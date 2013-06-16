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İddia: Microsoft, Xbox One diye Intel ve Nvidia tabanlı masaüstü PC'ler kullandırdı

5 yıl
8,6b
1
283
Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PlayStation 4 ve Xbox One’ın lanse edilmesiyle birlikte oyun dünyasında yeni dönemin kapıları aralanmış oldu. Yıl sonuna doğru satışa sunulacak yeni konsollar, hem donanımları hem de sahip olacakları oyunlar itibariyle şimdiden rekabeti alevlendirmiş durumdalar.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen E3 Fuarı’nın genel havası itibariyle hem daha güçlü donanımı hem daha ucuz fiyatı hem de tasarım gibi pek çok açıdan PlayStation 4’ün en azından bir adım önde olduğu söylenebilir. Xbox One ise kontrolcüsü, yepyeni Kinect teknolojisi ve güçlü yazılım altyapısı gibi avantajları ile ön plana çıkmayı başardı ancak her ikisi de AMD teknolojisine sahip olan konsollardan bir tanesi için şok bir iddia ortaya atıldı.
İddia: Microsoft, Xbox One diye Intel ve Nvidia tabanlı masaüstü PC'ler kullandırdı
Tam Boyutta Gör
Ortaya çıkan bazı görseller itibariyle Microsoft, E3 Fuarı’ında Xbox One demo sistemlerinde konsolun kendisi yerine masaüstü bilgisayarlara yer vermiş durumda. Daha da ilginç olan nokta ise bu bilgisayarların grafik tarafında AMD yerine Nvidia’nın GeForce serisi ekran kartlarına yer verilmiş olması. Hatırlatma yapmak gerekirse, Xbox One hem işlemci hem de ekran kartı olarak AMD tasarımı silikonlara sahip. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla ise Xbox One kontrolcüsünün bağlı olduğu, Xbox One olarak oyunların oynatıldığı demo sistemler, Intel ve Nvidia çözümlerini kullanan yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlarıydı aslında. Microsoft adına bir başka ilginç detay ise bu sistemlerde, Windows 8 yerine Windows 7 işletim sistemlerinin kullanılıyor olmasıydı. Bilindiği üzere Xbox One’ın uygulama çalıştırma arayüzüne Windows 8 çekirdeğinin güç verdiği daha önce açıklanmıştı.
İddia: Microsoft, Xbox One diye Intel ve Nvidia tabanlı masaüstü PC'ler kullandırdı
Usgamer.net internet sitesinden Julian Rignell attığı tweet mesajında, Xbox One kontrolcüsü ile oynadığı Xbox One oyununun aslında HP marka Windows 7 PC olduğunu söyledi. Microsoft tarafından konuyla ilgili şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken, ortaya çıkan fotoğraflar gösteriyor ki Microsoft tarafında henüz oyunları çalıştırabilecek düzeyde Xbox One demo sistemleri olmayabilir. Sony tarafı ise PlayStation 4 ile ilgili tüm E3 demolarının, PS4 Geliştirme Kitleri üzerinde çalıştırıldığı açıklandı. Burada belki de en ilginç nokta ise Xbox One demo sistemleri hazır olmasa bile, hazırlanan sistemlerde hangi nedenlerle AMD platformu yerine Intel ve Nvidia donanımlarını kullanan bileşenlerin kullanıldığı ?


http://www.cinemablend.com/games/Xbox-One-Games-E3-Were-Running-Windows-7-With-Nvidia-GTX-Cards-56737.html Yorum Yaz
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TnesQuare 5 yıl en beğenilen
#Direnxbox
2 Yanıt Yanıtla +56
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kımyasal 5 yıl
Yahu bu Sony kadar acmımasız bir şirket görmedim,Microsoft öldü ama adamlar hala vuruyor.
3 Yanıt Yanıtla +47
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Tr@mmler 5 yıl
Sony'den darbe üstüne darbe yiyen Microsoft, şimdide kendi ayağına sıkmış gibi görünüyor. Yıllar süren geliştirme sürecinin ardından ortaya çalışabilir bir kit koyamamaları gerçekten garip ve düşündürücü.
Sony'den darbe üstüne darbe yiyen Microsoft, şimdide kendi ayağına sıkmış gibi görünüyor. Yıllar süren geliştirme sürecinin ardından ortaya çalışabilir bir kit ...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Doppelgangbanger 5 yıl
GT_55
Umutcan Amaç belli, konsolların normalde ulaşamayacağı extreme pc grafik kalitesini(nvidia titan vs.) orada kullanıcılara ultra ayarlarda tattırarak gözlerini boyadılar. Onlar da bu grafikleri göreceğiz sevdasıyla reklama kurban oldular ve çıktığında cihazı alacaklar, bu kadar basit.
Konsollar deyip genelleme yapmayalım lütfen.Haberde xbox onedan bahsediliyor.

