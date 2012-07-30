İddia: Apple'ın geleneksel sonbahar etkinliği 12 Eylül'de; yeni iPhone 21 Eylül'de satışta

Son çeyrekte 26 milyonluk iPhone satışı ile en büyük rakibi Samsung'un oldukça gerisinde kalan Apple, yeni silahı 6.nesil iPhone'u 12 Eylül'de lanse edebilir.

Bilindiği üzere Apple, uzun yıllardır eylül aylarını tatil dönemindeki yeni ürünlerinin lansman ayı olarak seçiyordu. Geçtiğimiz sene iPhone 4S'i ekim ayında tanıtan Apple, son gelen bilgilere göre bu sene ise yeniden eylül ayında düzenleyeceği etkinlikle yol haritasındaki yeni ürünleri tanıtacak.

iMore'un geçmişte verdiği tutarlı bilgileri de paylaşan güvenilir kaynakları, Apple'ın 12 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte başta 6.nesil iPhone, iPad Mini ve yeni nesil iPod'ları tanıtacağını ifade ederken; yeni iPhone'un 21 Eylül tarihinde satışa sunulacağını dile getirmekteler.

Cupertino'lu teknoloji devinin 21 Eylül'de yeni iPhone'u satışa sunması güçlü ihtimal olarak görünüyor. Çünkü yapılan son finansal çeyrek değerlendirmesinde Apple'ın finanstan sorumlu üst düzey yöneticisi Peter Oppenheimer, sonbahar geçişi” olarak bir ifade kullanmış ve bu geçişin bir sonraki çeyrekte kar marjlarının düşüşüne sebep olacağını ifade etmişti. Apple'ın eylül ayının sonunda 2012 mali yılı tamamlanacak ve 2013 mali yılı başlayacak olmasını da göz önüne aldığımızda “sonbahar geçişi”nin eylül ayının son döneminde yapılması halinde 4.çeyreğe olumsuz, ancak hemen arkasından yeni mali yıla olumlu etkisinin görüleceğini söylemek mümkün.

http://www.imore.com/apple-iphone-5-and-ipad-mini-event-planned-september-12-iphone-5-release-date-september-21