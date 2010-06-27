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iSuppli: Kingston, DRAM pazarını açık ara lider götürüyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşu iSuppli'nin DRAM pazarının 2009 yılına ilişkin son çalışması, firmaların pazar pozisyonları hakkında önemli bilgiler içeriyor. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri olan Kingston, iSuppli'nin çalışmasına göre 2.85 milyar dolarlık satış ve %40.3 pazar payı ile DRAM pazarının zirvesinde yer alıyor.

Kingston'dan yapılan açıklamaya göre, firmanın yüksek satış başarısındaki en büyük etken, farklı pazar koşullarına hızlı bi şekilde adapte olabilen esnek firma yapısı. Hazırlanan rapora göre, Kingston'ın ardından dünyanın en büyük ikinci DRAM üreticisi ise 524 milyon dolarlık satış ve %7.4 pazar payı ile A-Data.

iSuppli'nin çalışmasında, ilk beş sıranın kalanına baktığımızda ise sırasıyla Ramaxel, Smart Module ve Crucial'in geldiğini görüyoruz. Sadece bellek performanslarını içeren listede ValueRAM ve HyperX serisi gibi sistem odaklı bellekleriyle yer alan Kingston'ın 2009 toplam gelirinin USB bellekler ve SSD'lerle birlikte 4.1 milyar dolar olduğu bildiriliyor.


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Batuist 9 yıl
bence en büyük payı almasının sebeplerinden biriside yüksek segmentten ziyade giriş ve orta segmente hitap eden ürünlere yönelmesi.. mesela corsair denilince akla hep yüksek performanslı bellekler gelir vede fiyatlarıda malum ona göredir.. ama kingston denince aklıma hiç yüksek performans gelmiyor çünkü adamların gözü bu segmentte değil... en son model USB bellekleri bile rakipleri hız limitlerine dayanmışken 5-10 MBlarda sürünüyor adamların.... doğal olarak ta ucuza satıyor ve pazarı domine ediyor..
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vidoko 9 yıl
ya zaten birçok cihset kingston üretiyor birine bağlı bence:)
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heatblast 9 yıl
sonuca hiç şaşırmadım zaten ençok tanınan marka kingstok
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DH Misafiri 9 yıl
samsungun listede olmaması ilginç
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