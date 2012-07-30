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İddia: Apple'ın geleneksel sonbahar etkinliği 12 Eylül'de; yeni iPhone 21 Eylül'de satışta

6 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Son çeyrekte 26 milyonluk iPhone satışı ile en büyük rakibi Samsung'un oldukça gerisinde kalan Apple, yeni silahı 6.nesil iPhone'u 12 Eylül'de lanse edebilir.

Bilindiği üzere Apple, uzun yıllardır eylül aylarını tatil dönemindeki yeni ürünlerinin lansman ayı olarak seçiyordu. Geçtiğimiz sene iPhone 4S'i ekim ayında tanıtan Apple, son gelen bilgilere göre bu sene ise yeniden eylül ayında düzenleyeceği etkinlikle yol haritasındaki yeni ürünleri tanıtacak.

iMore'un geçmişte verdiği tutarlı bilgileri de paylaşan güvenilir kaynakları, Apple'ın 12 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte başta 6.nesil iPhone, iPad Mini ve yeni nesil iPod'ları tanıtacağını ifade ederken; yeni iPhone'un 21 Eylül tarihinde satışa sunulacağını dile getirmekteler.

Cupertino'lu teknoloji devinin 21 Eylül'de yeni iPhone'u satışa sunması güçlü ihtimal olarak görünüyor. Çünkü yapılan son finansal çeyrek değerlendirmesinde Apple'ın finanstan sorumlu üst düzey yöneticisi Peter Oppenheimer, sonbahar geçişi” olarak bir ifade kullanmış ve bu geçişin bir sonraki çeyrekte kar marjlarının düşüşüne sebep olacağını ifade etmişti. Apple'ın eylül ayının sonunda 2012 mali yılı tamamlanacak ve 2013 mali yılı başlayacak olmasını da göz önüne aldığımızda “sonbahar geçişi”nin eylül ayının son döneminde yapılması halinde 4.çeyreğe olumsuz, ancak hemen arkasından yeni mali yıla olumlu etkisinin görüleceğini söylemek mümkün.


http://www.imore.com/apple-iphone-5-and-ipad-mini-event-planned-september-12-iphone-5-release-date-september-21 Yorum Yaz
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JoeyBane 6 yıl
Hayırlısı..
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suvarsahayatvar 6 yıl
yeni ipod nano gelsin daha da bişey istemiyom :)
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abidin keskinarslan 6 yıl
bence iphonela beraber yeni ipod touchda tanıtılcak..yeni bir ipad için çok erken satışlar bukadar iyiyken..
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afavar 6 yıl
Emin olmamamkla beraver bende iPad Mini yada one benzer küçük ekranlı bir modelin tanıtılacağını düşümüyorum.
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Illuminn 6 yıl
Nedense ülkemizdeki hayvani fiyatlar yüzünden biz bu rekabetten pey pay alamıyoruz
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jovanovic 6 yıl
"Cupertino'lu teknoloji devi"
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Mr.Legend 6 yıl
Şu cupertino vs vs den ne zaman vazgececeksiniz. Lafa karistirmaktan başka ise yaramıyor.
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Joyeux 6 yıl
Daha önce Haziran ayında tanıtılıyordu. iPhone 4s ekim ayında tanıtıldı. iPhone 5'un Eylül ayında tanıtılması mantikli. Dusen iPhone satışlarını toparlamak için. Tanıtımda da iPad mini diye bir modelin tanıtılacagini sanmiyorum
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NYseagull 6 yıl
nerde androboylar
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