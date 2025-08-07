Giriş
    Apple, Samsung’un iPhone için ABD’de çip üreteceğini açıkladı

    Apple, iPhone çipleri için Samsung’un Teksas’taki fabrikasını kullanacak. Bu tesiste, dünyada ilk kez uygulanacak yeni bir çip üretim teknolojisi de devreye alınacak.

    Apple, Samsung’un iPhone için ABD’de çip üreteceği Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone da dahil olmak üzere bazı ürünlerinde kullanılacak çiplerin Samsung’un ABD Teksas’taki Taylor fabrikasında üretileceğini açıkladı. Şirket ayrıca, bu tesiste dünyanın hiçbir yerinde daha önce uygulanmamış yeni bir çip üretim teknolojisinin de hayata geçirileceğini duyurdu.

    Apple tarafından yapılan açıklamada, “Bu teknolojiyi ilk olarak ABD'ye getiren bu tesis, tüm dünyaya sevk edilen iPhone cihazları dahil olmak üzere Apple ürünlerinin güç ve performansını optimize eden çipler tedarik edecek," dedi. Apple, detay paylaşmadı.

    Samsung kanadından bir açıklama gelmezken Apple’ın yaptığı bu duyuru, şirketin ABD’deki yatırım taahhüdünü 600 milyar dolara çıkaran yeni planının bir parçası olarak paylaşıldı. Apple, önümüzdeki dört yıl içinde ülkede ek 100 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Bu yatırımlar kapsamında Apple, özellikle çip üretiminde baştan sona tüm tedarik zincirini ABD’de tutacağını söylüyor.

    Samsung, Apple için ne üretecek?

    Apple, Samsung’un iPhone için ABD’de çip üreteceği Tam Boyutta Gör
    NH Investment & Securities kıdemli analisti Ryu Young-ho, “Önemli olan, Samsung'un Apple'ın daha önce Sony'den tedarik ettiği görüntü sensörlerinin bir kısmını devralması. Sony görüntü sensörlerini sadece Japonya'da ürettiği için Apple, tedarikçilerini çeşitlendiriyor ve üretimi ABD'ye taşıyor gibi görünüyor” dedi.

    The Elec’in raporuna göre Samsung, Apple için CMOS görüntü sensörleri (CIS) üretebilir. Görünüşe göre Samsung, 2026'da iPhone 18 serisinde 3 katmanlı hibrit bağlantılı CIS sensörleri geliştiriyor. Ancak tüm bu bilgiler şimdilik spekülasyondan ibaret, Samsung’un Apple için hangi çipleri üreteceği şimdilik belirsiz.

    Bu son gelişmelerle birlikte Samsung, yarı iletken işini toparlıyor gibi görünüyor. Samsung’un Teksas’taki üretim tesisi sadece Apple değil, Tesla gibi diğer büyük teknoloji şirketleri için de kritik öneme sahip. Tesla, temmuz sonunda yaptığı açıklamada Samsung ile 16,5 milyar dolarlık bir çip tedarik anlaşması imzaladığını duyurmuştu. Bu anlaşma kapsamında, şirketin yeni nesil AI6 çipleri de bu tesiste üretilecek.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/apple-says-samsung-will-supply-chips-texas-factory-2025-08-06/ https://www.apple.com/newsroom/2025/08/apple-increases-us-commitment-to-600-billion-usd-announces-ambitious-program/
    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

