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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türksat 5A uydusu, 2020 sonunda SpaceX tarafından uzaya taşınacak

    Türkiye’nin aktif uydu filosundaki 4'üncü haberleşme uydusu olacak Türksat 5A, yıl sonunda SpaceX tarafından uzaya gönderilecek.
    3 gün
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    Uzay
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    Gökhan G.
    Editör
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    Türksat 5A uydusu, 2020 sonunda SpaceX tarafından uzaya taşınacak
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    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yapımına Airbus Defence And Space (Airbus D&S) tarafından devam edilen ve Türkiye’nin aktif uydu filosundaki 4'üncü haberleşme uydusu olacağı ifade edilen Türksat 5A uydusunun yıl sonunda Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX tarafından uzaya fırlatılacağını duyurdu.

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    Yapılan sözleşme kapsamında Airbus D&S’in 2017 yılında tasarım ve üretimine başladığı uyduya yönelik faaliyetler, şirketin Fransa ve İngiltere'deki tesislerinde devam ediyor. Türksat 5A, hizmete girdiğinde yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan bir kapsama alanına sahip olacak. Ku frekans bandında hizmet sunacak uydunun fırlatma kütlesi yaklaşık 3 bin 400 kilogram, faydalı yükü ise 10 kW gücünde olacak.

    Airbus D&S’in ürettiği diğer uydu Türksat 5B ise 2021 yılının birinci çeyreğinde fırlatılacak şekilde hazırlanıyor.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca daha önce yapılan Türksat 5A ve Türksat 5B açıklamalarında, “31 derece doğu yörüngesinde Türkiye'nin haklarının korunması, yeni yörüngeden haberleşme çözümleri üretmek, 42 derece doğu yörüngesindeki uyduların yedekliğini sağlamak, Ka-Bant veri haberleşme kapasitemizi ve hizmet verdiğimiz ülke sayısını artırmak, deniz, kara ve hava araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları tedarik ediliyor” ifadeleri kullanılmıştı.

    Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın yapım çalışmalarına ise halen daha devam ediliyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/gokyuzunde-dengeleri-degistirecek-uydu-icin-geri-sayim/1966247 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    akris 3 gün en beğenilen
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    tasanmt20 5 sa.
    Artık ilerde türksat ile internet hizmetinide ortak yaparlar. Hatta uydunet ismini tam kullanma zamanı. Fiberin yerini alır mı bilmem ama şu an 100 Mbps 'yi 95 TL ( Kablonet )den satıyorlar. Düşünsenize altyapı derdi yok. Her tarafa internet. Hemde 50 TL'ye oluyormuş. Oh miss.
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    akris 3 sa. tasanmt20
    zaten var turksat uydusundan internet alınabiliyor hizmetin adı uzaynet https://uzaynet.com.tr/
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    babgozd 2 gün
    Hayatımızda bir değişiklik olacak mı merak ediyorum. Türksat 4A üzerinden uydu yayını geliyor ama Türksat 4B napıyor mesela.
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    akris 3 gün en beğenilen
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    Musty3535123 3 gün
    yunan falan hikaye, büyükbaşlara karşı yerli uydumuz olması lazım. savunma sanayinde siha-tiha larda uydu kritik önemde.

    6A uydusu bu nedenle çok önemli.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 3 gün
    20-30 yıl öncesinde bunların özel şirketler tarafından yapılacağına kimse inanmazdı
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