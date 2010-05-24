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iPhone OS 4.0 ile kullanıcıya özel sözlük geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın Nisan ayında tanıttığı ve iPhone'a Multi-Tasking desteği kazandıran iPhone OS 4.0'ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı.

Son yayınlanan beta versiyonuyla iPhone OS 4.0'da yerini alan bu özellik "kullanıcıya özel sözlük". Kısa mesaj yazarken yada not tutarken iPhone'un kelimenin gidişatına göre önerdiği kelimeler bundan sonra kullanıcılar tarafından değiştirilebilecek. Yani kullanıcılar, iPhone'un sözlüğünde bulunmayan kelimeleri rahatlıkla işletim sistemine ekleyebilecekler.

Şu anda geliştiriciler üzerinden testlerine devam edilen iPhone OS 4.0'ın 4.Nesil iPhone ile iTunes üzerinden son kullanıcıya dağıtılması bekleniyor.

iPhone OS 4.0 ile kullanıcıya özel sözlük geliyor
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iPhone OS 4.0 ile kullanıcıya özel sözlük geliyor
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fotifoti 9 yıl
iphone zaten sık kullandığın kelimeleri ekliyor. o yeni bişey değil. bu aık kullanmadan eklemek işine yarıyor herhalde ,anlamadım şahsen :)
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ugacomtr 9 yıl
yarin ikinci kamerayi da ekledik faln diye haberler cikar :P
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Mert 9 yıl

ugacomtr

yarin ikinci kamerayi da ekledik faln diye haberler cikar :P

Çıktı bile.


forum.donanimhaber.com/...

Sözlük olayına gelirse güzel bir durum. Orjinal sözlük bazen çok saçma şeyler çıkarabiliyor.
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gageracer 9 yıl
aman tanrım gerçekten mi?İphone a yine işk defa duyduğumuz bir teknoloji eklenmiş!
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TRaMbLeN 9 yıl
@Hyperio?
Benim bahsettiğim üründe yapıyordu zaten bunu... Kelimeleri değiştirebiliyor yeni kelime tanıtabiliyorduk sözlüğe.
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TRaMbLeN 9 yıl
@Batuist
O zaman diyecek bir sözüm yok :)
Bu kadar basit bir özelliğin geriden gelmesi garip bir durum olmuş diyebilirim, ama söz konusu özellik kullanışlı bir özellikti. Çok mesajlaşan ve özellikler aynı kişi ile mesajlaşanlar bu özelliği seveceklerdir.
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HyperioИ 9 yıl
Hayır olayı yanlış anlamışsınız siz.
iPhone kullanmadan böyle yorum yaparsanız olucağı bu tabi.
iPhone'da zaten var olan bi olay bu sözlük taa ne zamandan beri hatırlamıyorum ama sözlüğün içeriğini tamamen bizim konfigüre etmemiz sağlanıcak.
Yani bu sayede en çok kullandıklarını ekliyip çok rahat yazabileceksiniz.Bi bakıma telefone dünyadaki bütün dilleri eklemiş gibi oldular çünkü isteyen kendi dilindeki en çok kullandığı kelimeleri istediği gibi düzenleyebilecek.Bu kadar basit.
Öyle T9 yeni geldi falan sanmayın canlarım.
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DeepNote 9 yıl
Mesaj yazmayı pek sevmeyen bir kullanıcı olarak beni heyecanlandırma dı doğrusu.Sık mesaj yazanlar T9 modunu ne kadar kullanır ya da bu modu konfigüre etmekle ne kadar uğraşır orası biraz karışık.Aldığım bütün telefonlarda bu modu kapatıyorum doğrusu
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Batuist 9 yıl
@TRaMbLeN evet evet aynı.. yanlış anlamadın.. işte bu özellik yeni geliyor iphone'a ve o zaman senin için sıradan olan bu özellik iphone sahipleri için sıfır kilometre çok kullanışlı bir özellik olcak...
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TRaMbLeN 9 yıl
iyide bu 3 yıl önce ki benq siemens s88 telefonumda da vardı , mesaj yazarken , eski mesajlarımın istatisliğinie göre yazdığım kelimeden sonra ne yazmışsam onları bana öneriyordu.
mesela daha öncesinde sürekli "günaydın canım" gibi bir mesaj yazıyordum ise ben günaydın yazdığım zaman t9 kendisi "canım " kelimesini öneriyordu ...
konuyu yanlış anlamadım ise olay bu değil mi ?
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