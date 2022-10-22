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    IBM’in yapay zeka hızlandırıcısı AIU, 23 milyar transistör ile fark yaratacak

    IBM, Yapay Zeka Birimi (Artificial Intelligence Unit - AIU) hızlandırıcısını resmen tanıttı. IBM’in sunmuş olduğu çözüm, yapay zeka işlemlerini hızlandırmak için özel olarak tasarlanmış durumda.
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    IBM’in yapay zeka hızlandırıcısı AIU, fark yaratacak Tam Boyutta Gör
    IBM Research, derin öğrenme modellerini genel amaçlı CPU'lardan daha hızlı eğitmek ve çalıştırmak için tasarlanan ilk SoC ürününü resmen duyurdu: IBM Yapay Zeka Birimi (Artificial Intelligence Unit - AIU).

    IBM AIU, diğer benzer hızlandırıcılar gibi PCIe yuvasını kullanıyor. IBM’in geliştirdiği AIU hızlandırıcısı esasında firmanın da belirttiği temel sorunları çözmek için kullanılacak. Bu sorunlar, derin öğrenme ve sinir ağlarının eğitimindeki geleneksel CPU ve GPU’ların kullanımından, dolayısıyla da buradaki verimsizlikten kaynaklanıyor. IBM ise AIU hızlandırıcısını tamamen yapay zeka eğitimi için tasarlamış durumda. Böylece yapay zeka sistemlerinin eğitimi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve aynı zamanda verimlilik sağlanacak.

    Yapay zeka için tasarlanmış bir hızlandırıcı

    IBM’in yapay zeka hızlandırıcısı AIU, fark yaratacak Tam Boyutta Gör
    IBM AIU, esasında uygulamaya özel tümleşik devre (ASIC) olarak nitelendirilebilir. Derin öğrenme için tasarlanan hızlandırıcı, her türlü görev için programlanabiliyor. 32 işlem çekirdeğine ve 23 milyar transistöre sahip olan yapay zeka işlemcisi, firmanın önceki Telum işlemcilerinin kullandığı tasarımı temel alıyor. Telum işlemcisi 7nm sürecinde imal edilirken AIU ise TSMC’nin verimli 5nm sürecinde bantlardan çıkıyor.

    IBM'in hedefinde ise yapay zeka donanım verimliliğini her yıl 2,5 kat artırmak bulunuyor. Firma sadece bu alanda çalışmak üzere AI Hardware Center birimini kurmuştu. 2029 yılına kadar uzanan temel hedef ise yapay zeka modellerinin 2019’a kıyasla bin kat daha hızlı bir şekilde eğitilmesi.

    Yapay zeka modellerinin eğitilmesinin neden bu kadar önemli olduğunu ise IBM, yayınladığı blog yazısında açıklıyor: “Fotoğraflardaki kedileri ve köpekleri sınıflandırmak için yapay zekayı kullanmak eğlenceli bir akademik egzersizdir. Ancak bunlar, bugün karşılaştığımız önemli sorunları çözmeyecek. Yapay zekanın gerçek dünya zorluklarının üstesinden gelmesi için kurumsal kalitede, endüstriyel ölçekte donanıma ihtiyacımız var." Son olarak IBM, AIU hızlandırıcısını yakın bir tarihte piyasaya sürmeyi umuyor.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 11 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

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    necoinside 3 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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