Haberde XBox One'dan bahsediliyor olması PS4'ün PC grafiğine ulaşamayacak olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
1 Yanıt Yanıtla
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SonKullanIcIyIm 5 yıl
bu tarz başlıklar ps4 e yarıyor sanki...
zaten -ben- ps4 ü şu durumda 1-0 önde görüyorum
donanımların birbirne yakın ldugunu varsayarsak ince ayrıntılar hariç ms in bolca yeni nesile yeni oyun türleri yapması lazımki bu nesilin sonları gibi yeni nesildede geride kalmasın, yani oyun çeşitliliği çokçokk önemli..
eğer bunu yapamassa ps4 arayı çok açacaktır oyun çeşitliliği sebebiyle..
sonra ms i sadece ve sadece game pad yapar bulmayalıım....[>:][>:]
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stay weird 5 yıl Doppelgangbanger
Doppelgangbanger

GT_55

Umutcan Amaç belli, konsolların normalde ulaşamayacağı extreme pc grafik kalitesini(nvidia titan vs.) orada kullanıcılara ultra ayarlarda tattırarak gözlerini boyadılar. Onlar da bu grafikleri göreceğiz sevdasıyla reklama kurban oldular ve çıktığında cihazı alacaklar, bu kadar basit.
Konsollar deyip genelleme yapmayalım lütfen.Haberde xbox onedan bahsediliyor.


Haberde XBox One'dan bahsediliyor olması PS4'ün PC grafiğine ulaşamayacak olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

+1
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AngeL.TGM 5 yıl
Apple ve Sega da şu konsol işine el atsaydı ne güzel olurdu.
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HardShock 5 yıl AngeL.TGM
AngeL.TGM
Apple ve Sega da şu konsol işine el atsaydı ne güzel olurdu.

Sega bildiğiniz gibi amerikan firmasıydı. Benim tahminim Sony ,Nintendo veya Microsoft firmalarından biri çekilmeden başka bir amerikan firması girmez piyasaya.
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..dEnZeL.. 5 yıl AngeL.TGM
AngeL.TGM

Apple ve Sega da şu konsol işine el atsaydı ne güzel olurdu.

mantıklı
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ogkasa 5 yıl
Eğlencelidir de dostum aynı keyfi güzel bir kasa toplayarak alabilirsin hatta daha fazlasını. Ayrıca şöyle bir durum var konsol oyunu 200 lira iken pc oyunu 100 lira hatta steam sağolaun 15 20 liraya bile aaa seviyesinde birçok oyunu satın alabiliyorsun. Konsolda böyle bir şey yok. Ayrıca pc de sadece senaryosunu oynamak istediğin oyunuda ücretsiz olarak tırrentten indirip oynayabiliyorsun. Burda sadece oyun konusunu yazdım kısaca pc herşeydir her konuda iyidir. 3000 liraya pc toplasan 32. Monitörle birlikte. 2 senede 20 oyun alsan pc de ortalama 70 Tl den hesaplasan 1400tl eder toplam maliyet 4400 lira. Ps3 de konsolu 800e alsan 20 oyun 160la çarp 4000 lira. Hemen hemen aynı fiyat ve grafik konusunda 3000 liralık pc her turlu konsolu ezer.
1 Yanıt Yanıtla +2
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dark dragon 5 yıl ogkasa
ogkasa
Eğlencelidir de dostum aynı keyfi güzel bir kasa toplayarak alabilirsin hatta daha fazlasını. Ayrıca şöyle bir durum var konsol oyunu 200 lira iken pc oyunu 100 lira hatta steam sağolaun 15 20 liraya bile aaa seviyesinde birçok oyunu satın alabiliyorsun. Konsolda böyle bir şey yok. Ayrıca pc de sadece senaryosunu oynamak istediğin oyunuda ücretsiz olarak tırrentten indirip oynayabiliyorsun. Burda sadece oyun konusunu yazdım kısaca pc herşeydir her konuda iyidir. 3000 liraya pc toplasan 32. Monitörle birlikte. 2 senede 20 oyun alsan pc de ortalama 70 Tl den hesaplasan 1400tl eder toplam maliyet 4400 lira. Ps3 de konsolu 800e alsan 20 oyun 160la çarp 4000 lira. Hemen hemen aynı fiyat ve grafik konusunda 3000 liralık pc her turlu konsolu ezer.

