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İddia : FBI Android cihazların ve dizüstü bilgisayarların mikrofonlarına uzaktan erişebiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
72
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : FBI Android cihazların ve dizüstü bilgisayarların mikrofonlarına uzaktan erişebiliyor

ABD istihbarat ve haberalma teşkilatlarının Apple, Google gibi internet devlerinin sunucularına sorgusuz sualsiz erişim izni elde ettiği ve kullanıcıların bilgilerini kaydettiği PRISM iddiaları uzunca bir süredir teknoloji gündemini meşgul ediyor. Ancak yeni gelen bilgiler konunun sadece PRISM ile sınırlı olmadığını gösteriyor.

Wall Street Journal tarafından verilen habere göre FBI ve onun gibi diğer federal ajanslar, Android işletim sistemli cihazların ve diğer dizüstü bilgisayarların mikrofonlarına erişebiliyor Böylece kullanıcılar 24 saat boyunca ve cihaz açık kaldığı sürece dinlenebilmiş oluyor.

FBI bu amaçla hacker özelliği olan insanları işe alıyor ve dinleme yapabilecek araçları satın alarak bu kişilerin kullanımına sunuyor. Cihazlar üzerinden yapılan dinlemeler de bu kişiler tarafından yürütülüyor.

Bu tarz dinleme araçları aslında uzun süredir piyasada var ve hatta son kullanıcılar bile bu cihazlardan alıp basit dinlemeler yapabiliyor. Ancak FBI gibi resmi kurumlar tarafından kullanılması bu tarz araçlara bir nevi dolaylı olarak resmi destek verilmesi anlamına geliyor. 

İlerleyen günlerde izinsiz dinleme ve takip ile ilgili daha ne tür haberlerle karşılaşacağımız belli değil. Ancak iletişim halinde olduğumuz tüm çevrimiçi cihazların bir şekilde dinlendiği veya izlendiği şeklindeki paranoyalar artmaya devam ediyor.  

