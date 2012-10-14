İddia : Microsoft, Surface tabletler için bir fabrika kurmaya hazırlanıyor





Surface tabletleri ile ay sonunda iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanan Microsoft, iddialara göre uzun soluklu bir tablet macerasına atılmak istiyor.





Microsoft'a yakın kaynaklar, firmanın yeni Surface tabletlerinin üretimi için Çin'de bir fabrika kurma aşamasında olduğunu belirtiyor. Fabrikanın boyutları oldukça büyük ve perakende cihazların yanında prototip cihazların da üretimi yapılacak.





Kendi fabrikası ile sızıntıları önleyerek kontrolü ele alacak olan Microsoft, ayrıca Surface telefon üretimini de burada yapacak. Bununla birlikte Microsoft; fare, klavye ve Xbox gibi ürünlerini Foxconn'a ürettirdiği için, fabrika kurma iddialarını asılsız bulanlar var.





Ancak Ballmer'ın yatırımcı toplantısında ihtiyaçlara yönelik cihaz üretme ve donanım konusunda kökten bir değişim temalarına vurgu yapması buna bir işaret olarak yoruluyor. Surface ise bunun başlangıcı.





Şimdilik iddialara resmi bir cevap gelmedi. Ancak Surface tabletlerin satış trendi fabrika planlarını mutlaka etkileyecektir.

http://wmpoweruser.com/rumor-microsoft-built-its-own-factory-to-produce-surface-tablets/