Konsol oyunları 160 lira değil arkadaşım, şu an en son çıkan büyük oyun Last of us'dır çıktığı gün 105 liraya aldım. Şu an bir spotçuya gidersen 30-40 liraya bir sürü kaliteli oyun alırsın, ayrıca bunları takas etme imkanı var, forumun ikinci el bölümü var, psn üzerinden iki kişi birlikte ucuz oyun alma imkanı var vb, yeterki sen orijinal oyun almak iste oyunların hakkını ver.
1 Yanıt Yanıtla +1
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dark dragon 5 yıl
Bir de şu fakirlik muhabbeti yapmışlar tam komedi, bu formdaki herkezde pc vardır emin olun. Bende oyun oynatacak kaliteli bir laptop var ama konsolda oynamayı tercih ediyorum. Pc'de lol dota vb tarzı oyunlardan başka şey yok bunlarda hiç ilgimi çekmiyor, konsollarda çok daha fazla oyun çeşidi var. Ps3 oynayanların büyük çoğunluğu oyunlarını orjinal olarak alır, konsol keyif işidir oyunlar da eğlencedir.
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kesadam 5 yıl
Zaten xboxin ps ile yarismasi sacmaydi
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Grand Theft Auto V 5 yıl
Microsoft yeni Xbox un adını Htc den alıntı yapdı zaten.... :-D
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Ata-ozkan 5 yıl
Kimse gelipde burda pc ye çamur atmasın, o parçaları toplamanın heyecanı başkadır, çok pahalı bir hobidir o ayrı konu.
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Bozkurtbey. 5 yıl
Kaliferno

Bozkurtbey.

İnternet Explorer bir sitenin en kaliteli görünümünü sunan tarayıcıdır, ssd'li ve iyi bir bilgisayar da çatır çatır çalışıyorlar şahsen ben hantallığından falan değil Chrome'un google olmasından kaynaklanan farkından ötürü kendisini kullanmıyorum ama her zaman hazır ve nazır bir şekilde ikinci bir browser açmam gerektiğinde İE'ye baş vuruyorum, kısacası kimse İE nin çok kötü bir tarayıcı olduğunu söylemesin 2 gb ramli ve hdd'li bir makina da kullanmaya çalışırsanız hüsrana uğramanız gayet doğal...
Bunun dışında yine kimse bana Apple'in Microsoft'dan daha iyi bir firma olduğunu söylemesin, yıllarca sırf müşterileri kendisine bağlansın başka ara kablolara baş vuramasın, başka programları kullanamasın her şeyi benden alsın diye yapmadığı emperyalist ve tekelci hareket kalmadı, sırf bu yüzden asla Iphone kullanmadım...
Yine İOS'un Windows'tan daha iyi olduğu sadece son kullanıcıların iddia edeceği bir zevk meselesinden daha ileriye gitmeyecektir çünkü bende windows'dan şaşmam, İOS'da bana kullanışsız geliyor, tamamen zevk meselesi ...
Microsoft ile Apple arasında zihniyet açısından pek bir fark yok, al birini vur ötekine...
Konsol konusuna gelince, ne Xbox ne de PS hiç biri sağlam bir PC'nin yanında gerçek bir multimedya ürün değiller. Hepsi PC'den çıkma birer "oyuncak"...
Keyif vermeyen, işe yaramayan ve kötü şeyler olduklarını söylemiyorum, ama sadece birer oyuncaklar, geleceğin cihazı değiller, git gide PC'leşiyorlar, gelecek de PC ile konsolların bir araya geldiği cihazlar görmemiz olası, yoksa birinden birinin yok olması bence mantıksız...
Şu yaşanan olayların hepsinin bir sonucu vardır, koskoca Microsoft bu kadar dengesiz şeyleri nedensiz yere yapmamıştır herhalde, vardır bu işin altında bir şey, ben xboxın yanında değilim, Microsoftu da savunacak değilim kendileri yapsınlar koskoca firma ama ben zeten her zaman Bilgisayar>Konsol diyorum, konsolları bu kadar büyütmeyin...

