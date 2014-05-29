iPhone'a Leap Motion benzeri kontrol getiren kılıf: Fuffr

Telefonları korumak, ekstra bölümler eklemek ve çoğu zaman batarya ömürlerini arttırmak için kullanılan kılıflar, geliştiricilerin elinde beklenmedik bazı özellikler de ortaya koyabiliyor. Bu doğrultuda hazırlanan yeni alternatif Fuffr, iPhone modellerine Leap Motion benzeri kontrol mekanizması getiriyor.





Şimdilik tüm ayrıntıları belli olmayan Fuffr, basit şekilde iPhone üzerine takılıyor ve telefonlarla Bluetooth LE teknolojisi temelinde bağlantı kuruyor. Hareket algılama için dahili sensörlerini kullandığı belirten kılıf, aşağıda yer alan videoda da görüldüğü üzere parmak hareketleriyle örneğin Google Maps bünyesinde gezilmesine ya da farklı oyunlar oynanmasına imkan tanıyor. Kılıfın oyun noktasında özelikle aynı ortamda bulunan iki kişi için keyifli bir deneyim vaat ettiği söyleniyor.





Satış tarihi ya da fiyatı hakkında bilgi bulunmayan Fuffr kılıf modeli hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.geek.com/news/fuffr-case-is-like-leap-motion-for-you-iphone-1595100/