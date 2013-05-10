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Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iRiver, üst seviye ses kalitesi isteyenler için AK120 portatif müzik çalarını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,6b
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Diğer Elektronik Cihazlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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iRiver, üst seviye ses kalitesi isteyenler için AK120 portatif müzik çalarını duyurdu

MP3 çalar ve taşınabilir medya oynatıcı ürünleri ile piyasada yer alan iRiver, üst seviye özellikler sunabilen Astell&Kern AK120 isimli portatif müzik çalar modelini duyurdu.
Tasarımsal olarak yerine geldiği AK100 modeliyle büyük benzerlik taşıyan AK120, firma tarafından en iyi ses kalitesini arayan kullanıcılar ve profesyoneller için hazırlanmış durumda. Üzerinde 2.4-inç IPS dokunmatik ekran ve dahili 64GB hafıza yer alan cihaz, çift SD kart yuvası sayesinde 192GB seviyesine çıkartılabiliyor. AV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC ve AIFF ses formatlarını altından kalkabilen AK120, içerisinde yer alan iki adet DAC (Dijital-analog çevirici) ve iki adet Wolfson WM8740 DAC çipi ile ses sinyallerini her kanal için bağımsız olarak ayırabiliyor. Bu sayede kullanıcılara üstün ses derinliği, netlik ve ferahlık sağlayan cihaz, ayrıca çok daha az bozulma ortaya koyuyor.
Oldukça şık görüntüsü, alüminyum malzeme kalitesi ve ileri seviye teknik özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken portatif müzik çalar Astell&Kern AK120, beraberinde gelen deri taşıma çantasıyla beraber 1300$ fiyat etiketiyle yakında satın alınabilecek.

http://www.engadget.com/2013/05/09/irivers-ak120/ Yorum Yaz
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burrnn 6 yıl en beğenilen
V4LKyR
1300 dolar mı? Eh, bu cihazı alan adam sesi tam anlamıyla duyabilmek için üzerine bir de 1000+ $lık bir kulaklık alır. Kılıf mılıf derken TAK! 2500$ para gitti. Ne için? Müzik dinlemek için. 2500 dolar. LŞKSJFDJFPSOADIJKĞPİOkpiğodsjkpgfğosajdkgs :D:DD:DD::D:DŞu dünya garip bir yer beya.

niye?
sen telefon için 1500 lira veriyorsun halbuki 50 liraya da konuşabilirsin?
arabaya 300bin lira veriyorsun halbuki 10bine de var.
ya da 300 liraya internete girmek için bilgisayar toplayabilirsin 2000+lira vermek varken.
ayrıca 1300 dolar düşük bir ücret odyofil insanlar için. 25bin doları sadece güç kablosuna verenler var.altın-gümüş kablo kullananlar var sırf süperiletken olduğu için.
kısacası her zevkin bir bedeli var.hi-end ürünlerde küçük upgradeler için büyük meblağlar gerek. bu da onun örneği.
V4LKyR1300 dolar mı? Eh, bu cihazı alan adam sesi tam anlamıyla duyabilmek için üzerine bir de 1000+ $lık bir kulaklık alır. Kılıf mılıf derken...
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IceRulez 6 yıl
IceRulez
pardon yanlış şekilde paylaştım resmi r1305.hizliresim.com/...
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1 Avatar
burrnn 6 yıl en beğenilen
V4LKyR
1300 dolar mı? Eh, bu cihazı alan adam sesi tam anlamıyla duyabilmek için üzerine bir de 1000+ $lık bir kulaklık alır. Kılıf mılıf derken TAK! 2500$ para gitti. Ne için? Müzik dinlemek için. 2500 dolar. LŞKSJFDJFPSOADIJKĞPİOkpiğodsjkpgfğosajdkgs :D:DD:DD::D:DŞu dünya garip bir yer beya.

