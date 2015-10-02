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iPhone 6S serisi 9 Ekim'de ön siparişe açılıyor

3 yıl
3,8b
1
32
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 6S serisi 9 Ekim'de ön siparişe açılıyor

Apple'ın Türkiye'de yeni iPhone 6S serisini 16 Ekim Cuma günü itibariyle satışa sunacağını açıklamasının ardından satış kanallarının hazırlıkları sürüyor. Serinin ön siparişe başlayacağı tarih de belli oldu.

9 Ekim itibariyle başlayacak olan ön satış Apple Store mağazaları, operatörler ve diğer resmi satış noktalarından yapılacak. Modellerinde sevkiyatına ise 16 Ekim itibariyle başlanacak. Avea ve Vodafone şimdiden ön kayıt almaya başladı. Turkcell ise doğrudan ön satışa geçecek. 

Serinin perakende fiyatları şöyle sıralanıyor:


iPhone 6s 16 GB: 3,099 TL 
iPhone 6s 64 GB: 3,499 TL
iPhone 6s 128 GB: 3,899 TL
iPhone 6s Plus 16 GB: 3,499 TL
iPhone 6s Plus 64 GB: 3,899 TL 
iPhone 6s Plus 128 GB: 4,299 TL


Peşin satışlar haricinde operatörlerin taahhütlü olarak 24 veya 36 aylık ödemelerle satışları da olacak. Serinin satışa çıkmasıyla birlikte operatörlerin de taahhütlü satış paketlerini açıklaması bekleniyor. Şunu belirtmek gerek ki Vodafone Red, Avea Prime, Turkcell Platinum üst seviye paketler bulunan aboneler öncelikli olarak seriye erişebilecek. 

Bunun yanında paralel ithalat cephesi de hareketlilik kazandı. Yurtdışından getirilen iPhone 6S serisini çeşitli ikinci el sitelerinde bulmak mümkün. Bu cihazlara herhangi bir vergi uygulanmadığı için nispeten daha düşük fiyatlar görebiliyoruz. Örneğin iPhone 6S 16GB versiyonu 2750TL seviyesine kadar düşmüş durumda. Elbette pasaport kaydı müşteriye ait. Müşterinin 1 aylık süre içerisinde yurtdışına çıkış yapılmış bir pasaport bulması gerekiyor. Ayrıca 125TL de kayıt ücreti mevcut. Durum böyle olunca perakende satıştaki modelden çok fazla bir farkı kalmıyor. Pasaport kayıtlı isteyenler ise iPhone 6S 16GB versiyonunu 3400TL gibi çok yüksek rakamlara bulabiliyor. 


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oray 3 yıl en beğenilen
Örnek olarak Almanya'dan alırsanız tax free ve Türkiye kaydıyla Iphone 6s 64GB 2.550 TL'ye geliyor. (ben aldım.) Türkiye'de 3.499 TL...
Burdan Almanya'ya uçak bileti 400-500 TL'ye var. Git gez bir iki gün kal gel aynı parayı veriyorsun.
Örnek olarak Almanya'dan alırsanız tax free ve Türkiye kaydıyla Iphone 6s 64GB 2.550 TL'ye geliyor. (ben aldım.) Türkiye'de 3.499 TL...Burdan Almanya'ya u...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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volcano2K 3 yıl
Almanya için fiyat araştırması yapmıştım bende ..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ayrıca Türkiye’de 2 yıl olan Garanti Almanya’da 1 yıl olduğuna göre Almanya’dan +1 sene ek garanti satın alsak kaça patlar? Onuda hesapladım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Almanya için fiyat araştırması yapmıştım bende ..Ayrıca Türkiye’de 2 yıl olan Garanti Almanya’da 1 y...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Götterfunken 3 yıl Patren
patren

seneye kaç para olcak çok merak ediyorum

4.000'den başlar herhalde.

Umarım şu seçimden sonra dolar düşer.

Türkiye'den nefret ettim teşekkürler AKP.
patrenseneye kaç para olcak çok merak ediyorum4.000'den başlar herhalde.Umarım şu seçimden sonra dolar düşe...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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senersongur 3 yıl
Apple mağazası açıldı ama adamlar hiç imalatçı tarz fiyat yapmıyorlar.

Böyle olunca da mağazanın önemi kalmıyor.

Ornegin Teknoloji Markette 3699TL'ye satılan telefon Apple magazasinda 2999TL falan olacak ki anlamı olsun.

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EHABERDAR 3 yıl
Eşimin Türkcell hattına aylık 65 TL ödüyorum .. Herhangi bir kontratı yok.. Acaba bu sene 6s i kontratla almak sizce mantıklı olur mu? Yoksa yurt dışından aldırmak mı daha iyi?
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tutankhamon 3 yıl EHABERDAR
EHABERDAR
Eşimin Türkcell hattına aylık 65 TL ödüyorum .. Herhangi bir kontratı yok.. Acaba bu sene 6s i kontratla almak sizce mantıklı olur mu? Yoksa yurt dışından aldırmak mı daha iyi?

