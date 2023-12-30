2023'ün en iyi 20 Xbox oyunu belli oldu: İşte liste

Sıralama, profosyonel oyun eleştirmenlerinin incelemelerine dayanarak oluşturuldu. Oyunların listeye dahil edilebilmesi için en az 7 farklı incelemeye sahip olma kriterini karşılaması gerekiyordu.
Metacritic'e göre 2023'ün en iyi 20 Xbox oyunu:
- Alan Wake 2 — 94 puan
- The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition — 94 puan
- Diablo IV — 91 puan
- Resident Evil 4 — 91 puan
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 91 puan
- Street Fighter 6 — 90 puan
- Dead Space — 89 puan
- Cocoon — 89 puan
- Persona 4 Golden — 89 puan
- Resident Evil 4: Separate Ways — 89 puan
- Sea of Stars — 89 puan
- Persona 3 Portable — 87 puan
- Monster Hunter Rise — 87 puan
- Hi-Fi Rush — 87 puan
- Age of Empires II: Definitive Edition — 86 puan
- Blasphemous 2 — 85 puan
- Hogwarts Legacy — 85 puan
- Remnant II — 85 puan
- Mortal Kombat 1 — 85 puan
- Forza Motorsport — 84 puan
Xbox'ın 2023'teki en yüksek profilli oyunu olan Starfield, 83 puan aldı. Ancak bu puan ilk 20'ye girmesi için yeterli olmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.