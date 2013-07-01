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iPhone plastik kasası Çin'de ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
1
92
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone plastik kasası Çin'de ortaya çıktı

 Apple resmi bir dille herhangi bir şekilde ucuz iPhone üzerinde çalışmadığını belirtse de farklı kaynaklardan iddialar ve görseller gelmeye devam ediyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni bir görsel ucuz iPhone modelinin yeşil renkli arka kapağını gözler önüne seriyor. Kaynak, görseli Foxconn çalışanlarının birinden elde ettiğini ifade ediyor.

Kapakta kamera deliği, mikrofon ve LED flaş deliği olduğu görülüyor. iPhone ve Apple logoları da standart yerlerinde bulunuyor. Apple'ın sızıntılar konusunda biraz yavaş kaldığı ve artık iOS ürünlerinin önceden sızmaya başladığı bir gerçek. iPhone 5S modeline ait pek çok bileşen bugüne kadar internete sızdı ve modelin özellikleri hakkında bir fikir veriyor. Ancak ucuz iPhone konusunda otoriteler şimdilik resmi açıklama gelene kadar emin olmamakta kararlı.

Son aylarda düşüşe geçen borsada da gerileyen Apple da analizlere göre işler pek de yolunda gitmiyor. Firmanın akıllı telefon pazarında daha fazla pay kaybetmemesi için ucuz iPhone tarzında bir hamle yapmasının şart olduğuna inanılıyor.


http://www.slashgear.com/iphone-plastic-shell-leaks-in-china-29288539/ Yorum Yaz
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Degisken 6 yıl en beğenilen
Benim anlamlandıramadığım ve saçma bulduğum bir şey bu "ucuz iPhone". Nedeni de şu: İlk ucuz iPhone iddiaları şirket tarafından, hatta doğrudan Tim Cook tarafından yalanlanmıştı. "Biz zaten eski nesil telefonlarımızın fiyatlarını düşürüp satıyoruz" bahanesi kullanılmıştı. Ben bu açıklamayı çok mantıklı bulmuştum. Çünkü Amerika'da eski nesil iPhone'lara kontratlı olmak kaydıyla ücretsiz ulaşılabiliyor; sim-free allmak istenirse de o pazarda düşük ve orta segmentteki telefonların fiyatlarına eski nesil telefonlar alınabiliyor. Zaten olası bir ucuz iPhone'a eski nesil telefonun özellikleri konmayacak mı? Konacak. Meseleye bu noktadan bakıldığında mantıklı ve elle tutulur bir dayanağı yok bu ucuz iPhone olayının. Zira diğer üreticiler de ucuz telefonları eski telefon donanımlarını bir araya getirerek yapıyor: Galaxy S3 Mini vs.

Bu işin tek mantıksal açıklaması pazarlama taktiği. İnsanlar eski nesil bir telefon almaktansa aynı fiyatta ama yeni çıktığı söylenen(!) bir telefonu almakta daha istekli davranacakardır. Yani şöyle; telefon almaya gidildiğinde aynı donanımı taşıyan iPhone 4S almaktansa, insanlar sırf yeni(!) olduğu için iPhone 5 Mini almayı tercih edeceklerdir. Pazarlama hamlesi olarak ve sektörü çok bilmeyen tüketicileri (ki bu sektörün tüketicilerinin %70'inden fazlasına tekabül ettiğini düşünüyorum) çekmek için gayet mantıklı; fakat bilinçli ve sektörü takip eden bu forumdaki gibi kullanıcılar için yersiz olduğunu düşünüyorum.

Konuyla alakası yok ama Apple'ın, Steve Jobs'ın ölümünden beri (en başta inanmasam da) yaratıcılığını kaybettiğini ve gittikçe kan kaybedeceğini düşünüyorum. Pazardaki en büyük firmalardan ve alternatiflerden birinin yenilikçiliğini yitirmesi tüm tüketiciler için kayıp anlamına gelir. Umarım Apple yaratıcı ve yenilikçi çizgisine bir an önce döner ve tüketicinin beklentilerini karşılayan, yeni alanlar açan ürünlerle yollarına devam eder.

