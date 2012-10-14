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İddia : Microsoft, Surface tabletler için bir fabrika kurmaya hazırlanıyor

6 yıl
1,8b
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18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Surface tabletleri ile ay sonunda iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanan Microsoft, iddialara göre uzun soluklu bir tablet macerasına atılmak istiyor.

Microsoft'a yakın kaynaklar, firmanın yeni Surface tabletlerinin üretimi için Çin'de bir fabrika kurma aşamasında olduğunu belirtiyor. Fabrikanın boyutları oldukça büyük ve perakende cihazların yanında prototip cihazların da üretimi yapılacak.

Kendi fabrikası ile sızıntıları önleyerek kontrolü ele alacak olan Microsoft, ayrıca Surface telefon üretimini de burada yapacak. Bununla birlikte Microsoft; fare, klavye ve Xbox gibi ürünlerini Foxconn'a ürettirdiği için, fabrika kurma iddialarını asılsız bulanlar var. 

Ancak Ballmer'ın yatırımcı toplantısında ihtiyaçlara yönelik cihaz üretme ve donanım konusunda kökten bir değişim temalarına vurgu yapması buna bir işaret olarak yoruluyor. Surface ise bunun başlangıcı.

Şimdilik iddialara resmi bir cevap gelmedi. Ancak Surface tabletlerin satış trendi fabrika planlarını mutlaka etkileyecektir.

http://wmpoweruser.com/rumor-microsoft-built-its-own-factory-to-produce-surface-tablets/ Yorum Yaz
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mesona 6 yıl en beğenilen
Şimdi Acer düşünsün :)
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su_x_ 6 yıl
BENCEDE GÜZEL GELİŞME GÖSTERİYOR :D :D
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fbkaya 6 yıl
mok gibi para var ..
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umut_baris 6 yıl
haymatloshan
Çine kurup duruyorlar bu fabrikaları,birazda bize yatırım yapsalar ya bu güçlü firmalar.Bizde bir şeyler öğrenir,üretiriz belki.

mikroişlemci,entegre üretiminde kullanılan elementlerin rezervi çin ve güney kore de.
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haymatloshan 6 yıl
med_cezir197
haymatloshanÇine kurup duruyorlar bu fabrikaları,birazda bize yatırım yapsalar ya bu güçlü firmalar.Bizde bir şeyler öğrenir,üretiriz belki.
çindeki adam 150 dolara çalışıyor. 150 dolar senin git gel masrafın

350 dolar civarı bir ücret alıyorlar,ucuz işçilik evet mukayeseli olarak düşündüğümüzde.Düşüncem ülkenin gelişmesi açısında araba montajı yapılmasından ziyade,motor üretimi bile olsa kârdır ama maalesef bize mühendislik kısımlarının fabrikalarını kurmuyorlar pek.Microsoft'un mühendislik gerektiren bir departmanının buraya kurulmasını isterdim.Lokasyon olarak Çin'den daha iyi yerdeyiz ayrıca,Asya'ya,Avrupa'ya ve Afrika'ya bizim kadar yakın pek ülke yok,lojistik üssü olabiliriz.Sadece ucuz iş gücü için düşünmemesi lazım,lojistik ve lokasyon gözden kaçmaması gereken unsurlardır.
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Amedra 6 yıl
2013 bence Microsoftun başarılı bir dönemi olacak.
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Krone 6 yıl
Microsoft bu işi iyi biliyor , apple'in dusmesini bekledi
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kımyasal 6 yıl
İyi bir strateji olduğunu dusunuyorum.eger tutarsa MS mobil sektörden iyi para kazanicam ama surface yatirimi tutarsa.Acer gibi bir firmanin geleceği gorup aglamaya başlamasida boşuna değil.zati MS surface in tutmasi icin elinden geleni yapicaktir.
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Lordinarius 6 yıl
haymatloshan
Çine kurup duruyorlar bu fabrikaları,birazda bize yatırım yapsalar ya bu güçlü firmalar.Bizde bir şeyler öğrenir,üretiriz belki.

çindeki adam 150 dolara çalışıyor. 150 dolar senin git gel masrafın
1 Yanıt Yanıtla
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swat882 6 yıl Lordinarius
med_cezir197

haymatloshan

Çine kurup duruyorlar bu fabrikaları,birazda bize yatırım yapsalar ya bu güçlü firmalar.Bizde bir şeyler öğrenir,üretiriz belki.


çindeki adam 150 dolara çalışıyor. 150 dolar senin git gel masrafın

1 haftalık yemek paran
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numerik 6 yıl
DH Misafiri
Mico eyice kafadan catlak gelsin firma farikasini buralarda kursun ..Gor nasil ileri gider,Turk insani teknoloji`ye hep meraklida ,japonlar kadar olmasada

hehehe kıbrıs..
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DH Misafiri 6 yıl
Mico eyice kafadan catlak gelsin firma farikasini buralarda kursun ..
Gor nasil ileri gider,Turk insani teknoloji`ye hep meraklida ,japonlar kadar olmasada
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oktayakgoz 6 yıl
Hic asli olacagini sanmam haberin. Microsoftun yayginliginin sebebi cesitlilik
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FERFEROS 6 yıl
Rekabet her zaman iyidir.
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