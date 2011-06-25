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iPhone 6'da TSMC üretimi A6 işlemcisi kullanılabilir

7 yıl
30,8b
1
91
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tüm dünyanın merakla beklediği yeni iPhone için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son gelen haberlerle birlikte lansman tarihi olarak önümüzdeki Eylül ayı öne çıkarken, telefonun iPhone 4S mi yoksa iPhone 5 olarak mı isimlendirileceği henüz netlik kazanmış değil. Yeni iPhone için gizli gizlilik seviyesinde çalışma yürüten ve detayları hakkında ser verip sır vermeyen Apple cephesinde telefonun netlik kazanan ilk temel detayı bulunuyor ki bunlar;  iPad 2'deki çift çekirdekli A5 işlemciden güç alacağı  ve yeni bir kameraya sahip olacağı yönünde.
Uzakdoğu merkezli saygın haber kaynağı Digitimes'a göre, 2012'de çıkması beklenen bir sonraki iPhone'da yani iPhone 6'da, TSMC tarafından üretilen A6 işlemcisine yer verilebilir. Bilindiği üzere Apple tarafından tasarlanan A5 işlemcisi, Samsung tarafından 45nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor. Ancak Apple ve Samsung arasında hukuki mücadelenin tansiyonu yükseliyor ve iki firma karşılıklı olarak dava sayısını arttırıyorlar. Yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı Samsung'la yollarını ayıracağı iddiası uzun süredir gündemde olan Apple, 2012 ile birlikte bu yönde bir adım atacak gibi görünüyor. 
2011 için Apple'dan herhangi bir sipariş almadığı belirtilen TSMC, önümüzdeki yıl ile birlikte Apple'ı da geniş müşteri portföyüne (200'den fazla firmayla çalışıyor) katacak gibi görünüyor. Apple'ın yeni A6 işlemcisi için henüz herhangi bir detay bulunmuyor ancak göstergelere bakılırsa, şirketin önünde iki temel seçenek bulunuyor; mevcut Cortex-A9 tasarımıyla dört çekirdekli bir işlemci (Nvidia'nın Kal-El kod adlı Tegra 3 platformu gibi) ortaya koymak ya da ARM'ın bir sonraki tasarımı olan Cortex-A15'i baz alan yepyeni bir işlemci hazırlamak. 
Şunu belirtmeliyiz ikinci seçeneğin gerçekleşme ihtimali iPhone 6'nın çıkış tarihi ile yakından ilişkili zira Cortex-A15 tasarımlı işlemciler için en iyimser tahmin 2012'nin son çeyreği olarak telaffuz ediliyor ki bu seneki iPhone'un çıkış tarihine bağlı olarak iPhone 6 da muhtemelen 2012'nin ilerleyen dönemlerinde pazara sunulacak. Yeni işlemci tasarımına ek olarak A6'da grafik işlem biriminin de yenilenmesi ve Imagination firmasının PowerVR 6 serisi yeni nesil grafik işlemci mimarisine geçilmesi de bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan A5 işlemcisinden farklı olarak A6 işlemcisinin 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanması ve bu sayede daha yüksek performansın yanında daha iyi enerji verimliliği sunması bekleniyor.

