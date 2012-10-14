İddia : Microsoft, Surface tabletler için bir fabrika kurmaya hazırlanıyor

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Surface tabletleri ile ay sonunda iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanan Microsoft, iddialara göre uzun soluklu bir tablet macerasına atılmak istiyor.
Microsoft'a yakın kaynaklar, firmanın yeni Surface tabletlerinin üretimi için Çin'de bir fabrika kurma aşamasında olduğunu belirtiyor. Fabrikanın boyutları oldukça büyük ve perakende cihazların yanında prototip cihazların da üretimi yapılacak.
Kendi fabrikası ile sızıntıları önleyerek kontrolü ele alacak olan Microsoft, ayrıca Surface telefon üretimini de burada yapacak. Bununla birlikte Microsoft; fare, klavye ve Xbox gibi ürünlerini Foxconn'a ürettirdiği için, fabrika kurma iddialarını asılsız bulanlar var.
Ancak Ballmer'ın yatırımcı toplantısında ihtiyaçlara yönelik cihaz üretme ve donanım konusunda kökten bir değişim temalarına vurgu yapması buna bir işaret olarak yoruluyor. Surface ise bunun başlangıcı.
Şimdilik iddialara resmi bir cevap gelmedi. Ancak Surface tabletlerin satış trendi fabrika planlarını mutlaka etkileyecektir.
http://wmpoweruser.com/rumor-microsoft-built-its-own-factory-to-produce-surface-tablets/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mikroişlemci,entegre üretiminde kullanılan elementlerin rezervi çin ve güney kore de.
350 dolar civarı bir ücret alıyorlar,ucuz işçilik evet mukayeseli olarak düşündüğümüzde.Düşüncem ülkenin gelişmesi açısında araba montajı yapılmasından ziyade,motor üretimi bile olsa kârdır ama maalesef bize mühendislik kısımlarının fabrikalarını kurmuyorlar pek.Microsoft'un mühendislik gerektiren bir departmanının buraya kurulmasını isterdim.Lokasyon olarak Çin'den daha iyi yerdeyiz ayrıca,Asya'ya,Avrupa'ya ve Afrika'ya bizim kadar yakın pek ülke yok,lojistik üssü olabiliriz.Sadece ucuz iş gücü için düşünmemesi lazım,lojistik ve lokasyon gözden kaçmaması gereken unsurlardır.
çindeki adam 150 dolara çalışıyor. 150 dolar senin git gel masrafın
1 haftalık yemek paran
hehehe kıbrıs..
Gor nasil ileri gider,Turk insani teknoloji`ye hep meraklida ,japonlar kadar olmasada
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