Kesinlikle kontratlı almaya değmez şartlar uyuyorsa ya yurt dışından istetin yada olmadı kredi kartınız ile taksitli nakit avans kullanıp peşin alın..

Gelsin eksiler..
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Patren 3 yıl
seneye kaç para olcak çok merak ediyorum
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Götterfunken 3 yıl Patren
patren

seneye kaç para olcak çok merak ediyorum

4.000'den başlar herhalde.

Umarım şu seçimden sonra dolar düşer.

Türkiye'den nefret ettim teşekkürler AKP.
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Ersin ÇAKI 3 yıl
artık kararımı verdim. Note 5 alıyorum.
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BekirTemel 3 yıl
Vay canına
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darkdiva 3 yıl
Amerika'da bildiğim kadarıyla yeni model çıktığında bir önceki modelin fiyatı iner ve yeni model eski modelin fiyatından satılır. Bizde Apple Store maşallah hem 6'nın fiyatını aynı tutuyor, sonra da 6S'i 300-400 TL daha üstüne koyarak satıyor.
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teknokaptan 3 yıl
Amerikadan aldiginizda 16gb modeli

650+50+40+60=800 dolara alabilirsiniz.isteyenler bana ulassin ve sakin sakin su.kadar olurmu mesaji yollamayin.ne yazilmissa fiyat odur.
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tuyo 3 yıl teknokaptan
teknokaptan

Amerikadan aldiginizda 16gb modeli

650+50+40+60=800 dolara alabilirsiniz.isteyenler bana ulassin ve sakin sakin su.kadar olurmu mesaji yollamayin.ne yazilmissa fiyat odur.

Hocam bu fiyatlandırmayı nasıl yaptınız kalemleri açıklayabilir misiniz ? Benimde arkadaşım haftaya NY'a gidecek 649 harici mağazada ödenen farklı bir tutar var mıdır ? Ona göre kendisinden isteyeceğim.
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kadirirdem 3 yıl
Gidin 6 alin asiri pahali...
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transverse 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

Gidin 6 alin asiri pahali...

ben 6 alıcaktım ona da 200 lira zam yaptılar 2700 liraya 6 almak da cahillik olur artık.
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CoMMaNDeRCX 3 yıl
Bim ne Zaman satıyor yada A101 bu çürük elmaları
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fandrozort 3 yıl CoMMaNDeRCX
CoMMaNDeRCX

Bim ne Zaman satıyor yada A101 bu çürük elmaları

Bim i bilmem de bizim burda UCZ markette IPhone 6 var 2499 tl
A4 kagidina yazip kapiya asmislar
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strathmorea 3 yıl
E hani Apple mağazası açılınca fiyatlar düşecekti.!!! Millet böyle yolunmaya ses etmezse tabi ki yolacak bunlar, ticaret ve para kazanmak için yapmıyorlar mı. Koyacaksın tavrını bak bakalım o fiyat yükseliyor mu? Metrobüste, otobüste abartısız 5 kişiden en az 2 sinde iphone 6 var. Herkeste aynı telefonu görmekten gına geliyor. Ne kadar iyi bir telefon olsa da o fiyatın yarısını dahi hak etmiyor. 4 bin tl yi geçti fiyatlar, insanda biraz utanma olur, ticaret ahlakı olur. Papağan gibi tutturmuşlar bir döviz kuru diye, her şeye yok dolar şöyle yok dolar böyle. Sanırsın dolar normalken bu telefon ucuzdu. Almıyorum, çevreme de aldırmıyorum. Tavrınızı koyun, almayın arkadaşlar.
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AntiVirus1923 3 yıl strathmorea
strathmorea

E hani Apple mağazası açılınca fiyatlar düşecekti.!!! Millet böyle yolunmaya ses etmezse tabi ki yolacak bunlar, ticaret ve para kazanmak için yapmıyorlar mı. Koyacaksın tavrını bak bakalım o fiyat yükseliyor mu? Metrobüste, otobüste abartısız 5 kişiden en az 2 sinde iphone 6 var. Herkeste aynı telefonu görmekten gına geliyor. Ne kadar iyi bir telefon olsa da o fiyatın yarısını dahi hak etmiyor. 4 bin tl yi geçti fiyatlar, insanda biraz utanma olur, ticaret ahlakı olur. Papağan gibi tutturmuşlar bir döviz kuru diye, her şeye yok dolar şöyle yok dolar böyle. Sanırsın dolar normalken bu telefon ucuzdu. Almıyorum, çevreme de aldırmıyorum. Tavrınızı koyun, almayın arkadaşlar.

bütün partilere, kamu kurumlarına, maliyeye ve ekonomiye ait tüm birimlere mail attım. bu soyguna dur deyin diye. Gerekli işlem yapılacaktır diye geri dönüş yapanlar var. Ne kadar ciddiler onu bilmiyorum
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