http://online.wsj.com/article_email/SB10001424127887323997004578641993388259674-lMyQjAxMTAzMDAwMTEwNDEyWj.html Yorum Yaz
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Berk Torku 6 yıl
Adamların herşeyi gören gözü giderek daha da iyi görmeye başlamış anlaşılan! Bu adamların yeni dünya düzenleri ve ortadoğu ülkelerin kendine benzetip pazar haline getirme çabaları yüzünden güzelim MİLLİ sistemimiz = Osmanlı devletimiz yıkılmadı mı ? ("Ben ilmin şehriysem,Ali de Kapısıdır diyen Hz.Peygamber efendimizin sözleri unutulup ilm-fen arka plana atılıp matbaaya, gavur icadıdır diyen içimizdeki sebatay sevi ve dış mihraklı hocalar dini kullanıp vurmuşlardı içerden bize )
Form da aratabilirsiniz. Bundan 2 yada 3 sene önce bugün olacakları yazmıştım forma. Aslında Tezgah çok büyük arkadaşlar. Malumunuz ticari olarak eylemlerimiz (satın almalar vs.) şuraya cıkıyuor : Taban(biz,halk) tepedeki sistemin yöneticisini daha da zengin ediyor ve kendi sistemimizi piyasaya sürüyoruz. Form'da daha önceden yazmıstım. İşlemcilerin derin mimarisini kimse tam olarak deşifre edemez demiştim. Cok kücük nano metrik odalar oldugundan buraya kendi casus yazılımı yada uzaktan deaktif yapabilecek komutlar gömebileceklerini (örneğin cache gibi bizim bilmediğimiz bir bölüme) yazmıstım. Bazı arkadaslar biraz Tiye almıslardı. Ama Batının satış ve pazarlamada ki kan emen tarafını cok iyi bildiğimden aynı anda ne kadar kuş vursam mantıgını nasıl iyi yürüttüklerini çok iyi görüyorum. Hme teknoloji diye paramız alınıyor hem de tüm cihazlar tek merkeze bağlı dinlenebilir yani istihbarat veri gönderiyor. Elimde kanıtım yok ! ama bunu sezmek için bilmem kaçıncı duyuya ihtiyac ta yok. Google android yada vs cogu program ücretsiz temin edilebilir. İsteseler hiç birimiz bunları kıramayız(crack) arkadaşlar ! Ama adam uyanık. sistemi tabana bedava indirgiyor ki bizi dinleyebilsin. " Son olarak : " Bedava peynir, sadece fare kapanında olur arkadaşlar."
Milliyetcilik demek : aileni sevmek demek demektir. Küçük söylemlerin ve basit siyasetin malzemesi olmak demek değildir. Dünyada ki USA-İsrail_İngiliz başlısına milli ruhlarla hareket eden Türk gencliğinin gereken cevabı akıllılıkla vermesi dileği ile... İçimizde bizden görünen siyasi kadroların USA politikalarına nasıl paralel yürüdüğü , demokrasi diye insanların nasıl kandırıldıgına dikkat cekiyorum !!! Öngörüm o dur ki zamanında bu adamlara karsı kafa tutan ejdadımın bize nüksettiği potansiyeli ve birikimimiz ile şunu söylüyorum :
Yigit düstüğü yerden kalkar !
Adamların herşeyi gören gözü giderek daha da iyi görmeye başlamış anlaşılan! Bu adamların yeni dünya düzenleri ve ortadoğu ülkelerin kendine benzetip pazar hali...
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2622110012 6 yıl
çok yalnızım, fbi ile sohbet etmek istiyorum ,ajan smith çaldır kapa ben seni ararım.
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KaleyDeskop 6 yıl
mantıklı olalım 1 milyara yakın cihazı diniliyicek insan yazılım ücret maliyeti vs hiç biri karşılanamaz kızmayada gerek yok sende yap sende dinle
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by__metallica 6 yıl
Google ile aradığımız her şeyi,
Gmail ile attığımız her maili,
Chrome ile girdiğimiz her siteyi,
Android ile konuştuğumuz her kelimeyi,
Son olarak da Google glass ile gördüğümüz her şeyi kayıt altına alıyorlar.
Ajan Smith markafoni'den gelen tanıtım maillerini , ttnet ile yaptığım sinirli müşteri hizmetleri konuşmalarını çevirip çevirip dinlesin çok önemli değil.
Burada rahatsız edici olan mahremiyet konusunda insanların özeline yapılanların artık neredeyse meşru görülmesi.
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arel.gr 6 yıl
hemen iphone alayim !
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demirparcasi 6 yıl
omeriyibas
