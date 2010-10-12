IBM, Cell işlemcisini geliştirmeye devam edecek, hedef yeni nesil oyun konsolları

Kısaca STI olarak tanımlanan Sony, Toshiba ve IBM üçlüsünün geliştirdiği Cell işlemci mimarisi bir süre önce askıya alınmıştı. Sony PlayStation 3'e güç veren ve Toshiba tarafından tüketici elektroniği cihazlarında (HDTV gibi) kullanılan Cell işlemcisi için planlarında değişikliğe giden IBM, geliştirme çalışmalarına devam etmeye hazırlanıyor.

Yarıiletken tasarımında sektörün en köklü firmalarından biri olan IBM, yeni nesil oyun konsolları için Cell tabanlı işlemci çalışmalarına devam edecek. Bilindiği üzere Xbox 360, Nintendo Wii ve Sony PlayStation 3'e IBM tabanlı işlemciler güç veriyor ancak bir sonraki jenerasyon için rekabetin artması ve yeni seçeneklerin ortaya çıkması bekleniyor.

Cell işlemci ailesi için hibrit yaklaşıma geçerek Power serisi işlemci yol haritasında yer vermesi beklenen IBM, .alışmalarını Cell mimarisini esas alan çok çekirdekli heterojen işlemciler üzerine yoğunlaştıracak. IBM'den baş teknolojisti Jai Menon açıklamasında, sektörde kalmak istediklerini, buna niyetli olduklarını belirtti.

Konsol öncelikli geliştirilmesi beklenen yeni Cell işlemcilerinin, IBM'in açıklamalarına göre bulut bilgi-işlem sistemlerinde yer bulması da beklenebilir. Öte yandan milyonlarca adetlik satış rakamlarına ulaşan ve devasa bir pazar yaratan oyun konsolları için AMD ve Intel'in de hazırlık içerisinde olduğu, Fusion ve MIC konseptleriyle sektöre adım atmak istedikleri uzun süredir biliniyor.