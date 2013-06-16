İddia: Microsoft, Xbox One diye Intel ve Nvidia tabanlı masaüstü PC'ler kullandırdı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
PlayStation 4 ve Xbox One’ın lanse edilmesiyle birlikte oyun dünyasında yeni dönemin kapıları aralanmış oldu. Yıl sonuna doğru satışa sunulacak yeni konsollar, hem donanımları hem de sahip olacakları oyunlar itibariyle şimdiden rekabeti alevlendirmiş durumdalar.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen E3 Fuarı’nın genel havası itibariyle hem daha güçlü donanımı hem daha ucuz fiyatı hem de tasarım gibi pek çok açıdan PlayStation 4’ün en azından bir adım önde olduğu söylenebilir. Xbox One ise kontrolcüsü, yepyeni Kinect teknolojisi ve güçlü yazılım altyapısı gibi avantajları ile ön plana çıkmayı başardı ancak her ikisi de AMD teknolojisine sahip olan konsollardan bir tanesi için şok bir iddia ortaya atıldı.
Ortaya çıkan bazı görseller itibariyle Microsoft, E3 Fuarı’ında Xbox One demo sistemlerinde konsolun kendisi yerine masaüstü bilgisayarlara yer vermiş durumda. Daha da ilginç olan nokta ise bu bilgisayarların grafik tarafında AMD yerine Nvidia’nın GeForce serisi ekran kartlarına yer verilmiş olması. Hatırlatma yapmak gerekirse, Xbox One hem işlemci hem de ekran kartı olarak AMD tasarımı silikonlara sahip. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla ise Xbox One kontrolcüsünün bağlı olduğu, Xbox One olarak oyunların oynatıldığı demo sistemler, Intel ve Nvidia çözümlerini kullanan yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlarıydı aslında. Microsoft adına bir başka ilginç detay ise bu sistemlerde, Windows 8 yerine Windows 7 işletim sistemlerinin kullanılıyor olmasıydı. Bilindiği üzere Xbox One’ın uygulama çalıştırma arayüzüne Windows 8 çekirdeğinin güç verdiği daha önce açıklanmıştı.
Usgamer.net internet sitesinden Julian Rignell attığı tweet mesajında, Xbox One kontrolcüsü ile oynadığı Xbox One oyununun aslında HP marka Windows 7 PC olduğunu söyledi. Microsoft tarafından konuyla ilgili şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken, ortaya çıkan fotoğraflar gösteriyor ki Microsoft tarafında henüz oyunları çalıştırabilecek düzeyde Xbox One demo sistemleri olmayabilir. Sony tarafı ise PlayStation 4 ile ilgili tüm E3 demolarının, PS4 Geliştirme Kitleri üzerinde çalıştırıldığı açıklandı. Burada belki de en ilginç nokta ise Xbox One demo sistemleri hazır olmasa bile, hazırlanan sistemlerde hangi nedenlerle AMD platformu yerine Intel ve Nvidia donanımlarını kullanan bileşenlerin kullanıldığı ?
http://www.cinemablend.com/games/Xbox-One-Games-E3-Were-Running-Windows-7-With-Nvidia-GTX-Cards-56737.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberde XBox One'dan bahsediliyor olması PS4'ün PC grafiğine ulaşamayacak olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
zaten -ben- ps4 ü şu durumda 1-0 önde görüyorum
donanımların birbirne yakın ldugunu varsayarsak ince ayrıntılar hariç ms in bolca yeni nesile yeni oyun türleri yapması lazımki bu nesilin sonları gibi yeni nesildede geride kalmasın, yani oyun çeşitliliği çokçokk önemli..
eğer bunu yapamassa ps4 arayı çok açacaktır oyun çeşitliliği sebebiyle..
sonra ms i sadece ve sadece game pad yapar bulmayalıım....[>:][>:]
+1
Sega bildiğiniz gibi amerikan firmasıydı. Benim tahminim Sony ,Nintendo veya Microsoft firmalarından biri çekilmeden başka bir amerikan firması girmez piyasaya.
mantıklı
Konsol oyunları 160 lira değil arkadaşım, şu an en son çıkan büyük oyun Last of us'dır çıktığı gün 105 liraya aldım. Şu an bir spotçuya gidersen 30-40 liraya bir sürü kaliteli oyun alırsın, ayrıca bunları takas etme imkanı var, forumun ikinci el bölümü var, psn üzerinden iki kişi birlikte ucuz oyun alma imkanı var vb, yeterki sen orijinal oyun almak iste oyunların hakkını ver.
Ben bu gün zorla PS kullanmaya kalksam kullanamam hekes benden daha iyi oynar, bu da bir adaletsizlik oluşturur, ben kötü komponentlerle bile çatır çatır oyun oynayan insanlar tanıyorum, razer falan zannedildiği gibi bir fark yaratmıyor, iş gene kullanıcının maharetine kalır, profesyonel oyuncular için zaten mause başlı başına bir şey ifade eder, ama oyunu kötü bir bilgisayarda oynamış ve sadece zevk olsun diye oyun oynayan insanların mause gibi ayrıntılara takılmadığını rahatlıkla söyleyebilirim ve gayet de oyunu iyi oynuyorlar. Mause ve klavyenin hissiyatını hiç bir zaman konsoldan alamadım ben, benim için mevzu pc'de ki rahatlık, PSde tv de oynamaktan bahsediliyor, benim kendime ait bir televizyonum yok zaten, şu anda PS3 800tl civarlarında 300-500 lira da tv alsam zaten benim şu anda sahip olduğum bilgisayarın ikinci el fiyatlarına ulaşmış oluyorum, yeni nesile geçmek zaten ateş pahası 2000 tl'lerden falan bahsediliyor üstelik oyunlara eşşek yükü ile para dökmesi de cabası, pc oyunculuğu bambaşka bir şeydir, konsol asla pc ile yarışamaz, ama konsollar kullanılmaz şeyler demiyorum kesinlikle ...