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sezermsk 7 yıl en beğenilen
resimdeki telefon guzemıs he :)
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draconist 7 yıl
İşte Apple firmasının başarısının sırrı bu haberde gizli.
PAZARLAMA-REKLAM
Adamlar olmayan şey hakkında, kesinleşmemiş, belirsiz tanımlarına uyan ne varsa sırf isimleri duyulsun diye reklam yapıyor, bu biter arkasından kesin belli olmayan arayüz resimleri gelir, daha sonra yok o yalanlanır o bilmem kimin uydurduğu photoshop çalışması denir, ardından kısa bir zaman geçmeden gerçeği bu derler yeni resimler ortaya çıkar, bu arada daha Iphone 5 piyasaya bile çıkmamış olabilir, 6 nın reklamları devam eder.
Millet 4 çekirdekli telefonları çoktan üretmiş, gözlüksüz 3D telefonlar yavaş yavaş çıkmaya başlamış iken, bu arada Apple, Android 2,0'da olan özellikleri IOS 5 de mükkemmel özellikler olarak millete kakalamış ve 8mp işlemci ile A5 işlemciyi dünyanın en iyi şeyleri gibi gösterme başarısını sergilemiştir.
Tamam kabul ediyorum İphone ilk çıktığında gerçekden piyasadaki mevcut sistemlerin ötesindeydi, her ne kadar bluutooth'dan şarkı bile gönderemiyor olsa da bir çok eleştirilecek yanı olan ilk sürüm iphone hiç takılmadan çalışan arayüzü ile multitouch ile harikaydı fakat günümüzde kimse kendini kandırmasın Donanım ve yazılım olarak Iphone ilk 3 de değildir. İphone 5 ile de olamayacaktır.
İşte Apple firmasının başarısının sırrı bu haberde gizli.PAZARLAMA-REKLAMAdamlar olmayan şey hakkında, kesinleşmemiş, belirsiz tanımlarına uyan ne vars...
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sezermsk 7 yıl

Gök]

6'ya ne zaman geçtik ? :D

dimi :D daha 4s var 5 var 5 s var bıde bunların türkiyeye gelmesı var ohoo
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s430x 6 yıl
apple sınıfta kalır ağa bir amerikalı şöyle demiş iphone 4s leri almamızın tek sebebi çocuklarımız oynasınn diye yoksa bizim telefonlarımızı oynayıp bozuyorlar
samsung s3 ü 4 çekirdekle patlattı apple ı yedi bitirdi tokat değil yumruk attı apple hala a6yı geliştiricem diye uğraşıyor walla bu işde açık ara samsung önde görünüyor
1 Yanıt Yanıtla
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This Time 6 yıl s430x
s430x
apple sınıfta kalır ağa bir amerikalı şöyle demiş iphone 4s leri almamızın tek sebebi çocuklarımız oynasınn diye yoksa bizim telefonlarımızı oynayıp bozuyorlar
samsung s3 ü 4 çekirdekle patlattı apple ı yedi bitirdi tokat değil yumruk attı apple hala a6yı geliştiricem diye uğraşıyor walla bu işde açık ara samsung önde görünüyor

Daha 4 cekirdek diyorlar yahu anlatamadik biz olayi

Canim kardesim ios stabilitesi yuksek bir isletim sistemi. Yani sen android cihaza 4 cekirdek koyduysan ayni performansi iphone da cift cekirdekle alirsin. Demek istedigimi umarim anlamissindir
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bizhy 7 yıl
Habere bak ha


iphone 27 de de a27 işlemci kullanilacakmis söylentileri var ?
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Centauri 7 yıl
draconist
İşte Apple firmasının başarısının sırrı bu haberde gizli.PAZARLAMA-REKLAMAdamlar olmayan şey hakkında, kesinleşmemiş, belirsiz tanımlarına uyan ne varsa sırf isimleri duyulsun diye reklam yapıyor, bu biter arkasından kesin belli olmayan arayüz resimleri gelir, daha sonra yok o yalanlanır o bilmem kimin uydurduğu photoshop çalışması denir, ardından kısa bir zaman geçmeden gerçeği bu derler yeni resimler ortaya çıkar, bu arada daha Iphone 5 piyasaya bile çıkmamış olabilir, 6 nın reklamları devam eder.Millet 4 çekirdekli telefonları çoktan üretmiş, gözlüksüz 3D telefonlar yavaş yavaş çıkmaya başlamış iken, bu arada Apple, Android 2,0da olan özellikleri IOS 5 de mükkemmel özellikler olarak millete kakalamış ve 8mp işlemci ile A5 işlemciyi dünyanın en iyi şeyleri gibi gösterme başarısını sergilemiştir.Tamam kabul ediyorum İphone ilk çıktığında gerçekden piyasadaki mevcut sistemlerin ötesindeydi, her ne kadar bluutoothdan şarkı bile gönderemiyor olsa da bir çok eleştirilecek yanı olan ilk sürüm iphone hiç takılmadan çalışan arayüzü ile multitouch ile harikaydı fakat günümüzde kimse kendini kandırmasın Donanım ve yazılım olarak Iphone ilk 3 de değildir. İphone 5 ile de olamayacaktır.