Düzenleme Sebebi: Yazım hataları.
Benim anlamlandıramadığım ve saçma bulduğum bir şey bu "ucuz iPhone". Nedeni de şu: İlk ucuz iPhone iddiaları şirket tarafından, hatta doğrudan Tim Cook tarafı...
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mpy 6 yıl
Steve jobs un kemikleri sızlıyordur.
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Shape Of My Heart 6 yıl
İos7 ile kalite zaten dustu bide kasasiyla dusururler tam olur.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
oyuncak telefon gibi duruyo
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nazif21 6 yıl
doctor5945
arkadaşlar apple abd ve dünyanın en saygın teknolojı fırmalarından bırtanesıdır newyork borsasındaki degerı 700 mılyar dolara kadar cıkmıs bır fırmadır rakıp görülen samsungun tum unsurları ıle toplam degerı 160 mılyar dolardır samsung 2010 yılında iphone 3g cıktıgında unutmayın pıyasada d900 ıle rekabet edıyordu takı Google android i çıkarana kadar galaxy s cıktı ics surumunu alamadı ram azmış bugun sony ve htc 512 mb ramlı 1ghz ıslemcılı model çıkartıyor savunmayın bana sahtekar samsung u samsung bugun varsa androide dolayısıyla Google borçludur rekabetı kendı urettıgı bada işletım sıstemıne sahıp cıhazları guvenıp yuzmılyonlarca ınsan aldı ne oldu hepsının elınde patladı aldılar 1000 tl ye satmak ıcın yalvardılar 200 tl ye d900i nın rakıbı 3gs ios 6 guncellemesını alıyor kısıtlıda olsa bunu cok ıyı analız edın bos konuşmayın kotulemeyın apple ı yersız yere macbook pro sarısı nasıl windowstan 100 kat daha verımlı ve ılerı teknolojı uretılıyorsa iphoneda androidden 100 kat daha verımlı çalışıyor bunu kullanan herkeste bılıyor bende s4 ve i5 ıkısıde var sızı temın ederım s4 giroskop ve sensor kalıtesını 4 ıle çarpar iphone ununkı market kalıtesıne gırmıyorum bıle gameloft olmasa android symbiana döner adam asmaca puzzle ve tetrıs oynarsınız durmadan full hd ekranlı cihazlara gore toplam 10 tane oyun yok markette apple 2048*1536 cozunurluklu the new ipad a bıle uyum sorunu yasatmıyor cok duşunun az konusun sozum apple urunlerıne tas atanlara iphone 5 s4 donanımıyla gelse cod blacks op2 yı oynatır adım gıbı emınım bu halıyle bıle muhteşem saygılar

bu her haltı iyi yapan apple nedense başka telefondan bluetooth la veri aktaramıyo.... nedense itunnes olmadan bilgisayara bağlanamıyo...nedense başka telefonlarla görütülü görüşme yapamıyo....programsız mp3ü zil sesi yapamıyo...bırakında stabil çalışsın, ben bi telefona 2000 tl vericem telefon bana lazım olduğunda veri alış verişinde bulunamıycam...apple stabilitesi kendisinin olsun androide devam
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Legend. 6 yıl nazif21
nazif21

