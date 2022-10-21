Intel Core i9 13900K performans test sonuçları yayınlandı: Hızlı ama bir o kadarda güce aç!

Tam Boyutta Gör Intel’in 13. nesil Core işlemcilerinin amiral gemi modeli olan Core i9 13900K, kullanıcılara vadettiği performansı sağlayacak ancak güç tüketimi konusunda ise üzecek gibi görünüyor. Birden fazla kaynaktan elde edilen bilgiler gösteriyor ki Core i9 13900K, güce oldukça aç bir işlemci.

Genel performans değerleri

Pek çok Core i9 13900K incelemesinde ortak olan iki şey var: Performans ve güç tüketimi konusundaki detaylar. Yapılan testlerde elde edilen verilere baktığımızda oyun performansı açısından Core i9 13900K’nın AMD’nin tepe modeli Ryzen 9 7950X’i yüzde 5-10 arasında geride bıraktığını görüyoruz. Çözünürlük artığında ise işlemci performanslarının birbirine yakınlaştığı ve her iki işlemci neslinin yüksek hızlı belleklere duyarlı olduğu da önemli detaylardan. Uygulama bazlı render ve encode performansında ise işlemcileri eşdeğer farz edebiliriz.

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Enerji tüketimi

Öte yandan Core i9 13900K oyun performansı ne kadar iyi görünse de güç tüketimi ve enerji verimliliğinde bir o kadar kötü. Öncelikle Intel’in Core i9 13900K için belirlediği TDP değerlerini ilk olarak söylemekte fayda var: PL1 125W ve PL2 253W.

Ancak birden fazla kaynaktan toplanan verilere bakıldığında Core i9 13900K’nın maksimum performansı elde etmek için çekmiş olduğu güç miktarı yüzde 20 ila 40 oranında bu değerleri aşıyor. Ağır sentetik testlerde Core i9 13900K’nın tek başına 300W dolaylarında güç çektiği kimi zamanda bu eşiği aştığı dikkatleri çekiyor. Benzer senaryo şartlarında Ryzen 9 7950X ise 250W değerini aşmadığı görülmekte.

Dolayısıyla Intel’in PL2 değerlerinin pek bir şey ifade etmediği sonucuna varılabilir. Ancak buradaki suçlu kişinin Intel olmadığını da belirtmek gerekiyor. Zira CPU’ya olan güç aktarımı ve bunun sınırlamalarına uyma sorumluluğunun büyük kısmı anakart üreticisinde bulunuyor.

Günlük kullanım senaryolarında ise işlemciler arasındaki makas daralıyor. Yine Core i9 13900K daha fazla güç tüketen taraf oluyor ancak aradaki farklar 10-30W arasında yapılan işleme göre değişkenlik gösteriyor. Ofis şartlarında işlemciler arasındaki fark oldukça düşük.

Enerji verimliliği

Tam Boyutta Gör Oyun şartlarında ise fark genellikle 20 ila 30W arasında. Durumu daha iyi açıklayabilmek için watt başına düşen kare sayısına bakmamız yeterli. Bu sayede işlemcilerin oyun bazında verimliliğini öngörebiliriz. Bu bağlamda Core i9 13900K, watt başına 2.09 FPS elde edebilirken Ryzen 7950X ise 2.52 FPS elde edebiliyor. Öte yandan Core i9 12600 aynı testte 3.78 FPS, Ryzen 7 5800X3D 4.10 FPS ve Ryzen 5 7600X ise 4.47 FPS değerlerine erişiyor. Benzer şekilde Cinebench’in güç tüketim skalasına göre Core i9 13900K’nın Ryzen 9 7950X ile aynı puanı elde edebilmek için neredeyse 100W daha fazla güç tüketimi sağladığı da görülmekte.

Soğutma performansı

Esasında hem Ryzen 9 7950X hem de Core i9 13900K soğutma ve sıcaklık performansı açısından en iyileri değiller. Günlük kullanım senaryolarında işlemcilerin sıcaklık değerleri çok sorun olmayacaktır ancak yoğun ve ağır yüklü kullanım senaryolarında her iki işlemci için de, özellikle Core i9 13900K için iyi bir soğutucu şart. Zira oyun gibi işlemciyi yoran senaryolarda Core i9 13900K’nın çoğu durumda Ryzen 7950X’ten daha sıcak çalıştığı görülüyor. Bazı durumdalar Core i9 13900K’nın Throttling olarak adlandırılan sıcaklıkların çok yükselmesinden dolayı işlemcinin kendisini korumak için performansını (GHz) düşürdüğü görülüyor. Günlük kullanımda karşılaşılmayacak stress testlerinde ise bu durum çok daha fark edilir bir hal almakta.

Tam Boyutta Gör Sonuç olarak Core i9 13900K ve Ryzen 9 7950X, dolayısıyla da Intel 13. Nesil Core Raptor Lake ve Ryzen 7000 performans noktasında kullanıcılarını üzmeyecektir. Her iki platform da önceki nesle oranla oldukça iyi performans artışları getiriyor. Bazı senaryolarda 7950X önde çıkarken bazı senaryolarda 13900K önde çıkıyor. Güç tüketimi konusunda ise Intel’in bariz bir dezavantajı olduğu da görünen bir gerçek, ancak Core i9 13900K fazladan 100W çekerek de olsa genel olarak performansta önde yer alıyor.

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Performansta lider Core i9 13900K, güç tüketiminde sınıfta kaldı