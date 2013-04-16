iPhone 6 ile ilgili bir konsept video yayınlandı





Firmaların amiral gemi modelleri tanıtılmadan önce sayısız dedikodu internette paylaşılırken, zaman zaman bağımsız kullanıcılar tarafından yapılmış konsept videolar da karşımıza çıkıyor. Bu videolarda genelde modelde olması istenen özellikler yer alıyor ve bazen asıl modelden de güzel konseptler ortaya çıkabiliyor.





Apple’ın iPhone 5S olması muhtemel yeni iPhone modeli ile ilgili dedikodular devam ederken, bir tasarımcı tarafından iPhone 6 ile ilgili konsept bir video yayınlandı.





Tasarımcı Ran Avni tarafından hazırlanan videoda, iPhone 6 modelinin iPhone 5 ile çok benzeyen ve nispeten küçük bir yapısı olduğu görülüyor. Ancak model daha incelirken, ekran boyutu da 4.5 inçe çıkarılmış. Avni bunu Home tuşunu kaldırıp ekranı genişleterek elde etmiş. Böylece iPhone 6 önceki modelden biraz daha küçülse de ekran boyutu olarak büyümüş. Kasa ise alüminyum alaşımdan ve siyah renginde. Arka kısım da bombeli bir yapıda.





Yapılan konseptin ne kadar gerçek hayata uyarlanabileceği bilinmez ancak pek çok kişinin olmasını isteyeceği bir tasarım sunuyor.











http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-6-concept-video-4.5-inch-screen-no-home-button_id41874