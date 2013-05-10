iRiver, üst seviye ses kalitesi isteyenler için AK120 portatif müzik çalarını duyurdu





MP3 çalar ve taşınabilir medya oynatıcı ürünleri ile piyasada yer alan iRiver, üst seviye özellikler sunabilen Astell&Kern AK120 isimli portatif müzik çalar modelini duyurdu.

Tasarımsal olarak yerine geldiği AK100 modeliyle büyük benzerlik taşıyan AK120, firma tarafından en iyi ses kalitesini arayan kullanıcılar ve profesyoneller için hazırlanmış durumda. Üzerinde 2.4-inç IPS dokunmatik ekran ve dahili 64GB hafıza yer alan cihaz, çift SD kart yuvası sayesinde 192GB seviyesine çıkartılabiliyor. AV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC ve AIFF ses formatlarını altından kalkabilen AK120, içerisinde yer alan iki adet DAC (Dijital-analog çevirici) ve iki adet Wolfson WM8740 DAC çipi ile ses sinyallerini her kanal için bağımsız olarak ayırabiliyor. Bu sayede kullanıcılara üstün ses derinliği, netlik ve ferahlık sağlayan cihaz, ayrıca çok daha az bozulma ortaya koyuyor.

Oldukça şık görüntüsü, alüminyum malzeme kalitesi ve ileri seviye teknik özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken portatif müzik çalar Astell&Kern AK120, beraberinde gelen deri taşıma çantasıyla beraber 1300$ fiyat etiketiyle yakında satın alınabilecek.

http://www.engadget.com/2013/05/09/irivers-ak120/