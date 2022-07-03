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    İddiaya göre God of War Ragnarok Kasım 2022'de çıkacak: Duyuru yakında

    Oyun dünyasının güvenilir gazetecilerinden birisi olan Jason Schreier, geçtiğimiz günlerde God of War Ragnarok ile ilgili güzel bir haber verdi.                  
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    İddiaya göre God of War Ragnarok Kasım 2022'de çıkacak
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    Yayıncılığını Sony'nin yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Santa Monica Studio'nun yaptığı yeni God of War oyunu God of War Ragnarok'un çıkış tarihiyle ilgili yeni bir söylenti ortaya çıktı.

    God of War Ragnarok Ertelenmedi

    Geçtiğimiz saatlerde oyun dünyasının güvenilir gazetecilerinden birisi olan Jason Schreier, birkaç gündür konuşulan "oyun ertelendi" söylentilerinin ardından, oyunun ertelenmediğini hala Kasım 2022'de çıkış yapacağını söyledi. 

    Jason Schreier birkaç gündür oyunun resmi çıkış tarihinin 30 Haziran'da açıklanacağını söylüyordu ancak Schreier'ın söylediğine göre son dakikada bu plan ertelendi. Bu ertelemenin sebebi ise Amerika'daki Roe v. Wade kararı. Ancak oyunun çıkış tarihi büyük bir ihtimalle bu ay içerisinde açıklanacak ve oyun Kasım ayında çıkışını yapacak. God of War Ragnarok, PlayStation 5 ve PlayStation 4 için geliştiriliyor ve oyunda Türkçe altyazı desteği olacak.

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