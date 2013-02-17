İddia: Sony, PlayStation 4'te geriye dönük uyumluluk sağlamak için Gaikai'den faydalanacak

Haber Editörü
PlayStation'un geleceğini 20 Şubat tarihinde gözler önüne sereceğini açıklayarak oyuncuların dikkatini bir anda üzerine çeken Sony'nin neler sergileyeceği halen merak konusu. Birçok kaynak gibi şirketin düzenleyeceği etkinlikte PlayStation 4'ü tanıtacağını söyleyen The Wall Street Journal, yeni konsolun geriye dönük uyumluluk konusunda geçtiğimiz yıl satın alınan bulut tabanlı oyun servisi Gaikai'den faydalanacağını belirtti.
Geriye dönük uyumluluk konusunda diğer PlayStation'lar kadar başarılı olamayan PlayStation 4'ün Gaikai sayesinde, PlayStation 3'ün oyunlarını internet üzerinden aktarım yaparak oynatması bekleniyor. Gaikai'nin 720p çözünürlüğe kadar yayın akışı sağlayabilmesinin tercih nedeni olmasında önemli rol oynadığı ifade edilirken, konsol alanında pek de deneyimi olmayan servisin bu sayede önemli bir adım atmış olacağına dikkat çekiliyor.
Gaikai desteğinin PlayStation 3 ve PS Vita için de sunulup sunulmayacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak, AMD x86 yongalarına geçilmesi nedeniyle mimari anlamında geriye dönük uyumluluk sağlayamayacak olan PlayStation 4'ün bu servisi kullanması oldukça muhtemel görünüyor. Henüz dedikodu niteliğinde olan bu bilgilerin ne denli doğru olduğunu 20 Şubat tarihinde hep birlikte göreceğiz.
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323478004578306663577439962.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yeni tomb raider
Mayis da cikacak Last of us*
Yeni bioshock
Pes fifa 2014
Bunlar
PS3 de xbox da ve Pc de de hemen hemen esit seviye de grafik efekt lere sahip olacak.
Yeni konsollar guc gosterisinden baska
Bizlere ne verecek hic.
Ara demolar gibi oyunlar cikarsa iyi
Cikacak mi cikmayacak.
5 sene evveli idi ghz ve ram muhabbetleri.
Yani anlatmak istedigim kisaca su,
Pes fifa da yillardir karton seyircilere alistik
Kadroyu yenile
Kontrolleri icine et
4 platform da piyasaya sur.
Yeni konsollar
Agiz acik birakan
Demolara sahip degil
Demo gibi oyun oynatirsa
Devrim olur
Yoksa su an olacagi kadar evrim olmus.
Bulut sistemi iyi düşünülmüş, PS4 aldığımda oynamadığım PS3 oyunu kalmış olsa bile bulut sayesinde veya store da çıkacak olan PS3 Collectionlar sayesinde alır oynarım.
Benim siz değerli dostlara tavsiyem. Eğer benim gibi PS3 satıp üzerine para koyup PS4 alacaksanız. Oynamadığınız oyunları şimdiden satmaya başlayın. Çünkü bu oyunlar PS3 olmadan bir işe yaramayacak. PS4 eldeki PS3 oyunlarını oynatmayacak
GTA V direk PS4 e çıkmayacak ama PS4 sahipleri bulut üzerinden PS3 grafiğinde GTA V i oynar diye düşünüyorum. Yani hem PS3 hem PS4 sahipleri GTA V i oynayacaklar.
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İlk çıkan FAT kasaların içinde PS2 nin elektronik devresinin bire bir aynısı bir kenarda duruyordu. Onun için PS2 disklerini gayet güzel okuyordu. Ama bu Sony için ekstra maliyet, çıkacak slim kasaların içinde bunu koyacak yer olmaması ve ekstra maliyet den dolayı PS3 ün fiyatının istenilen düzeye düşürülemeyip fiyat konusunda xbox ın avantajlı olması demekti.
Sony bunu kökünden kaldırdı ve bu yükten kurtuldu. Ama PS3 sahiplerininde PS2 oyunlarından mahrum kalmaması için HD Collectionlar çıkardı. Hem ekstra para kazandı, hem PS3 ü istediği fiyatlara indirdi, hemde slim kasaları olabildiğince ince tasarlardı.
HD Collentionların grafikleride orijinal PS2 disklerinde ki hallerinden çok daha iyiydi. Buda PS2 yi görmemiş ama PS3 de ilk kez PS2 oyunları oynayanlara vay be PS2 neymiş dedirtti.
Hatta Sony HD Collectionlar sayesinde PS1 oyunlarını da PS3 de oynamamızı sağladı. Örneğin GOW 1, MGS, vs.
PS4 başından PS3 oyunlarını desteklemeyecek ama Sony PS3 Collectionlar çıkaracaktır. Çünkü bu işten güzel para kazandı.
Zaten satmazdım ama ps3'ümü uzun bir süre koruyacağım görünüyor. mesela bozulana kadar. amma velakin ps4 ü kaççırmam
oracle maşallahh!!! bu arada ps3 ps2 ve ps1 oyunlarını çalıştırıyordu da ben mi kaçırdım?