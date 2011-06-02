İddia: Qualcomm, Nvidia'yı satın alabilir?

Dünyanın en büyük 10 yarıiletken firmasından biri olan Qualcomm'un, Nvidia'yı satın alabileceği konuşuluyor. İki hafta kadar önce http://b4thestreet.com isimli site tarafından ortaya atılan bu iddia, endüstri içerisindeki profesyoneller tarafından da dile getirilmeye başlandı. Snapdragon işlemci ailesiyle akıllı telefon dünyasında önemli bir pazar payına sahip olan ve mobil iletişim teknolojileri üzerinde çalışan Qualcomm, geçtiğimiz günlerde yaptığı resmi açıklamayla iletişim teknolojileri üzerine çalışan Atheros firmasının 3.1 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurmuştu. iSuppli tarafından açıklanan 2010 sonuçlarına göre 7.2 milyar dolar gelir ve %2.4 pazar payı ile en büyük 9. yarıiletken firması olan Qualcomm, fabless olarak bilinen fabrikasız yarıiletken firmaları arasında ise listenin daha üst sıralarında yer alıyor.
İki yıl önce AMD'nin Mobil Grafik Bölümü'nü 65 milyon dolar karşılığında satın alan ve Adreno GPU tasarımlarını AMD'den gelen miras üzerine inşa eden Qualcomm'un, Nvidia'yı satın alacağı yönündeki iddialar için şu ana kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmuyor. Tegra platformuyla birlikte akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarında hızlı bir yükseliş içerisine giren Nvidia, sahip olduğu teknolojiler ve GPU tasarımındaki güçlü pozisyonunu kullanarak bu alanda daha etkin bir rol oynamayı hedefliyor. Endüstride ilk defa çift çekirdekli ARM Cortex-A9 platformunu (Tegra 2) 2010 başında duyuran Nvidia, yine endüstride ilk defa dört çekirdekli ARM Cortex-A9 platformunu (kod adı Kal-El, Tegra 3) platformunu da yılın ilerleyen aylarında endüstrinin beğenisine sunmayı hedefliyor.
Finansal pozisyonunun oldukça güçlü olduğu ve geleceğe dönük stratejik alımlar planladığı konuşulan Qualcomm'un, Nvidia'yı satın alması halinde ARM platformunda en güçlü pozisyona sahip olması ve mobil cihazlardan sonra ekran kartları ve hazırlıkları devam eden Denver Projesi ile masaüstü sistemlerde de aktif bir oyuncu olması beklenebilir. Bu arada merak Qualcomm'un 9. olduğu yarıiletken firmaları listesinde Nvidia, 3.1 milyar dolarlık geliri ile 20. sırada yer alırken AMD 12. sırada, Intel ise zirvede yer alıyor. Bu iddianın ne derece doğru olduğunu zamanla göreceğiz ancak ortada olan bir gerçek var ki başta akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar olmak üzere mobil teknolojiler ve taşınabilir cihazlar orta ve uzun vadede teknoloji dünyasında çok daha radikal değişikliklerin* yaşanmasına neden olacak gibi görünüyor.
* Microsoft'un Windows 8'in ARM versiyonunu hazırlaması ve Intel'in daha önce hiç olmadığı kadar çok ARM rekabetinden bahsetmesi örnek olarak gösterilebilir.
Satış rakamları açısından dünyanın en büyük yarıiletken firmaları listesi; http://en.wikipedia.org/wiki/Semiconductor_sales_leaders_by_year#Ranking_for_year_2010
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bencede sırf bu yüzden bu satın alma işleminin gerçekleşmemesi gerekiyor. qualcomm mobil işlmeci konusunda en önemli rakibini satın alırsa eğer intel gibi alem buysa kral benim havalarına falan girer, bununda sonucu son kullanıcı için felaket olur
şaka bir yana bir çok dünya devi nvidia nın peşinde. qualcomm'un da nvida yı gözüne kestirmesi süpriz ve şaşırtıcı değil
MS, NVnin yüzde 30u için 3,4 Milyar Dolar değer biçmiş.
Bu gelişme olursa GPU işini beceremeyen Intel ile CPU işini beceremeyen AMD birleşmesi kaçınılmaz olur.
En azından Mobil GPU problemi yüzünden Nvidiayı arch enemy belleyen Apple, Intel'e bu baskıyı yapacaktır.
Zaten CUDA şımarıklığı yüzünden Apple OpenCL i başlatmış Intel ve AMD nin geleceğin frameworku olarak tanınmıştır.
Şimdi görelim thumbdownları !
Demircibu madem borsadan anlayan varsa demişsin en azından 18 yıllık borsacı olarak şöyle bir yorum getireyim:
Bu satınalma işleri maalesef bizdeki büyük aile kontrolündeki holdinglerin satınalma tarzından biraz daha farklı olmakta. Şöyle ki rakam ne kadar büyükse pasta o kadar büyür. Yani büyüyüp tehlike olmadan satınalma kısmına değiniyorum tam tersi ne kadar büyürse bir o kadar da firmanın yok arm'si yok tegrası yok antini yok kuntini gibi spekülasyonlar ile bu rakam daha da büyür. Firma olmuştur 5 Milyar USD'lik bir de bu muhabbetler işte o büyüyen firmaya gerçek olmayan bir o kadar daha büyüklük katar zeminleri 1 2 yıl önceden de hazırlanır 5milyarlık firma satın alırken olur 10 milyar usd. Şimdi bu nasıl iş diyeceksin şöyle ki; İntel dediğin aslında tam tek sahipli de değildir hatta aslında bana göre ABD devlet şirketi gibi sayılabilir şöyleki bizim holdigler gibi %51 ya da daha fazlasını elinde tutan x ailesi yoktur çoğunluğu halka açıktır ama o da gerçek halk değildir daha ziyade güç odağı her zaman kontrol eder artık ona değinmek istemiyorum konu siyasetten din diyanet işlerine kadar da gider. Rakam ne kadar büyük olursa o kadar fon yöneticisi CEO CFO vb benzeri (şimdi burada bir hakaret içeren sıfat kullanmayı ne kdar isterdim) mübarek şahısların da milyon dolarlık bonusları yetim hakkı yemeyen politikacıların da avantaları gizli ödenekli işler deniz aşırı operasyonlar falan filan hepsine bu satınalmalardan kaynak aktarılır. Bu satınalmanın öncesi alınan pozisyonlar bir de satınalma sonrası tazeyken işte rakip AMD'de bir iki sorun gösterilir piyasaya yeni duyumlar verilir ve aslında kurbanlar da önceden bellidir yani pahalı fiyattan malı yiyecek olanlar. Onlarında bir sonraki satın almada kasap tarafında olacağını düzenin sağ cep sol cep şeklinde olacağını söylemeden bitirmeyeyim. İşte vahşi Liberalizm de budur. Peki kazananlar belli kaybedenler kim FX57'nin yukarıda belirttiği aşağıdaki tekrar alıntı olarak verdiğim linke tıklayın iyi inceleyin
en.wikipedia.org/... şu linkte sadece 2010'a bakmayın tamamına bakın 2001'e kadar gidin hep 1 numara İntel resmen muhteşem bir tablo. Ancak bu muhteşem tablo İnteli yöneten 3
5 ya da 7 veya 10 kişilk yönetim kurulunun ya da ceo'nun mühendislerin eseri değildir. Yukarıda bahsettiğim sistem yolu vermiştir o öyle yürür. Kazanırsın dağıtırsın ama hissedarlara değil yani hepsini değil.
Lehman battı 2008 eylüldü ortalık kıyamet arkasından merlyn lynch ve diğerleri sırada bekleniyordu Kasımda Obama seçimleri kazandı Bush'un hazine bakanı Paulson hani şu meşhur 1 dolarlık satınalmalar vardır o fiyata alınacak merlyn lynch'in 50 milyar USD bedelle Bank of America'ya satılmasında baş rolü oynamıştır. Şimdi nereye gitti bu 50 milyar usd? Kimlerin hisseleriydi kimler aldı bu parayı? Birde BOA'nın kaybettiği 50 milyar usd kimlerin hakkıydı? Merak edenlere Paulson hakında biraz nette araştırma yapmalarını tavsiye ederim. Ancak en keyifli olanı gittiği her yeri kurutan şu anki halefi Timothy Geithner'i araştırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Geitner'in ismi açıklandığı gün yabancı piyasaların nasıl yukarı çizildiğini unutmam mümkün değil.
Ancak şu da bir gerçek ki taşınabilir platformlarla şuanda adeta gelecek şekillendiriliyor ve büyük amcalar büyük plânlar yapıyorlar. Mesela masaüstü pc'ler dünkü haber oluyor artık. Bu neredeyse tüm firmalar için böyle. Bu dönemde ciddi anlamda farklı hadiseler olabilir. Şaşırmamak lazım.
bilgilendirmen için tşkler
Nvidia = mobil işlemci + (mobil+masaüstü) grafik işlemci
Fark = masaüstü grafik işlemci
Şimdi, Qualcomm Nvidia'yı neden satın almak ister? Üç ihtimalle;
1 - Masaüstü grafik işlemci pazarına tepeden girmek,
2 - Mobil işlemci + mobil grafik işlemci pazarında pazar payını artırmak + büyük bir rakipten kurtulmak,
3 - Her ikisi de.
Qualcomm Nvidia'yı satın alırsa ne olur?
Mobil işlemci :
Mobil işlemci pazarında ilk sıralara yerleşir ve Nvidia'dan kurtulur. Peki bu pazar payını korumak kime bağlı? ARM işlemci lisansını zaten parayı bastıran herkese veriyor, sektörde bir sürü de oyuncu var irili ufaklı, rekabet artarak devam edecektir. İyi ürün çıkaran pazar payını kapacaktır yine. Yani x86'daki AMD-İntel düopolü (ve karlılığı) ARM pazarında hayal... Peki rekabet halen olacaksa on milyar doları sırf geçici bir pazar payı için bastırmak mantıklı mıdır, bilmiyorum. O parayla ne ar-ge yapılır mesela.
Mobil grafik işlemci :
Adreno zaten Tegra'nın entegre grafik işlemcisinden daha kuvvetli (haydi aynı kulvarda diyelim), know-how olayı pek olmayacaktır, olacaksa da on milyar dolarlık bir gelişme sağlayacağını sanmıyorum. Konu pazar payı meselesine dönüşüyor, o da yukarıdaki gibi bir sonuca varıyor.
Masaüstü grafik işlemcisi :
Ben bu pazarın zamanla mobil grafik işlemcisi pazarına dönüşüp kaynaşacağına inanıyorum orta vadede. On milyar doları 8-10 sene içinde kaybolması muhtemel bir pazara gömmek akıl işi değil bence(mobil grafik pazarında zaten var Qualcomm), bu sürede böyle bir yatırım, kendi maliyetini kurtarır ancak.
Şirketler için 8-10 milyar dolar gelir demek o kadar büyük kar demek değildir. Bu sektörde 8-10 milyar dolar gelirde net kar 500-600 milyon dolar ise iyi bir karlılıktan söz edilebilir. Karlılıktaki bu civarda bir artışla böyle bir satınalma yatırımının geri dönüş süresi 20 yıldır!
Özetle ben böyle bir satınalmanın macera olacağına inanıyorum...
Edit : imla.
Link'in ustune tiklasan nasil bir sirket oldugunu gorurdun. Hitachi, NEC ve Mitsubishi'nin ortaklasa kurdugu, ve daha cok embedded systemler icin cihazlar gelistiren bir sirket.
Kimdir neyin nesidir bu? Bu seviyede bir firmanin bu denli büyümesi normal mi?