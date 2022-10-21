Intel Core i9 13900K performans test sonuçları yayınlandı: Hızlı ama bir o kadarda güce aç!

Genel performans değerleri
Pek çok Core i9 13900K incelemesinde ortak olan iki şey var: Performans ve güç tüketimi konusundaki detaylar. Yapılan testlerde elde edilen verilere baktığımızda oyun performansı açısından Core i9 13900K’nın AMD’nin tepe modeli Ryzen 9 7950X’i yüzde 5-10 arasında geride bıraktığını görüyoruz. Çözünürlük artığında ise işlemci performanslarının birbirine yakınlaştığı ve her iki işlemci neslinin yüksek hızlı belleklere duyarlı olduğu da önemli detaylardan. Uygulama bazlı render ve encode performansında ise işlemcileri eşdeğer farz edebiliriz.
Enerji tüketimi
Öte yandan Core i9 13900K oyun performansı ne kadar iyi görünse de güç tüketimi ve enerji verimliliğinde bir o kadar kötü. Öncelikle Intel’in Core i9 13900K için belirlediği TDP değerlerini ilk olarak söylemekte fayda var: PL1 125W ve PL2 253W.
Ancak birden fazla kaynaktan toplanan verilere bakıldığında Core i9 13900K’nın maksimum performansı elde etmek için çekmiş olduğu güç miktarı yüzde 20 ila 40 oranında bu değerleri aşıyor. Ağır sentetik testlerde Core i9 13900K’nın tek başına 300W dolaylarında güç çektiği kimi zamanda bu eşiği aştığı dikkatleri çekiyor. Benzer senaryo şartlarında Ryzen 9 7950X ise 250W değerini aşmadığı görülmekte.
Günlük kullanım senaryolarında ise işlemciler arasındaki makas daralıyor. Yine Core i9 13900K daha fazla güç tüketen taraf oluyor ancak aradaki farklar 10-30W arasında yapılan işleme göre değişkenlik gösteriyor. Ofis şartlarında işlemciler arasındaki fark oldukça düşük.
Enerji verimliliği
Soğutma performansı
Esasında hem Ryzen 9 7950X hem de Core i9 13900K soğutma ve sıcaklık performansı açısından en iyileri değiller. Günlük kullanım senaryolarında işlemcilerin sıcaklık değerleri çok sorun olmayacaktır ancak yoğun ve ağır yüklü kullanım senaryolarında her iki işlemci için de, özellikle Core i9 13900K için iyi bir soğutucu şart. Zira oyun gibi işlemciyi yoran senaryolarda Core i9 13900K’nın çoğu durumda Ryzen 7950X’ten daha sıcak çalıştığı görülüyor. Bazı durumdalar Core i9 13900K’nın Throttling olarak adlandırılan sıcaklıkların çok yükselmesinden dolayı işlemcinin kendisini korumak için performansını (GHz) düşürdüğü görülüyor. Günlük kullanımda karşılaşılmayacak stress testlerinde ise bu durum çok daha fark edilir bir hal almakta.Kaynakça https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i9-13900k/22.html https://www.anandtech.com/show/17601/intel-core-i9-13900k-and-i5-13600k-review/8 https://www.guru3d.com/articles-pages/intel-core-i9-13900k-review,6.html https://www.techspot.com/review/2552-intel-core-i9-13900k/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.