başka bir yerde yaptığım bir yorumu üstüne alınmazsan burada tekrarlamak istiyorum;
"Red Dead Redemption'ı 480p de konsolda oynayan adamlar kalkıp PC'yi ve PC kullananları küçümsüyorlar, yazık, yıl olmuş 2013 adam 1080p nedir bilmiyor, anti aliasing ne bilmiyor, PhysX görmemiş, Tessellation desem küfür ettim sanar, hala ama hala Konsol diyor... Ulan anlayın işte konsollar birer oyuncaklar, firmaların işlerine geliyor kıl tüy ile uğraşmadan, donanım derdi olmaksızın oyun satmak, yoksa sizin kaşınızın gözünüzün hürmetine değil bu öncelik ..."
Devir konsol devri değil, para devri para, adam nerede satacaksa orada dükkan açıyor ...
Nedir bu arkadaşın oyuncak takıntısı anlamadım, iyice bebelere balon kıvamında getirdi konsolları. 5 sene önce bir ekran kartı parasına aldığım konsolda Last of us, GTA 5, bioshock infinite vb her türlü oyunu keyifle oynuyorum, senin gibi bilmem kaç paraya oyun pc'si toplayanlarda bu forumlara gelip bu oyun ne zaman pc'de çıkacak diye söylenip duruyor. 480p diye burun kıvırdığın red dead'i 3 senedir pc'ciler oynamak için yalvarıyor. Sen en iyisi pc'de physx (!) lol falan oyna, konsolları fazla kafaya takma.
Tv'ye pc bağladığınız zaman hem görüntüden kaybedersiniz hem input lag'dan.Bunu unutmayın.Ayrıca gpu'ya binecek yükten bahsetmiyorum bile.
Gelin bir pc ve ya bir oyun konsoluna sahip olmanın bize ne kadar patlayacağını hesaplayalım.
Oyun oynamak için gereken Intel ve ya Amd işlemci fiyatı azami 400 dolar,
Yeni nesil grafikleri ultra ayarlarda sabit 60 fps ve 1080p çalıştırmak istiyorsak alacağınız ekran kartı en az 500 dolar.2 sene sonrasında ekran kartınınızın oyunları mid grafikte çalıştırırken sabit 60 fps almakta zorlanabileceğinizi unutmayalım.
Anakart desen hadi onada bi 120 dolar diyelim.(sallladım)
power supply 60 dolar,
kasa,60 dolar
ekstra cpu fanı-30 dolar
1080p full hd led 27" monitör 300 dolar.
yani şimdiki piyasa nedir bilemedim.ama fiyatlar üç aşağı beş yukarı bu şekilde.e şimdi ben bu sistemi topladıktan sonra bir bf3,crysis 3,cart 4,zart 5 oynayacaksam bunu tercih etmem.çıkan oyunların hepsi devam serisi oyunlar.bir tane özgün oyun yok.
ama konsola sadece 400 dolar verip istediğim oyunu çalıştırabiliyorum.yani sabaha kadarda tartışsak,sen ben pc alırdım diyeceksin,ben konsol.farklı meseleler bunlar o yüzden hiç karıştırmayalım.konsol oyun merkezlidir,pc değil.Bugüne kadar Pc kulvarına çıkmış özgün bir oyun bulamıyorum ben mesela.PC'de oynayacağım oyunları konsoldada oynayabiliyorum ancak konsolda oynayacağım oyunları pc'de oynayamıyorum.
Oyunlara para vermekten bahsetmişsin.Doğrudur,pc'de oyunlara single oynanmaksa amaç,para verilmez.ama zaten o kadar sistemi toplayıp bi oyunu sinlge'ı için bitirmem.illa ki online oynamak ta isterim ve para vermek zorundayım.
Red Dead Redemption'u 480p'de oynanmasının sebebi port edilmiş olması,uğraşılmaması.Ps3 geçen jenerasyon tam bir fiyaskoydu,kabul.Cell cpusu,ram miktarı hepsi baltaladı oyunları.Ancak hırsızın hiçmi suçu yok be kardeşim.Eğer konsol exclusive(360-ps3) çıkaracaksan ikisinin üzerindede eşit şekilde biraz .ancak ben bu jenerasyon gelecek oyun konsollarından çok ümitliyim.
Devir para devri olduğu için zaten konsollar oyuncak değil.http://www.digitalspy.com/gaming/news/a483126/consoles-claim-42-percent-of-gaming-market-says-microsoft.html zaten pazar paylarına baktığınızda dediğimi anlayacaksınız.
Edit: bu arada razer felan fark etmez demişsiniz yahu nasıl farketmez.Ben wowda arenaya girdiğimde arkadaşımın oyun klavyesi ve mouse'una karşılık orta seviye logitech ile oynadım.Adamın mouse'unda 20 tane tuş var,benim klavyedeki kısayollara basana kadar adam zaten tek mosue tuşuyla benim yaptığım işin aynısını 10 kat hızla yapıyor.eğri oturalım düz konuşalım lütfen.
Sen sus lan Misafir
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
8620 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, playstation ve