İddia: AMD Bulldozer, Phenom II X6'dan yavaş olabilir ?

AMD bugün yaptığı resmi açıklamayla Bulldozer FX işlemcilerinin yaz dönemine ertelendiğini duyurdu. Computex 2011 Fuarı'nda yapılan özel sunumda 60-90 gün içerisinde pazara sürüleceği belirtilen Bulldozer FX işlemcileri içinHardware.Info sitesi ciddi bir iddia ortaya attı ve mevcut revizyondaki 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisinin 6 çekirdekli Phenom II X6 1100T'den yavaş (düşük saat hızı nedeniyle) olduğunu öne sürdü.
Bulldozer FX işlemcileri için şu anki B0 ve B1 revizyonlarında frekans sıkıntısı olduğu ve standart saat hızı olarak 2.5GHz, TurboCore ile de 3.5GHz'in üzerine çıkılamadığı belirtiliyor. B2 revizyonuyla birlikte frekans sorununu çözmesi beklenen AMD, resmi dökümanlarında 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcilerini, Intel'in Sandy Bridge tabanlı Core i7 işlemcileriyle kıyaslıyor ve genel başarımda daha hızlı olduğunu belirtiyor.
AMD tarafında revizyon kaynaklı ertelemeye ek olarak planlamada sıkıntı yaratan bir diğer önemli detay ise Intel'in yol haritası. Sandy Bridge mimarisini temel alan yüksek performanslı Sandy Bridge-E serisi işlemcilerini Ekim ayı gibi pazara sunmaya hazırlanan Intel, performans değerleri hakkında henüz çok fazla açıklama yapmasa da Sandy Bridge-E jenerasyonunun, Core i7-900 ailesine göre ciddi oranda daha hızlı olacağı belirtiliyor.
Kaynak: http://nl.hardware.info/nieuws/23360/computex-qamd-bulldozer-trager-dan-phenom-ii-x6q
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Sadece AMD için olmasın ama. Genelde hem cpu hem gpu bazında İntel AMD Nvidia şeklinde olursa daha iyi olur. Ancak 6 ay zaten neredeyse model eskitme süresi oldu. Daha ziyade artık her sonuca hızlı ulaşılan dönemdeyiz sadece Anantech guru3d değil DH forumda da kullanıcı incelemeleri hatta ürün klüpleri mevcut. bu vesileyle en fazla 2 ayda hemen herşey ortaya çıkmakta.
Tabi 6 ay fiyatların oturması ve indirimler açısından ayrıca benim tarzımda olanları ilgilendirmekte ayrı konu.
intel yıl sonuna kadar ard arda 2 işlemcinin mimari tasarımını yapıyor mu?
intel`in 32 nm teknolojisine geçişi yeni olduğu halde daha sene sonu olmadan alel acele 22 nm işlemciye geçiyor mu?
o zaman amd canavar gibi bir işlemci çıkarıyordur
çünkü inteldeki bu hareketliliğin sebebi bulldozer
dedikodu mazeretiyle tufana getirilmeyin derim ben
ilk gün dalacaktır herkes.
esasında kaygılanacak birşey yokki.
intel bozuk chipset çıkardı da ne oldu.
zararı kendi çekti.
amd böyle bir yanılgıya düşmemek için bu ertelemeyi yaptı belkide.
o yüzden 6 ay 1 yıl bekleyin.
testler bitsin v.s.
bunlar hikaye.
ben sahsen AMD işlemcilerini seviyorum onun için pekte İNTEL ile ilgili haberlere bakmıyorum işlemci çıkartınca bakılyoruz nasıl bişi ii yada kötü diyip geçiyorum bu kadar
ANLAMADIĞIM şey bu İNTEL ciler neden AMD ile ilgili haberlerde boy gösteriyorlar
İNTEL ile ilgili haberlerde AMD ciler nedense yok. bu adamların yarasımı var merak ediyorum
böyle rekabetler ilmasaydı
2000 liraya topladığım sistemi 4000 liraya toplayacaktım.
biz kullanıcıların yapacağı tek şey var:
bekle ve gör.
ben amdnin güç bakımından inteli altedeceğine ihtimal vermiyorum.
bulldozerin olağanüstü güçle ortaya çıkacağına inananlar hayal aleminde yaşıyor.
işte ispatı:amd bulldozeri sandy mimarisi ile kıyaslıyor.
peki sorarım şimdi,
neden?
Dostum galiba Intel'in hisse senetlerine falan sahipsin ki AMD'nin çuvallaması seni bayağı mutlu etmiş.
Benim fanboyluğum falan yok, sadece aksaklığının nedeni hakkında fikir yürüttüm o kadar, yoksa AMD bana avukatlıklarını yapmam için para vermiyor.
Zaten şu AMD'ci ıntel'ci saçmalığını da anlamadım gitti. AMD batsa sizler en dandik ıntel işlemcisine 1000 dolar bayılıyor olurdunuz ya da AMD Intel'i süpürüp tekel olsa şimdi 1800 mhz'lik sempron alabilmek için harçlılarınızı biriktiriyor olurdunuz! İki firma birbirleriyle rekabet edecek ki biz uygun fiyatlı ve güçlü sistemler toplayabileceğiz. İki firma ayakta kalmalı, hatta ARM, Nvidia da yarışa katılsın bak ne canavar sistemleri ne fiyatlara topluyoruz.
Futbol takımı tutar gibi CPU-GPU firması tutanlara sözüm: En iyi işlemci, ihtiyacınızı en uygun fiyata gören işlemcidir!
translate.google.com/...
kımsenın hıssesine sahıp oldugum felan yok. Kızgınım acayip kızgınım. Çünkü patronlarım ikinci opc yi ne zaman alıyoruz? dediğinde şu zaman diyemiyorum.
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