doctor5945

arkadaşlar apple abd ve dünyanın en saygın teknolojı fırmalarından bırtanesıdır newyork borsasındaki degerı 700 mılyar dolara kadar cıkmıs bır fırmadır rakıp görülen samsungun tum unsurları ıle toplam degerı 160 mılyar dolardır samsung 2010 yılında iphone 3g cıktıgında unutmayın pıyasada d900 ıle rekabet edıyordu takı Google android i çıkarana kadar galaxy s cıktı ics surumunu alamadı ram azmış bugun sony ve htc 512 mb ramlı 1ghz ıslemcılı model çıkartıyor savunmayın bana sahtekar samsung u samsung bugun varsa androide dolayısıyla Google borçludur rekabetı kendı urettıgı bada işletım sıstemıne sahıp cıhazları guvenıp yuzmılyonlarca ınsan aldı ne oldu hepsının elınde patladı aldılar 1000 tl ye satmak ıcın yalvardılar 200 tl ye d900i nın rakıbı 3gs ios 6 guncellemesını alıyor kısıtlıda olsa bunu cok ıyı analız edın bos konuşmayın kotulemeyın apple ı yersız yere macbook pro sarısı nasıl windowstan 100 kat daha verımlı ve ılerı teknolojı uretılıyorsa iphoneda androidden 100 kat daha verımlı çalışıyor bunu kullanan herkeste bılıyor bende s4 ve i5 ıkısıde var sızı temın ederım s4 giroskop ve sensor kalıtesını 4 ıle çarpar iphone ununkı market kalıtesıne gırmıyorum bıle gameloft olmasa android symbiana döner adam asmaca puzzle ve tetrıs oynarsınız durmadan full hd ekranlı cihazlara gore toplam 10 tane oyun yok markette apple 2048*1536 cozunurluklu the new ipad a bıle uyum sorunu yasatmıyor cok duşunun az konusun sozum apple urunlerıne tas atanlara iphone 5 s4 donanımıyla gelse cod blacks op2 yı oynatır adım gıbı emınım bu halıyle bıle muhteşem saygılar

bu her haltı iyi yapan apple nedense başka telefondan bluetooth la veri aktaramıyo.... nedense itunnes olmadan bilgisayara bağlanamıyo...nedense başka telefonlarla görütülü görüşme yapamıyo....programsız mp3ü zil sesi yapamıyo...bırakında stabil çalışsın, ben bi telefona 2000 tl vericem telefon bana lazım olduğunda veri alış verişinde bulunamıycam...apple stabilitesi kendisinin olsun androide devam

Yorumun komikligine ve acizligine bakarmisin ya resmen guluyorum baska bisi degil.
1. Bluetooth la veri aktarimi tarih oldu dostum bir birine zil sesi atmalar mp3 yollamalar cektigin 1 megapixellik resmi yollamalar falan gecti gitti onlar yani. Illa birine bir dosya yollayacaksan bump uygulamasi ile yolla. Resmi mail ile saniyesinde yolla. Ios 7 de airDrop ile yolla. Whatsapp tan video resim yolla. Yani Bluetooth disinda bir suru yer var illa bisi yollicam diyorsan.
2. Isin guzel tarafi iTunes. Itunes olmasa telefonun hafiza kartina klasor klasor aciyorsun sen. Video, Resim,Muzik vs vs. iTunes bunlari sana otomatik olarak yapiyor ozgurce duzenleyebiliyorsun herseyi. iTunes un diger platformlarda olmamasi o kadar aci bisi ki anlatamam sana. Ayrica iTunes u begenmiyenler sadece kullanamayanlar bu da bu kadar basit. Ama youtube da bir suru video var bir gun iphone alabilirsen izle.
3. Aslinda buna cevap bile vermemem lazim ama aydinlatayim azcik. Iphone da FaceTime diye bir uygulama var bu uygulama ios platformlarinda ki (mac ler de dahil) butun cihazlarla goruntulu konusma yapmani sagliyor ve dusuk baglantida bile super kaliteli. Diceksin ki herkes iphone mu kullaniyor. Dogru herkes iphone kullanmiyor. O yuzden kullanicilar da senin gibi dusunmusler ve TANGO, VIBER, SKYPE gibi gibi nice (bunlar cok populer) uygulamalar yapmislar. Bu program diger isletim sistemli telefonlarla capraz baglanti yapip seni goruntulu konusturuyor. Bu kadat basit ;)
4. Mp3 un cevabi aslinda iTunes da sakli. iTunes da magaza var kardes bu magazada insanlar bisiler satiyorlar. Film ve mp3 gibi. Bu magazadan FREE(ucretsiz demek) veya ücretli(PAID ingilizcesi) film, muzik indirebiliyorsun. Cok begendigin bir melodi mi var FREE ise indir ve direk melodin olsun parali ise de adam yapmis para ile satiyor satin al ve calsin sana türkü nü. Mesela sting in bir sarkisi ile caliyor benim telefonum. 1.7 TL verdim satin aldim. Mail adresime faturam geldi. Bu da bu kadar basit.
5. Veri alisverisi dedigini tam anlayamadim ama yukarida hem veriden bahsettim hem alisveristen artik aradigin cevabi kendin bul :)

