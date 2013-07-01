iPhone plastik kasası Çin'de ortaya çıktı

Haber Editörü
Apple resmi bir dille herhangi bir şekilde ucuz iPhone üzerinde çalışmadığını belirtse de farklı kaynaklardan iddialar ve görseller gelmeye devam ediyor.
Çin'de ortaya çıkan yeni bir görsel ucuz iPhone modelinin yeşil renkli arka kapağını gözler önüne seriyor. Kaynak, görseli Foxconn çalışanlarının birinden elde ettiğini ifade ediyor.
Kapakta kamera deliği, mikrofon ve LED flaş deliği olduğu görülüyor. iPhone ve Apple logoları da standart yerlerinde bulunuyor. Apple'ın sızıntılar konusunda biraz yavaş kaldığı ve artık iOS ürünlerinin önceden sızmaya başladığı bir gerçek. iPhone 5S modeline ait pek çok bileşen bugüne kadar internete sızdı ve modelin özellikleri hakkında bir fikir veriyor. Ancak ucuz iPhone konusunda otoriteler şimdilik resmi açıklama gelene kadar emin olmamakta kararlı.
Son aylarda düşüşe geçen borsada da gerileyen Apple da analizlere göre işler pek de yolunda gitmiyor. Firmanın akıllı telefon pazarında daha fazla pay kaybetmemesi için ucuz iPhone tarzında bir hamle yapmasının şart olduğuna inanılıyor.
http://www.slashgear.com/iphone-plastic-shell-leaks-in-china-29288539/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu işin tek mantıksal açıklaması pazarlama taktiği. İnsanlar eski nesil bir telefon almaktansa aynı fiyatta ama yeni çıktığı söylenen(!) bir telefonu almakta daha istekli davranacakardır. Yani şöyle; telefon almaya gidildiğinde aynı donanımı taşıyan iPhone 4S almaktansa, insanlar sırf yeni(!) olduğu için iPhone 5 Mini almayı tercih edeceklerdir. Pazarlama hamlesi olarak ve sektörü çok bilmeyen tüketicileri (ki bu sektörün tüketicilerinin %70'inden fazlasına tekabül ettiğini düşünüyorum) çekmek için gayet mantıklı; fakat bilinçli ve sektörü takip eden bu forumdaki gibi kullanıcılar için yersiz olduğunu düşünüyorum.
Konuyla alakası yok ama Apple'ın, Steve Jobs'ın ölümünden beri (en başta inanmasam da) yaratıcılığını kaybettiğini ve gittikçe kan kaybedeceğini düşünüyorum. Pazardaki en büyük firmalardan ve alternatiflerden birinin yenilikçiliğini yitirmesi tüm tüketiciler için kayıp anlamına gelir. Umarım Apple yaratıcı ve yenilikçi çizgisine bir an önce döner ve tüketicinin beklentilerini karşılayan, yeni alanlar açan ürünlerle yollarına devam eder.
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