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İddia : Yahoo, Tumblr'ı satın alabilir

6 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Yahoo, Tumblr'ı satın alabilir

Son günlerde özellikle blog ağı Tumblr ve sosyal harita uygulaması Waze'in satılacağına dair pek çok dedikodu gündeme geliyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi.

Bir dönemin yıldızı parlayan arama motoru Yahoo'nun şimdi eski günlerini aradığı herkesin malumu. Bayan tepe yöneticisi Marissa Mayer ile yeniden yıldız olma yollarını arayan Yahoo'nun bir süredir Tumblr ile ilgilendiği biliniyor. 

Firmaya yakın kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre, Yahoo Tumblr'la stratejik bir yatırım veya tamamen satın alma şeklinde ciddi görüşmeler yürütüyor.

Herhangi bir satın alma süresince nihai bedelin 1 milyar dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Çünkü Tumblr'ın değeri 800 milyon dolara yaklaşmış durumda. Bilgiler Tumblr'ın stratejik ortaklık konusuna sıcak baktığı yönünde.

Yahoo'nun ilk etapta Tumblr'ın büyük kullanıcı kitlesini bünyesine transfer etmek amacını güttüğü düşünülüyor. Sonrasında ise sosyal paylaşım konusunda önemli adımlar atması bekleniyor. 

Tumblr hali hazırda 107 milyon bloga ve 50.6 milyar gönderiye ev sahipliği yapıyor. Aylık ise 117 milyon ziyaretçisi bulunuyor. Kurucusu David Karp ise ABD'nin en genç ve en önemli girişimcileri arasında gösteriliyor.

http://allthingsd.com/20130516/will-yahoo-try-to-get-its-cool-again-by-doing-a-deal-for-tumblr/?mod=atd_homepage_carousel Yorum Yaz
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DraGonS 6 yıl
mert1907
Bu Yahoo batti batiyor diyorlar ama adamlar piyasada geride kalmasina ragmen hala dimdik ayaktalar.

İngiltere kraliyet ailesinin hissesi var bildiğim kadarıyla kolay kolay batmaz. Adamlara 44 milyar dolar teklif ettiler yahoo yu satmak için microsoft, genede satmadılar.
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mert1907 6 yıl
Bu Yahoo batti batiyor diyorlar ama adamlar piyasada geride kalmasina ragmen hala dimdik ayaktalar.
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ogutcus 6 yıl
Yahoo piyasaya tekrar hakim olmak ya da en azından eski gücüne denk olmak istiyor ama sağlıksız yatırımlar yapmasa bari,
Dailymotion gibi bir yatırım olur Tumblr ama 1 milyar çok yahu
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carter 6 yıl
İyi bir hamle olur diye düşünüyorum.
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