Baska soru varsa hepsini cevaplarim.
Bencede tüm stabillik iphone da kalsin sen android ile devam et bosver. Bluetooth la veri transferini ihmal etme gün icinde ;)

ios 7 den atilmistir bu mesaj.
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MrPerFormance 6 yıl
Iphone 4 al yine aynı hesaba gelecektir. Ucuz iphone çıkarmaya gerek yok.
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mecroskop23 6 yıl
carter
Kulak Misafiri
carter
Kulak Misafiri
carter Apple Samsunga özenmiş.
Ayrıca ucuz iPhoneun gelmesi kullanıcılar adına daha iyi olacak. Bir telefona herkes 2000 lira vermek zorunda değil.
Ucuz olup das anki ne kadar ucuz olacak ki.. Yine 1500 falan anca olur gibime geliyor. Ucuz dedin mi bi 800-1000 arası olması lazım ki ucuz diyebilesin.
Daha telefonu görmeden, geçtim onu özelliklerini bilmeden fiyat konusunda herhangi bir şey söyleyemem. iPhone kullanmak isteyip şu zamana kadar sahip olamayanlar için güzel bir fırsat olabilir.
Doğru dedin panpa +nı verdim .)
+rep sistemi burada fena işliyor. Eyv. panpa.

tamam ucuz ucuzda şimdi elinde iphone 5S'i olan diyecek bende 5S var sende tırt 5C (C =cheap= ucuz anlamında) gene kavga çıkmaz mı olan olur bizim burada zaten fiyatı en fazla 300 TL olması lazım ki satılsın değil mi
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Firat982 6 yıl
doctor5945
arkadaşlar apple abd ve dünyanın en saygın teknolojı fırmalarından bırtanesıdır newyork borsasındaki degerı 700 mılyar dolara kadar cıkmıs bır fırmadır rakıp görülen samsungun tum unsurları ıle toplam degerı 160 mılyar dolardır samsung 2010 yılında iphone 3g cıktıgında unutmayın pıyasada d900 ıle rekabet edıyordu takı Google android i çıkarana kadar galaxy s cıktı ics surumunu alamadı ram azmış bugun sony ve htc 512 mb ramlı 1ghz ıslemcılı model çıkartıyor savunmayın bana sahtekar samsung u samsung bugun varsa androide dolayısıyla Google borçludur rekabetı kendı urettıgı bada işletım sıstemıne sahıp cıhazları guvenıp yuzmılyonlarca ınsan aldı ne oldu hepsının elınde patladı aldılar 1000 tl ye satmak ıcın yalvardılar 200 tl ye d900i nın rakıbı 3gs ios 6 guncellemesını alıyor kısıtlıda olsa bunu cok ıyı analız edın bos konuşmayın kotulemeyın apple ı yersız yere macbook pro sarısı nasıl windowstan 100 kat daha verımlı ve ılerı teknolojı uretılıyorsa iphoneda androidden 100 kat daha verımlı çalışıyor bunu kullanan herkeste bılıyor bende s4 ve i5 ıkısıde var sızı temın ederım s4 giroskop ve sensor kalıtesını 4 ıle çarpar iphone ununkı market kalıtesıne gırmıyorum bıle gameloft olmasa android symbiana döner adam asmaca puzzle ve tetrıs oynarsınız durmadan full hd ekranlı cihazlara gore toplam 10 tane oyun yok markette apple 2048*1536 cozunurluklu the new ipad a bıle uyum sorunu yasatmıyor cok duşunun az konusun sozum apple urunlerıne tas atanlara iphone 5 s4 donanımıyla gelse cod blacks op2 yı oynatır adım gıbı emınım bu halıyle bıle muhteşem saygılar