Berk TorkuAdamların herşeyi gören gözü giderek daha da iyi görmeye başlamış anlaşılan! Bu adamların yeni dünya düzenleri ve ortadoğu ülkelerin kendine benzetip pazar haline getirme çabaları yüzünden güzelim MİLLİ sistemimiz = Osmanlı devletimiz yıkılmadı mı ? (Ben ilmin şehriysem,Ali de Kapısıdır diyen Hz.Peygamber efendimizin sözleri unutulup ilm-fen arka plana atılıp matbaaya, gavur icadıdır diyen içimizdeki sebatay sevi ve dış mihraklı hocalar dini kullanıp vurmuşlardı içerden bize )Form da aratabilirsiniz. Bundan 2 yada 3 sene önce bugün olacakları yazmıştım forma. Aslında Tezgah çok büyük arkadaşlar. Malumunuz ticari olarak eylemlerimiz (satın almalar vs.) şuraya cıkıyuor : Taban(biz,halk) tepedeki sistemin yöneticisini daha da zengin ediyor ve kendi sistemimizi piyasaya sürüyoruz. Formda daha önceden yazmıstım. İşlemcilerin derin mimarisini kimse tam olarak deşifre edemez demiştim. Cok kücük nano metrik odalar oldugundan buraya kendi casus yazılımı yada uzaktan deaktif yapabilecek komutlar gömebileceklerini (örneğin cache gibi bizim bilmediğimiz bir bölüme) yazmıstım. Bazı arkadaslar biraz Tiye almıslardı. Ama Batının satış ve pazarlamada ki kan emen tarafını cok iyi bildiğimden aynı anda ne kadar kuş vursam mantıgını nasıl iyi yürüttüklerini çok iyi görüyorum. Hme teknoloji diye paramız alınıyor hem de tüm cihazlar tek merkeze bağlı dinlenebilir yani istihbarat veri gönderiyor. Elimde kanıtım yok ! ama bunu sezmek için bilmem kaçıncı duyuya ihtiyac ta yok. Google android yada vs cogu program ücretsiz temin edilebilir. İsteseler hiç birimiz bunları kıramayız(crack) arkadaşlar ! Ama adam uyanık. sistemi tabana bedava indirgiyor ki bizi dinleyebilsin. Son olarak : Bedava peynir, sadece fare kapanında olur arkadaşlar. Milliyetcilik demek : aileni sevmek demek demektir. Küçük söylemlerin ve basit siyasetin malzemesi olmak demek değildir. Dünyada ki USA-İsrail_İngiliz başlısına milli ruhlarla hareket eden Türk gencliğinin gereken cevabı akıllılıkla vermesi dileği ile... İçimizde bizden görünen siyasi kadroların USA politikalarına nasıl paralel yürüdüğü , demokrasi diye insanların nasıl kandırıldıgına dikkat cekiyorum !!! Öngörüm o dur ki zamanında bu adamlara karsı kafa tutan ejdadımın bize nüksettiği potansiyeli ve birikimimiz ile şunu söylüyorum : Yigit düstüğü yerden kalkar !
doğru konuya değindin! Osmanlı tarihini araştırırsan(düzgün bir şekilde)! ne zaman memleketin başına adam gibi devletine biri gelse alaşağı etmişler! abdulaziz, abdulhamit! abdulhamiti devirmek isteyenler iki gruptu: bir kısmı meşruteyet olmadı için bahanesiyle(selanikten askeriye(o zaman ki ergenekounun(ittahatti terakki) kışkırtmasıyla başında ergenokunun önemli ismi enver paşa vardı) : jöntürkler ve sebateistlerden oluşuyor(içinde mustafa kemalde vardı) birde(ittahaki terakkinin gazıyla) gevuelerın(peygamber efendimiz(sav) ilim çinde bile olsa alın diyor halbuki) ilmini istemiyoruz diyerek abdulhamitin okullarının kapatılmasını istiyordu! yani anlıyacağın şimdiki dhkpc ile Hizbullah gibi! yani anlıyacağın kısaca ne zamn memlekete hayırlı(abdulaziz, abdulhamit) bir adam başa gelse iktidarda durmasını Museviler hazmedemedi! abdulazizide mason lobisi tahtın indirmiş kısa süre sonra öldürmüştür, Mithat paşa kumpasa getirerek iktidardan indirmiş yerine akıl hastası 5. muratı geçirmiştir! abdulhamite tahtan indirilme sebebi filistin topraklarını vermemesidir! misika miliden sonra israilin kurulması çok kolay olmuştur(filistine göç etmesi için görevlendirilen mason hitlerde tuzu biberi oldu)!tabi biz bunları anlatıyoruz ama kimin umrunda herkes aynı hamam! gezide demokraside eylem yapanlar başörtülüler üniversiteye giremeyip ikna odalarına alınırken niye sesleri çıkmadı!gelmişler hükümeti tehtid eden musevi başbuğunun avukatlığını yapıyorlar şimdide! darbe olsalarda şölen yapacaklardır allahbilir! onlar için ekonomiymiş ülkenin bağımsız olmasıymış umrunda değil! islamafobik islam düşmanları için bunun bir önemi yok! onlar 28 şubat geri kazanmak istiyor! istemese bile öyle olması için gayret ediyor!

