu bir flaş sistemi. Şu ana kadar yaptığım çekimlerde True Tone ile göze hoş gelen, sorunsuz kareler elde ettim. Ancak kimi zaman bu sistemin çalışması için 1 saniye gibi ek süreye ihtiyaç duyuluyor.

Scott Stein - CNET:

Touch ID'li home tuşu neredeyse görünmez. Dokunmanız yetiyor, parmağınızı birçok açıdan tanımayı başarıyor. Deneyimlediği süre boyunca şu ana kadar dizüstü bilgisayarlarda kullandığım parmak izi okuyucularına göre çok daha başarılı ve hatasız çalıştığını gözlemledim. Çok etkileyici bir teknoloji. Tüm parmaklarım ile çalışıyor, hatta ayak parmağımla bile ! (Evet çok meraklıyım.)

David Pogue, The New York Times

5s'in en çok üzerinde durulan özelliği zekice Home tuşunun altına yerleştirilen parmak izi okucusu. Telefonunuzu uyandırmak için home tuşuna basın ve parmağınızı yarım saniye için tuştan kaldırmayın. Ve işte: sıkıcı şifrelerle koruma altına almadan sizden başka kimsenin açamayacağı telefonunuzun kilidi açıldı.

Touch ID'nin en güzel tarafı ise gerçekten çalışıyor olması, her yaptığım testte, her zaman çalıştı. İnsanı çileden çıkaran, çalışmamakta ısrar eden, daha önceki elektronik cihazlarda bulunan parmak izi okuyucularından farklı Touch ID. Zekice ve muhteşem; iPhone'dan nefret edenler kendilerini denize atabilir.

20 Eylül günü ABD ve Çin gibi dünyanın önde gelen 10 ülkesinde satışa sunulacak olan iPhone 5s'i elimize geçtiğinde Donanımhaber.com olarak da detaylı bir incelemeye tabi tutacağız.


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DSGNRY 6 yıl en beğenilen
En son iPhone 4 kullanmış ve iPhone 6'da geri dönecek biri olarak bu haberi biraz abes buluyorum, gerçekten inceleme yapılacaksa rakip firma CEO'larına kullandıracaksın cihazları, IRAK'ta kimyasal silah var diye milyonları öldüren de amerikalılar değil mi? bir amerikalı bir amerikan malını tabii ki övecek. Herkes biz mi kötü yönlerini ulu orta söylesin kendi mallarının...
En son iPhone 4 kullanmış ve iPhone 6'da geri dönecek biri olarak bu haberi biraz abes buluyorum, gerçekten inceleme yapılacaksa rakip firma CEO'larına kulland...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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eternity 6 yıl
Zaten hep 2 kat hizli olur..
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mehmet_8383 6 yıl
"Şu ana kadar akıllı telefonlara konulmuş, parmak hareketi kontrolü ya da göz takip sistemleri gibi soru işaretiyle dolu teknolojilerin aksine Touch ID, bir reklam hilesi ya da teknolojik bir ön gösterim gibi değil, çok daha gelişmiş bir özellik" demiş Darrell Etherington - TechCrunch.
Adam S4 Gönderme Yapmış ve bir S4 kullanıcısı olarak bence adama haklı, gözle takip diye birşey söz konusu değil kafa ile takip var resmen.
Ben sensörlerin tamamını kapattım S4 te (temazsız kontrol hariç, bence bir o işe yarıyor)
"Şu ana kadar akıllı telefonlara konulmuş, parmak hareketi kontrolü ya da göz takip sistemleri gibi soru işaretiyle dolu teknolojilerin aksine Touch ID, bir rek...
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DH Misafiri 3 yıl
İpone 5s aldım aldığım güne binlerce kez lanetler olsun bunun kadar dandik bernat bir telefon olamaz 1.5 aylık telefonda şebeke sorunuyla başladı gönderdim garantiye geldi yenisi gelen telefonda sorun su reset attığımda ekran titremesi oluyor ve yeniden garantiye gönderdim ve Sevrisi saçma sapan bir tutanakla geri gönderdi ve üçüncü gönderişimdede aynı şekilde telefonu geri gönderdiler ve tüketiciler hakem heyetine verdim bence beş para etmeyen bir cihaz epılı arıyorum orası bile tatmin edici bir cevap alamıyorum allah belanızı versin 3 4 aydır madurum
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DH Misafiri 4 yıl
iphone 5 kullanıyorum klavye ten rengi oldu acaba sebebi ne
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kuafortr 4 yıl
herkesin fikri değişik tabi ama almadan önce iyi araştırma yaparsanız sonra üzülmezsiniz yorumlariniz.net/... bakın burada bir sürü detayı ile anlatılmış
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DH Misafiri 5 yıl
adaşlar iphone5s hakında bir şey soracağım lütfen bilgisi olan açıklama yapsın.bunlarda 12,13mp lisi olanı varmıdır bircoğuna baktım sadece8mp.lisi var acaba yeni çıktıda benimmi haberim yok yoksa bunlarda çakmamı,biğilendirdiğiniz içi tşkler
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DH Misafiri 6 yıl
iPhone 5s 32GB (Space Gray) kullanıcıyım 1 haftadır kullanıyorum 4s kullanıcısıydım gene vazgecemedım ve ıyıkı almısım dıyorum ancakk. 5 de olan kenarların soyulma sorunu bundada olacaga benzıyor gene kaplama kullanılmıs sıyahda ve cok hassas kesınlıkle koruyucu kullanın derım ben.sonra home tusuna basıldıgında tok tok ses gelıyor ve cok ses cıkarıyor dedım benımkındemı sorun ancak heryere gıttım baktım oyle malesef. soyulma 1 bu sorunda 2 oldu appleden hıc beklemedıgım eksıler malesef. ama genede her zamankı gıbı vazgecılmez bır telefon sıddetle yavsıye ederım arkadaslar...
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DH Misafiri 6 yıl
yorum yapanların cogu ıphone almaya durumu olmayanlar ve ıphone kullanmamış yada ıphone un butun modellerını kullanamamış arkdaslar. cunku ıphone yıllardır kullanıyorum ve her çıkan yenı modelını alırım her modelınde hep eksık yapıyolar ve yenı modelınde tmamlıyorle sonuçta yenı cıkarack modele bır oncekı modelden farklı olması lzm bence alınmaya değer bır telefon ıphonedan başka hıcbır tele bes kuruş bıle vermem telefon kalıte kokuyor :D
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hwgordon 6 yıl
windwos phone 8 3
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AlphaCentauri 6 yıl
neo01470
Menladi Beyler apple ile alakalı değil de bir çok android telefondaki kasma, donma vs gibi sorunlar neden çözülemiyor ? Yazılımla, işlemciyle falan mı alakalı oluyor ? Pek anlamam da kaç gündür kafama takıldı bi sorayım dedim
Al nexus 4 ü bak bak bakalım donuyor mu [:]