1- Turkiye'de kac tane iPhone reklami gordun, kac tane Samsung reklami gordun soyler misin?
2- Apple donanimhaber'e reklam icin para mi veriyor zannediyorsun?
3- Onemli olan ozellik degil, onun nasil implemante edildigidir. Ona bakarsan Symbian da da tum ozellikler vardi, ancak son derece kullanissizdi. Apple bir ozelligi kullanisli hale getirmeden cihazlarina koymaz. Hala anlayamadiniz sunu.
4- Yazilim olarak Android'in iOS'ten hicbir ustunlugu yoktur. Ozellik dediginiz seylerin hicbirisi Google'in gelistirdigi seyler degildir, Android ACIK oldugu icin olan seylerdir. Acik olmak bir ustunluk degil, tercihtir. Google in amaci Android in IYI olmasi degil, olabildigince yayilmasidir. Cunku Google REKLAMLARDAN para kazanmaktadir. Apple ise URUNLERDEN. Google, Linux tabani almis, uzerine Java virtual machine koymus, onun da uzerine iOS arayuzunu koyup acik hale getirmistir. O yuzden hem Java'nin sahibi Oracle ile hem de iOS in sahibi Apple ile basi beladadir.
Isletim sisteminin iyiligi uptime(Cokmeden calisma suresi), Memory management(Hafiza yonetimi), Power consumption (Pil harcamasi), Consistency(Kararlilik) gibi bircok terimle olculur.
Android isletim sisteminin, iOS isletim sisteminden HERHANGI BIR USTUNLUGU YOKTUR.
WebOS ve Windows Phone 7 isletim sistemleri de Android'den COK DAHA USTUN degerler vermektedirler.
5- Donanim degil, donanimin nasil kullanildigi onemlidir. En ustun ofis uygulamasi QuickOffice olan dandik Android platformunda, 4 cekirdek kullansaniz da hicbir ise yaramaz.
Samsung Galaxy SII de 1 GB RAM olabilir, ancak 2 yil sonra Samsung Galaxy SII yi sattiginizda, hala telefonunuzda kullandiginiz en gelismis uygulama 256 MB ile calisabilen bir uygulama olacaktir. iPhone ise 1 GB ile ciktigi GUN AppStore da 1 GB hafiza gerektiren BINLERCE uygulama ortaya cikacaktir. Apple hem donanimi hem yazilimi uretmektedir, ve iPhone un sadece 2 tane modeli vardir. Dolayisiyla iPhone donanimini cok daha verimli kullanmakta, ve spec lere bakildiginda kendinden daha ustun gibi gorunen cihazlardan daha verimli calismaktadir.
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St. Dupont 7 yıl
Resimdeki çok fenaymış ama
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:SworD: 7 yıl
İphone 10 haberlerini beklioz a10 10ghz işlemci kullanacagini duyduk
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EFSANEBRAD 7 yıl
6 tımı Allahım sana geliyorum.
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Tek.Türk 7 yıl
Daha iphone 5 tanitilmamis siz 6 nin kavgasini ediyorsunuz ios a b.k atanlarda hic acaba hayatlarinda boyle stabil bir yazilim gormuslermi galaxy s daha gecen sene cikti adamlar yazilimi bitirdi 3gs 2.5 sene once cikti adamlar IOS 5 getiriyo be
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_turbo_ 7 yıl
Android acik kaynak kodlu bu sebeple bazi uygulamalar haddinden fazla ram yiyebiliyor ve ister istemez ne kadarda duzeltilse islemcisi uc cekirdeklide olsa telefon yine kasacaktir. iOS Android kadar fazla ram ve islemci gereksinimi duymuyor önemli olanda bu zaten
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Dangerousx 7 yıl
