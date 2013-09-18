iPhone 5s hakkında ilk yorumlar: Touch ID, etkileyici; 5'e göre 2x hızlı ve True Tone çok başarılı

Apple'ın 10 eylülde lanse ettiği yeni iPhone 5s'in son tüketiciyle buluşmasına kısa süre kala, incelemeler tamamlandı. İlk yorumlar beklendiği gibi: Touch ID, muazzam şekilde çalışıyor; telefon 5'e göre inanılmaz hızlı; yoğun beyaz ışık istemiyorsanız True Tone Flash ile başarılı kareler yakalayın. Daha fazlasını isteyenler için işte iPhone 5s'i yaklaşık 1 hafta kullanma fırsatı yakalayan ABD'nin önde gelen teknoloji editörlerinin gözünden iPhone 5s...

Jim Dalrymple - The Loop

Parmak izini telefona tanıtmak çok basit: home tuşuna dokun ve ekrandaki talimatları takip et. Home tuşu, parmak izini okurken titreyecek, sonra tekrar parmağını kaldır ve tekrardan home tuşuna dokun. İşlem bu kadar basit. Apple'ın her yeni ürününde hız artışı umulan bir gelişme. Ancak iPhone 5s'deki hız artışı beklentileri çok aşıyor. Daha hızlı işlemcinin yanı sıra iPhone 5s, dünyanın ilk 64-bit'lik telefonu. Bu sayede iPhone 5s, selefine göre 2 kat daha hızlı oluyor ki bu artış muhteşem bir gelişme.

Darrell Etherington - TechCrunch

İlk bakışta Touch ID, göz boyama amaçlı konulmuş bir özellik olarak değerlendirilebilir. Ancak durum aslında hiç de öyle değil. Şu ana kadar akıllı telefonlara konulmuş, parmak hareketi kontrolü ya da göz takip sistemleri gibi soru işaretiyle dolu teknolojilerin aksine Touch ID, bir reklam hilesi ya da teknolojik bir ön gösterim gibi değil, çok daha gelişmiş bir özellik; sık kullanılmaya başladığında iPhone deneyimini üst düzeye taşımayı başarıyor.

Walt Mossberg - AllThingsD

Tüm fotoğraflarım iPhone 5'dekilere kıyasla daha keskin ve düşük ortamda çektiğim fotoğraflar, True Tone Flash sayesinde flaşın yoğun beyaz ışığıyla bezenmiyor. Kamera uygulaması büyük ölçüde iyileştirilmiş. Özellikle birden fazla fotoğraf çekip en iyisini seçen Burst Modu ile kaydettiğiniz bir videoda istediğiniz bir bölümü 120 fps ile yavaşlatmanızı sağlayan Slo-Mo özelliği sorunsuz çalışıyor.

Myriam Joire - Engadget

İlk önce kameranın düşük ışık performansına deyinelim. 5s ile yakaladığımız tüm kareler, açık şekilde 5'dekilere göre daha iyi, keskin, detaylı; doğal renklerinde ve daha az gürültü (istenmeyen nokta) içeriyor. Öte yandan tahmin edeceğiniz gibi gün ışığındaki çekimlerde 5s, aşağı yukarı 5'le aynı performansı sergilerken; bazı çekimlerde öne çıkmayı başarıyor. Kısacası 5s, kamera konusunda dikkat çeken diğer tüm akıllı telefonlarla aynı ligde mücade edebilecek seviyede. Ancak 5s'le çektiğimiz fotoğraflar, daha fazla gürültü ve çok daha az detay içeriyor Nokia Lumia 1020 ile çektiğimiz fotoğraflara kıyasla. 5s, daha doğal renk verme konusunda çok önemli bir iş çıkarmakla beraber, bu alandaki en iyi performansı sergileyemiyor. Şüphesiz ki iPhone, en çok kullanılan ve kullanıcılacak al-çık kamera olmayı sürdürecek. Sınıfının en iyisi değil ancak iyileştirmeler, iPhone kullanıcıları için büyük bir adım niteliği taşıyor.

Edward Baig - USA Today

Apple, Touch ID'yi şimdilik uygulama geliştiricilerine açmadı ancak ileride geliştiricilere Touch ID'nin yeteneklerinden faydalanma imkanı umarım verilir. İnternetteki şifrelerinizi bulutta depolayan ve tüm Mac & iCihazlar ile eşzamanlamanızı sağlayan iCloud Keychain'in ertelenmiş olması, önümüzdeki zamanda Touch ID ile iCloud Keychain'in güçlü şekilde entegrasyonunu görebiliriz. 5s'de şu ana kadar görülmeyen bir diğer yenilik de True Tone Flash. İki farklı renkte ışık veren iki LED flaşın bir araya gelmesi ve ortamdaki ışık ile renk durumunun yoğunluğununu otomatik olarak tespit edip en iyi ışığı sağlayacak seviyede çalışması üzerine kurulu bir flaş sistemi. Şu ana kadar yaptığım çekimlerde True Tone ile göze hoş gelen, sorunsuz kareler elde ettim. Ancak kimi zaman bu sistemin çalışması için 1 saniye gibi ek süreye ihtiyaç duyuluyor.

Scott Stein - CNET:

Touch ID'li home tuşu neredeyse görünmez. Dokunmanız yetiyor, parmağınızı birçok açıdan tanımayı başarıyor. Deneyimlediği süre boyunca şu ana kadar dizüstü bilgisayarlarda kullandığım parmak izi okuyucularına göre çok daha başarılı ve hatasız çalıştığını gözlemledim. Çok etkileyici bir teknoloji. Tüm parmaklarım ile çalışıyor, hatta ayak parmağımla bile ! (Evet çok meraklıyım.)

David Pogue, The New York Times

5s'in en çok üzerinde durulan özelliği zekice Home tuşunun altına yerleştirilen parmak izi okucusu. Telefonunuzu uyandırmak için home tuşuna basın ve parmağınızı yarım saniye için tuştan kaldırmayın. Ve işte: sıkıcı şifrelerle koruma altına almadan sizden başka kimsenin açamayacağı telefonunuzun kilidi açıldı. Touch ID'nin en güzel tarafı ise gerçekten çalışıyor olması, her yaptığım testte, her zaman çalıştı. İnsanı çileden çıkaran, çalışmamakta ısrar eden, daha önceki elektronik cihazlarda bulunan parmak izi okuyucularından farklı Touch ID. Zekice ve muhteşem; iPhone'dan nefret edenler kendilerini denize atabilir.



20 Eylül günü ABD ve Çin gibi dünyanın önde gelen 10 ülkesinde satışa sunulacak olan iPhone 5s'i elimize geçtiğinde Donanımhaber.com olarak da detaylı bir incelemeye tabi tutacağız.