Yanılıyorsunuz bence.ben konsola geçmeden önce pc oyuncusuydum ha öyle gamer bi pc değildi benimki ama,oyun oynamanın zevkini konsolda aldım.Bi kere konsoldayken dünyayla iletişiminiz kesiliyor sadece oyuna odaklanıyorsunuz.Ayrıca hile kullanımı konsolda söz konusu değil.Glitch konusuda yine konsolda daha az.Çıkan her oyunun artık konsolada çıkması pc oyunculuğunu bitiriyor.Kamburu çıka çıka eziyet çekeceğine cam gibi televizyonda oyun oynamanın zevki bi başka.Pcnin pratikliğine diyecek lafım yok.Mesela fps konularında mouse-keyboard kısmı var.Ancak yinede bu biraz adaletsiz bie durum.Zira adam razer mouse ile en ufak hareketi bile oyuna yansıtabilirken karşıdaki a4tech kullanıcısı zayıf kalıyor.Adaletsiz açıkcası.

PC oyuncularının söylediği" Parası olan pc'de oyun oynar" lafıda biraz aşağılık kompleksi oluyor.Etrafımda ki o "parası olan" çoğu gamer oyunu ultra ayarlarda açabilecek bi pcsi olmasına rağmen yinede ps3'ü tercih ediyor.Rahatlık meselesi yani.Biraz da zevk.Pcde dota 2 gibi moba,wow gibi mmorpg,total war gibi strateji oyunlarından başka oyun oynamak bana sorarsan hamallık.



Ben bu gün zorla PS kullanmaya kalksam kullanamam hekes benden daha iyi oynar, bu da bir adaletsizlik oluşturur, ben kötü komponentlerle bile çatır çatır oyun oynayan insanlar tanıyorum, razer falan zannedildiği gibi bir fark yaratmıyor, iş gene kullanıcının maharetine kalır, profesyonel oyuncular için zaten mause başlı başına bir şey ifade eder, ama oyunu kötü bir bilgisayarda oynamış ve sadece zevk olsun diye oyun oynayan insanların mause gibi ayrıntılara takılmadığını rahatlıkla söyleyebilirim ve gayet de oyunu iyi oynuyorlar. Mause ve klavyenin hissiyatını hiç bir zaman konsoldan alamadım ben, benim için mevzu pc'de ki rahatlık, PSde tv de oynamaktan bahsediliyor, benim kendime ait bir televizyonum yok zaten, şu anda PS3 800tl civarlarında 300-500 lira da tv alsam zaten benim şu anda sahip olduğum bilgisayarın ikinci el fiyatlarına ulaşmış oluyorum, yeni nesile geçmek zaten ateş pahası 2000 tl'lerden falan bahsediliyor üstelik oyunlara eşşek yükü ile para dökmesi de cabası, pc oyunculuğu bambaşka bir şeydir, konsol asla pc ile yarışamaz, ama konsollar kullanılmaz şeyler demiyorum kesinlikle ...
başka bir yerde yaptığım bir yorumu üstüne alınmazsan burada tekrarlamak istiyorum;

"Red Dead Redemption'ı 480p de konsolda oynayan adamlar kalkıp PC'yi ve PC kullananları küçümsüyorlar, yazık, yıl olmuş 2013 adam 1080p nedir bilmiyor, anti aliasing ne bilmiyor, PhysX görmemiş, Tessellation desem küfür ettim sanar, hala ama hala Konsol diyor... Ulan anlayın işte konsollar birer oyuncaklar, firmaların işlerine geliyor kıl tüy ile uğraşmadan, donanım derdi olmaksızın oyun satmak, yoksa sizin kaşınızın gözünüzün hürmetine değil bu öncelik ..."

Devir konsol devri değil, para devri para, adam nerede satacaksa orada dükkan açıyor ...
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dark dragon 5 yıl Bozkurtbey.
Bozkurtbey.
Kaliferno

Bozkurtbey.

