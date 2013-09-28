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iPhone 5s'den sonra şimdi de altın renkli iPad Mini

5 yıl
764
1
24
iPad
Shady
Haber Editörü
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iPhone 5s'den sonra şimdi de altın renkli iPad Mini
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Apple'ın herkesi şaşırtarak satışa sunduğu altın renkli iPhone'dan sonra şimdi de altın renkli iPad Mini mi geliyor ?

Yeni iPhone'larla ilgili birçok bilginin ve fotoğrafın paylaşıldığı Çin'den sızan son fotoğraflar altın renkli iPad Mini'nin önümüzdeki ay satışa sunulabileceğine işaret. Dahası fotoğrafların birinde home tuşu tasarımının tıpkı iPhone 5s'deki gibi olduğu gözlerden kaçmıyor. Bu da Touch ID'nin yeni iPad Mini'ye gelmesine işaretten başka bir şey değil.

Diğer taraftan fotoğraflardaki iPad Mini'nin satışa hazır yapıda olduğu görünüyor. Bu durum şimdiye kadar sızıntı fotoğraflarda görmeye alıştığımız bir şey olmadığı için fotoğrafların doğruluğu hakkında soru işaretine neden olmuyor değil.

Apple'ın 2.nesil iPad Mini'yi önümüzdeki ay içerisinde (muhtemelen 10-20 Ekim tarihleri arasında) düzenleyeceği özel bir etkinlik ile tanıtması bekleniyor.

iPhone 5s'den sonra şimdi de altın renkli iPad Mini
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buraksahin 5 yıl en beğenilen
adını nick koydum
çöp

Yav he he
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aziz77 5 yıl
retine ekran olmassa beş para etmez...
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ahkbjk 5 yıl
türkiyede ne zaman satışa sunulur onu deyin hele
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DaRKFoRCeS 5 yıl
isterse kömür rengi olsun sonuçta işletim sistemi ve taşıdığı donanım önemli değilmi.
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Krauser ll 5 yıl
ÇÖP
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mekupa 5 yıl
kedi ulaşamadığı ciğere mundar der bizimkilerde çöp diyor acaba hiç kullandılar mı ellerine aldılar mı bir arkadaşım dan örnek vereyim apple ve iphone düşmanı bu arkadaş ikinci el bi tane ipad 2 almış bu cihaz bu kadar güzelmiydi bu kadar kullanışlı mıydı ben ne yaptım arkadaş yıllardır gittim samsung dandroid birbirinin aynısı 150 tl lik android tablerlerden farkı yok üst model android tabletlerin. dedi. ve resmen aşık oldu ipad e elinize alın kullanın ondan sonra begenmesseniz çöpe değil ikinci el fiyatına bana satın. ben hepsini alır kullanırım merak etmeyin. ailecek kullanırız bütün arkadaşlarım kullanır hep kullanırız kullandıktan sonra yorum yazarız.
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mesincır 5 yıl
Cihazın fiyatını ciddi yükselteceklerini tahmin ediyorum. Maalesef.
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Brky 5 yıl
Ya tamam baydı artık altın renk geyiği
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ogkasa 5 yıl
İphone felan değilde ipad mini gerçekten çok hoş bir cihaz. Uygun fiyatlı çıkarsa almayı düşünüyorum. İlk çıkanı gayet uygundu umarım buda öyle olur.
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Istanbullu Einstein 5 yıl
off olamaz
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xmasx 5 yıl
Bence mini normal ipad ten daha kullanisli kitap boyutu kadar .. Ama nedense apple ve digerlerinin mini anlayisi donanimdan yoksul bir mini .. Yahu yapsana aynisi isteyen kucuk ekran kullaniri isteyen buyuk !!
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casperfriendly 5 yıl
ipad mini 2 1920 1080 çöZünürlükte ve retina ekran ve a7x islemci ile gelirse tadından yenmez bak şimdiden diyorum ben....
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Umutcan 5 yıl casperfriendly
barakli87

ipad mini 2 1920 1080 çöZünürlükte ve retina ekran ve a7x islemci ile gelirse tadından yenmez bak şimdiden diyorum ben....

1920x1080 çözünürlükle gelemez, ipad'ler 16:9 ekrana sahip değil. Hali hazırdaki ipad çözünürlük oranlarından birinde gelecektir. Uygulama çözünürlüklerini ve uyumlarını pert etmezler.
Tahminim ipad miniye retina gelirse 2048x1536 olacağı yönünde. Öyle bi değişiklik olursa büyük ipad'den miniye ben de geçiş yapabilirim büyük olanı hantal gelmeye başladı çünkü.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bunun fiyatı ucuk olur ipadmini gibi iyi fiyattan gelmicek sanırım
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zaloazabala 5 yıl
Donanım Haber Forumda artık ağıza alınmayacak sözler sıkça görülüyor bir an önce sorumlu kişiler böyle şeyleri yazanları banlamalı diye düşünüyorum.
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Tekno moomce 5 yıl
Iphon alcam beler mağara ama böbrekleri nereye bırakayım
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