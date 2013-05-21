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İddia : Nokia, Phablet planlarını 2014 yılı için yapıyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Nokia, Phablet planlarını 2014 yılı için yapıyor

Nokia'nın Windows Phone 8.1 güncellemesi ile birlikte 41MP çözünürlükte bir Lumia ve Phablet denen 5 inç ve üzeri akıllı telefon segmentine yönelik bir model üzerinde çalıştığı uzun süredir gündeme geliyor. Henüz bununla ilgili resmi bit teyit yok ancak Phablet cihazı için bazı yeni iddialar internette paylaşıldı.

Gelen bilgilere göre Nokia, büyük ekranlı bir Lumia cihazı için tedarikçi firmalarla görüşmelere başladı ve modelin muhtemel çıkış tarihi olarak 2014 yılı öngörülüyor.

Nokia'nın alt segmente yönelik olarak 4.7 inçlik Lumia Max 625 adında bir model hazırladığı daha önce iddialarda yer almıştı. Ancak Phablet cihazları için 1080p gibi çözünürlüklerin olması gerektiği ve Windows Phone 8.1 ile de bu özelliklerin destekleneceği belirtiliyor. 

Windows Phone ekosisteminin 5 inç ve üzeri cihaz pazarına er ya da geç gireceği tahmin edildiği için hatırı sayılır kaynaklar da Nokia'nın bir Phablet cihazını piyasaya süreceğini düşünüyor. 

http://wmpoweruser.com/digitimes-claims-nokia-is-exploring-a-phablet-for-2014/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
Windows RTyi Windows phone A kaydırıp, surface Pro olarak devam etse daha mantıklı olur.
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montaj34 6 yıl darkaura
darkaura

gercek muhendislik malzemeyi dayayip saglam yapmak degildir. agirlik saglamlik ve fonksiyonite arasindaki dengeyi kurabilmektir. bu kadar malzeme fetisiniz varsa size burdaki kimya fabrikasindan bol bol polykabonat gondertebilirim. korkmayin nokianin allayip pulladigi gibi pahali bir malzemede degil. kilosu 5tl falan. nasil olsa icindeki donanima yazilima baktiginiz yok. 1kiloluk kulceler halinde hazirlatirim. cebinizde tasiyip rahatlarsiniz.

.Yeni çıkan Lumis 925 de ağırlık sorunu giderildi,cihaz 135 gr.Bunun için kablosuz şarj ve NFC den vazgeçildi.Özellikle telefonlarda her şey donanım değildir.Android ciler donanıma takık,çünkü telefonları düşük donanımla ağır aksak çalışıyor, S4 deki donanımı iphone5 veya lumia 920 ye koymanıza gerek yok,çünkü işletim sistemleri bu işi çok daha az donanımla yapabiliyor.Allahaşkına S4 de 16 gblık kapasitenin 8 gbnı sistem kullanıyor,bu mu yere göğe konamayan işletim sistemi..
darkauragercek muhendislik malzemeyi dayayip saglam yapmak degildir. agirlik saglamlik ve fonksiyonite arasindaki dengeyi kurabilmektir....
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montaj34 6 yıl darkaura
darkaura

montaj34

.Yeni çıkan Lumis 925 de ağırlık sorunu giderildi,cihaz 135 gr.Bunun için kablosuz şarj ve NFC den vazgeçildi.Özellikle telefonlarda her şey donanım değildir.Android ciler donanıma takık,çünkü telefonları düşük donanımla ağır aksak çalışıyor, S4 deki donanımı iphone5 veya lumia 920 ye koymanıza gerek yok,çünkü işletim sistemleri bu işi çok daha az donanımla yapabiliyor.Allahaşkına S4 de 16 gblık kapasitenin 8 gbnı sistem kullanıyor,bu mu yere göğe konamayan işletim sistemi..

galaxy s4 de kablosuz sarj da var, nfc de var. uzerinde 5inch ekran. ama hala 130gram. demekki yapinca oluyor. muhendislik budur. fonsiyonoliteyi belli bir saglamligi koruyarak minumum agirlikda vermek. yoksa nokia gibi 50gram daha plastik kullanip arka govdeyi unibody yapsa, tas gibi kaya gibi bir his verirdi. ama ondan sonra cebe kulce gibi cakilirdi, batarya degistirmekde mumkun olmazdi. ki yedek bataryalar cok hafif. bu kadar hizli enerji tuketen cihazlarda yedek bulundurmak buyuk rahatlik.

