IBM’in yapay zeka hızlandırıcısı AIU, 23 milyar transistör ile fark yaratacak

IBM AIU, diğer benzer hızlandırıcılar gibi PCIe yuvasını kullanıyor. IBM’in geliştirdiği AIU hızlandırıcısı esasında firmanın da belirttiği temel sorunları çözmek için kullanılacak. Bu sorunlar, derin öğrenme ve sinir ağlarının eğitimindeki geleneksel CPU ve GPU’ların kullanımından, dolayısıyla da buradaki verimsizlikten kaynaklanıyor. IBM ise AIU hızlandırıcısını tamamen yapay zeka eğitimi için tasarlamış durumda. Böylece yapay zeka sistemlerinin eğitimi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve aynı zamanda verimlilik sağlanacak.
Yapay zeka için tasarlanmış bir hızlandırıcı
IBM'in hedefinde ise yapay zeka donanım verimliliğini her yıl 2,5 kat artırmak bulunuyor. Firma sadece bu alanda çalışmak üzere AI Hardware Center birimini kurmuştu. 2029 yılına kadar uzanan temel hedef ise yapay zeka modellerinin 2019’a kıyasla bin kat daha hızlı bir şekilde eğitilmesi.
Yapay zeka modellerinin eğitilmesinin neden bu kadar önemli olduğunu ise IBM, yayınladığı blog yazısında açıklıyor: “Fotoğraflardaki kedileri ve köpekleri sınıflandırmak için yapay zekayı kullanmak eğlenceli bir akademik egzersizdir. Ancak bunlar, bugün karşılaştığımız önemli sorunları çözmeyecek. Yapay zekanın gerçek dünya zorluklarının üstesinden gelmesi için kurumsal kalitede, endüstriyel ölçekte donanıma ihtiyacımız var." Son olarak IBM, AIU hızlandırıcısını yakın bir tarihte piyasaya sürmeyi umuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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