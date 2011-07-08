iPhone'u SLR kameraya dönüştürün

Yüksek kalitede fotoğraf ve video kaydına olanak tanıyan iPhone 4, artık daha fazlasını da yapabiliyor. Photojojo tarafından hazırlanan özel bir montaj düzeneği ile iPhone 4'e SLR lens takabilmek mümkün.

Alüminyum kasa, lens kurulum aparatı ve UV filtreden oluşan bu düzenekle, Canon ve Nikon gibi iddialı iki üreticinin farklı özellikteki lensleri iPhone 4'e takılabiliyor. Hem iPhone 4 hem de iPhone 3 versiyonları bulunan düzenek sırasıyla 250$ ve 200$ seviyesinden satılıyor.