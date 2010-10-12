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IBM, Cell işlemcisini geliştirmeye devam edecek, hedef yeni nesil oyun konsolları

8 yıl
16,3b
1
11
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kısaca STI olarak tanımlanan Sony, Toshiba ve IBM üçlüsünün geliştirdiği Cell işlemci mimarisi bir süre önce askıya alınmıştı. Sony PlayStation 3'e güç veren ve Toshiba tarafından tüketici elektroniği cihazlarında (HDTV gibi) kullanılan Cell işlemcisi için planlarında değişikliğe giden IBM, geliştirme çalışmalarına devam etmeye hazırlanıyor.

IBM, Cell işlemcisini geliştirmeye devam edecek, hedef yeni nesil oyun konsolları
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Yarıiletken tasarımında sektörün en köklü firmalarından biri olan IBM, yeni nesil oyun konsolları için Cell tabanlı işlemci çalışmalarına devam edecek. Bilindiği üzere Xbox 360, Nintendo Wii ve Sony PlayStation 3'e IBM tabanlı işlemciler güç veriyor ancak bir sonraki jenerasyon için rekabetin artması ve yeni seçeneklerin ortaya çıkması bekleniyor.

Cell işlemci ailesi için hibrit yaklaşıma geçerek Power serisi işlemci yol haritasında yer vermesi beklenen IBM, .alışmalarını Cell mimarisini esas alan çok çekirdekli heterojen işlemciler üzerine yoğunlaştıracak. IBM'den baş teknolojisti Jai Menon açıklamasında, sektörde kalmak istediklerini, buna niyetli olduklarını belirtti.

IBM, Cell işlemcisini geliştirmeye devam edecek, hedef yeni nesil oyun konsolları
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Konsol öncelikli geliştirilmesi beklenen yeni Cell işlemcilerinin, IBM'in açıklamalarına göre bulut bilgi-işlem sistemlerinde yer bulması da beklenebilir. Öte yandan milyonlarca adetlik satış rakamlarına ulaşan ve devasa bir pazar yaratan oyun konsolları için AMD ve Intel'in de hazırlık içerisinde olduğu, Fusion ve MIC konseptleriyle sektöre adım atmak istedikleri uzun süredir biliniyor.


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M@U 8 yıl
Play Station 6 yılda bir yenilenmekte. 2012 sonu veya 2013 başında kullanıma sunulmasını bekliyorum yeni nesil PS'nin. Bu sürede mevcut mimari üzerine hibrit bir GPU+CPU yapılandırmayı mümkün kılabilecek bir süredir. Heleki IBM, Sony ve Toshiba gibi dev isimlerden bahsediyorsak. Tabi zaman gösterecektir bu durumu.
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mistifa 8 yıl
Intel ya da AMD işlemcilerinde problem performans değil, x86 mimarisi olur.
Bu işlemcilerle piyasaya çıkacak bir oyun konsolu hackerlar tarafından ertesi gün kırılır.
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Batuist 8 yıl
Aradan uzun yıllar geçti.. Şimdi oturup çalışmaya başlasalar kaç yıl sonra meyvesini verir bu çalışma?? Artık PS4 2016 için tahmin ediliyorsa anca o kadar sanırım.. en az bir 5 yıl geliştirme süreci gerekir bence... AMD buldozeri 5 senede bitiremedi.. Bu işlemci çok daha karmaşık..
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sendomi 8 yıl
bu işe amd ve intel'in el atmaması imkansızdı zaten özellikle intel'in,ben bir sonraki nesilde xbox360'da amd işlemci olacağını tahmin ediyorum,zaten gpu'nun amd olacağını açıklanmıştı sanırım böylesi microsoft için daha iyi olur,sony zaten belli cell işlemcisini kullanacak ki şu anda ps3'de kullanılan işlemci bence 4'de bile kullanılabilir zamanının çok ötesinde bir işlemci çünkü geriye nintendo kalıyor birtek oda farklı bir çözüme gidebilir adamların çok iyi bir grafik olsun diye dertleri yok nitekim
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl

Batuist

Aradan uzun yıllar geçti.. Şimdi oturup çalışmaya başlasalar kaç yıl sonra meyvesini verir bu çalışma?? Artık PS4 2016 için tahmin ediliyorsa anca o kadar sanırım.. en az bir 5 yıl geliştirme süreci gerekir bence... AMD buldozeri 5 senede bitiremedi.. Bu işlemci çok daha karmaşık..


Çoktan geliştirmeye başlamıştır bile.

Kaldı ki PS4' ün 2016' ya kalmadan çıkacağını düşünüyorum. Önümüzdeki 3 yıl içinde çıkar.
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