Klasik İslamcı propaganda ve yalanlarını sıralamışsın. Gaziye de laf atmışsın. Hepsine cevap verilir de burası teknoloji sitesi ve forumu. Yeri değil.
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omeriyibas 6 yıl demirparcasi
demirparcasi

omeriyibas

Berk TorkuAdamların herşeyi gören gözü giderek daha da iyi görmeye başlamış anlaşılan! Bu adamların yeni dünya düzenleri ve ortadoğu ülkelerin kendine benzetip pazar haline getirme çabaları yüzünden güzelim MİLLİ sistemimiz = Osmanlı devletimiz yıkılmadı mı ? (Ben ilmin şehriysem,Ali de Kapısıdır diyen Hz.Peygamber efendimizin sözleri unutulup ilm-fen arka plana atılıp matbaaya, gavur icadıdır diyen içimizdeki sebatay sevi ve dış mihraklı hocalar dini kullanıp vurmuşlardı içerden bize )Form da aratabilirsiniz. Bundan 2 yada 3 sene önce bugün olacakları yazmıştım forma. Aslında Tezgah çok büyük arkadaşlar. Malumunuz ticari olarak eylemlerimiz (satın almalar vs.) şuraya cıkıyuor : Taban(biz,halk) tepedeki sistemin yöneticisini daha da zengin ediyor ve kendi sistemimizi piyasaya sürüyoruz. Formda daha önceden yazmıstım. İşlemcilerin derin mimarisini kimse tam olarak deşifre edemez demiştim. Cok kücük nano metrik odalar oldugundan buraya kendi casus yazılımı yada uzaktan deaktif yapabilecek komutlar gömebileceklerini (örneğin cache gibi bizim bilmediğimiz bir bölüme) yazmıstım. Bazı arkadaslar biraz Tiye almıslardı. Ama Batının satış ve pazarlamada ki kan emen tarafını cok iyi bildiğimden aynı anda ne kadar kuş vursam mantıgını nasıl iyi yürüttüklerini çok iyi görüyorum. Hme teknoloji diye paramız alınıyor hem de tüm cihazlar tek merkeze bağlı dinlenebilir yani istihbarat veri gönderiyor. Elimde kanıtım yok ! ama bunu sezmek için bilmem kaçıncı duyuya ihtiyac ta yok. Google android yada vs cogu program ücretsiz temin edilebilir. İsteseler hiç birimiz bunları kıramayız(crack) arkadaşlar ! Ama adam uyanık. sistemi tabana bedava indirgiyor ki bizi dinleyebilsin. Son olarak : Bedava peynir, sadece fare kapanında olur arkadaşlar. Milliyetcilik demek : aileni sevmek demek demektir. Küçük söylemlerin ve basit siyasetin malzemesi olmak demek değildir. Dünyada ki USA-İsrail_İngiliz başlısına milli ruhlarla hareket eden Türk gencliğinin gereken cevabı akıllılıkla vermesi dileği ile... İçimizde bizden görünen siyasi kadroların USA politikalarına nasıl paralel yürüdüğü , demokrasi diye insanların nasıl kandırıldıgına dikkat cekiyorum !!! Öngörüm o dur ki zamanında bu adamlara karsı kafa tutan ejdadımın bize nüksettiği potansiyeli ve birikimimiz ile şunu söylüyorum : Yigit düstüğü yerden kalkar !
doğru konuya değindin! Osmanlı tarihini araştırırsan(düzgün bir şekilde)! ne zaman memleketin başına adam gibi devletine biri gelse alaşağı etmişler! abdulaziz, abdulhamit! abdulhamiti devirmek isteyenler iki gruptu: bir kısmı meşruteyet olmadı için bahanesiyle(selanikten askeriye(o zaman ki ergenekounun(ittahatti terakki) kışkırtmasıyla başında ergenokunun önemli ismi enver paşa vardı) : jöntürkler ve sebateistlerden oluşuyor(içinde mustafa kemalde vardı) birde(ittahaki terakkinin gazıyla) gevuelerın(peygamber efendimiz(sav) ilim çinde bile olsa alın diyor halbuki) ilmini istemiyoruz diyerek abdulhamitin okullarının kapatılmasını istiyordu! yani anlıyacağın şimdiki dhkpc ile Hizbullah gibi! yani anlıyacağın kısaca ne zamn memlekete hayırlı(abdulaziz, abdulhamit) bir adam başa gelse iktidarda durmasını Museviler hazmedemedi! abdulazizide mason lobisi tahtın indirmiş kısa süre sonra öldürmüştür, Mithat paşa kumpasa getirerek iktidardan indirmiş yerine akıl hastası 5. muratı geçirmiştir! abdulhamite tahtan indirilme sebebi filistin topraklarını vermemesidir! misika miliden sonra israilin kurulması çok kolay olmuştur(filistine göç etmesi için görevlendirilen mason hitlerde tuzu biberi oldu)!tabi biz bunları anlatıyoruz ama kimin umrunda herkes aynı hamam! gezide demokraside eylem yapanlar başörtülüler üniversiteye giremeyip ikna odalarına alınırken niye sesleri çıkmadı!gelmişler hükümeti tehtid eden musevi başbuğunun avukatlığını yapıyorlar şimdide! darbe olsalarda şölen yapacaklardır allahbilir! onlar için ekonomiymiş ülkenin bağımsız olmasıymış umrunda değil! islamafobik islam düşmanları için bunun bir önemi yok! onlar 28 şubat geri kazanmak istiyor! istemese bile öyle olması için gayret ediyor!


