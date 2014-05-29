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iPhone'a Leap Motion benzeri kontrol getiren kılıf: Fuffr

4 yıl
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iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone'a Leap Motion benzeri kontrol getiren kılıf: Fuffr
Telefonları korumak, ekstra bölümler eklemek ve çoğu zaman batarya ömürlerini arttırmak için kullanılan kılıflar, geliştiricilerin elinde beklenmedik bazı özellikler de ortaya koyabiliyor. Bu doğrultuda hazırlanan yeni alternatif Fuffr, iPhone modellerine Leap Motion benzeri kontrol mekanizması getiriyor.

Şimdilik tüm ayrıntıları belli olmayan Fuffr, basit şekilde iPhone üzerine takılıyor ve telefonlarla Bluetooth LE teknolojisi temelinde bağlantı kuruyor. Hareket algılama için dahili sensörlerini kullandığı belirten kılıf, aşağıda yer alan videoda da görüldüğü üzere parmak hareketleriyle örneğin Google Maps bünyesinde gezilmesine ya da farklı oyunlar oynanmasına imkan tanıyor. Kılıfın oyun noktasında özelikle aynı ortamda bulunan iki kişi için keyifli bir deneyim vaat ettiği söyleniyor.

Satış tarihi ya da fiyatı hakkında bilgi bulunmayan Fuffr kılıf modeli hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://www.geek.com/news/fuffr-case-is-like-leap-motion-for-you-iphone-1595100/ Yorum Yaz
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Schnitter 4 yıl en beğenilen
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1 Avatar
ssonerb 4 yıl
özellikle ekranı parmagımızla büyütürken ve bir nesne yada metin taşırken yararlı olacaktır.ama şarj a etkisi ve kulanım için ekstra araç gereksinimi şu an kullanımını ve alışılabilirliğini baltalıyor.
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NeroWin 4 yıl
Çok sağlıklı çalışacağını ve kullanılacağını düşünmüyorum...Ben şahsen telefonumu elimde kullanırım..Masanın üstünde kullanmam..
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DH Misafiri 4 yıl
Ha ekrana dokunmuşsun ha masaya ne fark ettiki???
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Gece772 4 yıl
Telefonda çizim yapanlar için kolaylık
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DH Misafiri 4 yıl
İphone'dan ziyade İpad için çok kullanışlı olabilir düşüncesindeyim özellikle de haberde bahsedildiği gibi 2 kişilik oyunlarda çok eğlenceli olabilir.
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Schnitter 4 yıl en beğenilen
Yok artık.

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semih4444 4 yıl
Şu iphone'ların çerçevesini inceltip bi 5 inç yapamadılar gitti tüh sana Tim Cook :)
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