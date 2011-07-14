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iRiver'dan Android'li akıllı telefon ve tablet geliyor

7 yıl
12,2b
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4
Diğer Elektronik Cihazlar
Shady
Haber Editörü
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iRiver'dan Android'li akıllı telefon ve tablet geliyor
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Portatif medya oynatıcıları pazarının önemli oyuncularından olan iRiver, Android ile birlikte akıllı telefon ve tablet pazarına girmeye hazırlanıyor.

Koreli Cetizen sitesinin yayınladığı görselde ilk defa teknik bilgileriyle görünen iRiver'ın ilk akıllı telefonu I-L1, 3.5 inçlik WVGA çözünürlüğünde LCD panele sahip. Android 2.2 sistemiyle çalışan telefon, CDMA ağında çalışıp; Wi-Fi, GPS, DMB ve Bluetooth kablosuz iletişimlerine destek sunarken; işlemcisinin 600 ya da 800 MHz frekansında çalışacağı düşünülüyor.

Cetizen'in yayınladığı ikinci görselde ise iRiver'ın TAB ya da model numarasıyla ILT-MX100'ün 7 inçlik IPS panele sahip olacağı bilgisi yer alırken; ekranın çözünürlüğüyle ilgili herhangi bir bilgiye ise yer verilmemiş. Bunun yanı sıra 3G, DMB, Bluetooth desteği sunan tabletin üzerinde 5 megapiksellik kamera ile 16GB'lık depolama birimini konumlandırılken; Tab de tıpkı I-L1 gibi Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi her iki ürünün fiyatlandırması ya da satışa sunulma tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil fakat, sızan görseller iRiver'ın cihazlara hazır olduğunu dolayısıyla cihazların önümüzdeki haftalarda satışa sunulabileceğini gösteriyor.

iRiver'dan Android'li akıllı telefon ve tablet geliyor
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0tt0m@n 7 yıl
@ğ.
Adamlar zaten mp3 player pazarında 1 numaraydı. İlk mp3 playerim iRiver'dı. Piyasadaki birçok üründen daha iyi ses kalitesi vardı.
1 Yanıt Yanıtla
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Siyah Nur 7 yıl 0tt0m@n
0tt0m@n

@ğ.
Adamlar zaten mp3 player pazarında 1 numaraydı. İlk mp3 playerim iRiver'dı. Piyasadaki birçok üründen daha iyi ses kalitesi vardı.



Evet eski playerları öyle. Fakat aynı kalite yeni serilerde yok. Clix2 yada H320'nin tadını ben daha hiçbir modelinde bulamadım. Spinn güzel biraz, o da eskidi artık.

Zaten teknolojiyi geriden takip ediyor.
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Siyah Nur 7 yıl

Adam MP3 player'larını halletmeden telefon ve tablet pazarına atlamış
İriver batırdı artık iyice...
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