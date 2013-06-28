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İddia : Android K sürümü alt seviye cihazlara destekle birlikte sonbaharda yayınlanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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20
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Android K sürümü alt seviye cihazlara destekle birlikte sonbaharda yayınlanacak

Bu yıl ortalarına doğru Android işletim sistemi için 5.0 / Key Lime Pie sürümünün yayınlanması beklenirken, bugüne kadar Google'dan bir hareket gelmedi. Aksine firmanın Android 4.3 sürümünü hazırladığı farklı şekillerde gündeme geldi. Android 4.3 sürümü de henüz yayınlanmadı.

Ancak asıl büyük güncellemenin yıl bitmeden yayınlanacağına dair iddialar güçleniyor. Wall Street Journal tarafından verilen habere göre, firma içerisinde K sürümü olarak adlandırılan büyük güncelleme hazırlıkları bitmek üzere ve sonbahar aylarında resmi olarak tanıtılacak.

Genel olarak Key Lime Pie olarak adlandırılsa da şimdilik firmadan isim konusunda resmi bir açıklama gelmedi. K sürümü 512MB RAM seviyesine kadar destek sunacak. Böylece alt seviye veya önceki dönemlerin akıllı telefonları da yeni sürümde desteklenebilecek.

Şu anki son sürümlerin genelde üst seviye cihazlara yönelik olması ve alt seviye modellere yeterince destek vermemesi nedeniyle bölünmüşlüğe sebep olduğu için eleştirilmesi, Google'ı böyle bir adım atmaya yöneltti. K sürümü ile üreticiler güncelleme takvimlerinde daha rahat olabilecekler. Geliştiriciler de artık daha az sürüme yönelik uygulamalarını optimize edebilecekler.

Diğer bir iddia ise Google'ın gelişmekte olan ülkelere yapacağı kablosuz internet yatırımlarının arkasından son güncellemelere sahip alt seviye telefonlarla bu pazarlara girmek ve nüfuzunu artırmak amacını taşıması. K sürümü politikası da bu amaca birebir uyuyor.

Ayrıca K sürümü laptoplar için özel optimizasyonlar içerirken, ev uygulamalarına yönelik de kullanılabilecek. Ancak şimdilik tüm bu bilgiler iddia niteliğinde. 

http://www.androidauthority.com/k-release-key-lime-pie-android-fall-support-low-end-devices-236478/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 6 yıl en beğenilen
tamam android 5.0 500mb ram'li telefonlarla uyumlu olacak da firmalar eski telefonlara güncelleme verecekler mi. yine bi bahane bulup sallıcaklar.
şuan 500mb'lı telefonlardan 4.1 olanlar var ama eski telefonlara 500 mb yetersiz diye güncelleme gelmedi
bence 5.0ın 500mb ramli telefonları desteklemesi güzel ancal firmalar güncelleme vermese bile stock versiyon yüklenebilmeli
arka plandaki uygulamalar için kullanıcının tam yetkisi olmalı
ayrıca tabletler için ayrı bir versiyonu olmalı
tabletlerde çoklu kullanıcı ve çoklu pencere desteklemeli
tamam android 5.0 500mb ram'li telefonlarla uyumlu olacak da firmalar eski telefonlara güncelleme verecekler mi. yine bi bahane bulup sallıcaklar.şuan 500m...
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The Tenth Doctor 6 yıl
Messi-Top
Sabri-Out
Hilmicem-Murat
Ekrem71-İddia
1 Yanıt Yanıtla +1
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Nokia Specialist 6 yıl The Tenth Doctor
Speedy-Step

Messi-Top
Sabri-Out
Hilmicem-Murat
Ekrem71-İddia


dibine kadar haklısın

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teksalih 6 yıl
nexus 4 sahibiyim çıktığı gün almak çok keyifli olucak
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huseyindotpw 6 yıl
Atrix'i ne umutlarla almıştım. Ahh motorola ahh :(
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saltooo 6 yıl
Süper olur gerçekten
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VYC Majoris 6 yıl
İnsanların telefon seçimindeki tek kriter içindeki sürüm mü? Kaç kişi bakıyor ki sürümüne? İnsanlar ihtiyaçlarına yetecek 500-600 liralık telefon yerine kendilerini sıkıntıya sokup pahalı modelleri alıyorlar zaten. Bu durumda android versiyonundan ziyade telefonun fiyatı, kameranın mp değeri, işlemcinin çekirdek sayısı, ekran çözünürlüğü gibi veriler önem kazanıyor. Kimse android sürümleri aynı diye S4 yerine s3 mini almaz.
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bankai20 6 yıl
Ekrem71 ve iddia.
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CEO 6 yıl
Hadi inşallah bakalım.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Atrix e n'olacak acaba
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SEO-Uzmanı 6 yıl
firefox OS stabil versiyonu çıkana kadar zamanı var !
android isterse Z versiyonunu çıkarsın hiç fark etmez :D
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Okisht 6 yıl
İyi güzel Google verecekte üreticiler guncelleme yayınlayacak mı ?
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General. 6 yıl
Güncelleme konusunda En iyi çözüm stock rom tüketici firmaların insafına kalırsa tabiri caizse güncellemeyi nah alır
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wolf silver 6 yıl
512 mb ram lı telefonlara 5.0 gelse googlenın ortakları ''nasıl telefon satacaz dıye sormayacaklar mı?''
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Fenomenon 6 yıl en beğenilen
tamam android 5.0 500mb ram'li telefonlarla uyumlu olacak da firmalar eski telefonlara güncelleme verecekler mi. yine bi bahane bulup sallıcaklar.
şuan 500mb'lı telefonlardan 4.1 olanlar var ama eski telefonlara 500 mb yetersiz diye güncelleme gelmedi
bence 5.0ın 500mb ramli telefonları desteklemesi güzel ancal firmalar güncelleme vermese bile stock versiyon yüklenebilmeli
arka plandaki uygulamalar için kullanıcının tam yetkisi olmalı
ayrıca tabletler için ayrı bir versiyonu olmalı
tabletlerde çoklu kullanıcı ve çoklu pencere desteklemeli
Yanıtla +5
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