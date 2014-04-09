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iWatch, Temmuz-Eylül döneminde satışa sunulabilir

5 yıl
398
1
36
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iWatch, Temmuz-Eylül döneminde satışa sunulabilir

iOS 8 için geri sayıma başlandığı bugünlerde iWatch'u bekleyen kullanıcılar için de heyecan verici yeni bilgiler geliyor.iOS 8’in en büyük özelliklerinden biri olması beklenen Healthbook’un en önemli yardımcısı olması beklenen iWatch, bu yılın 3.çeyreği içerisinde satışa sunulabilir.


Tayvan’da yayın yapan Economic Daily News’in haberinde yer verdiği ürün ağacına (reçetesine) göre Apple’ın tedarikçilerinin şu anki çalışmaları iWatch’ın 3.çeyrekte satışa sunulacağına işaret ediyor. Gazete iWatch’ın montajının, Apple’ın EMS iş ortaklarından Quanta Computer tarafından yapılacağını, cihaz için yonga ve safir dokunmatik panellerin ise Richtek Technology ve TPK tarafından tedarik edileceğini belirtti.


iWatch’daki merkezi işlem birimine de değinilen habere göre Apple, iWatch’da kendi tasarladığı özel bir işlemciye yer verecek. Şimdilik teknik detayları hakkında bilgi sahibi olmadığımız işlemcinin Apple tarafından Samsung’a ürettirileceği ifade ediliyor.


Eğer sizde iWatch’ın yapacakları hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız iOS 8 ve Healthbook hakkında yazdığımız detaylı haberlerimize göz atabilirsiniz:


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flowerhorn 5 yıl en beğenilen
o değilde
şu resimdeki cihazı 5 sene önce görsem
50 sene sonra yaparlar ya da yapamazlar derdim
teknoloji ne kadar hızlı gelişiyor
korkarım
10 yıl sonra telefon diye birşey kalmayacak
daha inanılmaz aletler üretilecek
o değildeşu resimdeki cihazı 5 sene önce görsem50 sene sonra yaparlar ya da yapamazlar derdimteknoloji ne kadar hızlı gelişiyorkorkarım...
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tenghis 5 yıl
Sağlık takibi ve fitness yükselen bir piyasa. Özellikle Amerikada obezitenin giderek ülkenin sırtında kambura dönüşen sağlık harcamalarına yol açması durumuna son vermek için yürütülen çalışmalar var. Bu bağlamda çoklu bir strateji izliyorlar. Televizyon programları ve internetten mucizevi fitness çözümleri pompalanırken, teknoloji firmalarını da bu alanda yatırım yapmaya teşvik ediyorlar. Yani para kazanmak için milleti semirttiler, şimdi zayıflatmak için tekrar para isteyecekler. Bu arada ilaç ve sağlık sektörünün, fast food firmalarının, mısır şuruplarının yeni pazarlarının nereleri olduğunu tahmin edersiniz.
Sağlık takibi ve fitness yükselen bir piyasa. Özellikle Amerikada obezitenin giderek ülkenin sırtında kambura dönüşen sağlık harcamalarına yol açması durumuna s...
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kımyasal 5 yıl
Şişirdikleri halkı zayıflatmak için yeni trend oluşturdular.Sistemin gücünü burada görüyoruz,istedikleri gibi pazar oluşturulabiliyor,sadece kısa bir adaptasyon süreci gerek.
Şişirdikleri halkı zayıflatmak için yeni trend oluşturdular.Sistemin gücünü burada görüyoruz,istedikleri gibi pazar oluşturulabiliyor,sadece kısa bir adaptasyon...
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1 Avatar
SiNaPSiS 4 yıl
Kim takacak bununyahu bildiğin çirkin. Yani olabileceğinin en güzeli belki budur ama bence takılması için en azından bir klasik saat havası kadar havası olmalı
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W.Amadeus 4 yıl SiNaPSiS
SiNaPSiS

Kim takacak bununyahu bildiğin çirkin. Yani olabileceğinin en güzeli belki budur ama bence takılması için en azından bir klasik saat havası kadar havası olmalı

Bir tane hemfikir çıktı.
Resimde ki gibi bir tasarım çıkmaz ama gene de aşırı çirkin gözüküyor.

Bence insanların alması için ya da normal saat takmayıp bunu tercih edeceksem, normal saatten farkı olmamalı tasarım anlamında.
İnsanlar bir heves alıp kullanmazlar böyle abuk bir şey çıkarsa.
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mares626 4 yıl
Resimdeki gibi olacaksa fiyatı uygun olursa kesin alırım
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darkyamaha 4 yıl
Hatırlarsanız bi ara apple esnek yapıda pil hakkında patent almıştı,bence saatin kayış kısmını batarya yapacaklar komple böyelce şarj problemi çözülecek..
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DH Misafiri 5 yıl
Bunu samsung yaptığında etmediğinizi bırakmadınız. Şimdide apple cok iyi diyosunuz.
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theJuDGe_41 5 yıl
Resimdeki cihaz super olmus. Slide to unlock var. Muzikleri oyle sececeksek super olur. Uygulamalarin odugu ekran da cok guzel tasarlanmis. Ama sadece konsept
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Vogue 5 yıl
Pil süresi iyi ise alınabilir.Millet telefonunu hergün şarj yapmaktan bıktı çünkü.
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Faradayy 5 yıl
kim bilir kaç para olucak...
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medverdev 5 yıl
bir çıksa da görsek
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Mar00N 5 yıl
Harika gözüküyor
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eczemre 5 yıl
Modern kölelere, teknolojik pranga...
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alp0007 5 yıl
Kız saati olmuş, bizi bozar
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okan_cehapelioglu 5 yıl
resimdeki gibi bi cihaz hayal bence
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