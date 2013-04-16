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iPhone 6 ile ilgili bir konsept video yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,1b
1
73
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 6 ile ilgili bir konsept video yayınlandı

Firmaların amiral gemi modelleri tanıtılmadan önce sayısız dedikodu internette paylaşılırken, zaman zaman bağımsız kullanıcılar tarafından yapılmış konsept videolar da karşımıza çıkıyor. Bu videolarda genelde modelde olması istenen özellikler yer alıyor ve bazen asıl modelden de güzel konseptler ortaya çıkabiliyor. 

Apple’ın iPhone 5S olması muhtemel yeni iPhone modeli ile ilgili dedikodular devam ederken, bir tasarımcı tarafından iPhone 6 ile ilgili konsept bir video yayınlandı. 

Tasarımcı Ran Avni tarafından hazırlanan videoda, iPhone 6 modelinin iPhone 5 ile çok benzeyen ve nispeten küçük bir yapısı olduğu görülüyor. Ancak model daha incelirken, ekran boyutu da 4.5 inçe çıkarılmış. Avni bunu Home tuşunu kaldırıp ekranı genişleterek elde etmiş. Böylece iPhone 6 önceki modelden biraz daha küçülse de ekran boyutu olarak büyümüş. Kasa ise alüminyum alaşımdan ve siyah renginde. Arka kısım da bombeli bir yapıda.

Yapılan konseptin ne kadar gerçek hayata uyarlanabileceği bilinmez ancak pek çok kişinin olmasını isteyeceği bir tasarım sunuyor.




http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-6-concept-video-4.5-inch-screen-no-home-button_id41874 Yorum Yaz
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onurair 6 yıl en beğenilen
Tasarımcının birisi kafasına gore çizim yapıyor donanimhaber e haber konusu oluyor
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kesbi 6 yıl
Böyle bişey imkansız. Çünkü ekran az bişey büyürse çözünürlük katlanmaz. Bu durumda ya yeni bir çözünürlük ortaya çıkmalı ya da aynı çözünürlük korunmalı. Ancak aynı çözünürlükte de kalamaz. Zira eskiden retina olan bu çözünürlük artık sınıfındaki en kötü PPI değerine sahip neredeyse. Bunu daha da düşüremezler.
Aynı ekranla da gelirse 5 ile gelen eleştiriler iyice ayyuka çıkar. Bu durumda iphone 4'e geçişteki gibi ekran çözünürlüğünü uygulama uyumu açısından 4'e katlamak zorunda kalacaklar. Eğer 4'ünkünü katlarlarsa (640x960) 1280x1920 yapıyor. Ama bu en boy oranını artık telefonda kullanacaklarını sanmıyorum. 5'inkini katlarlarsa (640x1136) 1280x2272 oluyor. Bunu da PPI rekortmeni htc one gibi yapsalar 5,5 inçi geçiyor sanırım. 500 PPI gibi retina 2 gibi garip bir çöznürlük ve yoğunlukla 5S diye bir model geleceğini de sanmıyorum.
Sonuç olarak Apple bence şuan çok zor durumda. Tamam işlemci ram filan artar ama ekran için ne yapacaklarını merak ediyorum. Aynı ekranla bir kez daha gelirlerse millet isyan eder. Çözünürlük değişirse ayrı bir sıkıntı var.
Böyle bişey imkansız. Çünkü ekran az bişey büyürse çözünürlük katlanmaz. Bu durumda ya yeni bir çözünürlük ortaya çıkmalı ya da aynı çözünürlük korunmalı. Ancak...
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kain061 6 yıl onurair
onurair
Tasarımcının birisi kafasına gore çizim yapıyor donanimhaber e haber konusu oluyor

maksat haber olsun diye sanirim
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Sportsx90 6 yıl
İphone 5 te boyu uzadı 6 da kilo aldı vayy arkadaş böyle olursa eğer bune der insan her telefonda yavaş yavaş şekli değişiyor hafif hız artıyor oysaki olması gereken 4 te ki gibi bi devrim olmalı
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dockhanger 6 yıl
kafa karıştırıcı bişiler yok gayet yeterli
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..dEnZeL.. 6 yıl
Bunun 7 si çıktı kardeş , geç kalmışsın sen.
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sepulturgay 6 yıl
Menuleri ayni degil dikkat edin: saat ve tarih farkli !
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.:asci:. 6 yıl
MozbeK
apple haberleri tutuyo diye iyice çöp ettiniz siteyi. bunu da yayınlayın akıllara durgunluk veren bi konsept bence: i46.tinypic.com/...

o kadar durdu ki aklım ne olduğunu anlayamadım hahhahhah :D süper yaklaşım
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mert2091 6 yıl
Galaxy S4 çıkma aşamasındayken S4 bu cihaz diye tanıtılan protatipin siyaha boyanıp ekranına iOS homescreen fotoğrafı yerleştirilmiş hali.
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kenan_0 6 yıl
offff mükemmel bir tasarım
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ziper_gazi_ 6 yıl
haa gene ip6 yı gördünmü şöyle güzel olmuş böyle güzel diyen ler çıkıcak...
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DH Misafiri 6 yıl
kesbi
Böyle bişey imkansız. Çünkü ekran az bişey büyürse çözünürlük katlanmaz. Bu durumda ya yeni bir çözünürlük ortaya çıkmalı ya da aynı çözünürlük korunmalı. Ancak aynı çözünürlükte de kalamaz. Zira eskiden retina olan bu çözünürlük artık sınıfındaki en kötü PPI değerine sahip neredeyse. Bunu daha da düşüremezler.Aynı ekranla da gelirse 5 ile gelen eleştiriler iyice ayyuka çıkar. Bu durumda iphone 4e geçişteki gibi ekran çözünürlüğünü uygulama uyumu açısından 4e katlamak zorunda kalacaklar. Eğer 4ünkünü katlarlarsa (640x960) 1280x1920 yapıyor. Ama bu en boy oranını artık telefonda kullanacaklarını sanmıyorum. 5inkini katlarlarsa (640x1136) 1280x2272 oluyor. Bunu da PPI rekortmeni htc one gibi yapsalar 5,5 inçi geçiyor sanırım. 500 PPI gibi retina 2 gibi garip bir çöznürlük ve yoğunlukla 5S diye bir model geleceğini de sanmıyorum.Sonuç olarak Apple bence şuan çok zor durumda. Tamam işlemci ram filan artar ama ekran için ne yapacaklarını merak ediyorum. Aynı ekranla bir kez daha gelirlerse millet isyan eder. Çözünürlük değişirse ayrı bir sıkıntı var.

ya olursa ...
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teknoforum-bs 6 yıl
Bu konseptlerin bu kadar sık şekilde haber yapılması artık beni bile sıktı ki koyu Apple fun ıyımdır.Hadi diyelimki Her şey tamam olmuş koydugunuz konsepte bakarsanız gine Home tusu yok su konsepti yapan hala anlayamadı Apple Home tusunu kaldırmıyor ve Hiç kaldırıcağınıda sanmıyorum zaten Home tusu da kalkarsa büyük hata yapılmış olur..
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Besiktask34 6 yıl
yıllardır aynı terrane
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