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iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen arka aydınlatma panelinin fotoğrafları sızdı: Çok daha ince çerçeve

5 yıl
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57
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen arka aydınlatma panelinin fotoğrafları sızdı: Çok daha ince çerçeve

Apple’ın 2007 yılından bu yana değişiklik anlamında atacağı en büyük adım olması beklenen iPhone 6 ile ilgili yeni bilgiler ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan teknik resim üzerinden birçok örnek modeli hazırlanan ve paylaşılan iPhone 6 ile ilgili bu sefer ise, telefona ait olduğu iddia edilen önemli bileşenlerinden biri, arka aydınlatma paneli görüntülendi.


Çin’de yayın yapan Weibo sitesinde paylaşılan fotoğrafların doğruluğuyla ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte; fotoğrafta yer alan arka aydınlatma panelinin iPhone 5s ve 5c’de kullanılan arka aydınlatma paneliyle büyük benzerlik taşıması ve geçmiş yıllarda aynı kaynaktan yayınlanan benzer bileşen fotoğraflarının doğru çıkması, haberimize konu olan fotoğrafların da doğru olma olasılığını büyük ölçüde arttırıyor.


Fotoğraftaki panel, hemen hemen iPhone 5s ve 5c’deki panelle benzerlik taşıyor olsa da önemli bir farklılık bulunmuyor değil: çerçevenin inceliği. Fotoğraflardan açıkca görüleceği üzere, iPhone 6’ya ait olduğu iddia edilen panel, iPhone 5s’in paneline göre gözle görülür derecede daha ince çerçeveye sahip. Bu farklılık, iPhone 6’nın daha ince çerçeveye sahip olacağı yönündeki iddiayı destekler nitelikte. Hatırlanacağı gibi birçok kaynak iPhone 6’nın çerçevesinin, mevcut modellerdeki çerçeveye göre çok daha ince olacağını ve Apple’ın bu sayede telefonun fiziksel büyüklüğünü fazla arttırmadan ekranı büyütmesini sağlayacağını iddia etmişti. 


2 Haziran’da iOS 8’i tanıtmaya hazırlanan Apple’ın, merakla beklenen 4.7 inçlik iPhone’u eylül ayı içerisinde tanıtması bekleniyor. 8.nesil iPhone olacak olan iPhone 6, 64-bitlik ve özellikle GPU konusunda sektöre öncülük edecek yenilikleri barındırması beklenen A8 işlemcisinden gücünü alacak. Bunun dışında, kamera ve bellek olmak üzere donanım alanında iyileştirmelere sahip olması beklenen iPhone 6’nın en büyük yeniliği ise iPad Mini ve iPod Touch’dan ilham alan kavisli çizgilerle şekillenen ve 7 mm'den daha ince tasarımı olacak.

iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen arka aydınlatma panelinin fotoğrafları sızdı: Çok daha ince çerçeve

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kimi_raikonen 5 yıl en beğenilen
ne telefonmuş be arka aydınlatma panelinin internete sızması bile ayrı bir haber.sanki insanlığa galaksiler arası yolculuğun kapılarını acacak :)) altü üstü bi telefon ama daha çıkmadan dünyada yer yerinden oynuyor.yok kapağı sızdı yok jelatini görüntülendi vs vs :)
ne telefonmuş be arka aydınlatma panelinin internete sızması bile ayrı bir haber.sanki insanlığa galaksiler arası yolculuğun kapılarını acacak :)) altü üstü bi ...
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1 Yanıt Yanıtla +138
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psag 5 yıl
Sıkıldım bu haberlerden çıkarsa doğru düzgün çıkmış halini gösterin
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AzRocK 5 yıl
Batarya! Batarya! BATARYA! BATARYA!
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Mr_aKReP 4 yıl
Yaw nedir bu iphone sevdası tamam işletim sistemi stabil çalışıyor kabul de başka neyi var en sağlam telefonmu değil, kamera en iyisimi değil, batarya iyimi değil ekran büyükmü değil,ucuz bir telefonmu değil, etinden sütünden faydalanabileceğin bir telefonmu hiç değil, kısacası özgür değilsin ağbi adın özgürse bilemem ama iphonu olan adam özgür değil bu kadar şişirmeye gerek yok baksam en son teknoloji gibi görünüyor fakat teknolojiyi geriden takip ediyor.
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hurik 4 yıl
Android tercih edenler Özgürlükten bahis ederler ama kullandıkları bilgisayarlarında Windows yüklüdür.
Windows tabii mecbursun , oyun,program vs. için başka seçenek mi var derler ama lisanslı bir oyunları,programları bile yoktur.
Hatta işletim sistemleri bile lisanlı değildir çoğunun...
Android de lisanlı olmayan oyun ,program vs app ler direk çalıştırabilir.

Android yüklü alet kullanan arkadaşlardan ricam ;
Elinizdeki ile "Özgür" yapan , kendinizi ayrıcalıklı hissettiren , bilmediğimiz farklı kullanım ve konular da bilgilendirme yaparmısınız.
Belki faydalanacak arkadaşlar çıkar.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
çıkana kadar bitmez bu haberler
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Mr_aKReP 4 yıl
Ağbi bir samsung bir de iphone haberlerinden bıktım :))) almıyorum almayıda düşünmüyorum. mis gibi sony ve lg varken gerisi hava civa değilmi ?
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Tom Hagen 4 yıl
g3'ün tam tasarımı sızdı da bu kadar olay yaratmadı. Alt tarafı telefon sakin olun dh ailesi.
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s.holmes 4 yıl
acaba çıkış fiyatı nolacak??
yine 3 binden satışa sunulup bi sene sonra 2bin civarına mı düşecek?
bu tüketim çılgınlığı nereye gidiyor??
kapağı bile haber oluyor.
şaşıp kalmamak elde değil doğrusu....
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SirJustice 4 yıl
Şimdi cidden 3000 lira verecek misiniz bir telefona
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hakan.ifone 4 yıl
demekki 4.7 inc iphone 6 dogru habire böyle haberler sızma fotolar cıkıyor arkadaşlar iphone 4.7 cıkartıcak demekki valla süper olur
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Captain_Ivy 4 yıl
8 hazirana ne kaldı
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The Times 4 yıl
Bu sızıntıları birleştirip telefon yapacak seviyede bilgi edindim. Şimdi maddi kaynaklar yaratmamız lazım.
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ccwolf 5 yıl
tüm dünya bu anı bekliyor, insanlık için çok büyük bir adım olucak, hayat durucak dünyada o tanıtıldığı an
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