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İddia : Apple iPhone 5S ile birlikte iPhone 5 üretimi sonlanabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Apple iPhone 5S ile birlikte iPhone 5 üretimi sonlanabilir

Geride bıraktığımız yılın ikinci çeyreğinde yine rekor gelirler açıklayan Apple, sonbahar itibariyle bir ürün ordusunu karşımıza getirecek. Ancak bu esnada bazı politikalar da değişebilir.

Firmalara yakın kaynaklardan elde edildiği iddia edilen bilgilere göre sonbahar döneminde iPhone 5S modelinin lansmanı ile birlikte Apple'ın akıllı telefon politikasında da radikal değişiklikler yaşanacak. iPhone 5S'in satışa sunulması ile birlikte iPhone 5'in üretimi sonlandırılacak.

Bilindiği gibi yeni nesil iPhone modeli tanıtıldığında önceki model 100$ indirime uğrarken, bir önceki model de kontratlı satışlarda ücretsiz oluyor. Apple özellikle bu indirimli modelleriyle gelişmekte olan ülke pazarlarında yüksek satışlar yapıyor. Ancak son mali tablolarda bu politikanın kar marjını yaklaşık yüzde 4 aşağı çektiği ifade edilmişti.

Apple, iPhone 5S ile birlikte satışa sunacağı iPhone Lite modeli ile birlikte gelişmekte olan ülke pazarlarında daha fazla kullanıcı hedeflediği için kar marjını etkileyen herhangi bir girişimde bulunmak istemiyor. Bu bakımdan iPhone 5 modeli üretimden kaldırılacak.

Apple'ın son dönemlerdeki politikaları göz önüne alındığında kulağa oldukça garip gelen bu iddia ne kadar gerçekleşebilir bilinmez. Ancak iPhone Lite iddiaları gibi bu iddia da lansman gününe kadar gündemi meşgul etmeye devam edecek. 

http://www.phonearena.com/news/Apple-to-discontinue-iPhone-5-as-soon-as-it-launches-iPhone-5S_id45671 Yorum Yaz
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iboocum 6 yıl en beğenilen
gene ekrem gene iphone iddasi
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balcis 6 yıl
haberde adamların kar marjı araştırmasına kadar o kadar güzel verilmiş ki. millet hala gelip evet 5'in kasasından diye yorum yapıyor. yahu 5s kasasıyla 5 kasası arasındaki tek fark birinde normal flash için boşluk var diğerinde dual flash.
iki gram zeka yok, varsa da kullanmıyorlar yemin ederim.
haberde adamların kar marjı araştırmasına kadar o kadar güzel verilmiş ki. millet hala gelip evet 5'in kasasından diye yorum yapıyor. yahu 5s kasasıyla 5 kasası...
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hazarRS 6 yıl
iphone 5s çıktığında 5in üretimini durdurmaları bence olasılık dahilinde. Yazıdan anladığım kadarı ile yeni iphone çıktığında mevcut iphone daha ucuza satılıyor ve kar marjı düşüyor.
Buna çözüm olarak 5s çıktığında 5in üretimini durdururlar. Ancak iphone 5, iphone lite adı altında sadece kasası değiştirilerek piyasaya tekrar sürülür. Bu sayede üretim hızı artar(kasanın cnc ile işlenme süresi), maliyet düşer(alüminyumdan enjeksiyon plastiğe geçiş) ve farklı bir hedef kitlesi daha yakalanır(renkli kasalar daha albenili olacaktır insanlar için).
iphone 5s çıktığında 5in üretimini durdurmaları bence olasılık dahilinde. Yazıdan anladığım kadarı ile yeni iphone çıktığında mevcut iphone daha ucuza satılıyor...
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DH Misafiri 5 yıl
ıphone 4 ün tasarımı güzel ama inç biraz sıkıntı :/
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HeilStewie 6 yıl
burake06
beyler ben 15 eylülde ip5 alacaktım şimdi nolur ben tedarik edemezmiyim yoksa electrworldden falan

Eylül'de 5S çıkıcak zaten bekleyin 5S alın, yok beklemem diyorsanız üretim durdu diye bir anda stoklardan çekileceğini sanmam
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HeilStewie 6 yıl
morpheus_1905

apple cok gerilerde kaldı millet ful hd teller üretiyo arkadas s4 ile playstation oyunları oynuyor


Nedir bu Full HD ekran hastalığı 4' ekran boyutu olan bi cihaza gayet yeterli bir çözünürlük sunmakta ve bunu Retina ile birlikte yapmakta Amoled hala eksikleri olan bir şey iPhone 5 ile S4'ü yan yana getir fark bulabilecekmisin bakalım geride kalmış dediğiniz Apple en düşük donanım ile en iyisini vermeye çalışıyor ki bu en iyisi, Samsung anca göz boyasın 4+4 8 çekirdekli işlemcide 2gb ram'de falan filan ve işin komik tarafı iPhone 5, S4'ten daha stabil ve donanım özellikleri S4'ün yanında çok komik kalır. iOS zaten çok basit bir işletim sistemi diyenleride anlamıyorum iOS 7 eski versiyonlarından daha gelişmiş fakat diğer iOS yazılımlarına göre daha stabil olacak gibi gözüküyor iOS 6 ve iOS 7 beta 3 karşılaştırılmasında bu kanıtlandı. Steve Jobs, 'Windows, Mac'i kopyaladı' demişti ki gerçek, aynısı iPhone için geçerli şu an ki tüm akıllı telefonların öncüsü iPhone, Jobs 2007'de boşuna telefonu ilk bulan adammış gibi tanıtmadı ilk iPhone'u. iPhone geride kalmış veya diğerlerine göre daha düşük bir telefon değil lütfen biraz inceleyin bilin ve öğrenin markaların göz boyamalarına çekememezliğine gelmeyin
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DH Misafiri 6 yıl
doctor5945
android kullanan arkadaşların iphone lu bırıyle yan yana geldıklerınde direkt olarak kac tane uygulama var neler var gıbısınden telefonu bastan asagı suzduklerıne ve o uygulamaların %20 sine sahıp oldukları ıcın ıclerınde oluşan pısmanlıga binlerce kere şahit olmuşumdur bırakın kasa ebatlarını ve ekran cozunurlugunu

asıl pişmanlık dandşos kullanmaktır ezik ve niteliksiz Apple kölesi... sizin zamanınız doldu...
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Mariachi@ 6 yıl
Adam premium mu ? Premium bitti.
İstediginiz kadar çamur atın
Hepsi katrilyoner hissedarların
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bkaakco 6 yıl
Kökten bitirseler keşke.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
apple cok gerilerde kaldı millet ful hd teller üretiyo arkadas s4 ile playstation oyunları oynuyor
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DH Misafiri 6 yıl
her model sorunlu son model bükülüyor, çiziliyor, patlıyor, elektrik kaçırıp kullanıcısını öldürüyor, yakıyor... seri katil Apple
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ahmckr 6 yıl
Bunu yapamazlar. Apple hem kendi modelini baltalamış olur hemde iPhone 5 kullanıcılarını hiçe sayıp unutmuş gibi olur. İhtimal vermiyorum.
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unflattering 6 yıl
Kendi kendinle çelişen saçmalık dolu mesajın ve hayatınla seni başbaşa bırakıyorum. Malum sıfatlarla kendini tarif etmişsin.
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