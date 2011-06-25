iPhone 6'da TSMC üretimi A6 işlemcisi kullanılabilir

Tüm dünyanın merakla beklediği yeni iPhone için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son gelen haberlerle birlikte lansman tarihi olarak önümüzdeki Eylül ayı öne çıkarken, telefonun iPhone 4S mi yoksa iPhone 5 olarak mı isimlendirileceği henüz netlik kazanmış değil. Yeni iPhone için gizli gizlilik seviyesinde çalışma yürüten ve detayları hakkında ser verip sır vermeyen Apple cephesinde telefonun netlik kazanan ilk temel detayı bulunuyor ki bunlar; iPad 2'deki çift çekirdekli A5 işlemciden güç alacağı ve yeni bir kameraya sahip olacağı yönünde.

Uzakdoğu merkezli saygın haber kaynağı Digitimes'a göre, 2012'de çıkması beklenen bir sonraki iPhone'da yani iPhone 6'da, TSMC tarafından üretilen A6 işlemcisine yer verilebilir. Bilindiği üzere Apple tarafından tasarlanan A5 işlemcisi, Samsung tarafından 45nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor. Ancak Apple ve Samsung arasında hukuki mücadelenin tansiyonu yükseliyor ve iki firma karşılıklı olarak dava sayısını arttırıyorlar. Yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı Samsung'la yollarını ayıracağı iddiası uzun süredir gündemde olan Apple, 2012 ile birlikte bu yönde bir adım atacak gibi görünüyor.

2011 için Apple'dan herhangi bir sipariş almadığı belirtilen TSMC, önümüzdeki yıl ile birlikte Apple'ı da geniş müşteri portföyüne (200'den fazla firmayla çalışıyor) katacak gibi görünüyor. Apple'ın yeni A6 işlemcisi için henüz herhangi bir detay bulunmuyor ancak göstergelere bakılırsa, şirketin önünde iki temel seçenek bulunuyor; mevcut Cortex-A9 tasarımıyla dört çekirdekli bir işlemci (Nvidia'nın Kal-El kod adlı Tegra 3 platformu gibi) ortaya koymak ya da ARM'ın bir sonraki tasarımı olan Cortex-A15'i baz alan yepyeni bir işlemci hazırlamak.

Şunu belirtmeliyiz ikinci seçeneğin gerçekleşme ihtimali iPhone 6'nın çıkış tarihi ile yakından ilişkili zira Cortex-A15 tasarımlı işlemciler için en iyimser tahmin 2012'nin son çeyreği olarak telaffuz ediliyor ki bu seneki iPhone'un çıkış tarihine bağlı olarak iPhone 6 da muhtemelen 2012'nin ilerleyen dönemlerinde pazara sunulacak. Yeni işlemci tasarımına ek olarak A6'da grafik işlem biriminin de yenilenmesi ve Imagination firmasının PowerVR 6 serisi yeni nesil grafik işlemci mimarisine geçilmesi de bekleniyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan A5 işlemcisinden farklı olarak A6 işlemcisinin 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanması ve bu sayede daha yüksek performansın yanında daha iyi enerji verimliliği sunması bekleniyor.