Bence resimdeki telefon hiçte güzel bi tasarım deil
odun gibi dediğiniz modelleri hatırlatırım size. buda odun gibi dümdüz
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DH Misafiri 7 yıl
2008 yılında iPhone. 3g turkiyeye ilk geldigi gün telefonu aldım. Gercekten kullanmaya başlayınca beni sok etmişti Nokia ve Sony ericson akıllı telefonlarını kullanmış biri olarak iPhone un multitouch ekranı, ekran hassasiyeti, ürünün dizaynı, ekranlar ardındaki geçişler ve akıcılık, stabilte mukemmeldi. En yakın rakibinin fersah fersah ilerisindeydi. Bugün tam öyle değil iPhone un bir cok rakibi var ama kim ne derse desin apple sektöre öncü olmuş diğer üreticiler bu yoldan ilerlemişler, iPhone, un taklitlerini gelistirmislerdir. Ben bugün hala 3g telefonumu rahatça kullanabiliyorum. Yeni çıkan modellere göre her yıl yenisini alıp degistirmedim. ama sunuda gözlemliyorum ki bu telefonu alıp kullanan bir çok kimse telefonu doğru dürüst kullanamıyor bile cogu hava civa için alıyor. Ferrariyi 40 km hızla kullanıyorlar. Apple gicik olan arkadaşları anlayamıyorum sunu düşünmelerini isterim 2007 de ilk iPhone çıkmamış olsaydı bugün Samsun s2 olurmuydu acaba. Ben cevap vereyim olmazdı, iPhone neden pahalı? Arkadaslar Mercedes de normal bir arabadan daha pahalidir ve üst sınıf gelir kitlesine hitap eder. iPhone da böyledir. Geliştiriciler neden iPhone için daha fazla yazılım yazıyorlar merak ediyorsanız onuda söyleyeyim çünkü para kazanabiliyorlar üst sınıf bir telefon alan kisiler yazılıma da para veriyorlar.
Apple artık başarısını devam ettirmek için daha yüksek işlemci veya hafıza gibi unsurların üstünde daha farklı bir tasarm ve en az şaşırtıcı bir ozellik (kablosuz sarj olabilir) yeni iPhone lara koymalıdır. Grafik ara yüzünde degisiklikler yapmalıdır.
Herkez on yargısız başarıyı kim yaparsa yapsın (Apple, Samsun'u, htc vb) alkislamalidir.
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gerbay 7 yıl
Ben de buradan açıklıyorum;
iPhone 7 de A7 işlemci iPhone 8 de de A8 işlemci kullanılacak...
yaw adamlar A4 ü geliştiren firmayı satın almıştı ama o firmadan gelen herkes Apple dan istifa edip ayrıldı başka bir yarıiletken firması kurdu, Apple da şu an işlemci tasarlayacak ekip yok doğru düzgün.. O nedenle A5 de tek yapabildikleri 2 tane A4 core u bir araya getirip dual core yapıp A5 diye isimlendirmekti. Şimdi yapacakları da aynı A4 core u alıp tripple ya da quad olarak paketleyip A6, A7 diye devam ettirmek..
Yakında Apple, Qualcomm un ya da nVidia nın işlemcilerini kullanacakmış haberi duyarsanız şaşırmayın..
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DH Misafiri 7 yıl
4 sahipleri için 5 almaya gerek yok çünkü çok büyük farklar olmayacak fakat 6'da büyük sıçrama olacağa benzer. Gerek çekirdek, gerek tasarım, gerek ekran çözünürlüğü açısından 4 ve 6 arasındaki fark 2G ile 3GS arasındaki fark kadar olacaktır. Apple'ın ekranı biraz büyütmesi gerekiyor zira rakiplerin tamamı neredeyse 4 inch'ün üzerine çıkmış durumda. Home tuşunu kaldırıp üst kısımdaki sensörleri ve hoparlörü biraz daha toparlarlarsa mükemmel olacaktır.
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