İnternet Explorer bir sitenin en kaliteli görünümünü sunan tarayıcıdır, ssd'li ve iyi bir bilgisayar da çatır çatır çalışıyorlar şahsen ben hantallığından falan değil Chrome'un google olmasından kaynaklanan farkından ötürü kendisini kullanmıyorum ama her zaman hazır ve nazır bir şekilde ikinci bir browser açmam gerektiğinde İE'ye baş vuruyorum, kısacası kimse İE nin çok kötü bir tarayıcı olduğunu söylemesin 2 gb ramli ve hdd'li bir makina da kullanmaya çalışırsanız hüsrana uğramanız gayet doğal...
Bunun dışında yine kimse bana Apple'in Microsoft'dan daha iyi bir firma olduğunu söylemesin, yıllarca sırf müşterileri kendisine bağlansın başka ara kablolara baş vuramasın, başka programları kullanamasın her şeyi benden alsın diye yapmadığı emperyalist ve tekelci hareket kalmadı, sırf bu yüzden asla Iphone kullanmadım...
Yine İOS'un Windows'tan daha iyi olduğu sadece son kullanıcıların iddia edeceği bir zevk meselesinden daha ileriye gitmeyecektir çünkü bende windows'dan şaşmam, İOS'da bana kullanışsız geliyor, tamamen zevk meselesi ...
Microsoft ile Apple arasında zihniyet açısından pek bir fark yok, al birini vur ötekine...
Konsol konusuna gelince, ne Xbox ne de PS hiç biri sağlam bir PC'nin yanında gerçek bir multimedya ürün değiller. Hepsi PC'den çıkma birer "oyuncak"...
Keyif vermeyen, işe yaramayan ve kötü şeyler olduklarını söylemiyorum, ama sadece birer oyuncaklar, geleceğin cihazı değiller, git gide PC'leşiyorlar, gelecek de PC ile konsolların bir araya geldiği cihazlar görmemiz olası, yoksa birinden birinin yok olması bence mantıksız...
Şu yaşanan olayların hepsinin bir sonucu vardır, koskoca Microsoft bu kadar dengesiz şeyleri nedensiz yere yapmamıştır herhalde, vardır bu işin altında bir şey, ben xboxın yanında değilim, Microsoftu da savunacak değilim kendileri yapsınlar koskoca firma ama ben zeten her zaman Bilgisayar>Konsol diyorum, konsolları bu kadar büyütmeyin...

Yanılıyorsunuz bence.ben konsola geçmeden önce pc oyuncusuydum ha öyle gamer bi pc değildi benimki ama,oyun oynamanın zevkini konsolda aldım.Bi kere konsoldayken dünyayla iletişiminiz kesiliyor sadece oyuna odaklanıyorsunuz.Ayrıca hile kullanımı konsolda söz konusu değil.Glitch konusuda yine konsolda daha az.Çıkan her oyunun artık konsolada çıkması pc oyunculuğunu bitiriyor.Kamburu çıka çıka eziyet çekeceğine cam gibi televizyonda oyun oynamanın zevki bi başka.Pcnin pratikliğine diyecek lafım yok.Mesela fps konularında mouse-keyboard kısmı var.Ancak yinede bu biraz adaletsiz bie durum.Zira adam razer mouse ile en ufak hareketi bile oyuna yansıtabilirken karşıdaki a4tech kullanıcısı zayıf kalıyor.Adaletsiz açıkcası.

PC oyuncularının söylediği" Parası olan pc'de oyun oynar" lafıda biraz aşağılık kompleksi oluyor.Etrafımda ki o "parası olan" çoğu gamer oyunu ultra ayarlarda açabilecek bi pcsi olmasına rağmen yinede ps3'ü tercih ediyor.Rahatlık meselesi yani.Biraz da zevk.Pcde dota 2 gibi moba,wow gibi mmorpg,total war gibi strateji oyunlarından başka oyun oynamak bana sorarsan hamallık.



