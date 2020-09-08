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    İçişleri Bakanlığı’ndan toplu taşıma ve maske genelgesi

    İçişleri Bakanlığı, koronavirüsün yayılımını azaltmak amacıyla Türkiye genelinde yeni yasakların başladığını duyurdu. Bazı istisnalar hariç halka açık tüm alanlarda maske yasağı uygulanacak.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İçişleri Bakanlığı’ndan toplu taşıma ve maske genelgesi
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    Son haftalarda yükselişe geçen koronavirüs vakaları nedeniyle ülke genelini etkileyen yeni yasaklar yürürlüğe girdi. Vaka sayıları attıkça Türkiye genelini etkileyen yeni yasaklar hayatımıza girecek.

    Yeni genelgeye göre toplu taşma araçlarında ayakta yolcu taşınmayacak. Eğlence mekanlarında 24.00’ten sonra müzik çalınmayacak. Türkiye genelinde maske yasağı uygulanacak. Ayrıca denetimler sıklaştırılacak.

    Ayrıca Bkz. "Türksat 5A uydusu, 2020 sonunda SpaceX tarafından uzaya taşınacak"

    İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesi şöyle:

    • Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.
    • Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işaretlenmek suretiyle ilanı sağlanacak.
    • Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacak.
    • Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile Bakanlığımızın ilgili Genelgelerinde belirtilen Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirler vali ve kaymakamlarca alınacak.
    • Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda vali/kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecek.
    • Vali/kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.


    https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-covid-19-tedbirleri-konulu-ek-genelge-gonderildi-2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hazarcep (Hazar ) 3 gün en beğenilen
    Maske her yere zorunlu ise neden ücretsiz değil?
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 3 gün
    saat 12 den sonra müzik olmamasını anlayamadım. 12 den sonra korona nota'dan mı bulaşıyormuş?
    Ayrıca, yemekli düğün yapan millet vekiline,
    Vali/kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatıldı mı?

    yoksa sadece halkımı düdüklüyorlar?
    saat 12 den sonra müzik olmamasını anlayamadım. 12 den sonra korona nota'dan mı bulaşıyormuş? Ayrıca, yemekli düğün yapan millet vekiline, Vali/kaymakam...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 3 gün
    Bu toplu taşımalarda ayakta yolcu almayacaklar ya da az alacaklarsa İstanbul da araç yetmez ki araç sayısını 2 katına çıkarmaları gerekir
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Apache40 2 gün
    Tüm iş yerleri 30 gün kapatılmalı. Çözüm bu.
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    symutlubay 2 gün
    kaynak linki kurbağa olmuş editör kardeş bi yenilersen seviniriz.
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    hazarcep (Hazar ) 3 gün en beğenilen
    Maske her yere zorunlu ise neden ücretsiz değil?
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    ihsanmx (ihsan ) 3 gün
    Tatil sezonu yavastan kapandığında göre önlemler artırılabilir.
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    IIExtraLifeXC 3 gün
    Gezenler gezdi,tozanlar tozdu. Yazık evinde uslu uslu oturan bizlere.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 3 gün
    Genelge farkedilir bir yenilik getirmiyor. Belirtilen kısıtlamalar zaten uygulanabildiği kadarıyla uygulanıyordu.
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    turkishairboy (turkishairboy ) 3 gün
    Kurallara uymayanlara ciddi cezalar gelmedikce bu boyle gider.



    Ciddi cezadan kastim idam vb.



    Biz ortadoguda yasiyoruz. Ona gore cezalar gelmesi lazim. Buna kim uymuyorsa alayina ceza vermek gerekiyor. Hakim,savci, milletvekili,vip vb. gozetmeden.
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    eAkman (hic yok) 3 gün
    ...halka açık tüm alanlarda maske yasağı uygulanacak.
    "maske yasagi" derken maske takmak yasaklanacak mi?
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    Sphygmus 3 gün (düzenlendi)
    İstanbulda ayakta yolcu alinmaz ise kimse istedigi yere ulaşamaz,toplu taşımaya binmek hayal olur. Biz maske yasağı ne zaman kalkar diye beklerken bunlar tekrar yasak getiriyor zaten aylardır maske zorunluluğu var ne yasağı bu?
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    -MoDeStUs- 3 gün
    Ayakta yolcu izin verilmeyecek yazısını okuyunca sağlam bir gülme aldı beni İstanbullu olarak Bıraktım ayakta olayını iğne atsan düşmez durumunda bile ulaşım aracı bulunmuyordu.Duraklarda millet kök salıyordu.
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    4188 kez okundu.
    22 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    koronavirüs, yasak ve
    7 etiket daha tedbir genelge içişleri bakanlığı maske toplu taşıma Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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