İddia : Android K sürümü alt seviye cihazlara destekle birlikte sonbaharda yayınlanacak





Bu yıl ortalarına doğru Android işletim sistemi için 5.0 / Key Lime Pie sürümünün yayınlanması beklenirken, bugüne kadar Google'dan bir hareket gelmedi. Aksine firmanın Android 4.3 sürümünü hazırladığı farklı şekillerde gündeme geldi. Android 4.3 sürümü de henüz yayınlanmadı.





Ancak asıl büyük güncellemenin yıl bitmeden yayınlanacağına dair iddialar güçleniyor. Wall Street Journal tarafından verilen habere göre, firma içerisinde K sürümü olarak adlandırılan büyük güncelleme hazırlıkları bitmek üzere ve sonbahar aylarında resmi olarak tanıtılacak.





Genel olarak Key Lime Pie olarak adlandırılsa da şimdilik firmadan isim konusunda resmi bir açıklama gelmedi. K sürümü 512MB RAM seviyesine kadar destek sunacak. Böylece alt seviye veya önceki dönemlerin akıllı telefonları da yeni sürümde desteklenebilecek.





Şu anki son sürümlerin genelde üst seviye cihazlara yönelik olması ve alt seviye modellere yeterince destek vermemesi nedeniyle bölünmüşlüğe sebep olduğu için eleştirilmesi, Google'ı böyle bir adım atmaya yöneltti. K sürümü ile üreticiler güncelleme takvimlerinde daha rahat olabilecekler. Geliştiriciler de artık daha az sürüme yönelik uygulamalarını optimize edebilecekler.





Diğer bir iddia ise Google'ın gelişmekte olan ülkelere yapacağı kablosuz internet yatırımlarının arkasından son güncellemelere sahip alt seviye telefonlarla bu pazarlara girmek ve nüfuzunu artırmak amacını taşıması. K sürümü politikası da bu amaca birebir uyuyor.





Ayrıca K sürümü laptoplar için özel optimizasyonlar içerirken, ev uygulamalarına yönelik de kullanılabilecek. Ancak şimdilik tüm bu bilgiler iddia niteliğinde.

http://www.androidauthority.com/k-release-key-lime-pie-android-fall-support-low-end-devices-236478/