İddia : Nokia, Phablet planlarını 2014 yılı için yapıyor

Haber Editörü
Nokia'nın Windows Phone 8.1 güncellemesi ile birlikte 41MP çözünürlükte bir Lumia ve Phablet denen 5 inç ve üzeri akıllı telefon segmentine yönelik bir model üzerinde çalıştığı uzun süredir gündeme geliyor. Henüz bununla ilgili resmi bit teyit yok ancak Phablet cihazı için bazı yeni iddialar internette paylaşıldı.
Gelen bilgilere göre Nokia, büyük ekranlı bir Lumia cihazı için tedarikçi firmalarla görüşmelere başladı ve modelin muhtemel çıkış tarihi olarak 2014 yılı öngörülüyor.
Nokia'nın alt segmente yönelik olarak 4.7 inçlik Lumia Max 625 adında bir model hazırladığı daha önce iddialarda yer almıştı. Ancak Phablet cihazları için 1080p gibi çözünürlüklerin olması gerektiği ve Windows Phone 8.1 ile de bu özelliklerin destekleneceği belirtiliyor.
Windows Phone ekosisteminin 5 inç ve üzeri cihaz pazarına er ya da geç gireceği tahmin edildiği için hatırı sayılır kaynaklar da Nokia'nın bir Phablet cihazını piyasaya süreceğini düşünüyor.
http://wmpoweruser.com/digitimes-claims-nokia-is-exploring-a-phablet-for-2014/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
.Yeni çıkan Lumis 925 de ağırlık sorunu giderildi,cihaz 135 gr.Bunun için kablosuz şarj ve NFC den vazgeçildi.Özellikle telefonlarda her şey donanım değildir.Android ciler donanıma takık,çünkü telefonları düşük donanımla ağır aksak çalışıyor, S4 deki donanımı iphone5 veya lumia 920 ye koymanıza gerek yok,çünkü işletim sistemleri bu işi çok daha az donanımla yapabiliyor.Allahaşkına S4 de 16 gblık kapasitenin 8 gbnı sistem kullanıyor,bu mu yere göğe konamayan işletim sistemi..
bakın kendiniz yazmışsınız ucuz android cihazlarda olabilir diye.Bende diyorum ki ucuz wp 8 li lumia 620 de takılma olmaz.insanı çileden çıkarmaz.İos ve wp 8 bu konuda androidin önünde,telefonun akıcı olması için insanlar illa eşşek yüküyle para ödemek zorunda olmamalı.içinde sorunlu çalışan yazılım olsa ne olur olmasa ne olur.