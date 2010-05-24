iPhone OS 4.0 ile kullanıcıya özel sözlük geliyor

Apple'ın Nisan ayında tanıttığı ve iPhone'a Multi-Tasking desteği kazandıran iPhone OS 4.0'ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı.

Son yayınlanan beta versiyonuyla iPhone OS 4.0'da yerini alan bu özellik "kullanıcıya özel sözlük". Kısa mesaj yazarken yada not tutarken iPhone'un kelimenin gidişatına göre önerdiği kelimeler bundan sonra kullanıcılar tarafından değiştirilebilecek. Yani kullanıcılar, iPhone'un sözlüğünde bulunmayan kelimeleri rahatlıkla işletim sistemine ekleyebilecekler.

Şu anda geliştiriciler üzerinden testlerine devam edilen iPhone OS 4.0'ın 4.Nesil iPhone ile iTunes üzerinden son kullanıcıya dağıtılması bekleniyor.