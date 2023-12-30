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    2023'ün en iyi 20 Xbox oyunu belli oldu: İşte liste

    Popüler değerlendirme sitesi Metacritic, 2023'e damga vuran en iyi 20 Xbox oyununu seçti. İşte profosyonel oyun eleştirmenlerinin beğenisini toplayan en başarılı Xbox oyunları.
    2023'ün en iyi 20 Xbox oyunu belli oldu: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Dünyaca ünlü değerlendirme sitesi Metacritic, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Xbox Series X|S ve Xbox One platformları için piyasaya sürülen en iyi 20 oyunun bir listesini hazırladı.

    Sıralama, profosyonel oyun eleştirmenlerinin incelemelerine dayanarak oluşturuldu. Oyunların listeye dahil edilebilmesi için en az 7 farklı incelemeye sahip olma kriterini karşılaması gerekiyordu.

    2023'ün en iyi 20 Xbox oyunu belli oldu: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Liderlik koltuğunu 94 puanla gerilim oyunu Alan Wake 2 kaparken, ikinci sırada The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition yer aldı. Listenin devamında Diablo IV, Resident Evil 4, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ve Street Fighter 6 gibi oyunlar bulunuyor.

    Metacritic'e göre 2023'ün en iyi 20 Xbox oyunu:

    1. Alan Wake 2 — 94 puan
    2. The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition — 94 puan
    3. Diablo IV — 91 puan
    4. Resident Evil 4 — 91 puan
    5. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 91 puan
    6. Street Fighter 6 — 90 puan
    7. Dead Space — 89 puan
    8. Cocoon — 89 puan
    9. Persona 4 Golden — 89 puan
    10. Resident Evil 4: Separate Ways — 89 puan
    11. Sea of Stars — 89 puan
    12. Persona 3 Portable — 87 puan
    13. Monster Hunter Rise — 87 puan
    14. Hi-Fi Rush — 87 puan
    15. Age of Empires II: Definitive Edition — 86 puan
    16. Blasphemous 2 — 85 puan
    17. Hogwarts Legacy — 85 puan
    18. Remnant II — 85 puan
    19. Mortal Kombat 1 — 85 puan
    20. Forza Motorsport — 84 puan

    Xbox'ın 2023'teki en yüksek profilli oyunu olan Starfield, 83 puan aldı. Ancak bu puan ilk 20'ye girmesi için yeterli olmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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