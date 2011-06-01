Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İddia: AMD Bulldozer, Phenom II X6'dan yavaş olabilir ?

7 yıl
8,9b
1
84
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD bugün yaptığı resmi açıklamayla Bulldozer FX işlemcilerinin yaz dönemine ertelendiğini duyurdu. Computex 2011 Fuarı'nda yapılan özel sunumda 60-90 gün içerisinde pazara sürüleceği belirtilen Bulldozer FX işlemcileri içinHardware.Info sitesi ciddi bir iddia ortaya attı ve mevcut revizyondaki 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisinin 6 çekirdekli Phenom II X6 1100T'den yavaş (düşük saat hızı nedeniyle) olduğunu öne sürdü.

Bulldozer FX işlemcileri için şu anki B0 ve B1 revizyonlarında frekans sıkıntısı olduğu ve standart saat hızı olarak 2.5GHz, TurboCore ile de 3.5GHz'in üzerine çıkılamadığı belirtiliyor. B2 revizyonuyla birlikte frekans sorununu çözmesi beklenen AMD, resmi dökümanlarında 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcilerini, Intel'in Sandy Bridge tabanlı Core i7 işlemcileriyle kıyaslıyor ve genel başarımda daha hızlı olduğunu belirtiyor.

AMD tarafında revizyon kaynaklı ertelemeye ek olarak planlamada sıkıntı yaratan bir diğer önemli detay ise Intel'in yol haritası. Sandy Bridge mimarisini temel alan yüksek performanslı Sandy Bridge-E serisi işlemcilerini Ekim ayı gibi pazara sunmaya hazırlanan Intel, performans değerleri hakkında henüz çok fazla açıklama yapmasa da Sandy Bridge-E jenerasyonunun, Core i7-900 ailesine göre ciddi oranda daha hızlı olacağı belirtiliyor.

Kaynak: http://nl.hardware.info/nieuws/23360/computex-qamd-bulldozer-trager-dan-phenom-ii-x6q


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fract4l 7 yıl en beğenilen
Bi rahat birakmadiniz AMD'yi, her gun yeni bir duyum, yeni bir "haber". Birakin adamlar isini yapsinlar. Yavasti, hizliydi, cikinca zaten hepimiz birlikte gorecegiz ne oldugunu.
Bi rahat birakmadiniz AMD'yi, her gun yeni bir duyum, yeni bir "haber". Birakin adamlar isini yapsinlar. Yavasti, hizliydi, cikinca zaten hepimiz birlikte gore...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renklem 7 yıl
AMD'nin çıkaracağı işlemcinin intel'i pataklaması intel fanlarının da amd fanlarının da faydasına, kimse AMD'nin bulldozer mimarili işlemcilerinin kötü performansına sevinmemeli. Kötü performanslı Bulldozerler demek, Sandy Bridge-E LGA2011 işlemcilerinin çok az performans artışıyla gelmesi, Ivy Bridge'lerin de kezâ bir önceki platforma göre fazla bir şey katamaması demektir. Sandy Bridge-E işlemcileri de 1 çeyrek öteye ertelendi Intel tarafından nedeni Amd Bulldozerlerin neler yapabileceğini tespit etmek. Intel, Bulldozerlerin gücüne göre bir "Sandy Bridge-E" ve "Ivy Bridge" platformu hazırlayacak... Sonuçta her şey son kullanıcının yararına. Umarım Bulldozer platformu 5 yılın patlamasını yapar.
AMD'nin çıkaracağı işlemcinin intel'i pataklaması intel fanlarının da amd fanlarının da faydasına, kimse AMD'nin bulldozer mimarili işlemcilerinin kötü perform...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Necessa®i 7 yıl
ee bu işler öyle, çirkeflik bu alanın baş maddesi
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
setek01 7 yıl
::Ashes::
Menow@İlk 6 ay AMD almayı kesinlikle önermiyorum... Stabilite sorunu yaşamamız çok olası... Bu işlemciler ile OCyi zaten unutun beyler.Stabilite nedir bana açıklarmısın ?