Klasik İslamcı propaganda ve yalanlarını sıralamışsın. Gaziye de laf atmışsın. Hepsine cevap verilir de burası teknoloji sitesi ve forumu. Yeri değil.









sende klasik yobaz lafları sıralamışsın!sen benim dengim değilsin! madem cevap verilir! niye cevap vermiyorsun! teknoloji sitesi olduğunu bende biliyorum! dikkat ettiysen ben durduk yere değil cevap için daha doğrusu dediklerine açıklık getirmek için bu yazıyı yazdım! islam düşmanlığı düşmanlığı o kadar gözünü kör etmişki herkesi eleştirip hakerat ederken mustafa kemal putlaştırıp laf ettirmiyorsun! anca böyle boş beleş konuşursun! sizin gibiler yüzünden en ufak bir eleştiride bulunan kişiyi vatan haini bellidiler! 10 sene darbe yaparken gene putlaştırdığınız mustafa kemali bahane ettiler! tabi seni islamafobi islam düşmanlığı o kadar gözünü sarmış ki oturup düşünme gibi bir lüksün yok! anca böyle kudurursun! ben daha yaptıkları icraatlerden bahsetmedim bile sadece askeriyenin içinde olduğunu beyan etmişim bunu herkes bilir! herkesin bildiği birşeye bile deli gibi kudurmuşsun! daha istiklal mahkemelerinden! ordu için topladığı yardımı kendi servetine geçirmesinden! 5 kuruşluk şapkaları 10 liraya satmasından ve daha birçok yaptığı yanlışlardan! siz istediğiniz kadar putlaştıp tengit edin demokrasinin yavaş yavaş geri geldiği şu günlerde bizi susturamayacaksınız! biz yapılan haksızları unutmadık unutmuyacağız! siz ister İslamcı olarak nitelendirin ister vatan haini! kimi vatan haini olduğu yaptığı icraatlardan belli oluyor! siz gidip o vatan hainlerinin twitterda avukatlığını yapın! demokrasi yok nidalarıyla ortalığı verveleyi verin! hepsi boş! eski günleri yeniden yaşamayacağız! Müslümanlar tekrardan ezilmeyecek! ezdirmeyiz!
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raistlin11 6 yıl
Cem Yılmazın söylediği geldi aklıma "Emin ol şu an Pentagon'da sen konuşuluyorsun" :D Tabi hepimizi ilgilendiren bir konu olmasada bu tür iletişim teknolojilerin yan etkileri de bunlar eğer birilerinden gizlenmeye ihtiyaç duyuyorsanız kesinlikle radikal iletişim tekniklerine başvurmalısınız.
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omeriyibas 6 yıl
Rizeli55
unflattering
Rizeli5511 Eylül sonrası Amerika da kişisel özgürlükler ve ulusal güvenlik karşı karşıya geldi...Zamanında bu Amerika da çok tartışıldı...Spikerler yoldaki halkla röpordaj yapmışlardı...Çoğu güvenliği daha üstte tutmuştu...Keza isteseler kim Torrentten ne indiriyor 1 sn de bütün dökümü çıkartırlar ama bu tür mekanizmalar sadece terörizme karşı kullanılıyor bildiğim kadarıylar...EĞER masumların CANINI koruyacaksa bu şekilde sınırlı kullanılan istihbarata ben karşı değilim...Ayrıca Amerika, NATOnun belkemiği müttefiklere karşı sorumlulukları var...
tr.m.wikipedia.org/wiki/Guantanamo_Kampı buradakilerden bahsediyorusunuz sanırım.
Ben daha felsefi bir şeyden bahsettim...Devletin asli görevi vatandaşın önce canını korumaktır...HER istihbarat sonuçta kişisel özgürlüğe öyle veya böyle müdahaledir...Vatandaşların TAM özgür olduğu yere devlet denmez anarşi denir...Devlet kanunlar çerçevesinde özgürlüklere müdahale eder...Ben bundan bahsettim...Amerika daha diken üstünde bir ülke...Buna itiraz ediyorsanız size diyecek bir şeyim YOK...Soğuk savaş,iki kutuplu dünya,serbest piyasa ve devletçi piyasa mücadelesi üzerine uzata uzata anlatacak değilim...ki şahsen bu konular siyasi ve fikri...forumda böyle şeyleri tartışmıyorum(prensip olarak)... Ben izlediğim bir haberden bahsettim...Amerika da da bu konu çok yazıldı çizildi... Gelelim Guantanamo üssüne...oradakiler masum mu?suçlu mu?...Bilmiyorum...zaten yorumumda öyle birşey yazmadım...Terörle mücadelede yanlışlar yapıldı mı?...Bu konulara forumlarda yazmıyorum...

