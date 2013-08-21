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İddia : iPhone 5S ve 5C sevkiyatları 20 Eylül'de başlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : iPhone 5S ve 5C sevkiyatları 20 Eylül'de başlıyor

Apple'ın iPhone 5S ve 5C modelleri için 10 Eylül tarihindeki lansman iddiaları kuvvet kazanırken, muhtemel sevkiyat tarihleri ve bölgeler ile ilgili de bilgiler gelmeye başladı.

Apple'ın genelde Cuma günü sevkiyata başlayarak, haftasonu tüketicilerin rahat bir şekilde ürünleri incelemesi ve satın alması imkanı sunduğu düşünüldüğünde, 20 Eylül itibariyle her iki modelin de pazara sunulması bekleniyor.

Her zamanki gibi model ilk olarak ABD pazarında satışa çıkacak. İlk dalgada Apple'ın iPhone modellerini sevk edeceği diğer ülkelerin ikisinin ise Japonya ve Yunanistan olduğu iddia ediliyor. 

Japonya hali hazırda Apple'ın ilk dalga ülke listesinde bulunuyor. Bu bakımdan iddialarda bir yanılma payı olmayabilir. Ancak Yunanistan genelde ikinci veya üçüncü dalga ülke listesine dahil edildiği için, modellerin ilk çıkacağı ülkeler arasında yer alması biraz kafa karıştırıyor. Yunan kaynaklar ise her iki modelin de 20 Eylül'de piyasaya sürülmesi konusunda ısrarcı.

Apple'ın 10 Eylül'deki tanıtımın ardından aynı gün ön siparişlere başlaması beklenirken, 16 Eylül'de de iOS 7 sürümü resmen indirmeye sunulacak. Ancak bunlar şimdilik iddia seviyesinde. 

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-5S-iPhone-5C-to-go-on-sale-September-20th_id46566 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
karaköy_soğancısı 6 yıl en beğenilen
diğer firmalar sözünde durmayıp 3-5 ayda bir yeni model çıkardığı için
APPLE 2 senede bir yeni model çıkardığı için
yan uygulamalarla işletim sistemi şişmediği için
çökme vb. şeyler olmadığı için
ürünlerinin arkasında olup ölü pixel olduğunu 7 ay sonra farkettiğinizde teknik serviste yenisiyle değiştirdiği için
512 mb ram çift çekirdek ile 4 çekirdek 2 gb özellikli telefonların açamadığı oyunları açtığı için
BU FİRMA HERZAMAN LİDER OLACAK


not; korsan uygulamalar androidden kat kat daha fazla ve kat be kat daha kaliteli
diğer firmalar sözünde durmayıp 3-5 ayda bir yeni model çıkardığı içinAPPLE2 senede bir yeni model çıkardığı içinyan uygulamalarla işle...
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1 Yanıt Yanıtla +43
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WolftimeTR 6 yıl
Bi ara ekrem71'in iddialarından birisi tutmayacak o günü merakla bekliyorum :D
1 Yanıt Yanıtla +5
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superbowl 6 yıl
yav 5c nin bateri ne kadar gitcek bateri, gerisi hikaye
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TurkoPower 6 yıl
FRAPS
İphone telefonların pil süresi berbat durumda , pil yüzdesi bardaktan su bolaşırsasına azalıyor.Arkadaşın 4s iyle birkaç dakika internete girdim , pil eridi gitti. İphone 5 i olan arkadaşımın telefonuyle birkaç foto vs çektim.Bakım yine pil erimiş gitmiş. Yazık bu telefona verilne paraya....