Sadece AMD için olmasın ama. Genelde hem cpu hem gpu bazında İntel AMD Nvidia şeklinde olursa daha iyi olur. Ancak 6 ay zaten neredeyse model eskitme süresi oldu. Daha ziyade artık her sonuca hızlı ulaşılan dönemdeyiz sadece Anantech guru3d değil DH forumda da kullanıcı incelemeleri hatta ürün klüpleri mevcut. bu vesileyle en fazla 2 ayda hemen herşey ortaya çıkmakta.
Tabi 6 ay fiyatların oturması ve indirimler açısından ayrıca benim tarzımda olanları ilgilendirmekte ayrı konu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saçmasepepyüzündenüye1 7 yıl
kesinlikle kafa karıştırıcı bir muhabet değil

intel yıl sonuna kadar ard arda 2 işlemcinin mimari tasarımını yapıyor mu?

intel`in 32 nm teknolojisine geçişi yeni olduğu halde daha sene sonu olmadan alel acele 22 nm işlemciye geçiyor mu?


o zaman amd canavar gibi bir işlemci çıkarıyordur

çünkü inteldeki bu hareketliliğin sebebi bulldozer

dedikodu mazeretiyle tufana getirilmeyin derim ben
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foxbat 7 yıl
Bazı yabancı forumlarda dolaşan dedikodulara göre AMD fusion talebini karşılayamadığı için LIano üretimine odaklanmış ve siparişleri yetiştirmek için tüm kaynaklarını Fusion üretimine ayırmış deniyor. Tabi bunlar sadece dedikodudan ibaret. Bulldozer çıkana kadar daha iddialar çıkar kim bilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mk2kill 7 yıl
Dirk Meyer acaba bu yuzden mi amd den ayrildi diye dusunmeden edemiyor insan. Bulldozer in x6 dan %20-25 daha hizli olmasini bekliyordum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkadım52 7 yıl
Amd fanların stabiliteyi bekleyeceklerini sanmam.
ilk gün dalacaktır herkes.
esasında kaygılanacak birşey yokki.
intel bozuk chipset çıkardı da ne oldu.
zararı kendi çekti.
amd böyle bir yanılgıya düşmemek için bu ertelemeyi yaptı belkide.
o yüzden 6 ay 1 yıl bekleyin.
testler bitsin v.s.
bunlar hikaye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AsasinoDePulgas 7 yıl
umarımız bulldozerler sandy bridge i geçerde fiyatları ucuzlar ve intel yeni seriyi daha hızlı çıkarmaya uğraşır diye düşünüyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowosman 7 yıl
yehhhh be bu kadar yorumu okuyup yorum yazmamamk olmazdı :D AMD NİN TÖKEZLEMESİNDEN aşırı mutlu olan arkadaşlar ne kadar çokmuş AMD işlemci çıkartmıyor hadi herkez intel alsın + İNTEL fanları neden bu kadar merak ediyorlarki bu işlemcinin çıkmasını oda farklı bi soru
ben sahsen AMD işlemcilerini seviyorum onun için pekte İNTEL ile ilgili haberlere bakmıyorum işlemci çıkartınca bakılyoruz nasıl bişi ii yada kötü diyip geçiyorum bu kadar
ANLAMADIĞIM şey bu İNTEL ciler neden AMD ile ilgili haberlerde boy gösteriyorlar
İNTEL ile ilgili haberlerde AMD ciler nedense yok. bu adamların yarasımı var merak ediyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diemcizone 7 yıl