en az cift cekirdekli, ureticinin gereksiz ayarlar yapmadigi bir android son derece akici ve hizli. ya ucuz telefonlar disinda androidi hic kullanmadiginiz, yada oyle gostermek istiyorsunuz. windows phone un arayuz istedigi kadar akici olsun. ona bakarsaniz nokia 3310un arayuzde gayet akici. o hizi kullancak uygun yazilim olmadikdan sonra hic bir anlam ifade etmiyor. zaten dikkat ederseniz malzeme fetisini elestirirken donanima bakmiyorsunuz demedim, icindeki donanim ve yazilima bakmiyorsunuz dedim.

s4 deki 8gb konusunda haklisiniz ama yanlisiniz bu isletim sisteminin sonucu degil. samsungun sacmalamalasi. uzakdogulular cok iyi donanim uretselerde bu konularda cok sacmalayabiliyorlar. acikcasi benim tercigim geldiginde s4 google edition olacak. s4 donanimi ve optimize, sade nexus yazilimi. tam mukemmel ikili olur. mevcut s4 lere ayni nexus romu yuklemek mumkun olursa tadindan yenmez. cunku biliyorumki su an satilan s4ler kisa surede cok makul fiyatlara inecek.



bakın kendiniz yazmışsınız ucuz android cihazlarda olabilir diye.Bende diyorum ki ucuz wp 8 li lumia 620 de takılma olmaz.insanı çileden çıkarmaz.İos ve wp 8 bu konuda androidin önünde,telefonun akıcı olması için insanlar illa eşşek yüküyle para ödemek zorunda olmamalı.içinde sorunlu çalışan yazılım olsa ne olur olmasa ne olur.
darkauramontaj34.Yeni çıkan Lumis 925 de ağırlık sorunu giderildi,cihaz 135 gr.Bunun için kablosuz şarj ve N...
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General. 6 yıl
Nokia ve MS bu konuda elini çabuk tutmalı yoksa Android karşısında bu segmentte hiç şansı olmaz
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montaj34 6 yıl General.
web101

Nokia ve MS bu konuda elini çabuk tutmalı yoksa Android karşısında bu segmentte hiç şansı olmaz

bu segment zaten apple ın elinde ipad varken kim ne yapsın androidi.
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TümAmiraL 6 yıl
Sailfish os yada Windows 8.1 arası bi telefon olsa eğer note 2 falan dinlemem direkt nokia alırım
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Stanislas Xavier 6 yıl
darkaura
Nokia Lumia 920 ---- 4.5 inch 185gramGalaxy Note II ---- 5.5inch 183gram5inch+ Lumia phabletin nasil bir tugla olacagini dusunmek istemiyorum.

Artık samsung nasıl dandik bir plastik kullanıyorsa düşün yani.
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darkaura 6 yıl
Nokia Lumia 920 ---- 4.5 inch 185gram
Galaxy Note II ---- 5.5inch 183gram
5inch+ Lumia phabletin nasil bir tugla olacagini dusunmek istemiyorum.
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mert1907 6 yıl darkaura
darkaura
Nokia Lumia 920 ---- 4.5 inch 185gram
Galaxy Note II ---- 5.5inch 183gram
5inch+ Lumia phabletin nasil bir tugla olacagini dusunmek istemiyorum.

O kasa kalitesi ve kamerayi Note 2 ye koysalar 200+ olur herhalde.
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wolf silver 6 yıl
Galaxy note serisi karşısında hiç bir Şansı yok en azından şimdilik yada gelecek yıl diyelim. Nokia nin biraz daha çalışması gerek..
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KaleyDeskop 6 yıl
android olmadıktan sonra pek bir şey fark etmez androidin şahaneliğinden değil wp platformuna kısıtlı program oyun çıkıyor
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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
Windows RTyi Windows phone A kaydırıp, surface Pro olarak devam etse daha mantıklı olur.
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Windows10 6 yıl
Bir bilgiyi düzelteyim, dört çekirdekli ve full hd çözünürlük desteği windows phone 8 gdr 3 ile birlikte gelecek. yani wp 8.1i beklemeye gerek yok.
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Windows10 6 yıl Guest-F8946C419
carnador

Windows RTyi Windows phone A kaydırıp, surface Pro olarak devam etse daha mantıklı olur.

ne kadar cahilce bir yourum. zaten windows rt=windows phone 8. wp8de geliştirilen program çok ufak modifikasyon ile winrt'de çalıştırılabiliyor.
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ama=neden 6 yıl
Ana ekranda kayda değer değişiklikler yapmalılar ve esnek olmalı. Metro arabirimi bunu yapmak için en uygunu aslında.
Metro derken canlı kutuları düşünmemek gerek, canlı kutular metroya sonradan dahil edilen bi özellik.
Konsept Surface N telefonun videosunu izlerseniz görürsünüz.
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