Ben bu gün zorla PS kullanmaya kalksam kullanamam hekes benden daha iyi oynar, bu da bir adaletsizlik oluşturur, ben kötü komponentlerle bile çatır çatır oyun oynayan insanlar tanıyorum, razer falan zannedildiği gibi bir fark yaratmıyor, iş gene kullanıcının maharetine kalır, profesyonel oyuncular için zaten mause başlı başına bir şey ifade eder, ama oyunu kötü bir bilgisayarda oynamış ve sadece zevk olsun diye oyun oynayan insanların mause gibi ayrıntılara takılmadığını rahatlıkla söyleyebilirim ve gayet de oyunu iyi oynuyorlar. Mause ve klavyenin hissiyatını hiç bir zaman konsoldan alamadım ben, benim için mevzu pc'de ki rahatlık, PSde tv de oynamaktan bahsediliyor, benim kendime ait bir televizyonum yok zaten, şu anda PS3 800tl civarlarında 300-500 lira da tv alsam zaten benim şu anda sahip olduğum bilgisayarın ikinci el fiyatlarına ulaşmış oluyorum, yeni nesile geçmek zaten ateş pahası 2000 tl'lerden falan bahsediliyor üstelik oyunlara eşşek yükü ile para dökmesi de cabası, pc oyunculuğu bambaşka bir şeydir, konsol asla pc ile yarışamaz, ama konsollar kullanılmaz şeyler demiyorum kesinlikle ...
başka bir yerde yaptığım bir yorumu üstüne alınmazsan burada tekrarlamak istiyorum;

"Red Dead Redemption'ı 480p de konsolda oynayan adamlar kalkıp PC'yi ve PC kullananları küçümsüyorlar, yazık, yıl olmuş 2013 adam 1080p nedir bilmiyor, anti aliasing ne bilmiyor, PhysX görmemiş, Tessellation desem küfür ettim sanar, hala ama hala Konsol diyor... Ulan anlayın işte konsollar birer oyuncaklar, firmaların işlerine geliyor kıl tüy ile uğraşmadan, donanım derdi olmaksızın oyun satmak, yoksa sizin kaşınızın gözünüzün hürmetine değil bu öncelik ..."

Devir konsol devri değil, para devri para, adam nerede satacaksa orada dükkan açıyor ...

Nedir bu arkadaşın oyuncak takıntısı anlamadım, iyice bebelere balon kıvamında getirdi konsolları. 5 sene önce bir ekran kartı parasına aldığım konsolda Last of us, GTA 5, bioshock infinite vb her türlü oyunu keyifle oynuyorum, senin gibi bilmem kaç paraya oyun pc'si toplayanlarda bu forumlara gelip bu oyun ne zaman pc'de çıkacak diye söylenip duruyor. 480p diye burun kıvırdığın red dead'i 3 senedir pc'ciler oynamak için yalvarıyor. Sen en iyisi pc'de physx (!) lol falan oyna, konsolları fazla kafaya takma.
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Clanox 5 yıl Bozkurtbey.
Bozkurtbey.

Kaliferno

Bozkurtbey.

İnternet Explorer bir sitenin en kaliteli görünümünü sunan tarayıcıdır, ssd'li ve iyi bir bilgisayar da çatır çatır çalışıyorlar şahsen ben hantallığından falan değil Chrome'un google olmasından kaynaklanan farkından ötürü kendisini kullanmıyorum ama her zaman hazır ve nazır bir şekilde ikinci bir browser açmam gerektiğinde İE'ye baş vuruyorum, kısacası kimse İE nin çok kötü bir tarayıcı olduğunu söylemesin 2 gb ramli ve hdd'li bir makina da kullanmaya çalışırsanız hüsrana uğramanız gayet doğal...
Bunun dışında yine kimse bana Apple'in Microsoft'dan daha iyi bir firma olduğunu söylemesin, yıllarca sırf müşterileri kendisine bağlansın başka ara kablolara baş vuramasın, başka programları kullanamasın her şeyi benden alsın diye yapmadığı emperyalist ve tekelci hareket kalmadı, sırf bu yüzden asla Iphone kullanmadım...
Yine İOS'un Windows'tan daha iyi olduğu sadece son kullanıcıların iddia edeceği bir zevk meselesinden daha ileriye gitmeyecektir çünkü bende windows'dan şaşmam, İOS'da bana kullanışsız geliyor, tamamen zevk meselesi ...
Microsoft ile Apple arasında zihniyet açısından pek bir fark yok, al birini vur ötekine...
Konsol konusuna gelince, ne Xbox ne de PS hiç biri sağlam bir PC'nin yanında gerçek bir multimedya ürün değiller. Hepsi PC'den çıkma birer "oyuncak"...
Keyif vermeyen, işe yaramayan ve kötü şeyler olduklarını söylemiyorum, ama sadece birer oyuncaklar, geleceğin cihazı değiller, git gide PC'leşiyorlar, gelecek de PC ile konsolların bir araya geldiği cihazlar görmemiz olası, yoksa birinden birinin yok olması bence mantıksız...
Şu yaşanan olayların hepsinin bir sonucu vardır, koskoca Microsoft bu kadar dengesiz şeyleri nedensiz yere yapmamıştır herhalde, vardır bu işin altında bir şey, ben xboxın yanında değilim, Microsoftu da savunacak değilim kendileri yapsınlar koskoca firma ama ben zeten her zaman Bilgisayar>Konsol diyorum, konsolları bu kadar büyütmeyin...