Senın kronometren bozuk kardeşim .
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TurkoPower 6 yıl
Bence Apple ın bu hamlesi gayet mantıklı ve stratejik . İnsanların istediği 2 şey vardır kaliteli olsun ama ucuz olsun . Bence 5c de 2 ozellıkte var . 4S kasa yapısı olarak daha saglam dıyenler var ama arka kapak degıştırmkten bıkanlarda vardır illakı benım gıbı 5c de boyle bı sıkıntı soz konusu degıl . Otomobıllerden ornek vermeyede hiç gerek yok tek bir kitleye hıtap etmek yerine farklı bı ürünle satış yelpazesını geniş tutmak maddıyat yonunden fayda saglayacaktır . Prestij kaybıda soz konusu değil. Neticede samsung un 200 tl ye dahı cıhazları var ama kımse alırken bunu sorun etmıyor yada bu fırmanın kalıtesını asagıya cekmıyor . Apple da bunu farkında . Bu yuzden ben bu yeniliği dogru olarak dusunen bırıyım satış olarakta rekor olmasada yakın bı satış beklıyorum .
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okan_cehapelioglu 6 yıl
millet yunanistana ac diyo bide adamlar bu haliyle bizden üstün yaşıyo
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FRAPS 6 yıl
İphone telefonların pil süresi berbat durumda , pil yüzdesi bardaktan su bolaşırsasına azalıyor.Arkadaşın 4s iyle birkaç dakika internete girdim , pil eridi gitti.
İphone 5 i olan arkadaşımın telefonuyle birkaç foto vs çektim.Bakım yine pil erimiş gitmiş.

Yazık bu telefona verilne paraya....
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JohnnyCash 6 yıl
Appleın gelecegi bu sonbaharda tanıtacagı ürünlere bağlı
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zulfiquarr 6 yıl
omerfaruk18_34
bırak bu iphone u da fenerin hali ne olacak be hacı ...

+1
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IG 6 yıl
Artık AyFon 5Cler masaya konarak hava atılamayacak.
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karacaardıç 6 yıl
-482766 dünya ülkesi TÜRKİYE'yeye zaman ulaşacak, utanmasalar zambia burkinofaso vs...bile daha erken gönderecekler
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brkprcn 6 yıl
MALTHAEL
Her zaman S modelleri daha iyi oluyor şuana kadar yapışmış en iyi iphone 4S dir bende hepsi var ama 4S daha sağlam kasaya sahip telefonu yamuk tuttun çekmiyor zırvaları yok . Ama 5 e bakın kenarları soyuluyor arkadaki katlam siliniyor telefonu kavrağınızda çekmiyor , kamerasında mor bir sızıntı var . Kısacası 5S bunların üstündne geçilmiş bir versiyon olacak aynıo konsollardaki slim kasa gibi ;) Daha az hata ve daha çok kalite ...

4S'in 5'ten iyi olduğunu nereden çıkardınız? Bugüne kadar ki en iyi iphone i5'tir. Ve evet i5S daha iyi bir telefon olacaktır. Zaten daha iyi olması için üretiliyor yenisi. Hatta size bir sır vereyim. Seneye çıkacak olan i6 i5S'ten daha iyi bir telefon olacakmış...
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MALTHAEL 6 yıl brkprcn
brkprcn

MALTHAEL

Her zaman S modelleri daha iyi oluyor şuana kadar yapışmış en iyi iphone 4S dir bende hepsi var ama 4S daha sağlam kasaya sahip telefonu yamuk tuttun çekmiyor zırvaları yok . Ama 5 e bakın kenarları soyuluyor arkadaki katlam siliniyor telefonu kavrağınızda çekmiyor , kamerasında mor bir sızıntı var . Kısacası 5S bunların üstündne geçilmiş bir versiyon olacak aynıo konsollardaki slim kasa gibi ;) Daha az hata ve daha çok kalite ...


4S'in 5'ten iyi olduğunu nereden çıkardınız? Bugüne kadar ki en iyi iphone i5'tir. Ve evet i5S daha iyi bir telefon olacaktır. Zaten daha iyi olması için üretiliyor yenisi. Hatta size bir sır vereyim. Seneye çıkacak olan i6 i5S'ten daha iyi bir telefon olacakmış...

i5 te var 4s te var yazdıklarımı okudun mu sen ? Çocukça şeyler yazıyorsunuz herhalde daha iyisi olacakki adamlar çıkartıyor . Ama kalite bakımından 4S daha iyi malzeme olarak söylüyorum ...
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