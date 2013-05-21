İddia : Nokia, Phablet planlarını 2014 yılı için yapıyor





Nokia'nın Windows Phone 8.1 güncellemesi ile birlikte 41MP çözünürlükte bir Lumia ve Phablet denen 5 inç ve üzeri akıllı telefon segmentine yönelik bir model üzerinde çalıştığı uzun süredir gündeme geliyor. Henüz bununla ilgili resmi bit teyit yok ancak Phablet cihazı için bazı yeni iddialar internette paylaşıldı.





Gelen bilgilere göre Nokia, büyük ekranlı bir Lumia cihazı için tedarikçi firmalarla görüşmelere başladı ve modelin muhtemel çıkış tarihi olarak 2014 yılı öngörülüyor.





Nokia'nın alt segmente yönelik olarak 4.7 inçlik Lumia Max 625 adında bir model hazırladığı daha önce iddialarda yer almıştı. Ancak Phablet cihazları için 1080p gibi çözünürlüklerin olması gerektiği ve Windows Phone 8.1 ile de bu özelliklerin destekleneceği belirtiliyor.





Windows Phone ekosisteminin 5 inç ve üzeri cihaz pazarına er ya da geç gireceği tahmin edildiği için hatırı sayılır kaynaklar da Nokia'nın bir Phablet cihazını piyasaya süreceğini düşünüyor.

http://wmpoweruser.com/digitimes-claims-nokia-is-exploring-a-phablet-for-2014/