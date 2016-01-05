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iPhone’a ve iPad’e harici depolama desteği

iPhone’unuz veya iPad’inizdeki depolama alanı yetersiz gelmeye başladıysa lightning girişine de sahip dünyanın ilk USB 3.0 flash belleği ile tanışın. İşte iShowFast hakkındaki detaylar:
3 yıl
2,9b
1
17
Cep Tel Aksesuarları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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iPhone’a ve iPad’e harici depolama desteği
CES 2016’da ilgi çekici ürünler gün yüzüne çıkıyor. Hyper’ın yeni ürünü daha hızlı performans için USB 3.0 desteğine sahip ve ExFAT sayesinde 4GB üzerindeki dosyaları belleğinde saklayabiliyor. Düşük enerji tüketim değerleri ile iddialı olan ürünün asıl güzel yanı ise lightning girişine sahip olması.

Bu sayede iPad, iPhone hatta iPod ile bağlantıya geçebilen ürün, hızlı bir şekilde dosya transferini olanaklı kılıyor. USB 3.0 desteği sayesinde bilgisayardan saniyede 140MB okuma, 45MB yazma yapabilen depolama birimi, lightning üzerindense 30MB okuma, 20MB yazma sınırlarında geziniyor.
iPhone’a ve iPad’e harici depolama desteği
 

iOS cihazlar ile AppStore’da yer alan özel uygulaması aracılığı ile iletişim kurabilen flash bellek, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB kapasiteli seçeneklere sahip. Gold, Rose Gold ve Space Gray renk seçenekleri ile iPhone’lar ve iPad’ler ile renk uyumunu da yakalamayı başaran üründe fiyatlar kapasiteye göre sırasıyla 79,95 Dolar, 99,99 Dolar, 149,99 Dolar, 249,99 Dolar, 399,95 Dolar olarak belirlenmiş.
Harici depolama birimlerinin satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

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volkan_kolay 3 yıl en beğenilen
üründe fiyatlar kapasiteye göre sırasıyla 79,95 Dolar, 99,99 Dolar, 149,99 Dolar, 249,99 Dolar, 399,95 Dolar olarak belirlenmiş.


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üründe fiyatlar kapasiteye göre sırasıyla 79,95 Dolar, 99,99 Dolar, 149,99 Dolar, 249,99 Dolar, 399,95 Dolar olarak belirlenmiş.
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1 Yanıt Yanıtla +9
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norton772 3 yıl Fenomenon
Fenomenon
Neden iphone'culara yolunacak kaz muamelesi yapıyorlar anlamıyorum. Ben geçen sene 32gb olanı 35 liraya aldım. Şuan ki $ kuruyla 12$ yapar. Arada 8 kat fark var 8 kat.

Bir telefona 3-4 bin verenler olursa kaz muamelesi de görmeleri son derece normal
FenomenonNeden iphone'culara yolunacak kaz muamelesi yapıyorlar anlamıyorum. Ben geçen sene 32gb olanı 35 liraya aldım. Şuan ki $ kuruyla 12$ ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Guhong01 3 yıl
32gb 100$
Android de aynısı 32gb 35tl
GG
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ø 3 yıl
a yüz bir de otuz milyon aynısı
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Turkforce 3 yıl
256GB fiyatına orta seviye Android'li telefon alır üstünede 128GB'lık sd kart alırsınız. Sene olmuş 2015 tırnak kadar flash diskler varken hala el kadar flash disk üretip üstüne de kol gibi fiyatlarla satmaya çalışmak gerçekten garip.
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idris 3 yıl
32GB olanı 33 TL

Hiç bir ek yazılım falan filan gerektirmez.

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Sucuklu Pizza 3 yıl
Yolunacak kaz muamelesi yapmasının sebebi alternatifinin olmaması. Yani Android kullanıcısı ister 15 liraya ister 200 liraya bütçesine ve kullanım amaçlarına uygun hafıza kartı alabilir ama bizim böyle bir şansımız yok. Ve bu telefon parçalandıktan sonra (iPhone 6 sahibiyim) direkt olarak Android ekosistemine geçiyorum. Yeter artık yahu. Jailbreak ile iyi kötü işimizi devam ettiriyoruz dosya yöneticisi falan ama 64GB telefon da bir yerden sonra doluyor.
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Abdülrezzak Gıllı Bacak 3 yıl
''sırasıyla 79,95 Dolar, 99,99 Dolar, 149,99 Dolar, 249,99 Dolar, 399,95 Dolar olarak belirlenmiş.''
KENDİMİ BİRAN MATEMATİK SINAVINDA ZANNETTİM.
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Fenomenon 3 yıl
Neden iphone'culara yolunacak kaz muamelesi yapıyorlar anlamıyorum. Ben geçen sene 32gb olanı 35 liraya aldım. Şuan ki $ kuruyla 12$ yapar. Arada 8 kat fark var 8 kat.
1 Yanıt Yanıtla
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norton772 3 yıl Fenomenon
Fenomenon
Neden iphone'culara yolunacak kaz muamelesi yapıyorlar anlamıyorum. Ben geçen sene 32gb olanı 35 liraya aldım. Şuan ki $ kuruyla 12$ yapar. Arada 8 kat fark var 8 kat.

Bir telefona 3-4 bin verenler olursa kaz muamelesi de görmeleri son derece normal
1 Yanıt Yanıtla +7
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wolf silver 3 yıl
Geçen yıl Kingston class 10 32 GB 45 tl ye almıştım. 16 gb depolamaya 79.75 DOLAR ÖDEYENLER DÜŞÜNSÜN :D
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0quz28 3 yıl
400 dolara 256 gb ını alacagına 128gb versiyon telefon veya ipad alırsın olay biter her ikiside çok pahalı olacak ama kaçış yoksa 128gb cihazın kendisi alınması daha mantıklı
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Guhong01 3 yıl
32gb 100$
Android de aynısı 32gb 35tl
GG
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volkan_kolay 3 yıl en beğenilen
üründe fiyatlar kapasiteye göre sırasıyla 79,95 Dolar, 99,99 Dolar, 149,99 Dolar, 249,99 Dolar, 399,95 Dolar olarak belirlenmiş.


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cagataybas 3 yıl volkan_kolay
volkan_kolay

üründe fiyatlar kapasiteye göre sırasıyla 79,95 Dolar, 99,99 Dolar, 149,99 Dolar, 249,99 Dolar, 399,95 Dolar olarak belirlenmiş.


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aynen...
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