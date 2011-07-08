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iPhone'u SLR kameraya dönüştürün

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
133,6b
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102
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek kalitede fotoğraf ve video kaydına olanak tanıyan iPhone 4, artık daha fazlasını da yapabiliyor. Photojojo tarafından hazırlanan özel bir montaj düzeneği ile iPhone 4'e SLR lens takabilmek mümkün. 
Alüminyum kasa, lens kurulum aparatı ve UV filtreden oluşan bu düzenekle, Canon ve Nikon gibi iddialı iki üreticinin farklı özellikteki lensleri iPhone 4'e takılabiliyor. Hem iPhone 4 hem de iPhone 3 versiyonları bulunan düzenek sırasıyla 250$ ve 200$ seviyesinden satılıyor.

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Cehennemden_Cennete 8 yıl
Maşallah DonanımHaber artık Apple reklam ajansı gibi çalışıyor. Her gün abartılı bol ballandırmalı, hiç eleştirisiz Ipod, Iphone, Ipad haberleri.
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Zyx 8 yıl
Tabi lensi taktık profesyonel fotoğraf makinesine dönüştü, beyin bedava. bedava ya?
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Umutcan 8 yıl

Yine de bir 5800 değil.
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Strange Night 4 yıl
Lens takmakla iPhone 4'üm bir DSLR oldu. Canon EOS 5D Mark III'ü artık çöpe atabilirim teşekkürler
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Yazmayı_Severim 4 yıl
O sensör boyutuna sahip telefona istersen 10000 liralık lens tak, ona yapacağın toplam masrafı düşünüyorum ve birde o aparatları/lensleri yanında taşıyacaksın, niye uğraşıyorsun o kadar al bir küçük dslr daha iyi. Aynı eforu sarf edeceksin nasıl olsa ama daha iyi görüntüler elde edeceksin

Şu yüksek megapiksel rakamlarını görünce tav olan tüketicilere uyguladıkları pazarlama yönteminin bir değişiği
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DH Misafiri 4 yıl
peki bu aparatı nerden alabiliriz
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_recoo 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

peki bu aparatı nerden alabiliriz

Hocam sen ne yaptın, 4 senelik konu hortlatılır mı
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whiskeyinthejar 8 yıl
aynayı vs tamamen geçtim, diyaframı nasıl hareket ettirecek
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c.james 8 yıl
Merhaba,
Aşağıdaki tasarım daha kullanışlı olabilir ama henüz konsept aşamasındaymış..


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shimoda 8 yıl
Ürünle .estis geçilen bir konu vardı neden kaldırdınız forumdan? Millet biraz eğlenince DH yönetimi rahatsız mı oluyor? Rahatsız olacaksanız neden haber yapıyorsunuz anlayamadım.
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SecurityMJ 8 yıl
her sakallı dede oldu öyle mi
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78erhan78 8 yıl
Haci bunun ipad icin olani var mi
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qoqoCAN 8 yıl
ne kadar yakıo bu
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Legolas Greenleaf 8 yıl
Her rengi boyadık fıstığı yeşil kaldıydı bu nedir allahısen ya :D
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Statistik 8 yıl
o da bi sey mi?! Iphone'a araba bile takilabilir

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bakin! arabali iphone.
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