iPhone’a ve iPad’e harici depolama desteği

CES 2016’da ilgi çekici ürünler gün yüzüne çıkıyor. Hyper’ın yeni ürünü daha hızlı performans için USB 3.0 desteğine sahip ve ExFAT sayesinde 4GB üzerindeki dosyaları belleğinde saklayabiliyor. Düşük enerji tüketim değerleri ile iddialı olan ürünün asıl güzel yanı ise lightning girişine sahip olması.

Bu sayede iPad, iPhone hatta iPod ile bağlantıya geçebilen ürün, hızlı bir şekilde dosya transferini olanaklı kılıyor. USB 3.0 desteği sayesinde bilgisayardan saniyede 140MB okuma, 45MB yazma yapabilen depolama birimi, lightning üzerindense 30MB okuma, 20MB yazma sınırlarında geziniyor.

iOS cihazlar ile AppStore’da yer alan özel uygulaması aracılığı ile iletişim kurabilen flash bellek, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB kapasiteli seçeneklere sahip. Gold, Rose Gold ve Space Gray renk seçenekleri ile iPhone’lar ve iPad’ler ile renk uyumunu da yakalamayı başaran üründe fiyatlar kapasiteye göre sırasıyla 79,95 Dolar, 99,99 Dolar, 149,99 Dolar, 249,99 Dolar, 399,95 Dolar olarak belirlenmiş.

Harici depolama birimlerinin satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.