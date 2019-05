İddia: Microsoft, Xbox One diye Intel ve Nvidia tabanlı masaüstü PC'ler kullandırdı

PlayStation 4 ve Xbox One’ın lanse edilmesiyle birlikte oyun dünyasında yeni dönemin kapıları aralanmış oldu. Yıl sonuna doğru satışa sunulacak yeni konsollar, hem donanımları hem de sahip olacakları oyunlar itibariyle şimdiden rekabeti alevlendirmiş durumdalar.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen E3 Fuarı’nın genel havası itibariyle hem daha güçlü donanımı hem daha ucuz fiyatı hem de tasarım gibi pek çok açıdan PlayStation 4’ün en azından bir adım önde olduğu söylenebilir. Xbox One ise kontrolcüsü, yepyeni Kinect teknolojisi ve güçlü yazılım altyapısı gibi avantajları ile ön plana çıkmayı başardı ancak her ikisi de AMD teknolojisine sahip olan konsollardan bir tanesi için şok bir iddia ortaya atıldı.

Ortaya çıkan bazı görseller itibariyle Microsoft, E3 Fuarı’ında Xbox One demo sistemlerinde konsolun kendisi yerine masaüstü bilgisayarlara yer vermiş durumda. Daha da ilginç olan nokta ise bu bilgisayarların grafik tarafında AMD yerine Nvidia’nın GeForce serisi ekran kartlarına yer verilmiş olması. Hatırlatma yapmak gerekirse, Xbox One hem işlemci hem de ekran kartı olarak AMD tasarımı silikonlara sahip. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla ise Xbox One kontrolcüsünün bağlı olduğu, Xbox One olarak oyunların oynatıldığı demo sistemler, Intel ve Nvidia çözümlerini kullanan yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlarıydı aslında. Microsoft adına bir başka ilginç detay ise bu sistemlerde, Windows 8 yerine Windows 7 işletim sistemlerinin kullanılıyor olmasıydı. Bilindiği üzere Xbox One’ın uygulama çalıştırma arayüzüne Windows 8 çekirdeğinin güç verdiği daha önce açıklanmıştı.

Usgamer.net internet sitesinden Julian Rignell attığı tweet mesajında, Xbox One kontrolcüsü ile oynadığı Xbox One oyununun aslında HP marka Windows 7 PC olduğunu söyledi. Microsoft tarafından konuyla ilgili şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken, ortaya çıkan fotoğraflar gösteriyor ki Microsoft tarafında henüz oyunları çalıştırabilecek düzeyde Xbox One demo sistemleri olmayabilir. Sony tarafı ise PlayStation 4 ile ilgili tüm E3 demolarının, PS4 Geliştirme Kitleri üzerinde çalıştırıldığı açıklandı. Burada belki de en ilginç nokta ise Xbox One demo sistemleri hazır olmasa bile, hazırlanan sistemlerde hangi nedenlerle AMD platformu yerine Intel ve Nvidia donanımlarını kullanan bileşenlerin kullanıldığı ?





http://www.cinemablend.com/games/Xbox-One-Games-E3-Were-Running-Windows-7-With-Nvidia-GTX-Cards-56737.html