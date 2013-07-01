iPhone plastik kasası Çin'de ortaya çıktı





Apple resmi bir dille herhangi bir şekilde ucuz iPhone üzerinde çalışmadığını belirtse de farklı kaynaklardan iddialar ve görseller gelmeye devam ediyor.





Çin'de ortaya çıkan yeni bir görsel ucuz iPhone modelinin yeşil renkli arka kapağını gözler önüne seriyor. Kaynak, görseli Foxconn çalışanlarının birinden elde ettiğini ifade ediyor.





Kapakta kamera deliği, mikrofon ve LED flaş deliği olduğu görülüyor. iPhone ve Apple logoları da standart yerlerinde bulunuyor. Apple'ın sızıntılar konusunda biraz yavaş kaldığı ve artık iOS ürünlerinin önceden sızmaya başladığı bir gerçek. iPhone 5S modeline ait pek çok bileşen bugüne kadar internete sızdı ve modelin özellikleri hakkında bir fikir veriyor. Ancak ucuz iPhone konusunda otoriteler şimdilik resmi açıklama gelene kadar emin olmamakta kararlı.





Son aylarda düşüşe geçen borsada da gerileyen Apple da analizlere göre işler pek de yolunda gitmiyor. Firmanın akıllı telefon pazarında daha fazla pay kaybetmemesi için ucuz iPhone tarzında bir hamle yapmasının şart olduğuna inanılıyor.





http://www.slashgear.com/iphone-plastic-shell-leaks-in-china-29288539/