iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen arka aydınlatma panelinin fotoğrafları sızdı: Çok daha ince çerçeve

Apple’ın 2007 yılından bu yana değişiklik anlamında atacağı en büyük adım olması beklenen iPhone 6 ile ilgili yeni bilgiler ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan teknik resim üzerinden birçok örnek modeli hazırlanan ve paylaşılan iPhone 6 ile ilgili bu sefer ise, telefona ait olduğu iddia edilen önemli bileşenlerinden biri, arka aydınlatma paneli görüntülendi.





Çin’de yayın yapan Weibo sitesinde paylaşılan fotoğrafların doğruluğuyla ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte; fotoğrafta yer alan arka aydınlatma panelinin iPhone 5s ve 5c’de kullanılan arka aydınlatma paneliyle büyük benzerlik taşıması ve geçmiş yıllarda aynı kaynaktan yayınlanan benzer bileşen fotoğraflarının doğru çıkması, haberimize konu olan fotoğrafların da doğru olma olasılığını büyük ölçüde arttırıyor.





Fotoğraftaki panel, hemen hemen iPhone 5s ve 5c’deki panelle benzerlik taşıyor olsa da önemli bir farklılık bulunmuyor değil: çerçevenin inceliği. Fotoğraflardan açıkca görüleceği üzere, iPhone 6’ya ait olduğu iddia edilen panel, iPhone 5s’in paneline göre gözle görülür derecede daha ince çerçeveye sahip. Bu farklılık, iPhone 6’nın daha ince çerçeveye sahip olacağı yönündeki iddiayı destekler nitelikte. Hatırlanacağı gibi birçok kaynak iPhone 6’nın çerçevesinin, mevcut modellerdeki çerçeveye göre çok daha ince olacağını ve Apple’ın bu sayede telefonun fiziksel büyüklüğünü fazla arttırmadan ekranı büyütmesini sağlayacağını iddia etmişti.





2 Haziran’da iOS 8’i tanıtmaya hazırlanan Apple’ın, merakla beklenen 4.7 inçlik iPhone’u eylül ayı içerisinde tanıtması bekleniyor. 8.nesil iPhone olacak olan iPhone 6, 64-bitlik ve özellikle GPU konusunda sektöre öncülük edecek yenilikleri barındırması beklenen A8 işlemcisinden gücünü alacak. Bunun dışında, kamera ve bellek olmak üzere donanım alanında iyileştirmelere sahip olması beklenen iPhone 6’nın en büyük yeniliği ise iPad Mini ve iPod Touch’dan ilham alan kavisli çizgilerle şekillenen ve 7 mm'den daha ince tasarımı olacak.