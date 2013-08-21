İddia : iPhone 5S ve 5C sevkiyatları 20 Eylül'de başlıyor





Apple'ın iPhone 5S ve 5C modelleri için 10 Eylül tarihindeki lansman iddiaları kuvvet kazanırken, muhtemel sevkiyat tarihleri ve bölgeler ile ilgili de bilgiler gelmeye başladı.





Apple'ın genelde Cuma günü sevkiyata başlayarak, haftasonu tüketicilerin rahat bir şekilde ürünleri incelemesi ve satın alması imkanı sunduğu düşünüldüğünde, 20 Eylül itibariyle her iki modelin de pazara sunulması bekleniyor.





Her zamanki gibi model ilk olarak ABD pazarında satışa çıkacak. İlk dalgada Apple'ın iPhone modellerini sevk edeceği diğer ülkelerin ikisinin ise Japonya ve Yunanistan olduğu iddia ediliyor.





Japonya hali hazırda Apple'ın ilk dalga ülke listesinde bulunuyor. Bu bakımdan iddialarda bir yanılma payı olmayabilir. Ancak Yunanistan genelde ikinci veya üçüncü dalga ülke listesine dahil edildiği için, modellerin ilk çıkacağı ülkeler arasında yer alması biraz kafa karıştırıyor. Yunan kaynaklar ise her iki modelin de 20 Eylül'de piyasaya sürülmesi konusunda ısrarcı.





Apple'ın 10 Eylül'deki tanıtımın ardından aynı gün ön siparişlere başlaması beklenirken, 16 Eylül'de de iOS 7 sürümü resmen indirmeye sunulacak. Ancak bunlar şimdilik iddia seviyesinde.

http://www.phonearena.com/news/Apple-iPhone-5S-iPhone-5C-to-go-on-sale-September-20th_id46566