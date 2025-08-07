Giriş
    iPhone 17 Pro, 256 GB başlangıç depolama alanıyla gelebilir

    Çinli bir kaynağın paylaştığı bilgilere göre iPhone 17 Pro, 128 GB yerine 256 GB başlangıç depolama alanıyla gelecek. Bununla beraber başlangıç fiyatı da 50 dolar artacak.

    iPhone 17 Pro, 256 GB başlangıç depolama alanıyla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yakında çıkacak iPhone 17 Pro modelinin baz depolama alanında artışa gidebilir. 

    iPhone 17 serisinde 50 dolarlık zam bekleniyor

    Çinli sızıntı kaynağı Instant Digital'in Weibo'da paylaştığı bilgilere göre, iPhone 17 Pro tıpkı iPhone 16 Pro Max gibi 256 GB başlangıç depolama alanıyla gelecek. Ancak bu depolama artışı ücretsiz olmayacak gibi görünüyor. Apple’ın tüm seride fiyatlara 50 dolarlık bir zam yapması bekleniyor.

    Hatırlatmak gerekirse, iPhone 16, 16 Plus ve 16 Pro modelleri 128 GB depolamayla piyasaya çıkmıştı. Sadece iPhone 16 Pro Max 256 GB ile gelmişti. Bu değişiklikle birlikte, yeni Pro modellerin başlangıç depolama kapasiteleri eşitlenmiş olacak. Öte yandan, iPhone 17 ve iPhone 17 Air gibi standart modellerin yine 128 GB depolamayla gelmesi bekleniyor. Ancak bu bilgilerin hala iddia seviyesinde olduğunu ve kesinleşmediğini belirtmekte fayda var.

    Daha önce paylaşılan raporlara göre iPhone 17 Pro’nun 1.045 dolardan, iPhone 17’nin 849 dolardan ve iPhone 17 Air’in 949 dolardan satışa sunulacağı söylenmişti. Bu fiyat artışının Apple’ın kârını artırma isteğinden çok, bileşen maliyetlerinin yükselmesi ve ithalat vergileri gibi dış etkenlerden kaynaklandığı düşünülüyor. Eğer Apple depolamayı iki katına çıkarırsa, en azından iPhone 17 Pro özelinde kullanıcılar bu fiyat artışını makul karşılayabilir.

    Son gelen bilgilere göre Apple, iPhone 17 serisini 9 Eylül’de tanıtmaya hazırlanıyor.

    donanimhabercom Instagram