abd ab buradaki ülke ve ayeletlerde çifte standart vardır? kendi vatandaşlarına bir halt yapamazlar ama Müslüman biri olsa sorgusuz sualsiz cia merkeze götürür zaten azınlık oldukları içinde fazla bir tatava çıkmaz! ama dediğim gibi önemli bir adamsa merkeze götürürlür! 11 eylül sonra Müslüman olan herkesi örgüt üyesi olarak görmesi gibi!
ama o günler geride kaldı kimse siyonist karşıtlarının yazdığı kitapları hazırladığı(gelenleri tavsiye ederim) sayesinde millet uyundı!
inşallah Siyonist karşıda Amerikanların desteğiyle Musevi projesi misaki milliden bop projesiyle kurtulucaz! Müslümanların yüzü artık yüzü artık gülecek! Müslümanları ezemiyecekler! karşı çıkanlar olsada biz vatan hainlerini temizlediğimiz sürece bir yere varılamayacak bu ülkede darbe çıkıp 10 sene geri gidilmeyecek!
devleti tehtid eden başbuğ: ağlama duvarında resimleri çıktığında herkesi dinin inancı kendini ilgilendirir diyordu! o adam şimdi paçasını kurtaramayacağını anlayınca yaptığın Müslümanlığa sıymaz! halk benim yanımda olucaktır deyip insanların dini düşüncelerini sömürüyor! ve koyunları bu boş laflara karşı tweeterda otlaklığını yapıyor! niçin sırf islmafobik olduğu için! şeriat korkusundan! şeriatı asmak kesmek olarak bildiği için!
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omeriyibas 6 yıl
Mr.ED
Milli bir işletim sistemi kulanmadıkça ve kendi teknolojik ürünlerimizi kendimiz yapıp geliştirmedikçe daha batının çok kölesi oluruz.

