İddia : Yahoo, Tumblr'ı satın alabilir





Son günlerde özellikle blog ağı Tumblr ve sosyal harita uygulaması Waze'in satılacağına dair pek çok dedikodu gündeme geliyor. Bunlara bir yenisi daha eklendi.





Bir dönemin yıldızı parlayan arama motoru Yahoo'nun şimdi eski günlerini aradığı herkesin malumu. Bayan tepe yöneticisi Marissa Mayer ile yeniden yıldız olma yollarını arayan Yahoo'nun bir süredir Tumblr ile ilgilendiği biliniyor.





Firmaya yakın kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre, Yahoo Tumblr'la stratejik bir yatırım veya tamamen satın alma şeklinde ciddi görüşmeler yürütüyor.





Herhangi bir satın alma süresince nihai bedelin 1 milyar dolara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Çünkü Tumblr'ın değeri 800 milyon dolara yaklaşmış durumda. Bilgiler Tumblr'ın stratejik ortaklık konusuna sıcak baktığı yönünde.





Yahoo'nun ilk etapta Tumblr'ın büyük kullanıcı kitlesini bünyesine transfer etmek amacını güttüğü düşünülüyor. Sonrasında ise sosyal paylaşım konusunda önemli adımlar atması bekleniyor.





Tumblr hali hazırda 107 milyon bloga ve 50.6 milyar gönderiye ev sahipliği yapıyor. Aylık ise 117 milyon ziyaretçisi bulunuyor. Kurucusu David Karp ise ABD'nin en genç ve en önemli girişimcileri arasında gösteriliyor.

http://allthingsd.com/20130516/will-yahoo-try-to-get-its-cool-again-by-doing-a-deal-for-tumblr/?mod=atd_homepage_carousel