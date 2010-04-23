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İddia: Samsung, Symbian'lı yeni bir telefon hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Omnia HD

Dünyanın en güçlü Android telefonu olarak gösterilen Galaxy S modelini önümüzdeki aylarda satışa sunmaya hazırlanan Samsung, ürün gamına Symbian tabanlı yeni bir model daha ekleyebilir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz dönemde Samsung'un Symbian platformuyla telefon hazırlamayı bırakacağı ve Android/Bada tabanlı modellere yöneleceği iddia edilmiş, haberi yalanlayan Samsung, çoklu-işletim sistemi stratejisi kapsamında Android, Bada, Windows Mobile ve LiMo ile birlikte Symbian'ın da gündeminde olduğunu açıklamıştı.

Samsung'un hazırlık aşamasında olduğu belirtilen Symbian telefonu için henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, telefonun üst sınıfta konumlandırılması ve Omnia HD'nin yerini alması bekleniyor. Mevcut bilgilere göre Symbian'lı yeni modelin yıl sonuna doğru çıkması bekleniyor.


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cssbaycelebi 9 yıl
smbyanlı telefon hiç beklemiyordum samsungtan
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_KadirşinaS_ 9 yıl
Eyvah Eyvah.

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nassair 9 yıl
Symbian'lı bir Samsung kullanıcısı olarak, Samsung'un Symbian'a daha çok ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum. Olumlu bi gelişme ki eğer doğruysa :=)
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