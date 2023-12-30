2023'ün en iyi 20 Xbox oyunu belli oldu: İşte liste

Tam Boyutta Gör Dünyaca ünlü değerlendirme sitesi Metacritic, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Xbox Series X|S ve Xbox One platformları için piyasaya sürülen en iyi 20 oyunun bir listesini hazırladı.

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Sıralama, profosyonel oyun eleştirmenlerinin incelemelerine dayanarak oluşturuldu. Oyunların listeye dahil edilebilmesi için en az 7 farklı incelemeye sahip olma kriterini karşılaması gerekiyordu.

Tam Boyutta Gör Liderlik koltuğunu 94 puanla gerilim oyunu Alan Wake 2 kaparken, ikinci sırada The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition yer aldı. Listenin devamında Diablo IV, Resident Evil 4, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ve Street Fighter 6 gibi oyunlar bulunuyor.

Metacritic'e göre 2023'ün en iyi 20 Xbox oyunu:

Alan Wake 2 — 94 puan The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition — 94 puan Diablo IV — 91 puan Resident Evil 4 — 91 puan Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — 91 puan Street Fighter 6 — 90 puan Dead Space — 89 puan Cocoon — 89 puan Persona 4 Golden — 89 puan Resident Evil 4: Separate Ways — 89 puan Sea of Stars — 89 puan Persona 3 Portable — 87 puan Monster Hunter Rise — 87 puan Hi-Fi Rush — 87 puan Age of Empires II: Definitive Edition — 86 puan Blasphemous 2 — 85 puan Hogwarts Legacy — 85 puan Remnant II — 85 puan Mortal Kombat 1 — 85 puan Forza Motorsport — 84 puan

Xbox'ın 2023'teki en yüksek profilli oyunu olan Starfield, 83 puan aldı. Ancak bu puan ilk 20'ye girmesi için yeterli olmadı.

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