arkadaiım varda kullanan yok! gerçi Linux tabanlı ama bunada şükür!
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omeriyibas 6 yıl
Berk Torku
Adamların herşeyi gören gözü giderek daha da iyi görmeye başlamış anlaşılan! Bu adamların yeni dünya düzenleri ve ortadoğu ülkelerin kendine benzetip pazar haline getirme çabaları yüzünden güzelim MİLLİ sistemimiz = Osmanlı devletimiz yıkılmadı mı ? (Ben ilmin şehriysem,Ali de Kapısıdır diyen Hz.Peygamber efendimizin sözleri unutulup ilm-fen arka plana atılıp matbaaya, gavur icadıdır diyen içimizdeki sebatay sevi ve dış mihraklı hocalar dini kullanıp vurmuşlardı içerden bize )Form da aratabilirsiniz. Bundan 2 yada 3 sene önce bugün olacakları yazmıştım forma. Aslında Tezgah çok büyük arkadaşlar. Malumunuz ticari olarak eylemlerimiz (satın almalar vs.) şuraya cıkıyuor : Taban(biz,halk) tepedeki sistemin yöneticisini daha da zengin ediyor ve kendi sistemimizi piyasaya sürüyoruz. Formda daha önceden yazmıstım. İşlemcilerin derin mimarisini kimse tam olarak deşifre edemez demiştim. Cok kücük nano metrik odalar oldugundan buraya kendi casus yazılımı yada uzaktan deaktif yapabilecek komutlar gömebileceklerini (örneğin cache gibi bizim bilmediğimiz bir bölüme) yazmıstım. Bazı arkadaslar biraz Tiye almıslardı. Ama Batının satış ve pazarlamada ki kan emen tarafını cok iyi bildiğimden aynı anda ne kadar kuş vursam mantıgını nasıl iyi yürüttüklerini çok iyi görüyorum. Hme teknoloji diye paramız alınıyor hem de tüm cihazlar tek merkeze bağlı dinlenebilir yani istihbarat veri gönderiyor. Elimde kanıtım yok ! ama bunu sezmek için bilmem kaçıncı duyuya ihtiyac ta yok. Google android yada vs cogu program ücretsiz temin edilebilir. İsteseler hiç birimiz bunları kıramayız(crack) arkadaşlar ! Ama adam uyanık. sistemi tabana bedava indirgiyor ki bizi dinleyebilsin. Son olarak : Bedava peynir, sadece fare kapanında olur arkadaşlar. Milliyetcilik demek : aileni sevmek demek demektir. Küçük söylemlerin ve basit siyasetin malzemesi olmak demek değildir. Dünyada ki USA-İsrail_İngiliz başlısına milli ruhlarla hareket eden Türk gencliğinin gereken cevabı akıllılıkla vermesi dileği ile... İçimizde bizden görünen siyasi kadroların USA politikalarına nasıl paralel yürüdüğü , demokrasi diye insanların nasıl kandırıldıgına dikkat cekiyorum !!! Öngörüm o dur ki zamanında bu adamlara karsı kafa tutan ejdadımın bize nüksettiği potansiyeli ve birikimimiz ile şunu söylüyorum : Yigit düstüğü yerden kalkar !

doğru konuya değindin! Osmanlı tarihini araştırırsan(düzgün bir şekilde)! ne zaman memleketin başına adam gibi devletine biri gelse alaşağı etmişler! abdulaziz, abdulhamit! abdulhamit'i devirmek isteyenler iki gruptu: bir kısmı meşruteyet olmadı için bahanesiyle(selanikten askeriye(o zaman ki ergenekounun(ittahatti terakki) kışkırtmasıyla başında ergenokunun önemli ismi enver paşa vardı) : jöntürkler ve sebateistlerden oluşuyor(içinde mustafa kemalde vardı) birde(ittahaki terakkinin gazıyla) gevuelerın(peygamber efendimiz(sav) ilim çinde bile olsa alın diyor halbuki) ilmini istemiyoruz diyerek abdulhamitin okullarının kapatılmasını istiyordu! yani anlıyacağın şimdiki dhkpc ile Hizbullah gibi! yani anlıyacağın kısaca ne zamn memlekete hayırlı(abdulaziz, abdulhamit) bir adam başa gelse iktidarda durmasını Museviler hazmedemedi! abdulazizide mason lobisi tahtın indirmiş kısa süre sonra öldürmüştür, Mithat paşa kumpasa getirerek iktidardan indirmiş yerine akıl hastası 5. muratı geçirmiştir! abdulhamite tahtan indirilme sebebi filistin topraklarını vermemesidir! misika miliden sonra israilin kurulması çok kolay olmuştur(filistine göç etmesi için görevlendirilen mason hitlerde tuzu biberi oldu)!
tabi biz bunları anlatıyoruz ama kimin umrunda herkes aynı hamam! gezide demokraside eylem yapanlar başörtülüler üniversiteye giremeyip ikna odalarına alınırken niye sesleri çıkmadı!
gelmişler hükümeti tehtid eden musevi başbuğunun avukatlığını yapıyorlar şimdide! darbe olsalarda şölen yapacaklardır allahbilir! onlar için ekonomiymiş ülkenin bağımsız olmasıymış umrunda değil! islamafobik islam düşmanları için bunun bir önemi yok! onlar 28 şubat geri kazanmak istiyor! istemese bile öyle olması için gayret ediyor!
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Rizeli55 6 yıl
unflattering