Banka Hesap hareketlerini sakıncası yoksa paylaşırmısın.Bir an Apple Amerikan company'den fahri Türkiye temsilcisi anlamında maaş ödemesi alıyorsun sandım.:)Ne bu fanlık.Şaka bir yana.
Doğanın çok basit bir kuralı vardır.Güçlüysen ayakta kalırsın.Demekki apple ürün gamında yeterince güçlü değilki son zamanlarda pazarda satılan ürün adedi ve ciro'da rakiplerinin gerisine düşmüş.Bence Apple'in 2 çeşidi var.
1-Steve Jobs'lu Apple,
2-Sallanan Apple
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doctor5945 6 yıl
arkadaşlar apple abd ve dünyanın en saygın teknolojı fırmalarından bırtanesıdır newyork borsasındaki degerı 700 mılyar dolara kadar cıkmıs bır fırmadır rakıp görülen samsungun tum unsurları ıle toplam degerı 160 mılyar dolardır samsung 2010 yılında iphone 3g cıktıgında unutmayın pıyasada d900 ıle rekabet edıyordu takı Google android i çıkarana kadar galaxy s cıktı ics surumunu alamadı ram azmış bugun sony ve htc 512 mb ramlı 1ghz ıslemcılı model çıkartıyor savunmayın bana sahtekar samsung u samsung bugun varsa androide dolayısıyla Google borçludur rekabetı kendı urettıgı bada işletım sıstemıne sahıp cıhazları guvenıp yuzmılyonlarca ınsan aldı ne oldu hepsının elınde patladı aldılar 1000 tl ye satmak ıcın yalvardılar 200 tl ye d900i nın rakıbı 3gs ios 6 guncellemesını alıyor kısıtlıda olsa bunu cok ıyı analız edın bos konuşmayın kotulemeyın apple ı yersız yere macbook pro sarısı nasıl windowstan 100 kat daha verımlı ve ılerı teknolojı uretılıyorsa iphoneda androidden 100 kat daha verımlı çalışıyor bunu kullanan herkeste bılıyor bende s4 ve i5 ıkısıde var sızı temın ederım s4 giroskop ve sensor kalıtesını 4 ıle çarpar iphone ununkı market kalıtesıne gırmıyorum bıle gameloft olmasa android symbiana döner adam asmaca puzzle ve tetrıs oynarsınız durmadan full hd ekranlı cihazlara gore toplam 10 tane oyun yok markette apple 2048*1536 cozunurluklu the new ipad a bıle uyum sorunu yasatmıyor cok duşunun az konusun sozum apple urunlerıne tas atanlara iphone 5 s4 donanımıyla gelse cod blacks op2 yı oynatır adım gıbı emınım bu halıyle bıle muhteşem saygılar
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bellair 6 yıl
algısı vergisi derken 1400-1500 e kitlerler bu telefonu. aha buraya yazıyorum :)
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Konungariket Sverige 6 yıl
Su anda 4s 1600 tl den asagi alinmiyosa ve ip 4 1000 tl ise ucuz iphone gelse kac yazar...
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Nightmare70 6 yıl
Shape Of My Heart
İos7 ile kalite zaten dustu bide kasasiyla dusururler tam olur.

Tamam tasarımını felan bende beğenmedim ios 7'nin ama safari ile sunpider testi yaptım 500ms'ye kadar düşürmüşler adamlar bence ios'un en büyük avantajı düşük donanım ile çok yüsek performans göstermesi bunu takdir etmek gerekir
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confickerbelasi 6 yıl
ucuz olması avantaj olur daha çok satar herkesin elinde iphone olur böylece.
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UçanAtPegasus 6 yıl
Steve Jobs gitti kavga bitti. Buraya yazıyorum çöküşünü bile göreceğiz demedi demeyin
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divan 6 yıl UçanAtPegasus
UçanAtPegasus

Steve Jobs gitti kavga bitti. Buraya yazıyorum çöküşünü bile göreceğiz demedi demeyin


600 milyar dolarlık dünyanın en değerli şirketini batırdı adam helal olsun panpa.

şu benim kpss derdine de bi el at allasen.
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inexo 6 yıl
Ucuz iphone mu olur ipod touch bile 800 tl
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