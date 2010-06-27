iSuppli: Kingston, DRAM pazarını açık ara lider götürüyor

Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşu iSuppli'nin DRAM pazarının 2009 yılına ilişkin son çalışması, firmaların pazar pozisyonları hakkında önemli bilgiler içeriyor. Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri olan Kingston, iSuppli'nin çalışmasına göre 2.85 milyar dolarlık satış ve %40.3 pazar payı ile DRAM pazarının zirvesinde yer alıyor.

Kingston'dan yapılan açıklamaya göre, firmanın yüksek satış başarısındaki en büyük etken, farklı pazar koşullarına hızlı bi şekilde adapte olabilen esnek firma yapısı. Hazırlanan rapora göre, Kingston'ın ardından dünyanın en büyük ikinci DRAM üreticisi ise 524 milyon dolarlık satış ve %7.4 pazar payı ile A-Data.

iSuppli'nin çalışmasında, ilk beş sıranın kalanına baktığımızda ise sırasıyla Ramaxel, Smart Module ve Crucial'in geldiğini görüyoruz. Sadece bellek performanslarını içeren listede ValueRAM ve HyperX serisi gibi sistem odaklı bellekleriyle yer alan Kingston'ın 2009 toplam gelirinin USB bellekler ve SSD'lerle birlikte 4.1 milyar dolar olduğu bildiriliyor.