İddia : FBI Android cihazların ve dizüstü bilgisayarların mikrofonlarına uzaktan erişebiliyor





ABD istihbarat ve haberalma teşkilatlarının Apple, Google gibi internet devlerinin sunucularına sorgusuz sualsiz erişim izni elde ettiği ve kullanıcıların bilgilerini kaydettiği PRISM iddiaları uzunca bir süredir teknoloji gündemini meşgul ediyor. Ancak yeni gelen bilgiler konunun sadece PRISM ile sınırlı olmadığını gösteriyor.





Wall Street Journal tarafından verilen habere göre FBI ve onun gibi diğer federal ajanslar, Android işletim sistemli cihazların ve diğer dizüstü bilgisayarların mikrofonlarına erişebiliyor Böylece kullanıcılar 24 saat boyunca ve cihaz açık kaldığı sürece dinlenebilmiş oluyor.





FBI bu amaçla hacker özelliği olan insanları işe alıyor ve dinleme yapabilecek araçları satın alarak bu kişilerin kullanımına sunuyor. Cihazlar üzerinden yapılan dinlemeler de bu kişiler tarafından yürütülüyor.





Bu tarz dinleme araçları aslında uzun süredir piyasada var ve hatta son kullanıcılar bile bu cihazlardan alıp basit dinlemeler yapabiliyor. Ancak FBI gibi resmi kurumlar tarafından kullanılması bu tarz araçlara bir nevi dolaylı olarak resmi destek verilmesi anlamına geliyor.





İlerleyen günlerde izinsiz dinleme ve takip ile ilgili daha ne tür haberlerle karşılaşacağımız belli değil. Ancak iletişim halinde olduğumuz tüm çevrimiçi cihazların bir şekilde dinlendiği veya izlendiği şeklindeki paranoyalar artmaya devam ediyor.

http://online.wsj.com/article_email/SB10001424127887323997004578641993388259674-lMyQjAxMTAzMDAwMTEwNDEyWj.html