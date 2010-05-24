iPhone OS 4.0 ile kullanıcıya özel sözlük geliyor

Haber Editörü
Apple'ın Nisan ayında tanıttığı ve iPhone'a Multi-Tasking desteği kazandıran iPhone OS 4.0'ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı.
Son yayınlanan beta versiyonuyla iPhone OS 4.0'da yerini alan bu özellik "kullanıcıya özel sözlük". Kısa mesaj yazarken yada not tutarken iPhone'un kelimenin gidişatına göre önerdiği kelimeler bundan sonra kullanıcılar tarafından değiştirilebilecek. Yani kullanıcılar, iPhone'un sözlüğünde bulunmayan kelimeleri rahatlıkla işletim sistemine ekleyebilecekler.
Şu anda geliştiriciler üzerinden testlerine devam edilen iPhone OS 4.0'ın 4.Nesil iPhone ile iTunes üzerinden son kullanıcıya dağıtılması bekleniyor.
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Çıktı bile.
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Sözlük olayına gelirse güzel bir durum. Orjinal sözlük bazen çok saçma şeyler çıkarabiliyor.
Benim bahsettiğim üründe yapıyordu zaten bunu... Kelimeleri değiştirebiliyor yeni kelime tanıtabiliyorduk sözlüğe.
O zaman diyecek bir sözüm yok :)
Bu kadar basit bir özelliğin geriden gelmesi garip bir durum olmuş diyebilirim, ama söz konusu özellik kullanışlı bir özellikti. Çok mesajlaşan ve özellikler aynı kişi ile mesajlaşanlar bu özelliği seveceklerdir.
iPhone kullanmadan böyle yorum yaparsanız olucağı bu tabi.
iPhone'da zaten var olan bi olay bu sözlük taa ne zamandan beri hatırlamıyorum ama sözlüğün içeriğini tamamen bizim konfigüre etmemiz sağlanıcak.
Yani bu sayede en çok kullandıklarını ekliyip çok rahat yazabileceksiniz.Bi bakıma telefone dünyadaki bütün dilleri eklemiş gibi oldular çünkü isteyen kendi dilindeki en çok kullandığı kelimeleri istediği gibi düzenleyebilecek.Bu kadar basit.
Öyle T9 yeni geldi falan sanmayın canlarım.
mesela daha öncesinde sürekli "günaydın canım" gibi bir mesaj yazıyordum ise ben günaydın yazdığım zaman t9 kendisi "canım " kelimesini öneriyordu ...
konuyu yanlış anlamadım ise olay bu değil mi ?