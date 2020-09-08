İçişleri Bakanlığı’ndan toplu taşıma ve maske genelgesi

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Darbe üstüne darbe: Samsung, LG ve SK Hynix firmaları Huawei ile ilişkisini kesiyor

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AAAA oyun çağı mı başlıyor? Ubisoft, geliştirmekte olduğu bazı oyunları AAAA olarak nitelendirdi