Haber saçma, phenom2 serisini 32nm üretim süreciyle üretip, high-k metal ile kaplayıp çekirdek başı 2 thread (izlek) (ht) veya 4 thread (izlek) smt teknolojileriyle donatabilirdi ve 5 sene filan sürmezdi + 8 çekirdekli işlemciler yine çıkarılabilirdi. 8 çekirdek çıkartılmasa bile X6lar güçlendirilirdi çekirdek başı çoklu izlek, aynı güç ile yüksek saat frekansları, daha fazla transistör, higk-k metal ile kaplayıp 32Nm'nin sınırlarını zorlayarak eski üretim teknolojilerine göre %20 %30 daha verimli zar tabakası oluşturulabilirdi, soket değiştirilirdi yine 9 serisi chipsetler gelirdi. bellek kontrolcü 1866MHz ve üzerine destek verirdi, am3 anakartlarlada tam uyumlu çalışırdı maliyet düşük olurdu arge için fazla bütçe ve zaman ayırılmazdı mevcut phenom mimarisi bence hâlâ ölmedi! 4 çekirdekli modelin 32nm high-k ile üretilip çekirdek başı çoklu izlek, daha fazla transistör ve daha yüksek frekanslara çıkabildiklerini, turbo desteklerinin olduğunu filan düşünsenize arkadaşlar? sizde phenom2 mimarisi ölmüşmüdür? phenom2 mimarisine eklenecek bir sürü şey var daha. Intelin daha önceleri kullanıp amd'nin kullanmadığı birçok teknoloji var. ve bu sırada yeni mimari geliştirilirdi amd paraya para demezdi bence çünkü mevcut işlemcileri satarken yeni işlemci piyasaya sürüyor güncellemeler var bir sürü ve bu sırada o işlemciler satışa başlarken yeni mimari üzerinde çalışılıyor. ve mevcut phenom2 mimarisini athlon gibi değerlere indiriyorlar bulldozer ve phenom3 mimarisi olacak mesela athlon2 ile phenom2 gibi, phenom3 mevcut phenom2'nin güncellenmiş revizyonu olacak mesela? olabilirdi bence fâkât herşey için çok geç, bu haberinde doğruluk oranı %0
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 7 yıl
PII öldü diyen yok, PII mimarisi de K8'in gelişmesiyle oldu, şu an K10.5 var ve 11 olucak sanırım, baştan yapılan bir mimari değil. Bu intel'de de böyle amd 'de de. İşlemci için zaten baştan yazılcak bir durum yok, unitelerin kapasitesi arttırılır, ve hammade teknolojik yeniliklerle en verimli şekilde kullanır,mesela intel, transistörlere halfnium ekliyerek %15 civarı performans artışı yaşadı, şimdi bir çıkışlı transistörden 3 çıkış alacaklar ve ciddi bir güç ve performans artışı olacak, önemli olan da bu, ama tabi yapabliyorsa AMD devrimsel bir değişiklik hiç fena olmaz, diğer taraftan benim fusiondan beklentim de buydu olmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkadım52 7 yıl
Sonuç olarak iyiki varsın amd.
böyle rekabetler ilmasaydı
2000 liraya topladığım sistemi 4000 liraya toplayacaktım.
biz kullanıcıların yapacağı tek şey var:
bekle ve gör.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkadım52 7 yıl
Amdnin en büyük silahı fiyat politikasıdır.bu yıllardır böyle.
ben amdnin güç bakımından inteli altedeceğine ihtimal vermiyorum.
bulldozerin olağanüstü güçle ortaya çıkacağına inananlar hayal aleminde yaşıyor.
işte ispatı:amd bulldozeri sandy mimarisi ile kıyaslıyor.
peki sorarım şimdi,
neden?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foxbat 7 yıl
sadtneverdie
FoxbatBana sorun üretim tesisinden kaynaklanıyormuş gibi geliyor. AMD FX serisini İlk kez kendi tesislerinde yani GFnin Almanyada kurduğu yeni tesisinde üretiyor ve bu durum acemilikten kaynaklanan bir sorun ortaya çıkarmış olabilir.Ayrıca bu AMD mühendislerinin aptal olduğunu da hiç sanmam. İşlemcinin problemli olduğunu hacimli üretim sırasında mı farkettiler? Engineering Sample denen şeyi eğlence olsun diye çıkarmıyorlar herhalde. Belki de gerçekten Inteli geçmek için kasıyorlardır, belli olmaz. Ama bana üretim sürecinde çıkan bir aksaklık izlenimi uyandırıyor.
tabii canım adamlar bakkal dükkanı işlettiği için acemilik oalbilir.bazı amd fanlarının durumu cidden çok komik nasıl savunacaklarını şaşırmış durumdalar :D

