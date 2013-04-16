iPhone 6 ile ilgili bir konsept video yayınlandı

Haber Editörü
Firmaların amiral gemi modelleri tanıtılmadan önce sayısız dedikodu internette paylaşılırken, zaman zaman bağımsız kullanıcılar tarafından yapılmış konsept videolar da karşımıza çıkıyor. Bu videolarda genelde modelde olması istenen özellikler yer alıyor ve bazen asıl modelden de güzel konseptler ortaya çıkabiliyor.
Apple’ın iPhone 5S olması muhtemel yeni iPhone modeli ile ilgili dedikodular devam ederken, bir tasarımcı tarafından iPhone 6 ile ilgili konsept bir video yayınlandı.
Tasarımcı Ran Avni tarafından hazırlanan videoda, iPhone 6 modelinin iPhone 5 ile çok benzeyen ve nispeten küçük bir yapısı olduğu görülüyor. Ancak model daha incelirken, ekran boyutu da 4.5 inçe çıkarılmış. Avni bunu Home tuşunu kaldırıp ekranı genişleterek elde etmiş. Böylece iPhone 6 önceki modelden biraz daha küçülse de ekran boyutu olarak büyümüş. Kasa ise alüminyum alaşımdan ve siyah renginde. Arka kısım da bombeli bir yapıda.
Yapılan konseptin ne kadar gerçek hayata uyarlanabileceği bilinmez ancak pek çok kişinin olmasını isteyeceği bir tasarım sunuyor.
http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-6-concept-video-4.5-inch-screen-no-home-button_id41874 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynı ekranla da gelirse 5 ile gelen eleştiriler iyice ayyuka çıkar. Bu durumda iphone 4'e geçişteki gibi ekran çözünürlüğünü uygulama uyumu açısından 4'e katlamak zorunda kalacaklar. Eğer 4'ünkünü katlarlarsa (640x960) 1280x1920 yapıyor. Ama bu en boy oranını artık telefonda kullanacaklarını sanmıyorum. 5'inkini katlarlarsa (640x1136) 1280x2272 oluyor. Bunu da PPI rekortmeni htc one gibi yapsalar 5,5 inçi geçiyor sanırım. 500 PPI gibi retina 2 gibi garip bir çöznürlük ve yoğunlukla 5S diye bir model geleceğini de sanmıyorum.
Sonuç olarak Apple bence şuan çok zor durumda. Tamam işlemci ram filan artar ama ekran için ne yapacaklarını merak ediyorum. Aynı ekranla bir kez daha gelirlerse millet isyan eder. Çözünürlük değişirse ayrı bir sıkıntı var.
maksat haber olsun diye sanirim