İddia: Qualcomm, Nvidia'yı satın alabilir?

Dünyanın en büyük 10 yarıiletken firmasından biri olan Qualcomm'un, Nvidia'yı satın alabileceği konuşuluyor. İki hafta kadar önce http://b4thestreet.com isimli site tarafından ortaya atılan bu iddia, endüstri içerisindeki profesyoneller tarafından da dile getirilmeye başlandı. Snapdragon işlemci ailesiyle akıllı telefon dünyasında önemli bir pazar payına sahip olan ve mobil iletişim teknolojileri üzerinde çalışan Qualcomm, geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklamayla iletişim teknolojileri üzerine çalışan Atheros firmasının 3.1 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurmuştu. iSuppli tarafından açıklanan 2010 sonuçlarına göre 7.2 milyar dolar gelir ve %2.4 pazar payı ile en büyük 9. yarıiletken firması olan Qualcomm, fabless olarak bilinen fabrikasız yarıiletken firmaları arasında ise listenin daha üst sıralarında yer alıyor.

İki yıl önce AMD'nin Mobil Grafik Bölümü'nü 65 milyon dolar karşılığında satın alan ve Adreno GPU tasarımlarını AMD'den gelen miras üzerine inşa eden Qualcomm'un, Nvidia'yı satın alacağı yönündeki iddialar için şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor. Tegra platformuyla birlikte akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarında hızlı bir yükseliş içerisine giren Nvidia, sahip olduğu teknolojiler ve GPU tasarımındaki güçlü pozisyonunu kullanarak bu alanda daha etkin bir rol oynamayı hedefliyor. Endüstride ilk defa çift çekirdekli ARM Cortex-A9 platformunu (Tegra 2) 2010 başında duyuran Nvidia, yine endüstride ilk defa dört çekirdekli ARM Cortex-A9 platformunu (kod adı Kal-El, Tegra 3) platformunu da yılın ilerleyen aylarında endüstrinin beğenisine sunmayı hedefliyor.

Finansal pozisyonunun oldukça güçlü olduğu ve geleceğe dönük stratejik alımlar planladığı konuşulan Qualcomm'un, Nvidia'yı satın alması halinde ARM platformunda en güçlü pozisyona sahip olması ve mobil cihazlardan sonra ekran kartları ve hazırlıkları devam eden Denver Projesi ile masaüstü sistemlerde de aktif bir oyuncu olması beklenebilir. Bu arada merak Qualcomm'un 9. olduğu yarıiletken firmaları listesinde Nvidia, 3.1 milyar dolarlık geliri ile 20. sırada yer alırken AMD 12. sırada, Intel ise zirvede yer alıyor. Bu iddianın ne derece doğru olduğunu zamanla göreceğiz ancak ortada olan bir gerçek var ki başta akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar olmak üzere mobil teknolojiler ve taşınabilir cihazlar orta ve uzun vadede teknoloji dünyasında çok daha radikal değişikliklerin* yaşanmasına neden olacak gibi görünüyor.

* Microsoft'un Windows 8'in ARM versiyonunu hazırlaması ve Intel'in daha önce hiç olmadığı kadar çok ARM rekabetinden bahsetmesi örnek olarak gösterilebilir.

Satış rakamları açısından dünyanın en büyük yarıiletken firmaları listesi; http://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor_sales_leaders_by_year#Ranking_for_year_2010