Dostum galiba Intel'in hisse senetlerine falan sahipsin ki AMD'nin çuvallaması seni bayağı mutlu etmiş.
Benim fanboyluğum falan yok, sadece aksaklığının nedeni hakkında fikir yürüttüm o kadar, yoksa AMD bana avukatlıklarını yapmam için para vermiyor.
Zaten şu AMD'ci ıntel'ci saçmalığını da anlamadım gitti. AMD batsa sizler en dandik ıntel işlemcisine 1000 dolar bayılıyor olurdunuz ya da AMD Intel'i süpürüp tekel olsa şimdi 1800 mhz'lik sempron alabilmek için harçlılarınızı biriktiriyor olurdunuz! İki firma birbirleriyle rekabet edecek ki biz uygun fiyatlı ve güçlü sistemler toplayabileceğiz. İki firma ayakta kalmalı, hatta ARM, Nvidia da yarışa katılsın bak ne canavar sistemleri ne fiyatlara topluyoruz.
Futbol takımı tutar gibi CPU-GPU firması tutanlara sözüm: En iyi işlemci, ihtiyacınızı en uygun fiyata gören işlemcidir!
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 7 yıl
su linkte bir uretim sorunu olmadigi hatta bulldozerle ilgili de bir sorun olmadigi bu ertelemenin stratejik oldugu soyleniyor.fx bir zahmet el atsin ben erken acsam da tutmuyor nasilsa.

translate.google.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl

Foxbat

sadtneverdie

FoxbatBana sorun üretim tesisinden kaynaklanıyormuş gibi geliyor. AMD FX serisini İlk kez kendi tesislerinde yani GFnin Almanyada kurduğu yeni tesisinde üretiyor ve bu durum acemilikten kaynaklanan bir sorun ortaya çıkarmış olabilir.Ayrıca bu AMD mühendislerinin aptal olduğunu da hiç sanmam. İşlemcinin problemli olduğunu hacimli üretim sırasında mı farkettiler? Engineering Sample denen şeyi eğlence olsun diye çıkarmıyorlar herhalde. Belki de gerçekten Inteli geçmek için kasıyorlardır, belli olmaz. Ama bana üretim sürecinde çıkan bir aksaklık izlenimi uyandırıyor.
tabii canım adamlar bakkal dükkanı işlettiği için acemilik oalbilir.bazı amd fanlarının durumu cidden çok komik nasıl savunacaklarını şaşırmış durumdalar :D


Dostum galiba Intel'in hisse senetlerine falan sahipsin ki AMD'nin çuvallaması seni bayağı mutlu etmiş.
Benim fanboyluğum falan yok, sadece aksaklığının nedeni hakkında fikir yürüttüm o kadar, yoksa AMD bana avukatlıklarını yapmam için para vermiyor.
Zaten şu AMD'ci ıntel'ci saçmalığını da anlamadım gitti. AMD batsa sizler en dandik ıntel işlemcisine 1000 dolar bayılıyor olurdunuz ya da AMD Intel'i süpürüp tekel olsa şimdi 1800 mhz'lik sempron alabilmek için harçlılarınızı biriktiriyor olurdunuz! İki firma birbirleriyle rekabet edecek ki biz uygun fiyatlı ve güçlü sistemler toplayabileceğiz. İki firma ayakta kalmalı, hatta ARM, Nvidia da yarışa katılsın bak ne canavar sistemleri ne fiyatlara topluyoruz.

Futbol takımı tutar gibi CPU-GPU firması tutanlara sözüm: En iyi işlemci, ihtiyacınızı en uygun fiyata gören işlemcidir!




kımsenın hıssesine sahıp oldugum felan yok. Kızgınım acayip kızgınım. Çünkü patronlarım ikinci opc yi ne zaman alıyoruz? dediğinde şu zaman diyemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8930 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, amd ve revizyon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony PSP 2 (NGP) ve Uncharted The Golden Abyss hakkındaki bütün detaylar bu videoda 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -20- 7 yıl Asus Eee Slate Tablet "Core i5, Windows 7 bir arada" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim