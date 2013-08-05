İddia : FBI Android cihazların ve dizüstü bilgisayarların mikrofonlarına uzaktan erişebiliyor

Haber Editörü
ABD istihbarat ve haberalma teşkilatlarının Apple, Google gibi internet devlerinin sunucularına sorgusuz sualsiz erişim izni elde ettiği ve kullanıcıların bilgilerini kaydettiği PRISM iddiaları uzunca bir süredir teknoloji gündemini meşgul ediyor. Ancak yeni gelen bilgiler konunun sadece PRISM ile sınırlı olmadığını gösteriyor.
Wall Street Journal tarafından verilen habere göre FBI ve onun gibi diğer federal ajanslar, Android işletim sistemli cihazların ve diğer dizüstü bilgisayarların mikrofonlarına erişebiliyor Böylece kullanıcılar 24 saat boyunca ve cihaz açık kaldığı sürece dinlenebilmiş oluyor.
FBI bu amaçla hacker özelliği olan insanları işe alıyor ve dinleme yapabilecek araçları satın alarak bu kişilerin kullanımına sunuyor. Cihazlar üzerinden yapılan dinlemeler de bu kişiler tarafından yürütülüyor.
Bu tarz dinleme araçları aslında uzun süredir piyasada var ve hatta son kullanıcılar bile bu cihazlardan alıp basit dinlemeler yapabiliyor. Ancak FBI gibi resmi kurumlar tarafından kullanılması bu tarz araçlara bir nevi dolaylı olarak resmi destek verilmesi anlamına geliyor.
İlerleyen günlerde izinsiz dinleme ve takip ile ilgili daha ne tür haberlerle karşılaşacağımız belli değil. Ancak iletişim halinde olduğumuz tüm çevrimiçi cihazların bir şekilde dinlendiği veya izlendiği şeklindeki paranoyalar artmaya devam ediyor.
http://online.wsj.com/article_email/SB10001424127887323997004578641993388259674-lMyQjAxMTAzMDAwMTEwNDEyWj.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Form da aratabilirsiniz. Bundan 2 yada 3 sene önce bugün olacakları yazmıştım forma. Aslında Tezgah çok büyük arkadaşlar. Malumunuz ticari olarak eylemlerimiz (satın almalar vs.) şuraya cıkıyuor : Taban(biz,halk) tepedeki sistemin yöneticisini daha da zengin ediyor ve kendi sistemimizi piyasaya sürüyoruz. Form'da daha önceden yazmıstım. İşlemcilerin derin mimarisini kimse tam olarak deşifre edemez demiştim. Cok kücük nano metrik odalar oldugundan buraya kendi casus yazılımı yada uzaktan deaktif yapabilecek komutlar gömebileceklerini (örneğin cache gibi bizim bilmediğimiz bir bölüme) yazmıstım. Bazı arkadaslar biraz Tiye almıslardı. Ama Batının satış ve pazarlamada ki kan emen tarafını cok iyi bildiğimden aynı anda ne kadar kuş vursam mantıgını nasıl iyi yürüttüklerini çok iyi görüyorum. Hme teknoloji diye paramız alınıyor hem de tüm cihazlar tek merkeze bağlı dinlenebilir yani istihbarat veri gönderiyor. Elimde kanıtım yok ! ama bunu sezmek için bilmem kaçıncı duyuya ihtiyac ta yok. Google android yada vs cogu program ücretsiz temin edilebilir. İsteseler hiç birimiz bunları kıramayız(crack) arkadaşlar ! Ama adam uyanık. sistemi tabana bedava indirgiyor ki bizi dinleyebilsin. " Son olarak : " Bedava peynir, sadece fare kapanında olur arkadaşlar."
Milliyetcilik demek : aileni sevmek demek demektir. Küçük söylemlerin ve basit siyasetin malzemesi olmak demek değildir. Dünyada ki USA-İsrail_İngiliz başlısına milli ruhlarla hareket eden Türk gencliğinin gereken cevabı akıllılıkla vermesi dileği ile... İçimizde bizden görünen siyasi kadroların USA politikalarına nasıl paralel yürüdüğü , demokrasi diye insanların nasıl kandırıldıgına dikkat cekiyorum !!! Öngörüm o dur ki zamanında bu adamlara karsı kafa tutan ejdadımın bize nüksettiği potansiyeli ve birikimimiz ile şunu söylüyorum :
Yigit düstüğü yerden kalkar !