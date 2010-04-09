İddia: HTC, Palm'i satın alabilir

Pre gibi iddialı modellerine rağmen bir türlü belini doğrultamayan Palm'in talipleri bir bir ortaya çıkıyor. Son günlerde Çinli bilgisayar devi Lenovo tarafından satın alınabileceği konuşulan Palm için gündeme gelen son isimse Windows Mobile ve Android platformları için hazırladığı telefonlarıyla tanınan Tayvanlı HTC oldu. LePhone ile akıllı telefon pazarında iddialı olmak isteyen Lenovo'nun aksine HTC'nin Palm'e ilgisi çok daha farklı bir amaca hizmete edebilir. Kendi mobil işletim sistemi için çalışmalara başladığı belirtilen HTC'nin, Palm'i satın alarak deneyimlerinden faydalanabileceği düşünülüyor.

webOS platformuyla, telefonlarında kendi yazılımını kullanan az sayıdaki isimden biri olan Palm'in, HTC'nin işletim sistemi çalışmalarına hız kazandırabileceği belirtiliyor. Öte yandan Palm, Uzakdoğulu üreticilerin Amerika rüyasına da katkı sağlayabilir zira finansal yapısındaki zayıflıklara rağmen Palm, marka bilinirliği ve dağıtım yaygınlığı açısından bugün hala Amerika'nın en popüler telefon üreticileri arasında yer alıyor.