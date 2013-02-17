İddia: Sony, PlayStation 4'te geriye dönük uyumluluk sağlamak için Gaikai'den faydalanacak

PlayStation'un geleceğini 20 Şubat tarihinde gözler önüne sereceğini açıklayarak oyuncuların dikkatini bir anda üzerine çeken Sony'nin neler sergileyeceği halen merak konusu. Birçok kaynak gibi şirketin düzenleyeceği etkinlikte PlayStation 4'ü tanıtacağını söyleyen The Wall Street Journal, yeni konsolun geriye dönük uyumluluk konusunda geçtiğimiz yıl satın alınan bulut tabanlı oyun servisi Gaikai'den faydalanacağını belirtti.





Geriye dönük uyumluluk konusunda diğer PlayStation'lar kadar başarılı olamayan PlayStation 4'ün Gaikai sayesinde, PlayStation 3'ün oyunlarını internet üzerinden aktarım yaparak oynatması bekleniyor. Gaikai'nin 720p çözünürlüğe kadar yayın akışı sağlayabilmesinin tercih nedeni olmasında önemli rol oynadığı ifade edilirken, konsol alanında pek de deneyimi olmayan servisin bu sayede önemli bir adım atmış olacağına dikkat çekiliyor.





Gaikai desteğinin PlayStation 3 ve PS Vita için de sunulup sunulmayacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak, AMD x86 yongalarına geçilmesi nedeniyle mimari anlamında geriye dönük uyumluluk sağlayamayacak olan PlayStation 4'ün bu servisi kullanması oldukça muhtemel görünüyor. Henüz dedikodu niteliğinde olan bu bilgilerin ne denli doğru olduğunu 20 Şubat tarihinde hep birlikte göreceğiz.

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323478004578306663577439962.html