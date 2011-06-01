İddia: AMD Bulldozer, Phenom II X6'dan yavaş olabilir ?

AMD bugün yaptığı resmi açıklamayla Bulldozer FX işlemcilerinin yaz dönemine ertelendiğini duyurdu. Computex 2011 Fuarı'nda yapılan özel sunumda 60-90 gün içerisinde pazara sürüleceği belirtilen Bulldozer FX işlemcileri içinHardware.Info sitesi ciddi bir iddia ortaya attı ve mevcut revizyondaki 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisinin 6 çekirdekli Phenom II X6 1100T'den yavaş (düşük saat hızı nedeniyle) olduğunu öne sürdü.

Bulldozer FX işlemcileri için şu anki B0 ve B1 revizyonlarında frekans sıkıntısı olduğu ve standart saat hızı olarak 2.5GHz, TurboCore ile de 3.5GHz'in üzerine çıkılamadığı belirtiliyor. B2 revizyonuyla birlikte frekans sorununu çözmesi beklenen AMD, resmi dökümanlarında 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcilerini, Intel'in Sandy Bridge tabanlı Core i7 işlemcileriyle kıyaslıyor ve genel başarımda daha hızlı olduğunu belirtiyor.

AMD tarafında revizyon kaynaklı ertelemeye ek olarak planlamada sıkıntı yaratan bir diğer önemli detay ise Intel'in yol haritası. Sandy Bridge mimarisini temel alan yüksek performanslı Sandy Bridge-E serisi işlemcilerini Ekim ayı gibi pazara sunmaya hazırlanan Intel, performans değerleri hakkında henüz çok fazla açıklama yapmasa da Sandy Bridge-E jenerasyonunun, Core i7-900 ailesine göre ciddi oranda daha hızlı olacağı belirtiliyor.

Kaynak: http://nl.hardware.info/nieuws/23360/computex-qamd-bulldozer-trager-dan-phenom-ii-x6q