Rizeli5511 Eylül sonrası Amerika da kişisel özgürlükler ve ulusal güvenlik karşı karşıya geldi...Zamanında bu Amerika da çok tartışıldı...Spikerler yoldaki halkla röpordaj yapmışlardı...Çoğu güvenliği daha üstte tutmuştu...Keza isteseler kim Torrentten ne indiriyor 1 sn de bütün dökümü çıkartırlar ama bu tür mekanizmalar sadece terörizme karşı kullanılıyor bildiğim kadarıylar...EĞER masumların CANINI koruyacaksa bu şekilde sınırlı kullanılan istihbarata ben karşı değilim...Ayrıca Amerika, NATOnun belkemiği müttefiklere karşı sorumlulukları var...
tr.m.wikipedia.org/wiki/Guantanamo_Kampı buradakilerden bahsediyorusunuz sanırım.

Ben daha felsefi bir şeyden bahsettim...Devletin asli görevi vatandaşın önce canını korumaktır...HER istihbarat sonuçta kişisel özgürlüğe öyle veya böyle müdahaledir...Vatandaşların TAM özgür olduğu yere devlet denmez anarşi denir...Devlet kanunlar çerçevesinde özgürlüklere müdahale eder...Ben bundan bahsettim...Amerika daha diken üstünde bir ülke...Buna itiraz ediyorsanız size diyecek bir şeyim YOK...Soğuk savaş,iki kutuplu dünya,serbest piyasa ve devletçi piyasa mücadelesi üzerine uzata uzata anlatacak değilim...ki şahsen bu konular siyasi ve fikri...forumda böyle şeyleri tartışmıyorum(prensip olarak)...
Ben izlediğim bir haberden bahsettim...Amerika da da bu konu çok yazıldı çizildi...
Gelelim Guantanamo üssüne...oradakiler masum mu?suçlu mu?...Bilmiyorum...zaten yorumumda öyle birşey yazmadım...Terörle mücadelede yanlışlar yapıldı mı?...Bu konulara forumlarda yazmıyorum...
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Cerrakpasa 6 yıl
şöyle kıvrılayım.
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HAAltuntas 6 yıl
Benim için sıkıntı oluşturan tarafı toplumların ayrı ayrı dinlenip, verilerin istatistiki olarak değerlendirilmesi ve yeni projelerde hangi toplumun neyi tüketeceği, ilgi göstereceği, ihtiyaç duyduğu gibi şeylere yönlendirilmesi olayıdır. Yoksa benim amerikanın takibine takılacak ne konuşmam olabilir ne de eylemim.
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etlik 6 yıl
Teknoloji geliştikçe istismarlar artıyor.
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unflattering 6 yıl
Maliye bakanı dinlenmiş ve devlet politikaları zaten ortada olan bir yapıdan bahsediyoruz. Kaldı ki bu ülkede terör örgütü liderleri ile bakanların dışında dinlenecek kimse yok. Ha gün gelir lazım olur diye milletin yatak odasını dinlerlerse bu da onlara kalmış.
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