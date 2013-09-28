iPhone 5s'den sonra şimdi de altın renkli iPad Mini

Apple'ın herkesi şaşırtarak satışa sunduğu altın renkli iPhone'dan sonra şimdi de altın renkli iPad Mini mi geliyor ?

Yeni iPhone'larla ilgili birçok bilginin ve fotoğrafın paylaşıldığı Çin'den sızan son fotoğraflar altın renkli iPad Mini'nin önümüzdeki ay satışa sunulabileceğine işaret. Dahası fotoğrafların birinde home tuşu tasarımının tıpkı iPhone 5s'deki gibi olduğu gözlerden kaçmıyor. Bu da Touch ID'nin yeni iPad Mini'ye gelmesine işaretten başka bir şey değil.

Diğer taraftan fotoğraflardaki iPad Mini'nin satışa hazır yapıda olduğu görünüyor. Bu durum şimdiye kadar sızıntı fotoğraflarda görmeye alıştığımız bir şey olmadığı için fotoğrafların doğruluğu hakkında soru işaretine neden olmuyor değil.

Apple'ın 2.nesil iPad Mini'yi önümüzdeki ay içerisinde (muhtemelen 10-20 Ekim tarihleri arasında) düzenleyeceği özel bir etkinlik ile tanıtması bekleniyor.