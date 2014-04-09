iWatch, Temmuz-Eylül döneminde satışa sunulabilir

iOS 8 için geri sayıma başlandığı bugünlerde iWatch'u bekleyen kullanıcılar için de heyecan verici yeni bilgiler geliyor.iOS 8’in en büyük özelliklerinden biri olması beklenen Healthbook’un en önemli yardımcısı olması beklenen iWatch, bu yılın 3.çeyreği içerisinde satışa sunulabilir.





Tayvan’da yayın yapan Economic Daily News’in haberinde yer verdiği ürün ağacına (reçetesine) göre Apple’ın tedarikçilerinin şu anki çalışmaları iWatch’ın 3.çeyrekte satışa sunulacağına işaret ediyor. Gazete iWatch’ın montajının, Apple’ın EMS iş ortaklarından Quanta Computer tarafından yapılacağını, cihaz için yonga ve safir dokunmatik panellerin ise Richtek Technology ve TPK tarafından tedarik edileceğini belirtti.





iWatch’daki merkezi işlem birimine de değinilen habere göre Apple, iWatch’da kendi tasarladığı özel bir işlemciye yer verecek. Şimdilik teknik detayları hakkında bilgi sahibi olmadığımız işlemcinin Apple tarafından Samsung’a ürettirileceği ifade ediliyor.





Eğer sizde iWatch’ın yapacakları hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız iOS 8 ve Healthbook hakkında yazdığımız detaylı haberlerimize göz atabilirsiniz: