İddia : Samsung microSD pazarından çekiliyor





Kısa süre önce SD hafıza kartları ile ülkemizde de boy göstermeye başlayacağı gündeme gelen dünyanın lider bellek yongası üreticilerinden Samsung, gelen iddialara göre microSD kart pazarından çekilmeye hazırlanıyor.





Samsung'un pazardan çekilmesinin en büyük nedeni ise kaynaklarını eMMC, eMCP ve SSD gibi entegre depolama çözümlerine daha fazla yönlendirmek istemesi. Firma pazarda yer almak yerine, birkaç ortak firmasına kendi kartlarını üretmeleri ve birleştirmeleri için yonga tabakaları sağlayacak.





Dijital kamera kullanıcıları arasında küçük boyutlu hafıza kartlarının yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte Samsung da microSD kart üretimi işine el atmıştı. Sonrasında mobil cihazlarda da yaygın olarak tercih edilmeye başlanan microSD kartlar firmanın yatırımını artırmasına neden olmuştu.





Endüstri kaynakları Samsun'un microSD kart üretiminde beklentilerin altında kar etmeye başladığı için ağırlığını akılı telefon ve tabletlerde kullanılan entegre depolama çözümlerine kaydırdığını dile getiriyor. Çünkü bu çözümler halen yüksek kar verimliliğine sahip.





Samsung'un pek çok bileşeni kendi bünyesinde üretmesi sayesinde entegre depolama çözümleri alanında rekabeti artırması bekleniyor. Kaynakların diğer bir iddiası ise Toshiba, SK Hynix, Micron Technology ve SanDisk firmalarının da NAND bellek üretiminden vazgeçerek entegre bellek çözümlerine yöneldiği yönünde.

http://www.digitimes.com/news/a20130507PD224.html