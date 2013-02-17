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İddia: Sony, PlayStation 4'te geriye dönük uyumluluk sağlamak için Gaikai'den faydalanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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İddia: Sony, PlayStation 4'te geriye dönük uyumluluk sağlamak için Gaikai'den faydalanacak
PlayStation'un geleceğini 20 Şubat tarihinde gözler önüne sereceğini açıklayarak oyuncuların dikkatini bir anda üzerine çeken Sony'nin neler sergileyeceği halen merak konusu. Birçok kaynak gibi şirketin düzenleyeceği etkinlikte PlayStation 4'ü tanıtacağını söyleyen The Wall Street Journal, yeni konsolun geriye dönük uyumluluk konusunda geçtiğimiz yıl satın alınan bulut tabanlı oyun servisi Gaikai'den faydalanacağını belirtti.

Geriye dönük uyumluluk konusunda diğer PlayStation'lar kadar başarılı olamayan PlayStation 4'ün Gaikai sayesinde, PlayStation 3'ün oyunlarını internet üzerinden aktarım yaparak oynatması bekleniyor. Gaikai'nin 720p çözünürlüğe kadar yayın akışı sağlayabilmesinin tercih nedeni olmasında önemli rol oynadığı ifade edilirken, konsol alanında pek de deneyimi olmayan servisin bu sayede önemli bir adım atmış olacağına dikkat çekiliyor.

Gaikai desteğinin PlayStation 3 ve PS Vita için de sunulup sunulmayacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak, AMD x86 yongalarına geçilmesi nedeniyle mimari anlamında geriye dönük uyumluluk sağlayamayacak olan PlayStation 4'ün bu servisi kullanması oldukça muhtemel görünüyor. Henüz dedikodu niteliğinde olan bu bilgilerin ne denli doğru olduğunu 20 Şubat tarihinde hep birlikte göreceğiz. 

