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İddia : Samsung microSD pazarından çekiliyor

6 yıl
1,1b
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16
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Samsung microSD pazarından çekiliyor

Kısa süre önce SD hafıza kartları ile ülkemizde de boy göstermeye başlayacağı gündeme gelen dünyanın lider bellek yongası üreticilerinden Samsung, gelen iddialara göre microSD kart pazarından çekilmeye hazırlanıyor.

Samsung'un pazardan çekilmesinin en büyük nedeni ise kaynaklarını eMMC, eMCP ve SSD gibi entegre depolama çözümlerine daha fazla yönlendirmek istemesi. Firma pazarda yer almak yerine, birkaç ortak firmasına kendi kartlarını üretmeleri ve birleştirmeleri için yonga tabakaları sağlayacak.

Dijital kamera kullanıcıları arasında küçük boyutlu hafıza kartlarının yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte Samsung da microSD kart üretimi işine el atmıştı. Sonrasında mobil cihazlarda da yaygın olarak tercih edilmeye başlanan microSD kartlar firmanın yatırımını artırmasına neden olmuştu.

Endüstri kaynakları Samsun'un microSD kart üretiminde beklentilerin altında kar etmeye başladığı için ağırlığını akılı telefon ve tabletlerde kullanılan entegre depolama çözümlerine kaydırdığını dile getiriyor. Çünkü bu çözümler halen yüksek kar verimliliğine sahip.

Samsung'un pek çok bileşeni kendi bünyesinde üretmesi sayesinde entegre depolama çözümleri alanında rekabeti artırması bekleniyor. Kaynakların diğer bir iddiası ise Toshiba, SK Hynix, Micron Technology ve SanDisk firmalarının da NAND bellek üretiminden vazgeçerek entegre bellek çözümlerine yöneldiği yönünde.

http://www.digitimes.com/news/a20130507PD224.html Yorum Yaz
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kucuker34 6 yıl en beğenilen
Yakında samsung gofret çıksa şaşmam adamlar herşeyr el atıyor
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last321 6 yıl
Galaxy s4 çıkalı 3 yıl oldu mu :) onda bile 16gb ve 8.5 kullanim alani vardi da ;)
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OverClocK1ng 6 yıl
Orijinalden alıntı: darkaura
dunyanin en buyuk nand bellek ureticisi sd kart alanindan cekiliyorsa, orda gercekden kar yok demektir.

Bence çekilmesi o sebepten olsa da, kendine daha fazla hafıza sağlayabilmesi açısından iyi. Zira şu an S4 kapış kapış gidiyor. Samsung ürün yetiştiremiyor.
Şunu üretmeyip var olan iş güçlerini S4 ün flash'ına harcasalar ellerinde 32 bile olurdu satacak. Ama 16 bile yok. Bence iyi yapıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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gently weeps 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
darkaura
dunyanin en buyuk nand bellek ureticisi sd kart alanindan cekiliyorsa, orda gercekden kar yok demektir.

Bence çekilmesi o sebepten olsa da, kendine daha fazla hafıza sağlayabilmesi açısından iyi. Zira şu an S4 kapış kapış gidiyor. Samsung ürün yetiştiremiyor.
Şunu üretmeyip var olan iş güçlerini S4 ün flash'ına harcasalar ellerinde 32 bile olurdu satacak. Ama 16 bile yok. Bence iyi yapıyorlar.

Baba kapış kapış gittiğini nerden biliyorsun ben daha s4 hiç görmedimde.
Adam king tek başına analiz yapıp yapıp tek başına sonuç çıkarıyor.
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batkent 6 yıl
Keşke bu hafıza kartlarını telefonlarının yanında hediye gönderseler de bizde samsungun hafıza kartı ürettiğini bilip, kullansak.
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darkaura 6 yıl
dunyanin en buyuk nand bellek ureticisi sd kart alanindan cekiliyorsa, orda gercekden kar yok demektir.
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sertacarslan 6 yıl
Fiyatlar yükselecek :(
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ankara 6 yıl
bence ssd ye ağırlık vermesi lazım
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General. 6 yıl
Zahmet olmazsa çekilde öbürleride ekmek yesin aç gözlü koreli
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unicorneo 6 yıl
Bir kaç hafta önce tam tersi bir haber vardı!?
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mert1907 6 yıl
SD kart kullanmak yerine yeni telefonlarinda dahili depolamayi artirmaya gitmeli bence.
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3qzotix 6 yıl
Bence yeni telefonlarinda SD kart slotu olmayacaginin habercisi.
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