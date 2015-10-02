iPhone 6S serisi 9 Ekim'de ön siparişe açılıyor

Apple'ın Türkiye'de yeni iPhone 6S serisini 16 Ekim Cuma günü itibariyle satışa sunacağını açıklamasının ardından satış kanallarının hazırlıkları sürüyor. Serinin ön siparişe başlayacağı tarih de belli oldu.





9 Ekim itibariyle başlayacak olan ön satış Apple Store mağazaları, operatörler ve diğer resmi satış noktalarından yapılacak. Modellerinde sevkiyatına ise 16 Ekim itibariyle başlanacak. Avea ve Vodafone şimdiden ön kayıt almaya başladı. Turkcell ise doğrudan ön satışa geçecek.





Serinin perakende fiyatları şöyle sıralanıyor:









iPhone 6s 16 GB: 3,099 TL

iPhone 6s 64 GB: 3,499 TL

iPhone 6s 128 GB: 3,899 TL

iPhone 6s Plus 16 GB: 3,499 TL

iPhone 6s Plus 64 GB: 3,899 TL

iPhone 6s Plus 128 GB: 4,299 TL









Peşin satışlar haricinde operatörlerin taahhütlü olarak 24 veya 36 aylık ödemelerle satışları da olacak. Serinin satışa çıkmasıyla birlikte operatörlerin de taahhütlü satış paketlerini açıklaması bekleniyor. Şunu belirtmek gerek ki Vodafone Red, Avea Prime, Turkcell Platinum üst seviye paketler bulunan aboneler öncelikli olarak seriye erişebilecek.





Bunun yanında paralel ithalat cephesi de hareketlilik kazandı. Yurtdışından getirilen iPhone 6S serisini çeşitli ikinci el sitelerinde bulmak mümkün. Bu cihazlara herhangi bir vergi uygulanmadığı için nispeten daha düşük fiyatlar görebiliyoruz. Örneğin iPhone 6S 16GB versiyonu 2750TL seviyesine kadar düşmüş durumda. Elbette pasaport kaydı müşteriye ait. Müşterinin 1 aylık süre içerisinde yurtdışına çıkış yapılmış bir pasaport bulması gerekiyor. Ayrıca 125TL de kayıt ücreti mevcut. Durum böyle olunca perakende satıştaki modelden çok fazla bir farkı kalmıyor. Pasaport kayıtlı isteyenler ise iPhone 6S 16GB versiyonunu 3400TL gibi çok yüksek rakamlara bulabiliyor.