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323478004578306663577439962.html Yorum Yaz
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1080p 6 yıl
Dilimde tüy bitti.
Yeni tomb raider
Mayis da cikacak Last of us*
Yeni bioshock
Pes fifa 2014
Bunlar
PS3 de xbox da ve Pc de de hemen hemen esit seviye de grafik efekt lere sahip olacak.
Yeni konsollar guc gosterisinden baska
Bizlere ne verecek hic.
Ara demolar gibi oyunlar cikarsa iyi
Cikacak mi cikmayacak.
5 sene evveli idi ghz ve ram muhabbetleri.
Yani anlatmak istedigim kisaca su,
Pes fifa da yillardir karton seyircilere alistik
Kadroyu yenile
Kontrolleri icine et
4 platform da piyasaya sur.
Yeni konsollar
Agiz acik birakan
Demolara sahip degil
Demo gibi oyun oynatirsa
Devrim olur
Yoksa su an olacagi kadar evrim olmus.
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Virtual Reality 6 yıl
Olan arşivcilere olacak. Ben bu yüzden arşivi patlattım. Oyunları bir kez daha bitirip DH dan satıyorum. Çünkü PS3 satıp üzerine para koymadan PS4 ü alamam. Zaten alsam bile PS4 ün tadını aldıktan sonra PS3' e elimi sürmeyeceğimi biliyorum, boş boş duracak ve yer kaplayacak. En iyisi elimdeki oyunları iyice değer kaybetmeden satmak ve zamanı gelincede PS3 ü satıp PS4 almak.
Bulut sistemi iyi düşünülmüş, PS4 aldığımda oynamadığım PS3 oyunu kalmış olsa bile bulut sayesinde veya store da çıkacak olan PS3 Collectionlar sayesinde alır oynarım.
Benim siz değerli dostlara tavsiyem. Eğer benim gibi PS3 satıp üzerine para koyup PS4 alacaksanız. Oynamadığınız oyunları şimdiden satmaya başlayın. Çünkü bu oyunlar PS3 olmadan bir işe yaramayacak. PS4 eldeki PS3 oyunlarını oynatmayacak
GTA V direk PS4 e çıkmayacak ama PS4 sahipleri bulut üzerinden PS3 grafiğinde GTA V i oynar diye düşünüyorum. Yani hem PS3 hem PS4 sahipleri GTA V i oynayacaklar.
--
İlk çıkan FAT kasaların içinde PS2 nin elektronik devresinin bire bir aynısı bir kenarda duruyordu. Onun için PS2 disklerini gayet güzel okuyordu. Ama bu Sony için ekstra maliyet, çıkacak slim kasaların içinde bunu koyacak yer olmaması ve ekstra maliyet den dolayı PS3 ün fiyatının istenilen düzeye düşürülemeyip fiyat konusunda xbox ın avantajlı olması demekti.
Sony bunu kökünden kaldırdı ve bu yükten kurtuldu. Ama PS3 sahiplerininde PS2 oyunlarından mahrum kalmaması için HD Collectionlar çıkardı. Hem ekstra para kazandı, hem PS3 ü istediği fiyatlara indirdi, hemde slim kasaları olabildiğince ince tasarlardı.
HD Collentionların grafikleride orijinal PS2 disklerinde ki hallerinden çok daha iyiydi. Buda PS2 yi görmemiş ama PS3 de ilk kez PS2 oyunları oynayanlara vay be PS2 neymiş dedirtti.
Hatta Sony HD Collectionlar sayesinde PS1 oyunlarını da PS3 de oynamamızı sağladı. Örneğin GOW 1, MGS, vs.
PS4 başından PS3 oyunlarını desteklemeyecek ama Sony PS3 Collectionlar çıkaracaktır. Çünkü bu işten güzel para kazandı.
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wenti 6 yıl
Aman Tanrım. neden bu çirkin Akıllı Telefon Android 4.1 kadar popüler? neden? neden? Bana bir sebep verebilir? bkz: baid.ws/...
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aozgec 6 yıl
şimdi evde ps3 cd'im olacak ancak oyunu ps4'te oynamak için bulut mu yapacaz? hadi ben sınırsız kullanıyorum kotalı internetçiler ne edecek?
Zaten satmazdım ama ps3'ümü uzun bir süre koruyacağım görünüyor. mesela bozulana kadar. amma velakin ps4 ü kaççırmam


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aozgec 6 yıl
musasm
Daha çıkmamış konsolla ilgili Geriye dönük uyumluluk konusunda diğer PlayStationlar kadar başarılı olamayan PlayStation 4 diye bir yorum nasıl yapılabiliyor. Editör yazdıklarını okumuyor herhalde.

oracle maşallahh!!! bu arada ps3 ps2 ve ps1 oyunlarını çalıştırıyordu da ben mi kaçırdım?
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Lordinarius 6 yıl
Ps4 ün geriye dönük destek vermemesi konsolun radikal değişiklikler ile geleceğinin habercisi
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dockhanger 6 yıl
ucu sonu olmayan bi teknoloji
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WiiSmash 6 yıl
buna uyumluluk denmez bence o zaman ps3te ps4 oyunları oynayalım ps4 falan çıkmasın yada telefondan tabletten oynayalım hepsini böyle saçmalık mı olur arkadaş. şu bulut oyunculuk sistemini sevemedim gitti.. (türkiyedeki net hızı düşünüldüğünde; mesela oynadığımız(stream edilen) görüntü 720p olsa bide bi online oyunda oynamamız imkansızlaşır buna sesli konuşma falandı filandıda ekleniyor, bildiğimiz üzere upload hızımız çok düşük ve download da öyle)
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musasm 6 yıl
Daha çıkmamış konsolla ilgili "Geriye dönük uyumluluk konusunda diğer PlayStation'lar kadar başarılı olamayan PlayStation 4" diye bir yorum nasıl yapılabiliyor. Editör yazdıklarını okumuyor herhalde.
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demo22 6 yıl
o zamanlar konsolu sevmiyordum bilgisayarı daha çok seviyordum ama şimdi konsol hastasıyım psp var ama ps3 ün yerini tutmuyor.
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