Baktim donuyor.
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DH Misafiri 6 yıl
DeLiCe_DoLuCa
muhamnet
DeLiCe_DoLuCa parmak izi okuyucusu gayet güzel olmuş. Yıllarca basit kilit ekranları yüzünden Androidten 1001 farklı şamar yiyince o iş öyle olmaz, böyle olur demişler mis gibi.. Üstelik Samsungun zorla eklediği onlarca işe yarayamayan özelliğinden sonra bence sorunsuz çalışan bir yeni özellikl artık lazımdı
ben onu androidli morola atrix ten hatırlar gibiyim ama... neyse konuyu bulandırmayayım
apple ın icadeı olsun :)
Yoo, öyle bir iddiam da yok
.. Apple bugüne kadar hiç bir şey icat etmedi, baştan sona (hatta kuruluşu dahil) çalıntı.. Adamların en iyi yaptıkları şey başkalarının fikirlerini mükemmelleştirmek

bu son sözleriniz tam küstahlık ve hiçe saymak yazınızı okudum genelinde haklı olduğunuz noktalarda vardı ama birisinin sizi eleştirip onun üstüne çalıntı gibi cümleler kurmanız ve apple gibi dünyanın bir numaralı firmalarından birini bukadar basit harcamanız çok acizce
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Matherson 6 yıl
youtube.com/... sadece parmak izi taramıyor izleyin
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doctor5945 6 yıl
muhamnet
doctor5945 ayrıca android cihaz daha ucuz note 3 alırım lg g2 alırım htc one alırım xperia z1 alırım diyen arkadaşlara saygım sonsuz lakin iphone alacak adam bu bahsettiğiniz cihazların özellikleri ve fiyatlarıyla ilgilenmiyor bile adam ios kullanmak istiyor baştan android değilki ayrıca hıcbırının fıyatı ucuz değil
1,5 yıl önce sattığım iphone4 ü alan midyeci arkadaş ile bostancı vatan da buluştuk. kartı taktı, abi interneti kapatsana, ben bilmiyorum nerden oluyo o... dedi. iyi de internetsiz naapıcaksın kardeşim bu telefonu? dediğimde cevabı ne oldu tahmin edin... cevabı doğru tahmin ettiniz... o telefonu ios için alacak kadar tanımıyor pek çok insan gibi o arkadaşta... işin güzel tarafı ise; android i alan ve kullananların çoğu işin farkında... hergün 10 larca yeni insanla görüşüyorum. gelişime açık kişiler ve diğerlerini ayırmak çok kolay oluyor... hiçbirinin fiyatı ucuz değil??? linki linki buradan kontrol lütfen;

arkadaşım kötü örnek örnek değildir android kullanıpta root unroot room flaşlama odin OpenGL ES 3.0 desteği brick nedir wipe factory reset wifi hotspot widget gibi terimlerin ne olduğunu bilmeyen milyonlar var dünyada sen android kullanan herkesi google mühendisi falan sandın sanırım yok öyle birşey bir gmail hesabı edinmeden google play in ne demek oldugunu bilmeden kullanan insanlar var bu cihazları ayrıca ben sana amiral gemisi modellerden bahsettim gm dan değil bu forumda herkes lg g2 yeni iphone lar ve galaxy note3 ü beklıyor çin menşeli cihaz çok piyasada casper ın bile aynı katagorıde cıhazı var fp telefonu olarak huweei var konuuz bu cihazlar değil
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