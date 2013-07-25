İddia : Apple iPhone 5S ile birlikte iPhone 5 üretimi sonlanabilir





Geride bıraktığımız yılın ikinci çeyreğinde yine rekor gelirler açıklayan Apple, sonbahar itibariyle bir ürün ordusunu karşımıza getirecek. Ancak bu esnada bazı politikalar da değişebilir.





Firmalara yakın kaynaklardan elde edildiği iddia edilen bilgilere göre sonbahar döneminde iPhone 5S modelinin lansmanı ile birlikte Apple'ın akıllı telefon politikasında da radikal değişiklikler yaşanacak. iPhone 5S'in satışa sunulması ile birlikte iPhone 5'in üretimi sonlandırılacak.





Bilindiği gibi yeni nesil iPhone modeli tanıtıldığında önceki model 100$ indirime uğrarken, bir önceki model de kontratlı satışlarda ücretsiz oluyor. Apple özellikle bu indirimli modelleriyle gelişmekte olan ülke pazarlarında yüksek satışlar yapıyor. Ancak son mali tablolarda bu politikanın kar marjını yaklaşık yüzde 4 aşağı çektiği ifade edilmişti.





Apple, iPhone 5S ile birlikte satışa sunacağı iPhone Lite modeli ile birlikte gelişmekte olan ülke pazarlarında daha fazla kullanıcı hedeflediği için kar marjını etkileyen herhangi bir girişimde bulunmak istemiyor. Bu bakımdan iPhone 5 modeli üretimden kaldırılacak.





Apple'ın son dönemlerdeki politikaları göz önüne alındığında kulağa oldukça garip gelen bu iddia ne kadar gerçekleşebilir bilinmez. Ancak iPhone Lite iddiaları gibi bu iddia da lansman gününe kadar gündemi meşgul etmeye devam edecek.

http://www.phonearena.com/news/Apple-to-discontinue-iPhone-5-as-soon-as-it-launches-iPhone-5S_id45671