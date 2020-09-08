Türksat 5A uydusu, 2020 sonunda SpaceX tarafından uzaya taşınacak

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yapımına Airbus Defence And Space (Airbus D&S) tarafından devam edilen ve Türkiye’nin aktif uydu filosundaki 4'üncü haberleşme uydusu olacağı ifade edilen Türksat 5A uydusunun yıl sonunda Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX tarafından uzaya fırlatılacağını duyurdu.

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Yapılan sözleşme kapsamında Airbus D&S’in 2017 yılında tasarım ve üretimine başladığı uyduya yönelik faaliyetler, şirketin Fransa ve İngiltere'deki tesislerinde devam ediyor. Türksat 5A, hizmete girdiğinde yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan bir kapsama alanına sahip olacak. Ku frekans bandında hizmet sunacak uydunun fırlatma kütlesi yaklaşık 3 bin 400 kilogram, faydalı yükü ise 10 kW gücünde olacak.

Airbus D&S’in ürettiği diğer uydu Türksat 5B ise 2021 yılının birinci çeyreğinde fırlatılacak şekilde hazırlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca daha önce yapılan Türksat 5A ve Türksat 5B açıklamalarında, “31 derece doğu yörüngesinde Türkiye'nin haklarının korunması, yeni yörüngeden haberleşme çözümleri üretmek, 42 derece doğu yörüngesindeki uyduların yedekliğini sağlamak, Ka-Bant veri haberleşme kapasitemizi ve hizmet verdiğimiz ülke sayısını artırmak, deniz, kara ve hava araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları tedarik ediliyor” ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın yapım çalışmalarına ise halen daha devam ediliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/gokyuzunde-dengeleri-degistirecek-uydu-icin-geri-sayim/1966247

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