Yanılıyorsunuz bence.ben konsola geçmeden önce pc oyuncusuydum ha öyle gamer bi pc değildi benimki ama,oyun oynamanın zevkini konsolda aldım.Bi kere konsoldayken dünyayla iletişiminiz kesiliyor sadece oyuna odaklanıyorsunuz.Ayrıca hile kullanımı konsolda söz konusu değil.Glitch konusuda yine konsolda daha az.Çıkan her oyunun artık konsolada çıkması pc oyunculuğunu bitiriyor.Kamburu çıka çıka eziyet çekeceğine cam gibi televizyonda oyun oynamanın zevki bi başka.Pcnin pratikliğine diyecek lafım yok.Mesela fps konularında mouse-keyboard kısmı var.Ancak yinede bu biraz adaletsiz bie durum.Zira adam razer mouse ile en ufak hareketi bile oyuna yansıtabilirken karşıdaki a4tech kullanıcısı zayıf kalıyor.Adaletsiz açıkcası.

PC oyuncularının söylediği" Parası olan pc'de oyun oynar" lafıda biraz aşağılık kompleksi oluyor.Etrafımda ki o "parası olan" çoğu gamer oyunu ultra ayarlarda açabilecek bi pcsi olmasına rağmen yinede ps3'ü tercih ediyor.Rahatlık meselesi yani.Biraz da zevk.Pcde dota 2 gibi moba,wow gibi mmorpg,total war gibi strateji oyunlarından başka oyun oynamak bana sorarsan hamallık.



Ben bu gün zorla PS kullanmaya kalksam kullanamam hekes benden daha iyi oynar, bu da bir adaletsizlik oluşturur, ben kötü komponentlerle bile çatır çatır oyun oynayan insanlar tanıyorum, razer falan zannedildiği gibi bir fark yaratmıyor, iş gene kullanıcının maharetine kalır, profesyonel oyuncular için zaten mause başlı başına bir şey ifade eder, ama oyunu kötü bir bilgisayarda oynamış ve sadece zevk olsun diye oyun oynayan insanların mause gibi ayrıntılara takılmadığını rahatlıkla söyleyebilirim ve gayet de oyunu iyi oynuyorlar. Mause ve klavyenin hissiyatını hiç bir zaman konsoldan alamadım ben, benim için mevzu pc'de ki rahatlık, PSde tv de oynamaktan bahsediliyor, benim kendime ait bir televizyonum yok zaten, şu anda PS3 800tl civarlarında 300-500 lira da tv alsam zaten benim şu anda sahip olduğum bilgisayarın ikinci el fiyatlarına ulaşmış oluyorum, yeni nesile geçmek zaten ateş pahası 2000 tl'lerden falan bahsediliyor üstelik oyunlara eşşek yükü ile para dökmesi de cabası, pc oyunculuğu bambaşka bir şeydir, konsol asla pc ile yarışamaz, ama konsollar kullanılmaz şeyler demiyorum kesinlikle ...
başka bir yerde yaptığım bir yorumu üstüne alınmazsan burada tekrarlamak istiyorum;

"Red Dead Redemption'ı 480p de konsolda oynayan adamlar kalkıp PC'yi ve PC kullananları küçümsüyorlar, yazık, yıl olmuş 2013 adam 1080p nedir bilmiyor, anti aliasing ne bilmiyor, PhysX görmemiş, Tessellation desem küfür ettim sanar, hala ama hala Konsol diyor... Ulan anlayın işte konsollar birer oyuncaklar, firmaların işlerine geliyor kıl tüy ile uğraşmadan, donanım derdi olmaksızın oyun satmak, yoksa sizin kaşınızın gözünüzün hürmetine değil bu öncelik ..."