niye?
sen telefon için 1500 lira veriyorsun halbuki 50 liraya da konuşabilirsin?
arabaya 300bin lira veriyorsun halbuki 10bine de var.
ya da 300 liraya internete girmek için bilgisayar toplayabilirsin 2000+lira vermek varken.
ayrıca 1300 dolar düşük bir ücret odyofil insanlar için. 25bin doları sadece güç kablosuna verenler var.altın-gümüş kablo kullananlar var sırf süperiletken olduğu için.
kısacası her zevkin bir bedeli var.hi-end ürünlerde küçük upgradeler için büyük meblağlar gerek. bu da onun örneği.
Yanıtla +12
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omerfrt 6 yıl
1300 Dolar fiyat bence sadece aylık geliri normal bir vatandaşın yıllık gelirinin 5-10 katına sahip insanlara hitap ediyor. Üst seviye müzik dinlemek bile zengine layık demek. Vay arkadaş.
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V4LKyR 6 yıl
1300 dolar mı? Eh, bu cihazı alan adam sesi tam anlamıyla duyabilmek için üzerine bir de 1000+ $'lık bir kulaklık alır. Kılıf mılıf derken TAK! 2500$ para gitti. Ne için? Müzik dinlemek için. 2500 dolar. LŞKSJFDJFPSOADIJKĞPİOkpiğodsjkpgfğosajdkgs :D:DD:DD::D:D
Şu dünya garip bir yer beya.
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complete_ 6 yıl
iriver 1000.-usd lik dap ların kaymağını yemeye başladı sanırım ki devamını getiriyorlar millete 50.-usd lik player yapacağına 1.000.-liklere başladı maliyeti 100.-usd yi geçmeyen bu daplar 24 bit kazığı ile millete satılıyor müşterisi de çok..
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Italoman 6 yıl
Bu ne sürat, daha AK100 yılını doldurmadan 120 çıktı. 192gb a kadar çıkan hafıza çok iyi, hiç bir üst düzey dap bu kadar alan sunmuyor, keşke video da destekleseydi...
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IceRulez 6 yıl
Sh@rKs-PoWeR
IceRulezsitesinde 700$ diyor bir yanlışlık olmasın ?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
O Ak100 modeli shop.iriverinc.com/...

evet hocam dikkat etmemişim bende ak120 modeli neden sitelerinde gözükmüyor acaba ? ben göremeyince direk linki verdim , kusur iriver sitesinde ve bende :)
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OverClocK1ng 6 yıl
Ben hayatımda hiç bir şeyin iyi olup da böyle kazık olmadığını görmedim.
İyi = Kazık
Bir şeye de iyi yapalım ama herkes sebeplensin demiyorlar...
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eulogy 6 yıl
UnInvited_Guest

Wolfson o kadar kaliteli bir markaymış ki 1300$ lık dap da bile var. Samsung iyi bir tercih yapmış S4 e onu koymakla.


Başkan espri amaçlımı yazdın anlayamadım ama wolfson'un en ucuzundan en pahalısına kadar ses çipleri var. Bu üründe kullanılan ses çipi ile samsung'un kullanacağını karşılaştırma bile.

Fiyatı bu tarz aletlere göre çok pahalı değil, 500 - 600 dolar aralığında olmalıydı. 700 dolar biraz tuzlu olmuş.

Edit: Yeni model 1300 dolarmış, içine beşi bir yerde mi koymuşlar...
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UnInvited_Guest 6 yıl eulogy
eulogy
UnInvited_Guest

Wolfson o kadar kaliteli bir markaymış ki 1300$ lık dap da bile var. Samsung iyi bir tercih yapmış S4 e onu koymakla.


Başkan espri amaçlımı yazdın anlayamadım ama wolfson'un en ucuzundan en pahalısına kadar ses çipleri var. Bu üründe kullanılan ses çipi ile samsung'un kullanacağını karşılaştırma bile.

Fiyatı bu tarz aletlere göre çok pahalı değil, 500 - 600 dolar aralığında olmalıydı. 700 dolar biraz tuzlu olmuş.

Edit: Yeni model 1300 dolarmış, içine beşi bir yerde mi koymuşlar...


Yazdıktan sonra saçmaladığımı anladım :)) Bilerek yazdım tepki ne olacak diye
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seconder77 6 yıl
ohaa bide apple'a laf edersiniz
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IceRulez 6 yıl
IceRulez
pardon yanlış şekilde paylaştım resmi r1305.hizliresim.com/...
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Citizem 6 yıl
Dedim hani 600-250 tl arası ile alırım ses benim için önemli sayfayı açtım 1300$ görünce elimdekinin kıymetini öğrendim
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