Devir konsol devri değil, para devri para, adam nerede satacaksa orada dükkan açıyor ...

Tv'ye pc bağladığınız zaman hem görüntüden kaybedersiniz hem input lag'dan.Bunu unutmayın.Ayrıca gpu'ya binecek yükten bahsetmiyorum bile.
Gelin bir pc ve ya bir oyun konsoluna sahip olmanın bize ne kadar patlayacağını hesaplayalım.
Oyun oynamak için gereken Intel ve ya Amd işlemci fiyatı azami 400 dolar,
Yeni nesil grafikleri ultra ayarlarda sabit 60 fps ve 1080p çalıştırmak istiyorsak alacağınız ekran kartı en az 500 dolar.2 sene sonrasında ekran kartınınızın oyunları mid grafikte çalıştırırken sabit 60 fps almakta zorlanabileceğinizi unutmayalım.
Anakart desen hadi onada bi 120 dolar diyelim.(sallladım)
power supply 60 dolar,
kasa,60 dolar
ekstra cpu fanı-30 dolar
1080p full hd led 27" monitör 300 dolar.
yani şimdiki piyasa nedir bilemedim.ama fiyatlar üç aşağı beş yukarı bu şekilde.e şimdi ben bu sistemi topladıktan sonra bir bf3,crysis 3,cart 4,zart 5 oynayacaksam bunu tercih etmem.çıkan oyunların hepsi devam serisi oyunlar.bir tane özgün oyun yok.
ama konsola sadece 400 dolar verip istediğim oyunu çalıştırabiliyorum.yani sabaha kadarda tartışsak,sen ben pc alırdım diyeceksin,ben konsol.farklı meseleler bunlar o yüzden hiç karıştırmayalım.konsol oyun merkezlidir,pc değil.Bugüne kadar Pc kulvarına çıkmış özgün bir oyun bulamıyorum ben mesela.PC'de oynayacağım oyunları konsoldada oynayabiliyorum ancak konsolda oynayacağım oyunları pc'de oynayamıyorum.
Oyunlara para vermekten bahsetmişsin.Doğrudur,pc'de oyunlara single oynanmaksa amaç,para verilmez.ama zaten o kadar sistemi toplayıp bi oyunu sinlge'ı için bitirmem.illa ki online oynamak ta isterim ve para vermek zorundayım.
Red Dead Redemption'u 480p'de oynanmasının sebebi port edilmiş olması,uğraşılmaması.Ps3 geçen jenerasyon tam bir fiyaskoydu,kabul.Cell cpusu,ram miktarı hepsi baltaladı oyunları.Ancak hırsızın hiçmi suçu yok be kardeşim.Eğer konsol exclusive(360-ps3) çıkaracaksan ikisinin üzerindede eşit şekilde biraz .ancak ben bu jenerasyon gelecek oyun konsollarından çok ümitliyim.
Devir para devri olduğu için zaten konsollar oyuncak değil.http://www.digitalspy.com/gaming/news/a483126/consoles-claim-42-percent-of-gaming-market-says-microsoft.html zaten pazar paylarına baktığınızda dediğimi anlayacaksınız.

Edit: bu arada razer felan fark etmez demişsiniz yahu nasıl farketmez.Ben wowda arenaya girdiğimde arkadaşımın oyun klavyesi ve mouse'una karşılık orta seviye logitech ile oynadım.Adamın mouse'unda 20 tane tuş var,benim klavyedeki kısayollara basana kadar adam zaten tek mosue tuşuyla benim yaptığım işin aynısını 10 kat hızla yapıyor.eğri oturalım düz konuşalım lütfen.
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DH Misafiri 5 yıl
:D ps 3 te blu-ray var diye alıyodular simdi xbox one'da da var blu-ray kinect filan saymıyorum artık ps4 ü hangi sebeple alıcaksınız acaba
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gereksiz işler bunlar 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
:D ps 3 te blu-ray var diye alıyodular simdi xbox one'da da var blu-ray kinect filan saymıyorum artık ps4 ü hangi sebeple alıcaksınız acaba

Sen sus lan Misafir
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Wroclaw. 5 yıl
SEGA keşke konsol çıkarsa
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